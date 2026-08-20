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Black Myth : Wu Kong
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name : Black Myth : Wu Kong
platform : PC
editor : Game Science
developer : Game Science
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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zanpa
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Black Myth: Zhong Kui – 15 Minutes Gameplay
Premier aperçu du jeu :

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    idd, burningcrimson, oboro
    posted the 08/20/2026 at 07:38 AM by zanpa
    comments (5)
    burningcrimson posted the 08/20/2026 at 07:53 AM
    Vivement
    idd posted the 08/20/2026 at 07:58 AM
    bien fichu en effet. maintenant on commence à voir arriver de plus en plus de jeux à la réalisation impec, ça va se jouer sur la reste genre l'histoire, le système de progression, le level design ce genre de chose.
    perse9 posted the 08/20/2026 at 08:51 AM
    idd sauf que ça me parait évident que ça sortira pas sur la ps5.
    vers0 posted the 08/20/2026 at 09:02 AM
    perse9 pourqyoi il sortirai pas sur os5
    naoshige11 posted the 08/20/2026 at 09:43 AM
    Y'a un eu vrai gap technique, notamment sur l'éclairage et le sound design est bien meilleur mais y'a toujours se problème d'ennemis qui encaissent à mort et qui sont des p*tain de sacs à PV.

    J'ai vraiment pas pu avec Wukong justement à cause ça et cette impression de constamment se battre avec un cure-dent.
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