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name :
Black Myth : Wu Kong
platform :
PC
editor :
Game Science
developer :
Game Science
genre :
action
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zanpa
> blog
Black Myth: Zhong Kui – 15 Minutes Gameplay
Premier aperçu du jeu :
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idd
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oboro
posted the 08/20/2026 at 07:38 AM by
zanpa
comments (
5
)
burningcrimson
posted
the 08/20/2026 at 07:53 AM
Vivement
idd
posted
the 08/20/2026 at 07:58 AM
bien fichu en effet. maintenant on commence à voir arriver de plus en plus de jeux à la réalisation impec, ça va se jouer sur la reste genre l'histoire, le système de progression, le level design ce genre de chose.
perse9
posted
the 08/20/2026 at 08:51 AM
idd
sauf que ça me parait évident que ça sortira pas sur la ps5.
vers0
posted
the 08/20/2026 at 09:02 AM
perse9
pourqyoi il sortirai pas sur os5
naoshige11
posted
the 08/20/2026 at 09:43 AM
Y'a un eu vrai gap technique, notamment sur l'éclairage et le sound design est bien meilleur mais y'a toujours se problème d'ennemis qui encaissent à mort et qui sont des p*tain de sacs à PV.
J'ai vraiment pas pu avec Wukong justement à cause ça et cette impression de constamment se battre avec un cure-dent.
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J'ai vraiment pas pu avec Wukong justement à cause ça et cette impression de constamment se battre avec un cure-dent.