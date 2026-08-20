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name :
Pokemon Pokopia
platform :
Switch 2
editor :
Nintendo
developer :
Game Freak
genre :
simulation et gestion
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aeris201
> blog
[Switch 2] Version physique de Pokemon Pokopia avec Expansion Pass inclus (Game Key Card)
La version boîtie de « Pokémon Pokopia + Expansion Pass » sort le 10 septembre 2026. La prévente débute aujourd'hui.
Ca concerne que la Corée du Sud mais ca arrivera probablement en occident
https://www.nintendo.com/kr/news/article/AVUg5liYPyJdx8pMDeKCX
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posted the 08/20/2026 at 07:12 AM by
aeris201
comments (
18
)
heracles
posted
the 08/20/2026 at 07:16 AM
Une boite physique contenant une "extension", en précommande. Il y a rien qui va.
triplewater
posted
the 08/20/2026 at 07:18 AM
J'aime bien la nouvelle boîte
giru
posted
the 08/20/2026 at 07:36 AM
Bonne idée d'avoir ça prêt pour la fin d'année. Ca va se retrouver sous pas mal de sapins de Noel je pense.
ratchet
posted
the 08/20/2026 at 07:37 AM
Une boîte que pour le DLC ? J’y comprend rien
triplewater
posted
the 08/20/2026 at 07:38 AM
ratchet
Nan c'est le jeu de base + DLC inclus
kisukesan
posted
the 08/20/2026 at 07:43 AM
Mais c'est la même merde que sf6 non ? Jeu en gkc et Season pass en code in a box
fdestroyer
posted
the 08/20/2026 at 07:49 AM
La peste et le coléra réunis dans une seule boite! Le progrès on vous dit!
jf17
posted
the 08/20/2026 at 08:30 AM
ratchet
c'est une complète édition
cyr
posted
the 08/20/2026 at 08:46 AM
Après il faut télécharger le jeux et le dlc, c'est bien pour ceux qui n'ont pas le jeux.
Toutefois si le prix est similaire a la version de base.....ou que ça revient moins chère que le prix du jeux + le prix du dlc.
ioda
posted
the 08/20/2026 at 09:11 AM
fdestroyer
On pardonne c'est Nintendo
gaeon
posted
the 08/20/2026 at 09:21 AM
Ça n'a rien de très méchant si ce n'est que les early adopters sont encore et tjrs lésés puisque le prix sera sûrement le même que le jeu de base à sa sortie.
cyr
posted
the 08/20/2026 at 09:23 AM
fdestroyer
ioda
le jeux pèse 5 go.
Va dire a game freak de le mettre dans une cartouche de 64 go a 15€ l'unité.
15€ x 5 millions= 75 millions d'euros dans leur poche
fdestroyer
posted
the 08/20/2026 at 09:33 AM
cyr
Ouais mais cet argument est obsolète, depuis plusieurs mois des cartouches plus petites existent, c'est d'ailleurs pour ça que certain indé peuvent vendre leur jeu sur carte 39$
ici un petit décorticage:
https://www.youtube.com/watch?v=Wsf1jVeBVXU
aeris201
posted
the 08/20/2026 at 09:48 AM
fdestroyer
Mais ya toujours l'argument de la vitesse de lecture plus rapide qui favorisent les GKC face aux cartouches classiques quelque soit leurs cout ou leurs taille.
Si cette rapidité d'acces aux données a été prise en compte dans le dev de Pokemon Pokopia ca doit pas etre si evident de le porter sur une cartouche classique.
cail2
posted
the 08/20/2026 at 10:04 AM
fdestroyer
Le souci n'est pas la capacité de stockage mais la vitesse de lecture des données du jeu, la vitesse est bien supérieure depuis le HDD de la console que depuis celle de la cartouche standard. Il faut donc installer le jeu sur la console pour éviter que ça rame pour les jeux spécifiques à la Switch 2.
Nintendo pourrait forcer l'install de ses jeux sur le HDD de la console (comme le fait les autres construteurs), ça éviterait les GKC pour les jeux de moins de 64Go (donc pas mal de jeux).
Mais trop facile j'imagine...
fdestroyer
posted
the 08/20/2026 at 10:16 AM
cail2
aeris201
Ah bah ouais, c'est sûr, Cyberpunk tourne depuis une cartouche, mais Pokopia c'est infaisable! XD
Je peux accepter cet argument pour d'énormes open-world ou il faut un taux de transfer ultra rapide pour qu'ils puissent streamer le contenu correctement, et donc éviter des pop-in brutales, mais certainement pas pour Pokopia!
aggrekuma
posted
the 08/20/2026 at 10:17 AM
cail2
fdestroyer
aeris201
posted
the 08/20/2026 at 10:22 AM
fdestroyer
La question n'est pas de savoir si c'est infaisable ou pas. Un developpeur est encore libre de choisir si il veut de la rapidité d'accès aux données ou pas pour son jeu
Et soit dit en passant, la version cartouche de Cyberpunk a des temps de chargement que je trouve tres long
, comparé a la version demat c'est le jour et la nuit
J'aurai preferé qu'il soit en GKC
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Nan c'est le jeu de base + DLC inclus
Toutefois si le prix est similaire a la version de base.....ou que ça revient moins chère que le prix du jeux + le prix du dlc.
Va dire a game freak de le mettre dans une cartouche de 64 go a 15€ l'unité.
15€ x 5 millions= 75 millions d'euros dans leur poche
ici un petit décorticage:
https://www.youtube.com/watch?v=Wsf1jVeBVXU
Si cette rapidité d'acces aux données a été prise en compte dans le dev de Pokemon Pokopia ca doit pas etre si evident de le porter sur une cartouche classique.
Le souci n'est pas la capacité de stockage mais la vitesse de lecture des données du jeu, la vitesse est bien supérieure depuis le HDD de la console que depuis celle de la cartouche standard. Il faut donc installer le jeu sur la console pour éviter que ça rame pour les jeux spécifiques à la Switch 2.
Nintendo pourrait forcer l'install de ses jeux sur le HDD de la console (comme le fait les autres construteurs), ça éviterait les GKC pour les jeux de moins de 64Go (donc pas mal de jeux).
Mais trop facile j'imagine...
Je peux accepter cet argument pour d'énormes open-world ou il faut un taux de transfer ultra rapide pour qu'ils puissent streamer le contenu correctement, et donc éviter des pop-in brutales, mais certainement pas pour Pokopia!
Et soit dit en passant, la version cartouche de Cyberpunk a des temps de chargement que je trouve tres long , comparé a la version demat c'est le jour et la nuit
J'aurai preferé qu'il soit en GKC