Dans Fortnite Chapitre 7 - Saison 4 : Système hacké - Changez les règles. Activez des hacks. Découvrez des codes de triche du salon inspirés du monde réel. Saisissez des codes de déblocage sur toute l'île. Foncez dans Green Hill Zone avec les chaussures de Sonic et lancez une faille Tetris avec vos légendes de jeu vidéo préférées.Les consoles de hackeur apparaissent dans chaque partie et vous permettent de réécrire les règles pour tout le serveur, mais vous devez d'abord y arriver avant tout le monde. Votre nom s'affiche autour de la base de la console, pour que tout le monde sache qui est aux commandes. Les hacks d'équipe rares améliorent uniquement la section qui les récupère en premier, mais attention : ils diffusent votre position sur la carte.Mettez la main sur le pistolet chef-d'œuvre de Midas pour éliminer instantanément d'un tir dans la tête, ou montez en puissance et mettez vos ennemis hors ligne avec le canon-bras Mega Buster légendaire de Mega Man. Plus tard dans la saison, vous pourrez obtenir la Kingdom Key de KINGDOM HEARTS, les armes de Rebecca de Cyberpunk: Edgerunners, et plus encore.La saison 4 apporte aussi une nouvelle génération d'esprits dans Battle Royale. Vos esprits de la saison 3 : Collecte effrénée sont là pour rester dans le nouveau mode Sprite Garden, où vous pouvez jouer avec eux et montrer votre collection à vos amis.Attrapez de nouveaux esprits et dépensez votre poussière spirituelle dans du butin hacké pour personnaliser ce qui se trouve dans vos coffres dans Battle Royale en ajoutant des objets bonus introuvables ailleurs.Sonic est la vedette du Passe de combat, rejoint par la mascotte Tails. Procurez-vous le Passe avant le 28 août à 5h59 (CEST) et obtenez la tenue de Grace Crowne l'infiltrée et des accessoires en bonus de la semaine de lancement. Offrez le Passe à un(e) ami(e) à tout moment de la saison, et vous recevrez tous les deux la tenue et les accessoires de Mali (Pic du péril).Shadow et Eggman dans la boutique aujourd'hui:- "Shadow the Hedgehog" Skin- "Super Shadow Transformation" Emote- "Doom's Eye" Back Bling- "Sonic's Roll" Spray- "Shadow's Power" SprayParapluie de victoire:Via : ShiinaBRLes nouveaux sprites:Skin crew de septembreVia: HypexCYBERPUNK EDGERUNNERS x FORTNITEBientôt - VIA @WensoingLes chansons Live and learn de Sonic Adventure 2, Escape from the city et Open your heart de Sonic Adventure 1 ne seront pas disponibles.La saison se termine le 31 octobre.Crash Bandicoot, Phantom de Persona, Spyro, Pacman et les autres licences seront dans la boutique.Ahri de LoL sera dispo dans la boutique.Via: HypexLes codes de triches à rentrer sur le lobby:8BitBlastO2OverridePerfectOrderSurviveTheNightTakeYourHeartLetsBlockAndRollDontBlockMeIWannaFlyHighGottaGoFastMagilumeBorntoplayBEMOREALIENChispamboabgestaubtREACHYOURIMPOSSIBLEPerlimpinpin(ça donne des spray, des variantes de sprites, exp et autres)