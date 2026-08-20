Cyberleek, le groupe ayant revendiqué la récente fuite massive d'images de gameplay de Grand Theft Auto 6 (GTA 6), affirme ne pas avoir diffusé ces séquences par simple plaisir. Le groupe a récemment publié un manifeste dénonçant certaines pratiques de l'industrie du jeu vidéo ; il a même annoncé son intention de cibler d'autres éditeurs jugés hostiles aux intérêts des consommateurs (source : PC Gamer).
« Les éditeurs vendent des licences tout en les qualifiant d'achats », peut-on lire dans le document de Cyberleek. « Ils commercialisent des jeux inachevés qu'ils présentent comme des services évolutifs. Ils verrouillent du contenu présent sur le disque pour le revendre sous forme de DLC. Ils mettent fin à l'exploitation de jeux tout en conservant les profits. Chaque année, les pratiques défavorables aux consommateurs se durcissent, et chaque année, les joueurs en ont moins pour leur argent. »
Rockstar a récemment essuyé des critiques pour avoir annoncé que GTA 6 ne sortirait pas sur support physique, obligeant ainsi les joueurs à acheter une boîte vide contenant simplement un code de téléchargement. Par ailleurs, certains contenus spécifiques du jeu sont réservés à une édition plus onéreuse, vendue 100 dollars.
Dans son manifeste, Cyberleek énonce trois « commandements » : interdiction des précommandes numériques, absence de données factices simulant un mode solo, et obligation d'inclure un « mode hors-ligne de secours » pour les jeux solo. Cyberleek ne compte pas s'arrêter tant que les éditeurs n'auront pas publié une déclaration publique et des excuses, accompagnées d'un engagement concret à faire mieux. Les paroles ne suffisent pas ; « La restitution est obligatoire », écrit Cyberleek.
Le groupe affirme « lever des fonds pour un projet secret » destiné à financer « l'infrastructure nécessaire pour mener l'offensive, ainsi que la sécurité et la protection requises pour résister aux inévitables contre-attaques des entreprises ». Ces fonds seraient récoltés via un système de cryptomonnaie de type « meme-coin », mis en avant par le filigrane apparaissant sur les images ayant fuité.
Le manifeste de Cyberleek mentionne le mouvement Stop Killing Games, lancé par le YouTubeur Ross Scott en avril 2024 après la fermeture des serveurs de The Crew par Ubisoft, rendant le jeu injouable. Ce collectif citoyen vise à lutter contre les pratiques industrielles défavorables aux consommateurs. Toutefois, Stop Killing Games a condamné la fuite « destructrice » de GTA 6 orchestrée par Cyberleek.
La sortie de Grand Theft Auto 6 sur consoles est prévue dans trois mois, le 19 novembre 2026, et sa présentation exclusive sur Netflix doit avoir lieu la semaine prochaine. Les images ayant fuité, montrant le jeu très attendu en action, sont assez nombreuses. Elles incluent des vues de la carte complète du jeu ainsi que du personnage principal, Jason Duval, se déplaçant chez lui et jouant au basket.
Une autre séquence montre la conduite d'un véhicule et un combat au corps à corps. Toutes les images de GTA 6 ayant fuité et n'ayant pas été authentifiées par Rockstar sont actuellement retirées des réseaux sociaux par le développeur. Dans ce contexte, si vous souhaitez découvrir GTA 6 sans rien savoir à l'avance, il est probablement préférable d'éviter les réseaux sociaux pour le moment.
Source : https://www.xda-developers.com/gta-6-leaker-demand-an-apology-from-rockstar-over-its-anti-consumerism/
Et puis, cette guerre incessante contre l'arrêt du physique est vouée à l'échec. Sony ne reviendra pas en arrière, donc à un moment donné, passez à autre chose. Parce qu'il y en a qui jouent limite leur vie dessus, alors qu'ils ont tout simplement à arrêter d'acheter du dématérialisé, ne pas prendre la PS6 ou la Helix si elle passe full démat', ou encore stopper le jeu vidéo. Le jeu vidéo n'est pas vital, hein, rien ne vous empêche de complètement stopper.
Et ceux qui continueront seront tout simplement les pur passionnés qui ne se limitent pas qu'à des boîtes physiques.
Ce sont des "terroristes numériques". Et les terroristes, il faut les "buter jusque dans les chiottes".
Personne vous oblige a acheter.
J'ai l'impression de voir des drogué.
Pourquoi pas faire une action chez porsche ? J'ai envie d'une porche mais trop chère.
La débilité sans nom.
Pas pour ce type de hack, mais pour ceux qui pirate les gouvernements et autre donner sensible.
Car c'est le peuple qui va trinquer. L'état est le peuple. Donc pas de pardon, ni d'arrangement.
Ce qu’il fait est complètement illégal, faire chanter/voler
Ça va juste convaincre encore plus d’aller vers le digital en se disant on va tous les faire revenir en travail dans les bureaux. Fini le télétravail circuit fermé pas d’autorisation de téléphone et plus de version disque.
du reste je suis curieuse de voir si cela peux faire plier Rockstar Novembre c'est pas encore loin moyen que si il plie ont aille des disque physique avec les boite!
Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais je suis, dans ce cas précis, sur GTA6, plutôt en faveur de ces leaks, mais pas pour la manière employée (surtout lorsque ça promut de la crypto et du marchandage de données). Aussi, je trouve que ça paraît un peu "trop tard" pour avoir un impact significatif. Faudrait toucher directement le domaine financier/administratif de l'éditeur, pas du jeu lui-même et du travail des développeurs, dont ces derniers trinquent sans doute en ce moment même...
Condamnation de 9 ans de prison aux USA en 2013. Et ça fait des émissions chez tous les influenceurs JV tranqillou. Y'en a qui ont peur de rien.