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Grand Theft Auto VI
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[Cyberleek] Après GTA6, d'autres éditeurs jugés hostiles vont être ciblés


Cyberleek, le groupe ayant revendiqué la récente fuite massive d'images de gameplay de Grand Theft Auto 6 (GTA 6), affirme ne pas avoir diffusé ces séquences par simple plaisir. Le groupe a récemment publié un manifeste dénonçant certaines pratiques de l'industrie du jeu vidéo ; il a même annoncé son intention de cibler d'autres éditeurs jugés hostiles aux intérêts des consommateurs (source : PC Gamer).

« Les éditeurs vendent des licences tout en les qualifiant d'achats », peut-on lire dans le document de Cyberleek. « Ils commercialisent des jeux inachevés qu'ils présentent comme des services évolutifs. Ils verrouillent du contenu présent sur le disque pour le revendre sous forme de DLC. Ils mettent fin à l'exploitation de jeux tout en conservant les profits. Chaque année, les pratiques défavorables aux consommateurs se durcissent, et chaque année, les joueurs en ont moins pour leur argent. »

Rockstar a récemment essuyé des critiques pour avoir annoncé que GTA 6 ne sortirait pas sur support physique, obligeant ainsi les joueurs à acheter une boîte vide contenant simplement un code de téléchargement. Par ailleurs, certains contenus spécifiques du jeu sont réservés à une édition plus onéreuse, vendue 100 dollars.

Dans son manifeste, Cyberleek énonce trois « commandements » : interdiction des précommandes numériques, absence de données factices simulant un mode solo, et obligation d'inclure un « mode hors-ligne de secours » pour les jeux solo. Cyberleek ne compte pas s'arrêter tant que les éditeurs n'auront pas publié une déclaration publique et des excuses, accompagnées d'un engagement concret à faire mieux. Les paroles ne suffisent pas ; « La restitution est obligatoire », écrit Cyberleek.

Le groupe affirme « lever des fonds pour un projet secret » destiné à financer « l'infrastructure nécessaire pour mener l'offensive, ainsi que la sécurité et la protection requises pour résister aux inévitables contre-attaques des entreprises ». Ces fonds seraient récoltés via un système de cryptomonnaie de type « meme-coin », mis en avant par le filigrane apparaissant sur les images ayant fuité.

Le manifeste de Cyberleek mentionne le mouvement Stop Killing Games, lancé par le YouTubeur Ross Scott en avril 2024 après la fermeture des serveurs de The Crew par Ubisoft, rendant le jeu injouable. Ce collectif citoyen vise à lutter contre les pratiques industrielles défavorables aux consommateurs. Toutefois, Stop Killing Games a condamné la fuite « destructrice » de GTA 6 orchestrée par Cyberleek.

La sortie de Grand Theft Auto 6 sur consoles est prévue dans trois mois, le 19 novembre 2026, et sa présentation exclusive sur Netflix doit avoir lieu la semaine prochaine. Les images ayant fuité, montrant le jeu très attendu en action, sont assez nombreuses. Elles incluent des vues de la carte complète du jeu ainsi que du personnage principal, Jason Duval, se déplaçant chez lui et jouant au basket.

Une autre séquence montre la conduite d'un véhicule et un combat au corps à corps. Toutes les images de GTA 6 ayant fuité et n'ayant pas été authentifiées par Rockstar sont actuellement retirées des réseaux sociaux par le développeur. Dans ce contexte, si vous souhaitez découvrir GTA 6 sans rien savoir à l'avance, il est probablement préférable d'éviter les réseaux sociaux pour le moment.

Source : https://www.xda-developers.com/gta-6-leaker-demand-an-apology-from-rockstar-over-its-anti-consumerism/
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    kisukesan
    posted the 08/20/2026 at 04:21 AM by link49
    comments (17)
    darkxehanort94 posted the 08/20/2026 at 04:45 AM
    Il croit vraiment qu'il peut gagner ?
    burningcrimson posted the 08/20/2026 at 05:05 AM
    La cause est très juste et je la respecte mais acec leur talent pour le hacking, n'y aurait-il pas d'autres combats plus importants à mener ? Roblox est un nid à pédo et personne ne hack, la liste de Hepstein n'a toujours pas été dévoilée entièrement et personne ne hack, j'en passe et des meilleurs...
    sey75 posted the 08/20/2026 at 05:34 AM
    C’est inutile son truc en plus il fait croire au gens qu’il fait ça pour les joueurs mais en réalité il le fait pour ça propre personne fait monter ça cryptomonnaie et réclamer une somme d’argent en échange de plus divulguer de leak et la ça fait parler parce que c’est gta mais les autre leak auront pas le même buzz
    yukilin posted the 08/20/2026 at 05:43 AM
    Je ne crois pas que ça serve à grand chose ce genre d'action, A part une forme de publicité gratuite.
    snave posted the 08/20/2026 at 05:53 AM
    Moi, ce groupe commence à me les briser. Ça pense sérieusement que leurs pseudo-menaces vont faire peur à de grands groupes pareils ? Ça exige même des excuses. Une belle bande de guignols.

    Et puis, cette guerre incessante contre l'arrêt du physique est vouée à l'échec. Sony ne reviendra pas en arrière, donc à un moment donné, passez à autre chose. Parce qu'il y en a qui jouent limite leur vie dessus, alors qu'ils ont tout simplement à arrêter d'acheter du dématérialisé, ne pas prendre la PS6 ou la Helix si elle passe full démat', ou encore stopper le jeu vidéo. Le jeu vidéo n'est pas vital, hein, rien ne vous empêche de complètement stopper.

    Et ceux qui continueront seront tout simplement les pur passionnés qui ne se limitent pas qu'à des boîtes physiques.
    shambala93 posted the 08/20/2026 at 05:54 AM
    De la racaille en pleine crise d’adolescence !
    defcon5 posted the 08/20/2026 at 06:02 AM
    Ces types là sont de la même races que ceux qui piratent notre administration française et nos entreprises.
    Ce sont des "terroristes numériques". Et les terroristes, il faut les "buter jusque dans les chiottes".
    cyr posted the 08/20/2026 at 06:06 AM
    Les prix sont libre. .

    Personne vous oblige a acheter.

    J'ai l'impression de voir des drogué.

    Pourquoi pas faire une action chez porsche ? J'ai envie d'une porche mais trop chère.

    La débilité sans nom.
    cyr posted the 08/20/2026 at 06:16 AM
    Après, dans les textes de loi, il devrait mettre le hacke comme crimes fédérale, quo devrait être puni du maximum.

    Pas pour ce type de hack, mais pour ceux qui pirate les gouvernements et autre donner sensible.

    Car c'est le peuple qui va trinquer. L'état est le peuple. Donc pas de pardon, ni d'arrangement.
    shinz0 posted the 08/20/2026 at 06:27 AM
    Le gars est en mission
    mattewlogan posted the 08/20/2026 at 06:32 AM
    J’espère qu’il sera arrêté et qu’ils vont le foutre en prison
    Ce qu’il fait est complètement illégal, faire chanter/voler
    Ça va juste convaincre encore plus d’aller vers le digital en se disant on va tous les faire revenir en travail dans les bureaux. Fini le télétravail circuit fermé pas d’autorisation de téléphone et plus de version disque.
    mattewlogan posted the 08/20/2026 at 06:33 AM
    cyr entièrement d’accord j’en entends certains, on croirait que c’est la révolution pour pouvoir manger ou boire. C’est un putain de divertissement, on dirait que les gens jouent leur vie pour une histoire de disque.
    aerithlazyqueen posted the 08/20/2026 at 06:46 AM
    y a des commentaires ici qui sont quand méme lunaire... c'est pas du méme acabit que des Terroristes faut pas déconner quand méme !

    du reste je suis curieuse de voir si cela peux faire plier Rockstar Novembre c'est pas encore loin moyen que si il plie ont aille des disque physique avec les boite!
    olex posted the 08/20/2026 at 06:52 AM
    Je vois pas le rapport entre être passionné et vouloir plusieurs choix dont le support physique, avec de l'hypocrisie au passage, mais bon passons... De toute façon, ça n'a pas empêché ces leaks, quelque soit le support. Je vous parie qu'il y aura des images et autres peu avant la parution du jeu.

    Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare, mais je suis, dans ce cas précis, sur GTA6, plutôt en faveur de ces leaks, mais pas pour la manière employée (surtout lorsque ça promut de la crypto et du marchandage de données). Aussi, je trouve que ça paraît un peu "trop tard" pour avoir un impact significatif. Faudrait toucher directement le domaine financier/administratif de l'éditeur, pas du jeu lui-même et du travail des développeurs, dont ces derniers trinquent sans doute en ce moment même...
    vohmp posted the 08/20/2026 at 06:56 AM
    Mouais leur vision bisonours, si c'était juste hacking pour faire chier les grosses boîte mais le " Ces fonds seraient récoltés via un système de cryptomonnaie de type « meme-coin » c'est juste un moyen de se faire du pognon et soutirer de l'argent à des neuneu naïf
    taiko posted the 08/20/2026 at 07:00 AM
    burningcrimson en parlant de pédophiles. Personne n'a encore vu ce qui est sorti hier soir sur Nicolas Perret alias Dr Jvtech?

    Condamnation de 9 ans de prison aux USA en 2013. Et ça fait des émissions chez tous les influenceurs JV tranqillou. Y'en a qui ont peur de rien.
    taiko posted the 08/20/2026 at 07:03 AM
    cyr Mec tu ne te rends pas compte à quel point t'es à côté de la plaque quand tu parles de ce sujet. Aucun rapport avec ta Porsche. Hors sujet total. Les marchés sont protégés, les consommateurs ont des droits. Et c'est ce qui est pointé ici.
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