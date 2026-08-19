est un jeu d'action et d'aventure développé par Chuhai Labs et VITEI Backroom, édité par Balor Games, nous propose une réinterprétation des shoot 'em up on-rails des années 90 dans la veine de Star Fox.Les joueurs incarnent Bowie Stray, un chien pilote qui mène les Blue Bombers dans une mission pour sauver le monde des forces de Grimclaw.Le studio Chuhai Labs a été fondé par Giles Goddard, programmeur légendaire ayant travaillé sur, Stunt Race FX, Super Mario 64 et 1080° Snowboarding.Vue le genre la durée de vie est courte mais on évite les 50 euros demandé par Nintendo pour le remake de Starfox 64...Vous aimez le genre, Starfox, vous avez mis 50 euros pour le remake Switch 2, pour 14.99 euros ca va alors pas d'excuse.