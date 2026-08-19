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StarFox pour 15 euros sur PC/XBOXSX/PS5 plus tard sur SWITCH
Wild Blue Skies


est un jeu d'action et d'aventure développé par Chuhai Labs et VITEI Backroom, édité par Balor Games, nous propose une réinterprétation des shoot 'em up on-rails des années 90 dans la veine de Star Fox.

Les joueurs incarnent Bowie Stray, un chien pilote qui mène les Blue Bombers dans une mission pour sauver le monde des forces de Grimclaw.

Le studio Chuhai Labs a été fondé par Giles Goddard, programmeur légendaire ayant travaillé sur Star Fox, Stunt Race FX, Super Mario 64 et 1080° Snowboarding.





Vue le genre la durée de vie est courte mais on évite les 50 euros demandé par Nintendo pour le remake de Starfox 64...


Vous aimez le genre, Starfox, vous avez mis 50 euros pour le remake Switch 2, pour 14.99 euros ca va alors pas d'excuse.
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    posted the 08/19/2026 at 08:44 PM by loganwolverine
    comments (8)
    kingdomhearts971 posted the 08/19/2026 at 08:52 PM
    J’ai vu les videos review du jeu. C’est littéralement Star Fox en moins bien dans presque tous les aspects. Ils ont beaucoup trop copie sur Star Fox 64 sans trop en dire.
    natedrake posted the 08/19/2026 at 08:55 PM
    Attention, Nintendo va porter plainte.
    loganwolverine posted the 08/19/2026 at 08:55 PM
    kingdomhearts971 C'est pas grave, c'est une histoire différente, c'est une DA différente, et c'est un des type derrière STAR FOX, un peu comme la team derrière Mass Effect qui refait un mass effect, rien de grave, juste une licence différente.

    La en plus c'est disponible sur tout les supports et a tout petit prix, Alors que Starfox demande 50 EUROS
    loganwolverine posted the 08/19/2026 at 09:00 PM
    natedrake Ils ont perdu contre Palworld , ils peuvent toujours chialer d'être des arnaqueurs au productions feignantes avec un public aveugle.
    cyr posted the 08/19/2026 at 09:05 PM
    Je peux plus de voir autant de plagiats.

    C'est trop chère pour ce que c'est.

    Nintendo a mis sont remake de star fox 64 a 50 balle, il on fait un effort. Mais je m'en fous, je prends pas. Même a 15€ , je doute fort de le prendre (surtout ce qui voudrait dire que nintendo va enfin baisser le prix des jeux ancien, j'ai beaucoup de titre en retard. Star fox ne fait absolument pas partie des priorités).
    akinen posted the 08/19/2026 at 09:20 PM


    On est bien loin de l’intention première ses indés.
    wickette posted the 08/19/2026 at 09:46 PM
    J'ai fait suffisamment de fois Starfox 64 pour ne pas l'acheter mais ça me fait toujours sourire un peu comment tous les gens adorent descendre Nintendo mais veulent tous des copies de leurs franchises
    kingdomhearts971 posted the 08/19/2026 at 09:54 PM
    Pour ceux qui sont curieux en quoi je veux dire copie.
    Bien sur ce n’est pas suffisant pour aller jusqu'à un procès. Mais sa aurait pu etre tellement plus unique.

    https://www.youtube.com/watch?v=NtgKkOyIpTM&t=17s
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