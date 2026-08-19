Après son article parru plus tot dans la journée,a sortie une video sur sa chaine youtube dans laquelle il apporte plus de précision sur certains projet-Le nouveau projet de Bend avance bien et pour cause, il s'attend à ce que le studio annonce son projet l'année prochaine ou 2028 au plus tard.-Il a également tenu a clarifier ses propos sur les projets actuels chez. Ouiavec une petite équipe (surement depuis la fin du chantier de l'extension Burning Shore). Il ne sait pas combien de personne sont dessus actuellement.Dans tous les cas les fans vont devoir patienter encore quelques années.