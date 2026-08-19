Après son article parru plus tot dans la journée, Jason Schreier
a sortie une video sur sa chaine youtube dans laquelle il apporte plus de précision sur certains projet PS Studio.
2 infos notables à retenir.
-Le nouveau projet de Bend avance bien et pour cause, il s'attend à ce que le studio annonce son projet l'année prochaine ou 2028 au plus tard.
-Il a également tenu a clarifier ses propos sur les projets actuels chez Guerrilla
. Oui Horizon 3 est bel et bien en développement
avec une petite équipe (surement depuis la fin du chantier de l'extension Burning Shore). Il ne sait pas combien de personne sont dessus actuellement. A savoir que Guerrilla Compte entre 350 et 400 personnes.
Dans tous les cas les fans vont devoir patienter encore quelques années.
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posted the 08/19/2026 at 06:50 PM by neptonic
Cependant, la franchise HORIZON semble piégée dans une boucle créative. HORIZON 2 m’a déçu, et le 3 n’est pas prêt de sortir. De plus, Guerrilla Games travaille actuellement sur un projet multi-plateformes, ce qui laisse peu de place à l’espoir pour un futur Killzone.
Ça fait un argument de moins pour leur futur éco-système full-démat/PS6.
BEND Studio osef, studio qui a tout à prouver, Days Gone c’était sympa mais pas inoubliable.
Il sera annoncer en 2028, sortie en 2029 au mieux (Days Gone = 2019)
Horizon 3 se sera 2032 (Horizon 2 = 2022).
10 ans entre 2 jeux, ça va, normal quoi.