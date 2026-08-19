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Days Gone Remastered
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name : Days Gone Remastered
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : PlayStation Studios
genre : action-aventure
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Bloomberg: Bend (Days Gone) pourrait annoncer son projet dès l'année prochaine + Horizon 3 en développement


Après son article parru plus tot dans la journée, Jason Schreier a sortie une video sur sa chaine youtube dans laquelle il apporte plus de précision sur certains projet PS Studio.

2 infos notables à retenir.

-Le nouveau projet de Bend avance bien et pour cause, il s'attend à ce que le studio annonce son projet l'année prochaine ou 2028 au plus tard.

-Il a également tenu a clarifier ses propos sur les projets actuels chez Guerrilla. Oui Horizon 3 est bel et bien en développement avec une petite équipe (surement depuis la fin du chantier de l'extension Burning Shore). Il ne sait pas combien de personne sont dessus actuellement. A savoir que Guerrilla Compte entre 350 et 400 personnes. Dans tous les cas les fans vont devoir patienter encore quelques années.

https://www.resetera.com/threads/playstation-studios-ot51-insert-t%C5%8Dkon.1575361/page-131#post-159319660
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    posted the 08/19/2026 at 06:50 PM by neptonic
    comments (11)
    aozora78 posted the 08/19/2026 at 06:53 PM
    "dès l'année prochaine" Ah cool déjà, ça fera que 8 ans depuis leur dernier jeu...
    neptonic posted the 08/19/2026 at 06:56 PM
    aozora78 bah ca reste un studio de petite taille + ya une une annulation entre temps.
    walterwhite posted the 08/19/2026 at 07:00 PM
    Guerrilla Games était un atout majeur pour Sony durant l’ère PS3/4. Ils ont bien exploité la franchise Killzone, des solo ambitieux et un multi sympa ainsi qu’une nouvelle franchise Horizon dont le premier opus sur PS4 était une réussite à part entière et se suffisait à lui-même.

    Cependant, la franchise HORIZON semble piégée dans une boucle créative. HORIZON 2 m’a déçu, et le 3 n’est pas prêt de sortir. De plus, Guerrilla Games travaille actuellement sur un projet multi-plateformes, ce qui laisse peu de place à l’espoir pour un futur Killzone.

    Ça fait un argument de moins pour leur futur éco-système full-démat/PS6.

    BEND Studio osef, studio qui a tout à prouver, Days Gone c’était sympa mais pas inoubliable.
    brook1 posted the 08/19/2026 at 07:00 PM
    aozora78 Bend Studio était sur un jeu service annulé, ils vont pas sortir leur jeu solo en 6 mois
    gamerdome posted the 08/19/2026 at 07:01 PM
    Et c'était quoi le jeu annulé de Bend ? Un gaas bien évidement.
    Il sera annoncer en 2028, sortie en 2029 au mieux (Days Gone = 2019)

    Horizon 3 se sera 2032 (Horizon 2 = 2022).
    10 ans entre 2 jeux, ça va, normal quoi.
    grospich posted the 08/19/2026 at 07:05 PM
    Une petite équipe sur horizon 3, ca veut dire qu'ils sont toujours en brainstorming en gros. :/
    guiguif posted the 08/19/2026 at 07:05 PM
    Plus rien à foutre de ce qui sortira après 2027.
    altendorf posted the 08/19/2026 at 07:09 PM
    Bend sur un jeu à la Syphon Filter
    shambala93 posted the 08/19/2026 at 07:10 PM
    Encore un Horizon ? Pitié…
    brook1 posted the 08/19/2026 at 07:13 PM
    altendorf Leur jeu service annulé me faisait penser à Syphon Fitter et je pense pas qu'ils aient mis à la poubelle tout leur travail.
    walterwhite posted the 08/19/2026 at 07:18 PM
    guiguif Même un TLOU 3, GOW Egypte ? Tu flancheras pas ?
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