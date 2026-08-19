City Connection a annoncé Ninja Baseball League-Man: Bases Loaded, une nouvelle version du beat ’em up d'Irem "Ninja Baseball Bat Man". Le jeu sortira le 10 décembre sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 et PC (Steam).Des éditions physiques seront disponibles sur PlayStation 5 et Switch 2 (jeu complet sur cartouche) au prix de 5 500 yens au Japon (pas d'annonce en occident pour l'heure).En plus de la version originale jouable jusqu’à 4, ce remaster proposera un mode "arrange" plus difficile avec des niveaux en plus et des positions d'ennemis différentes.Pink, qui n'était qu'un personnage de soutien dans le jeu original, sera jouable.L'OST proposera la bande-son originale en plus des pistes remixés.Pour finir, de nouveaux mini-jeux seront proposés.