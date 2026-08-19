Après plus de quatre décennies passées dans l’industrie du jeu vidéo, Warren Spector a décidé de tirer sa révérence. Le célèbre game designer, notamment connu pour avoir créé Deus Ex, a annoncé son départ à la retraite sur LinkedIn, tout en laissant entendre qu’il pourrait un jour revenir sur sa décision.Warren Spector explique que cela fait désormais près de 44 ans qu’il travaille dans le développement de jeux. Au cours de sa carrière, il a participé à de nombreux projets, aussi bien dans le jeu vidéo que dans le jeu de rôle sur table et les jeux de société. Il estime avoir travaillé sur 17 jeux complets ainsi qu’une dizaine d’extensions.Son parcours a débuté chez Origin Systems en 1989, où il a notamment participé à Ultima VI et Wing Commander. Il a ensuite rejoint Looking Glass, contribuant à l’univers d’Ultima Underworld et à la série Thief. C’est toutefois avec Ion Storm qu’il va véritablement marquer l’histoire du jeu vidéo en donnant naissance à Deus Ex, une licence devenue incontournable dans le domaine du jeu de rôle et de l’action immersive.Warren Spector a également fondé Junction Point Studios, le studio à l’origine d’Epic Mickey. Plus tard, en 2016, il a rejoint OtherSide Entertainment, où il a notamment supervisé le développement de System Shock 3 ainsi que celui d’Underworld Ascendant.Au fil de sa carrière, le créateur estime avoir eu la chance de voir plusieurs de ses productions continuer à être jouées des décennies après leur sortie. Il souligne également avoir travaillé avec des équipes de tailles très différentes, allant d’une douzaine de personnes à plusieurs centaines, et se dit particulièrement fier d’avoir pu accompagner de nombreux développeurs dans leur parcours professionnel.Cette décision n’est cependant pas prise sans une certaine nostalgie. Warren Spector reconnaît avoir des sentiments partagés concernant la retraite. L’évolution de l’industrie et le fait de prendre aujourd’hui moins de plaisir qu’auparavant dans son travail ont notamment pesé dans sa décision. Il estime également que la nouvelle génération de créateurs doit désormais pouvoir prendre sa place.Pour la suite, Warren Spector souhaite consacrer davantage de temps à l’écriture, à la lecture et aux conférences, tout en envisageant éventuellement quelques missions de conseil. Il n’exclut pas totalement un retour dans le monde du jeu vidéo, rappelant qu’il ne faut jamais dire jamais, mais semble cette fois déterminé à tourner la page.Avant de partir, le créateur de Deus Ex a adressé un message aux jeunes développeurs : selon lui, le jeu vidéo reste un domaine loin d’avoir livré toutes ses possibilités et doit continuer à expérimenter et à innover. Il leur souhaite surtout de créer des expériences suffisamment fortes pour que les générations futures n’aient plus besoin de se souvenir de pionniers comme lui.