EXODUS est un RPG d’action-aventure sci-fi, en solo et en vue à la troisième personne, développé par Archetype Entertainment (Un studio fondé par des anciens de BioWare) et publié par Wizards of the Coast.Le joueur incarne Jun Aslan, un Traveler.L’histoire tourne autour de la survie de l’humanité face aux Celestials (une version évoluée de l'humanité 40 000 ans dans le futur),de la dilatation du temps liée aux voyages interstellaires, de l’exploration de mondes extraordinaires et de la récupération de "Reliques Celestial".La sortie du jeu est prévue pour début 2027 sur PC, PS5, et Xbox Series.Le jeu a atteint les 500 000 Wishlist, et les développeurs ont lancé un programme communautaire où chaque wishlist (de n'importe quel store : Steam, PlayStation, Xbox, Epic) contribue à débloquer des récompenses pour toute la communauté (in-game + hors-jeu).Ils ont déjà atteint le premier palier grâce à la communauté.Voici les différents paliers représentés en une seule image :Voici les bonus du 1er palier accessible en dehors du jeu, à savoir une musique inédite :Ainsi que de nouveaux Artworks du jeu :Les récompenses in-game sont disponibles pour tous les joueurs au lancement (pas besoin d’avoir wishlisté soi-même).Et les récompenses hors-jeu (musique, art, cinématiques) sont diffusées via le site officiel, les réseaux sociaux et Discord dès qu'un nouveau palier est atteint.Toutes les wishlists comptent, quelle que soit la plateforme.Et pour les personnes qui veulent plus d’infos sur le jeu, voici le site officiel, qui est très complet et qui contient des tas d’informations passionnantes sur le scénario et les personnages, ainsi qu’une tonne d’images et bien d’autres choses…Le tout en français.Et voici, en bonus, quelques anciennes images du jeu :Et un ancien Trailer :