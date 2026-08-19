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EXODUS
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name : EXODUS
platform : PC
editor : Wizards of the Coast
developer : Archetype Entertainment
genre : RPG
other versions : Xbox Series X
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adamjensen
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EXODUS atteint les 500 000 en wishlist


EXODUS est un RPG d’action-aventure sci-fi, en solo et en vue à la troisième personne, développé par Archetype Entertainment (Un studio fondé par des anciens de BioWare) et publié par Wizards of the Coast.


Le joueur incarne Jun Aslan, un Traveler.



L’histoire tourne autour de la survie de l’humanité face aux Celestials (une version évoluée de l'humanité 40 000 ans dans le futur),


de la dilatation du temps liée aux voyages interstellaires, de l’exploration de mondes extraordinaires et de la récupération de "Reliques Celestial".

La sortie du jeu est prévue pour début 2027 sur PC, PS5, et Xbox Series.




Le jeu a atteint les 500 000 Wishlist, et les développeurs ont lancé un programme communautaire où chaque wishlist (de n'importe quel store : Steam, PlayStation, Xbox, Epic) contribue à débloquer des récompenses pour toute la communauté (in-game + hors-jeu).
Ils ont déjà atteint le premier palier grâce à la communauté.
Voici les différents paliers représentés en une seule image :




Voici les bonus du 1er palier accessible en dehors du jeu, à savoir une musique inédite :




Ainsi que de nouveaux Artworks du jeu :
















Les récompenses in-game sont disponibles pour tous les joueurs au lancement (pas besoin d’avoir wishlisté soi-même).
Et les récompenses hors-jeu (musique, art, cinématiques) sont diffusées via le site officiel, les réseaux sociaux et Discord dès qu'un nouveau palier est atteint.
Toutes les wishlists comptent, quelle que soit la plateforme.

Et pour les personnes qui veulent plus d’infos sur le jeu, voici le site officiel, qui est très complet et qui contient des tas d’informations passionnantes sur le scénario et les personnages, ainsi qu’une tonne d’images et bien d’autres choses…
Le tout en français.




Et voici, en bonus, quelques anciennes images du jeu :
























Et un ancien Trailer :

https://store.steampowered.com/app/3230960/EXODUS/#wishlist
    tags : rpg action science fiction bioware sci-fi aventure wizards of the coast sci fi exodus archetype entertainment
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    posted the 08/19/2026 at 10:49 AM by adamjensen
    comments (9)
    adamjensen posted the 08/19/2026 at 10:51 AM
    Perso, je suis plus intéressé par le 2ème palier pour le costume du personnage principal.
    D’ailleurs, on peut aussi constater sur l’image des différents paliers les fameux mots devenus interdits, "Masculin et Féminin".
    Ce qui nous montre que, heureusement, le studio n’a pas été contaminé par les dégénérés.
    C’est un très bon signe.
    C’est pareil aussi sur l’image en anglais, "Male and Female".

    Et pour ceux qui n’étaient toujours pas au courant, oui, on pourra aussi incarner une femme au choix, ce qui est cool.
    coconutsu posted the 08/19/2026 at 11:12 AM
    Entre Exodus, The Expanse et le nouveau Mass Effect je pense qu'on en aura au moins un qui sera une bonne suite spirituel à la trilogie ME.

    D'ailleurs si on a de la chance les 3 pourraient bien être excellents.
    apollokami posted the 08/19/2026 at 11:13 AM
    Je n'arrive toujours pas à me faire au design du mc mais le reste est prometteur.
    Les deux livres sont déjà à la maison pour me mettre dans l'ambiance quelques semaines avant la sortie.
    zekk posted the 08/19/2026 at 11:17 AM
    Normal il a l'air terrible !
    vers0 posted the 08/19/2026 at 11:23 AM
    Il est dans la mienne , ce jeu peux etre une vrai petite merveille .
    lefab88 posted the 08/19/2026 at 11:30 AM
    blacksad6 posted the 08/19/2026 at 11:39 AM
    coconutsu Ca serait le rêve. Etant fan de RPG et Space Opera.
    torotoro59 posted the 08/19/2026 at 11:40 AM
    apollokami il y a des livres sortis à propos ce jeu ? Tu as un lien ? Merci.
    tokito posted the 08/19/2026 at 11:57 AM
    Si ça tient les promesses, ça peut être très très lourd.
    D'autant plus que Bioware ne vaut plus un clou, il y a une place à prendre.
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