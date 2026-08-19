1996 - 2026
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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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Resident Evil Veronica pourrait être absent de la Gamescom


Selon plusieurs retours d'insiders, la présentation de gameplay de Resident Evil Veronica à laquelle certains influenceurs et journalistes ont pu assister lors du Summer Game Fest ne serait finalement pas montrée au public à la Gamescom la semaine prochaine.

Contrairement à Resident Evil Requiem l'année dernière, aucun stand proposant une session jouable au public ne serait prévu cette fois-ci.

Pour enfoncer le clou, le média allemand Screenfire Germany a interrogé plusieurs journalistes qui assisteront à la Gamescom, et aucun d'entre eux ne disposerait d'une présentation de Resident Evil Veronica au programme.

Le jeu pourrait donc être complètement absent du salon, à moins d'un hypothétique nouveau trailer lors de l'Opening Night Live de Geoff Keighley, avec qui Capcom semble de plus en plus proche ces dernières années.

Deux raisons pourraient expliquer cette absence remarquée.

La première possibilité serait que, selon Dusk Golem, Resident Evil Veronica puisse finalement sortir après le premier trimestre 2027, à l'image de Resident Evil Village, sorti en mai 2021.

La seconde possibilité serait que Capcom souhaite surtout mettre Onimusha: Way of the Sword en avant vu que sa sortie pour le 4 septembre 2026 arrive à grands pas.

Quoi qu'il en soit, les chances de voir une session de gameplay de Resident Evil Veronica à la Gamescom semblent désormais particulièrement minces.
Screenfire Germany / Dusk Golem - https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1vqxqha/dusk_golem_screenfire_germany_resident_evil/
    tags : resident evil capcom onimusha resident evil code veronica remake onimusha way of the sword resident evil requiem resident evil news resident evil veronica resident evil veronica news resident evil veronica leaks resident evil veronica gamescom
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    posted the 08/19/2026 at 10:31 AM by marchand2sable
    comments (4)
    marchand2sable posted the 08/19/2026 at 10:35 AM
    A moins qu'ils reparlent du DLC de Requiem, vu que les acteurs de Leon et Grace seront sur place...
    giru posted the 08/19/2026 at 10:38 AM
    marchand2sable Je pense pareil. Ca semble quand même plus logique de continuer avec Requiem et le DLC pour cette fin d'année.

    Pour Veronica ils pourront toujours lancer la comm à partir des Game Awards.
    marchand2sable posted the 08/19/2026 at 10:42 AM
    giru

    Ah bah Dusk Golem confirme que le DLC ne sera pas présenté non plus... Je pense que c'est donc la seconde possibilité. Capcom est a fond derrière Onimusha. Faudra attendre le TGS donc pour la reprise des grosses news sur l'épilogue de RE9 ou CVR.
    vyse posted the 08/19/2026 at 11:29 AM
    marchand2sable oui RE est déjà bien implémenter faut communiquer sur le retour de cette licence
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