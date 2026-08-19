Selon plusieurs retours d'insiders, la présentation de gameplay de Resident Evil Veronica
à laquelle certains influenceurs et journalistes ont pu assister lors du Summer Game Fest
ne serait finalement pas montrée au public à la Gamescom
la semaine prochaine.
Contrairement à Resident Evil Requiem
l'année dernière, aucun stand proposant une session jouable au public ne serait prévu cette fois-ci.
Pour enfoncer le clou, le média allemand Screenfire Germany
a interrogé plusieurs journalistes qui assisteront à la Gamescom
, et aucun d'entre eux ne disposerait d'une présentation de Resident Evil Veronica
au programme.
Le jeu pourrait donc être complètement absent du salon, à moins d'un hypothétique nouveau trailer lors de l'Opening Night Live
de Geoff Keighley
, avec qui Capcom
semble de plus en plus proche ces dernières années.
Deux raisons pourraient expliquer cette absence remarquée.
La première possibilité serait que, selon Dusk Golem
, Resident Evil Veronica
puisse finalement sortir après le premier trimestre 2027, à l'image de Resident Evil Village
, sorti en mai 2021.
La seconde possibilité serait que Capcom
souhaite surtout mettre Onimusha: Way of the Sword
en avant vu que sa sortie pour le 4 septembre 2026
arrive à grands pas.
Quoi qu'il en soit, les chances de voir une session de gameplay de Resident Evil Veronica
à la Gamescom
semblent désormais particulièrement minces.
Pour Veronica ils pourront toujours lancer la comm à partir des Game Awards.
Ah bah Dusk Golem confirme que le DLC ne sera pas présenté non plus... Je pense que c'est donc la seconde possibilité. Capcom est a fond derrière Onimusha. Faudra attendre le TGS donc pour la reprise des grosses news sur l'épilogue de RE9 ou CVR.