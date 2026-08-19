Selon plusieurs retours d'insiders, la présentation de gameplay deà laquelle certains influenceurs et journalistes ont pu assister lors dune serait finalement pas montrée au public à lala semaine prochaine.Contrairement àl'année dernière, aucun stand proposant une session jouable au public ne serait prévu cette fois-ci.Pour enfoncer le clou, le média allemanda interrogé plusieurs journalistes qui assisteront à la, et aucun d'entre eux ne disposerait d'une présentation deau programme.Le jeu pourrait donc être complètement absent du salon, à moins d'un hypothétique nouveau trailer lors de l'de, avec quisemble de plus en plus proche ces dernières années.Deux raisons pourraient expliquer cette absence remarquée.La première possibilité serait que, selonpuisse finalement sortir après le premier trimestre 2027, à l'image de, sorti en mai 2021.La seconde possibilité serait quesouhaite surtout mettreen avant vu que sa sortie pour learrive à grands pas.Quoi qu'il en soit, les chances de voir une session de gameplay deà lasemblent désormais particulièrement minces.