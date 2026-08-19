Le 19 aout 2011, il y a tout pile 15 ans, la France découvrait un chef d’œuvre unique sur Wii, un RPG qui repoussait les limites de sa console avec un monde semi-ouvert fascinant où les peuples vivent sur le corps de deux titans.
Je tiens a rappeler qu'il est sorti au Japon un an plus tot, le 10 juin 2010, et que contrairement aux territoires PAL, le jeu n'etait pas prévu aux USA car Reggie Fils Aimé (patron de NoA a l'epoque), n'y croyait pas du tout et semblait avoir un problème avec les productions Monolith Soft car Disaster Day of Crisis est sorti sur Wii en 2008 au Japon et en Europe mais pas aux USA.
Quand le public américain a vu que Xenoblade, Last Story et Pandora's Tower ont tous été annoncé en Europe mais pas aux USA, il y a eu ce qu'on appelle l'Operation Rainfall, qui a consisté a ce que les reseaux sociaux de NoA soient innondé de messages demandant la localisation de ces jeux aux USA. Je ne sais pas si c'est grace a ca mais ces 3 jeux sont finalement arrivé aux USA, Xenoblade en 2012, pas édité par Nintendo mais par XSEED.
Mais bref, joyeux anniversaire à Xenoblade Chronicles !
Pour moi l'un des JRPG les plus marquants de l'histoire.
A l'époque c'était pas aussi bien fini, ni aussi carré que le très bon FF12, c'était certainement pas le même budget non mais ça respirait tellement la passion, la démesure, l'ambition malgré tout, bien plus que le jeu de SE.
Il y avait du génie dans ce jeu, cette mise en scène punchy, ces musiques d'une beauté rare, cet univers unique sur Bionis et Mechonis, le plaisir de se balader dans ce monde
Et ces abrutis de Nintendo qui sont pas passés très loin certainement de ne pas sortir le jeu en dehors du Japon alors que c'est depuis devenu une IP sur laquel ils comptent..
Chapeau a Monolith d'avoir sorti un tel titre avec les contraintes techniques de la Wii en 2010.
En espérant un peu de renouveau manette en main avec Genesis l'année prochaine, et une formule efficace narrativement, moins de blabla, et plus quali, l'absence des Nopons (??) serai une bonne chose.
Quel jeu bordel, un miracle sur Wii. J'ai adoré le refaire sur Switch.
Étrangement, je n'en ai fait aucun autre alors que c'est l'un de mes JRPG favoris. Le 2 ne m'avait pas trop donné envie a l'époque, puis après il était difficile de le trouver en physique a prix correct et le 3 pareil j'ai pas trop ete conquis par les trailers et n'ayant pas fait le 2, je sais pas. Le X me donnait vraiment envie mais j'ai pas eu de Wii U.
Du coup je me dis que Genesis sera l'occasion d'y retourner !