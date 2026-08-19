Le 19 aout 2011, il y a tout pile 15 ans, la France découvrait un chef d’œuvre unique sur Wii, un RPG qui repoussait les limites de sa console avec un monde semi-ouvert fascinant où les peuples vivent sur le corps de deux titans.Je tiens a rappeler qu'il est sorti au Japon un an plus tot, le 10 juin 2010, et que contrairement aux territoires PAL, le jeu n'etait pas prévu aux USA car Reggie Fils Aimé (patron de NoA a l'epoque), n'y croyait pas du tout et semblait avoir un problème avec les productions Monolith Soft car Disaster Day of Crisis est sorti sur Wii en 2008 au Japon et en Europe mais pas aux USA.Quand le public américain a vu que Xenoblade, Last Story et Pandora's Tower ont tous été annoncé en Europe mais pas aux USA, il y a eu ce qu'on appelle l'Operation Rainfall, qui a consisté a ce que les reseaux sociaux de NoA soient innondé de messages demandant la localisation de ces jeux aux USA. Je ne sais pas si c'est grace a ca mais ces 3 jeux sont finalement arrivé aux USA, Xenoblade en 2012, pas édité par Nintendo mais par XSEED.Mais bref, joyeux anniversaire à Xenoblade Chronicles !