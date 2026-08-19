Sony a organisé sa diffusion en direct « State of Play » consacrée à Phantom Blade Zero avec — fait quelque peu surprenant — les commentaires activés ; la situation a évolué exactement comme tout le monde s'y attendait.
Le chat YouTube, par exemple, a été envahi par des messages du type « pas de disque, pas d'achat », éclipsant les commentaires sur le jeu d'action lui-même, pourtant prometteur. La situation était similaire sur Twitch.
Rien de tout cela n'est surprenant : les fans avaient désigné ce premier State of Play — organisé après l'annonce de Sony qui a secoué l'industrie du jeu vidéo — comme le terrain privilégié pour exprimer leur mécontentement face à l'arrêt imminent de la production de disques PlayStation prévu pour 2028.
« Je l'achèterai quand il sera disponible en version PHYSIQUE », pouvait-on lire dans un commentaire. « Waouh ! Le jeu a l'air génial, mais il serait encore mieux sur disque ! Alors faites en sorte que cela arrive et continuez ainsi », a écrit un autre utilisateur. « Est-ce que Donnie Yen est inclus sur le disque ? » a plaisanté une autre personne.
Phantom Blade Zero n'est que le dernier jeu en date à voir son actualité noyée par la fronde contre l'abandon du format physique, alors même que le titre et son développeur, S-Game, ne sont en rien responsables de cette décision. Les joueurs continuent d'exhorter Sony à faire marche arrière, signant des pétitions en ligne et inondant les publications de PlayStation sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs inquiétudes quant à la préservation des jeux et à la propriété des titres achetés. Des critiques émanent également d'autres groupes. L'association britannique ERA (Digital Entertainment and Retail Association) a, par exemple, qualifié la décision de Sony de « triomphe de la facilité pour l'entreprise au détriment du choix des consommateurs ».
Parallèlement, les défenseurs du support physique ont appelé les joueurs à boycotter PlayStation pendant une semaine en août, afin de faire comprendre à Sony que sa décision de supprimer les disques est inacceptable. Le compte X/Twitter « Does it play? », fervent opposant au projet de Sony d'abandonner le support physique, a lancé un appel à la mobilisation qui a été vu plus de 2 millions de fois sur la plateforme. « Sony veut abandonner ses fans ? Rendons-leur la pareille ! » a déclaré le compte X / Twitter. « Avec d'autres créateurs, nous appelons à un #PSBlackout d'une semaine en août. Pas de connexion, pas de sessions de jeu, pas d'achat sur les plateformes de Sony. »
Source : https://www.ign.com/articles/no-disc-no-buy-comments-dominate-sonys-phantom-blade-zero-state-of-play-livestream-as-planned-playstation-boycott-nears/
Des articles de passionnés c’est trop demander ?
je suis d'accord mais les news sont ce qu'elle sont, leak, colère de gens, et des jeux minable pour un publique qui l'est tout autant... difficile de trouver un sujet passionnant aujourd'hui
faut prendre le contexte en compte
En 2028 y aura plus de physique que ca nous plaise ou pas. Va falloir s’y faire et passer a autre chose a un moment...
pourquoi ? , non confinons a protester jusqu'a l'autodestruction du système c'est ca qu'il faut faire, plutôt que de s'y soumettre comme un mouton
Je remarque surtout que c'est toujours les mêmes pro N qui nous balance ce type de news, alors, que le 3/4 du temps ils jouent sur Switch Eux qui ont accepté le code en boite sur Switch, les 90€ pour MK World, et dernièrement le GKC.
J'attends de voir les ventes du jeu. Si elles sont bonnes, je pense qu'on saura a quoi s'en tenir. Une tempête dans un verre d'eau. Si elles sont mauvaises ça changera peut être les choses et ça sera tant mieux.
A voir bientôt le résultat.
Je parle pas d’un test au bout de 4min de jeu et 2 screenshot de l’écran titre bien sûr.
Ne t'inquiète pas, tu es parfaitement intégré au club des minables du public.
Faut que cela continue au points que se soit plus supportable et que Sony se mette à dos les investisseur & éditeurs qui vont en avoir marrer d’être associer à la marque du démon
J'ai justement pris le temps dans cette vidéo pour expliquer aux jeunes joueurs les étapes qui ont précédé l'arrivée du déma sur PC et si les joueurs avaient su comment tout ça finirait, une bonne partie d'entre eux aurait gueulé, mais tout ça a été fait sur le long terme et de façon sournoise avec la diminution de la production des versions physiques.
Donc venir dire que les joueurs PC auraient accepté sans rien dire, ça montre juste que tu ne connais pas l'évolution de ce marché, ses particularités et comment le physique a quasiment disparu, parce qu'il existe encore sous différentes formes, contrairement à ce qui va ce passer avec les consoles si les gens ne se bougent pas.
Maintenant que certains joueurs s'en tapent, vont sauter sur GTA ou ne protestent pas contre le doublage, c'est un fait, mais c'est un raisonnement simpliste que de dire que ce serait le cas de tous les joueurs.
On le voit bien avec le nombre de protestations (fin du physique, GTA déma ou les doublages aussi) et montre bien qu'une partie non négligeable des joueurs n'en veut pas et certains iront jusqu'au bout de leurs convictions en refusant d'acheter des produits qui ne sont pas compatibles avec leurs valeurs.
Donc venir dire que ceux qui râlent dans le chat vont tous acheté ce genre de produit c'est un énorme raccourci, tout simplement car on ne connaît pas le ratio de personnes qui gueulent vont céder ou non, ce serait donc bien de ne pas faire de généralité en les mettant tous dans le même panier
Je répète, c'est pas être anti démat (et ça a plein d'avantages) mais on y perdra tous quand Sony sera sur le toit du monde
Ou quand tu veux l'ouvrir pour être à contre courant et faire le malin quoi qu'il arrive.
Moi avoir mieux compris que toi qui comprend rien. Toi enfant.