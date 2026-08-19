Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Phantom Blade Zero
1
Likers
name : Phantom Blade Zero
platform : Playstation 5
editor : S-Games
developer : S-Games
genre : action
other versions : PC -
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19343
visites since opening : 35000336
link49 > blog
[Phantom Blade Zero] Les commentaires « Pas de disque, pas d'achat » ont dominé le live State of Play de Sony


Sony a organisé sa diffusion en direct « State of Play » consacrée à Phantom Blade Zero avec — fait quelque peu surprenant — les commentaires activés ; la situation a évolué exactement comme tout le monde s'y attendait.

Le chat YouTube, par exemple, a été envahi par des messages du type « pas de disque, pas d'achat », éclipsant les commentaires sur le jeu d'action lui-même, pourtant prometteur. La situation était similaire sur Twitch.

Rien de tout cela n'est surprenant : les fans avaient désigné ce premier State of Play — organisé après l'annonce de Sony qui a secoué l'industrie du jeu vidéo — comme le terrain privilégié pour exprimer leur mécontentement face à l'arrêt imminent de la production de disques PlayStation prévu pour 2028.



« Je l'achèterai quand il sera disponible en version PHYSIQUE », pouvait-on lire dans un commentaire. « Waouh ! Le jeu a l'air génial, mais il serait encore mieux sur disque ! Alors faites en sorte que cela arrive et continuez ainsi », a écrit un autre utilisateur. « Est-ce que Donnie Yen est inclus sur le disque ? » a plaisanté une autre personne.

Phantom Blade Zero n'est que le dernier jeu en date à voir son actualité noyée par la fronde contre l'abandon du format physique, alors même que le titre et son développeur, S-Game, ne sont en rien responsables de cette décision. Les joueurs continuent d'exhorter Sony à faire marche arrière, signant des pétitions en ligne et inondant les publications de PlayStation sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs inquiétudes quant à la préservation des jeux et à la propriété des titres achetés. Des critiques émanent également d'autres groupes. L'association britannique ERA (Digital Entertainment and Retail Association) a, par exemple, qualifié la décision de Sony de « triomphe de la facilité pour l'entreprise au détriment du choix des consommateurs ».

Parallèlement, les défenseurs du support physique ont appelé les joueurs à boycotter PlayStation pendant une semaine en août, afin de faire comprendre à Sony que sa décision de supprimer les disques est inacceptable. Le compte X/Twitter « Does it play? », fervent opposant au projet de Sony d'abandonner le support physique, a lancé un appel à la mobilisation qui a été vu plus de 2 millions de fois sur la plateforme. « Sony veut abandonner ses fans ? Rendons-leur la pareille ! » a déclaré le compte X / Twitter. « Avec d'autres créateurs, nous appelons à un #PSBlackout d'une semaine en août. Pas de connexion, pas de sessions de jeu, pas d'achat sur les plateformes de Sony. »

Source : https://www.ign.com/articles/no-disc-no-buy-comments-dominate-sonys-phantom-blade-zero-state-of-play-livestream-as-planned-playstation-boycott-nears/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/19/2026 at 04:05 AM by link49
    comments (30)
    ratchet posted the 08/19/2026 at 04:15 AM
    Gamekyo c’est pire que BFM TV maintenant

    Des articles de passionnés c’est trop demander ?
    jenicris posted the 08/19/2026 at 04:18 AM
    ratchet
    kratoszeus posted the 08/19/2026 at 04:28 AM
    ratchet laisse tombé. Ce mec c'est le serial spammer du site ile st pas bien sil a pas écrit sa daube 10 fois par jour.
    keiku posted the 08/19/2026 at 04:51 AM
    ratchet Des articles de passionnés c’est trop demander ?

    je suis d'accord mais les news sont ce qu'elle sont, leak, colère de gens, et des jeux minable pour un publique qui l'est tout autant... difficile de trouver un sujet passionnant aujourd'hui
    azerty posted the 08/19/2026 at 05:03 AM
    Encore 10 débiles... lâché l'affaire. Le PC n'a pas chialé autant.
    keiku posted the 08/19/2026 at 05:05 AM
    azerty parce que les consoles existait a l'époque, que le pc a plusieurs store intégré, et que le piratage y est légion

    faut prendre le contexte en compte
    olex posted the 08/19/2026 at 05:10 AM
    Ça continuera (et se tassera, puis reviendra par intermittence), qu'on le veuille ou non. Sony s'est saboté tout seul, au moins tout le long de cette fin de gen.
    richterbelmont posted the 08/19/2026 at 05:22 AM
    Même pas fichu , d'écrire un article sois même....
    supasaiyajin posted the 08/19/2026 at 05:24 AM
    Ça me rappelle le spam drop the price. On connaît la suite.
    osiris67 posted the 08/19/2026 at 05:27 AM
    Qu’ils s’en prennent plein la gueules ces ordures.
    shido posted the 08/19/2026 at 05:31 AM
    tout ce cinéma pour finalement acheter gta day-one en demat.
    sickjackz posted the 08/19/2026 at 05:47 AM
    Ce ridicule... bordel... et y a encore des gamins qui soutiennent ce genre de chose.
    En 2028 y aura plus de physique que ca nous plaise ou pas. Va falloir s’y faire et passer a autre chose a un moment...
    keiku posted the 08/19/2026 at 06:00 AM
    sickjackz Va falloir s’y faire et passer a autre chose a un moment...

    pourquoi ? , non confinons a protester jusqu'a l'autodestruction du système c'est ca qu'il faut faire, plutôt que de s'y soumettre comme un mouton
    tripy73 posted the 08/19/2026 at 06:02 AM
    azerty : toi tu connais pas l'histoire des jeux sur PC pour sortir ce genre d’énormité...
    ioda posted the 08/19/2026 at 06:06 AM
    Pour quelqu'un qui est à "3%" niveau actu Sony, bizarrement ces derniers temps on est à un peu plus.

    Je remarque surtout que c'est toujours les mêmes pro N qui nous balance ce type de news, alors, que le 3/4 du temps ils jouent sur Switch Eux qui ont accepté le code en boite sur Switch, les 90€ pour MK World, et dernièrement le GKC.
    shinz0 posted the 08/19/2026 at 06:22 AM
    shido les gens te diront : "oui mais j'ai GTA c'est pas pareil"
    yukilin posted the 08/19/2026 at 06:23 AM
    Le jeu ne m'intéresse pas donc disque ou pas, peu m'importe.
    J'attends de voir les ventes du jeu. Si elles sont bonnes, je pense qu'on saura a quoi s'en tenir. Une tempête dans un verre d'eau. Si elles sont mauvaises ça changera peut être les choses et ça sera tant mieux.
    A voir bientôt le résultat.
    shido posted the 08/19/2026 at 06:24 AM
    shinz0 ah bah je sais, c'est pour ça que j'ai hâte d'y être , on verra si certain on une conviction ou pas
    ratchet posted the 08/19/2026 at 06:44 AM
    keiku trop difficile de faire des articles pour donner des « impressions » perso autour des jeux-vidéo qu’ils jouent ? Ou même autre activité ? La bonne blague.

    Je parle pas d’un test au bout de 4min de jeu et 2 screenshot de l’écran titre bien sûr.
    azerty posted the 08/19/2026 at 06:44 AM
    tripy73 LOL je jouais sur PC, t'étais peut-être pas né. GTA top des vente, personne ne râle et pour le doublage pareil.
    shambala93 posted the 08/19/2026 at 06:50 AM
    keiku
    Ne t'inquiète pas, tu es parfaitement intégré au club des minables du public.
    aerithlazyqueen posted the 08/19/2026 at 06:51 AM
    Tout à fait normal tout le monde n'est pas soumis à dire faudra si faire lol

    Faut que cela continue au points que se soit plus supportable et que Sony se mette à dos les investisseur & éditeurs qui vont en avoir marrer d’être associer à la marque du démon
    thauvinho posted the 08/19/2026 at 07:08 AM
    Et 90% de ces mecs vont sauter sur GTA
    grundbeld posted the 08/19/2026 at 07:15 AM
    Je suis un peu navré pour les devs qui n’y sont pour rien. Mais c’est un mal nécessaire. Faut faire mal à Sony autant qu’on le peut, même si au final les joueurs seront perdants. Mais il y a perdre comme William Wallace et perdre comme un soumis qui défend une compagnie milliardaire qui veut la lui carrer profond.
    shinz0 posted the 08/19/2026 at 07:23 AM
    Une version physique est prévue mais peut-être pas Day One
    ratchet posted the 08/19/2026 at 07:23 AM
    Ceux qui pensent que c’est uniquement Sony vous êtes tellement hors monde c’est dingue
    tripy73 posted the 08/19/2026 at 07:24 AM
    azerty : je ne sais pas quel âge tu as (je joue sur PC et consoles depuis près de 40 ans), mais dire que les gens auraient accepté le dema sur PC alors que les disques ne servaient déjà plus à rien bien avant, c'est soit de la mauvaise foi, soit de l'ignorance.

    J'ai justement pris le temps dans cette vidéo pour expliquer aux jeunes joueurs les étapes qui ont précédé l'arrivée du déma sur PC et si les joueurs avaient su comment tout ça finirait, une bonne partie d'entre eux aurait gueulé, mais tout ça a été fait sur le long terme et de façon sournoise avec la diminution de la production des versions physiques.

    Donc venir dire que les joueurs PC auraient accepté sans rien dire, ça montre juste que tu ne connais pas l'évolution de ce marché, ses particularités et comment le physique a quasiment disparu, parce qu'il existe encore sous différentes formes, contrairement à ce qui va ce passer avec les consoles si les gens ne se bougent pas.

    Maintenant que certains joueurs s'en tapent, vont sauter sur GTA ou ne protestent pas contre le doublage, c'est un fait, mais c'est un raisonnement simpliste que de dire que ce serait le cas de tous les joueurs.

    On le voit bien avec le nombre de protestations (fin du physique, GTA déma ou les doublages aussi) et montre bien qu'une partie non négligeable des joueurs n'en veut pas et certains iront jusqu'au bout de leurs convictions en refusant d'acheter des produits qui ne sont pas compatibles avec leurs valeurs.

    Donc venir dire que ceux qui râlent dans le chat vont tous acheté ce genre de produit c'est un énorme raccourci, tout simplement car on ne connaît pas le ratio de personnes qui gueulent vont céder ou non, ce serait donc bien de ne pas faire de généralité en les mettant tous dans le même panier
    metroidvania posted the 08/19/2026 at 07:29 AM
    azerty ctoi le débile. Les gens ont raisons
    sph1x posted the 08/19/2026 at 07:31 AM
    J'y été et effectivement je les ai bien pourri. On devrait d'ailleurs tous le faire.
    Je répète, c'est pas être anti démat (et ça a plein d'avantages) mais on y perdra tous quand Sony sera sur le toit du monde
    taiko posted the 08/19/2026 at 07:32 AM
    Wouah les mecs qui démontent les gens qui essaient de préserver le physique et critiquer le move de Sony... C'est vraiment lunaire. On pourrait dire qu'avec ce genre d'amis, on a pas besoin d'ennemis.

    Ou quand tu veux l'ouvrir pour être à contre courant et faire le malin quoi qu'il arrive.

    Moi avoir mieux compris que toi qui comprend rien. Toi enfant.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo