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NEC PC-FX
NEC PC-FX — L'HISTOIRE D'UNE CONSOLE JAPONAISE PAS COMME LES AUTRES



23 décembre 1994.

La PlayStation de Sony est sortie quelques semaines auparavant au Japon.

La Saturn de Sega est également arrivée sur le marché.

Et NEC lance alors sa nouvelle console, destinée à succéder à la PC Engine :

PC-FX



Une machine 32 bits, équipée exclusivement d'un lecteur CD-ROM, pensée autour de la vidéo, de l'animation, des voix et de la 2D.

Mais contrairement à Sony et Sega, NEC ne mise pas réellement sur la 3D polygonale.

C'est l'un des choix qui définira toute l'histoire de la machine.

La PC-FX sera également la dernière console de salon commercialisée par NEC. Elle restera exclusivement japonaise et sa carrière commerciale s'achèvera en 1998. Les sources occidentales et japonaises recensent aujourd'hui 62 logiciels officiellement commercialisés.

Et pourtant, plus de trente ans plus tard, cette petite console continue de passionner collectionneurs, historiens et fans de jeux japonais.

Pourquoi ?

Parce que la PC-FX est probablement l'une des consoles les plus représentatives de la culture vidéoludique japonaise du milieu des années 1990.

QU'EST-CE QUE LA PC-FX de NEC ?

La PC-FX est une console 32 bits développée par NEC et Hudson Soft (Oui BomberMAN !!!).

Elle utilise :

• Un processeur NEC V810 32 bits
• Le CD-ROM comme support
• Un affichage jusqu'à 16,77 millions de couleurs
• Des capacités FMV importantes
• Une architecture graphique principalement orientée 2D
• Mais aucune véritable puce 3D polygonale dédiée: Une puce 3D polygonale dédiée est un composant matériel spécialisé dans le calcul et l'affichage d'objets en 3D.

Concrètement, ça sert à quoi ?

Imaginez une voiture dans un jeu.

En 3D, la voiture est construite avec des polygones — principalement des triangles :

/
/
/____
/| |
/_|____|_

La puce 3D s'occupe très rapidement de choses comme :

calculer la position des polygones ;
les faire tourner ;
les rapprocher ou les éloigner de la caméra ;
calculer leur perspective ;
déterminer lesquels sont visibles ;
appliquer des textures ;
gérer l'éclairage et les couleurs ;
transformer tout cela en pixels à afficher à l'écran.

C'est ce qui permet d'avoir des environnements comme ceux de Ridge Racer, Virtua Fighter, Tekken ou Resident Evil.

Son design vertical, presque comme une petite tour d'ordinateur, est également inhabituel pour une console de salon.

La machine est donc techniquement très intéressante, mais elle arrive au pire moment possible : celui où l'industrie commence justement à basculer vers la 3D.

LE GRAND RÊVE DE NEC : L'ANIME INTERACTIF



La PC-FX ne cherche pas seulement à être une « nouvelle PC Engine ».

NEC veut exploiter le CD-ROM pour proposer :

• des voix
• des musiques CD
• des séquences vidéo
• des animations
• des personnages extrêmement détaillés
• des histoires longues

C'est pourquoi son catalogue est rempli de visual novels, simulations, adaptations d'anime, aventures et logiciels multimédias.

La série Anime Freak FX, par exemple, est pratiquement une déclaration d'intention à elle seule.

PC-FX World constitue encore aujourd'hui l'une des plus importantes archives consacrées à la machine, avec des photographies des jeux, captures, artworks et vidéos.

???? LE LANCEMENT — 23 DÉCEMBRE 1994



Trois jeux accompagnent la sortie de la console.

01 — 卒業2FX ネオジュネレーション

Sotsugyō 2 FX: Neo Generation

Graduation 2 FX : Nouvelle Génération

Date : 23 décembre 1994

Genre : simulation / gestion

Le joueur devient professeur dans un lycée féminin et doit accompagner plusieurs élèves durant leur année scolaire.

Le jeu appartient à la série Graduation, très populaire au Japon.

C'est une parfaite illustration du type de logiciel que NEC souhaite mettre en avant : personnages, dialogues, voix et relations plutôt que simple action.

02 — チームイノセント The Point of No Return

Team Innocent: The Point of No Return

???????? Équipe Innocente : Le point de non-retour

Date : 23 décembre 1994

Genre : aventure / action

L'un des grands jeux de la machine.

Saki, Lilis et Ariel appartiennent à la police galactique et doivent découvrir la vérité derrière de mystérieuses expériences génétiques.

Le jeu utilise des décors précalculés et une caméra fixe.

Avec le recul, certaines mécaniques évoquent même les futurs jeux d'horreur en 3D.

TRADUCTION ANGLAISE : OUI

Un patch anglais est aujourd'hui disponible.

Le projet a notamment été réalisé par Elmer, EsperKnight, Derek Pascarella, Filler et plusieurs autres contributeurs.

Le jeu, autrefois totalement inaccessible aux non-japonophones, est donc aujourd'hui jouable en anglais.

03 — バトルヒート

Battle Heat!

Chaleur de combat !

Date : 23 décembre 1994

Genre : combat / FMV

Un des jeux les plus représentatifs de la philosophie PC-FX.

Les combats utilisent des séquences vidéo.

Le joueur choisit ses actions puis regarde le résultat sous forme de petites séquences animées ou filmées.

Un concept très années 1990.

1995 — LA PC-FX CHERCHE SON IDENTITÉ
04 — 全日本女子プロレス クイーンオブクイーンズ

Zen-Nihon Joshi Pro Wrestling: Queen of Queens

Catch féminin japonais : La reine des reines

24 mars 1995

Genre : sport / combat / FMV

Un jeu consacré au catch féminin japonais.

La PC-FX utilise une nouvelle fois des séquences vidéo pour représenter les mouvements.

TRADUCTION ANGLAISE : OUI

Un patch anglais réalisé par 72PaulDaniel est apparu en 2026.

Les menus, plusieurs modes et le scénario du second disque sont notamment traduits.

05 — 麻雀悟空 天竺

Mahjong Gokū: Tenjiku

Goku Mahjong : Tenjiku

24 mars 1995

Genre : mahjong / jeu de table

Une adaptation de mahjong dans l'univers de Gokū.

06 — 紺碧の艦隊

Konpeki no Kantai

La Flotte bleu profond

31 mars 1995

Genre : stratégie militaire

Adaptation de l'univers uchronique militaire Konpeki no Kantai.

07 — リターン・トゥ・ゾーク

Return to Zork

???????? Retour à Zork

27 mai 1995

Genre : aventure

Une énorme curiosité dans le catalogue.

Pour une machine exclusivement japonaise, NEC accueille ici une production occidentale.

08 — 天外魔境 電脳絡繰格闘伝

Tengai Makyō: Dennō Karakuri Kakutōden

Tengai Makyō : Combat mécanique numérique

28 juillet 1995

Genre : combat

Un spin-off de Tengai Makyō transformant les personnages de la série en combattants.

09 — アニメフリークFX Vol.1

Anime Freak FX Vol.1

Anime Freak FX Volume 1

12 août 1995

Genre : multimédia / magazine CD-ROM

Informations sur l'animation japonaise, jeux, vidéos, personnages, seiyū et contenu multimédia.

10 — パチ夫くんFX 幻の島大決戦

Pachio-kun FX: Maboroshi no Shima Daikessen

Pachio-kun FX : La grande bataille de l'île fantôme

22 septembre 1995

Genre : pachinko / aventure

11 — キューティーハニーFX

Cutey Honey FX

Cutie Honey FX

10 novembre 1995

Genre : aventure / visual novel

Adaptation de l'œuvre de Go Nagai.

Animation, personnages et séquences audiovisuelles sont au cœur de l'expérience.

12 — ルナティックドーンFX

Lunatic Dawn FX

L'Aube lunatique FX

24 novembre 1995

Genre : RPG

Adaptation de la série de RPG Lunatic Dawn.

13 — アニメフリークFX Vol.2

Anime Freak FX Vol.2

Anime Freak FX Volume 2

22 décembre 1995

Genre : multimédia

14 — アンジェリーク スペシャル

Angelique Special

Angelique Special

22 décembre 1995

Genre : aventure / simulation romantique

15 — 鬼神童子ゼンキFX 金剛炎闘

Kishin Dōji Zenki FX: Kongō Enbu

Zenki FX : Le combat des flammes de diamant

22 décembre 1995

Genre : action / beat'em up

Adaptation de Zenki.

Un des titres les plus recherchés du catalogue aujourd'hui.

1996 — L'ANNÉE LA PLUS IMPORTANTE

1996 constitue probablement le sommet du catalogue PC-FX.

La console reçoit alors une succession de RPG, simulations, jeux d'aventure, jeux d'anime et visual novels.

16 — ときめきカードパラダイス 恋のロイヤルストレートフラッシュ

Tokimeki Card Paradise: Koi no Royal Straight Flush

Paradis des cartes Tokimeki : Le Royal Flush de l'amour

26 janvier 1996

Genre : cartes / simulation

17 — パワードールFX

Power DoLLS FX

Power DoLLS FX

23 février 1996

Genre : stratégie

La série de stratégie militaire de Kogado Studio.

La souris PC-FX est notamment prise en charge.

18 — 銀河お嬢様伝説ユナFX 哀しみのセイレーン

Ginga Ojōsama Densetsu Yuna FX: Kanashimi no Sirene

La légende de la jeune fille galactique Yuna FX : La sirène de la tristesse

8 mars 1996

Genre : aventure / visual novel

Un énorme concentré d'animation japonaise.

19 — 上海 万里の長城

Shanghai: Banri no Chōjō
Shanghai : La Grande Muraille

15 mars 1996

Genre : puzzle / mahjong

20 — J.B.ハロルド ブルー・シカゴ・ブルース

J.B. Harold: Blue Chicago Blues

J.B. Harold : Blue Chicago Blues

22 mars 1996

Genre : enquête / aventure

21 — ミラークルム ザ・ラスト・レベレーション

Miraculum: The Last Revelation

Miraculum : La dernière révélation

29 mars 1996

Genre : RPG

22 — スーパーリアル麻雀P5FX

Super Real Mahjong P5 FX

Super Real Mahjong P5 FX

29 mars 1996

Genre : mahjong / jeu de table

23 — アニメフリークFX Vol.3

Anime Freak FX Vol.3

Anime Freak FX Volume 3

5 avril 1996

Genre : multimédia

24 — デア ラングリッサーFX

Der Langrisser FX

Der Langrisser FX

26 avril 1996

Genre : RPG tactique / stratégie

Une des productions majeures de la machine.

25 — スーパーパワーリーグFX

Super Power League FX

Super Power League FX

26 avril 1996

Genre : sport / baseball

26 — ボイスパラダイス

Voice Paradise

Paradis des voix

17 mai 1996

Genre : aventure / multimédia

27 — お嬢様捜査網

Ojōsama Sōsamō

Le réseau d'enquête des jeunes filles

31 mai 1996

Genre : aventure / puzzle

28 — 虚空漂流ニルゲンツ

Kokū Hyōryū Nirugentsu

Dérive dans le vide : Nirugentsu

28 juin 1996

Genre : aventure / simulation de combat aérien

29 — 天地無用! 魎皇鬼FX

Tenchi Muyō! Ryō-ōki FX

Tenchi Muyo! Ryō-ōki FX

12 juillet 1996

Genre : aventure / visual novel

Adaptation de l'univers Tenchi Muyo!.

30 — 女神天国2

Megami Tengoku II

Le paradis des déesses II

26 juillet 1996

Genre : simulation

31 — 同級生2

Dōkyūsei 2

Camarades de classe 2

9 août 1996

Genre : dating sim / visual novel

32 — チップちゃんキィーック!

Chip-chan Kick!

Le coup de pied de Chip-chan !

13 septembre 1996

Genre : action

33 — きゃんきゃんバニーエクストラDX

Can Can Bunny Extra DX

Can Can Bunny Extra DX

27 septembre 1996

Genre : visual novel / aventure

34 — ブルーブレイカー 剣よりも微笑みを

Blue Breaker: Ken yori mo Hohoemi o

Blue Breaker : Un sourire plutôt qu'une épée

27 septembre 1996

Genre : RPG

35 — ふしぎの国のアンジェリーク

Fushigi no Kuni no Angelique

Angelique au pays des merveilles

11 octobre 1996

Genre : jeu de plateau / aventure

36 — 赤ずきんチャチャ お騒がせパニックレース

Akazukin Cha-Cha: Osawagase Panic Race

???????? Le petit chaperon rouge Cha-Cha : La course de la grande panique

25 octobre 1996

Genre : jeu de plateau / course

Adaptation de l'anime Akazukin Cha-Cha.

37 — ファーランドストーリーFX

Farland Story FX

Farland Story FX

8 novembre 1996

Genre : RPG tactique / stratégie

TRADUCTION ANGLAISE : OUI

Le jeu possède plusieurs générations de patches en anglais. Le projet a continué d'évoluer. Une version v3.0 est même sortie en 2025.

38 — アンジェリーク スペシャル2

Angelique Special 2

???????? Angelique Special 2

6 décembre 1996

Genre : aventure / simulation romantique

39 — ファイアーウーマン纏組

Fire Woman Matoi-gumi

???????? Fire Woman : L'équipe Matoi

20 décembre 1996

Genre : aventure / simulation romantique

1997 — LA MACHINE S'ACCROCHE

Alors que PlayStation et Saturn ont déjà imposé la nouvelle génération, NEC continue à alimenter sa machine. Ils ont perdu la guerre, mais pas les jeux. Dans la même situation plusieurs générations après, Sony a abandonné la VITA et Nintendo la WII U.

Mais le catalogue devient encore plus étrange.

40 — バウンダリーゲート ドーター・オブ・キングダム

Boundary Gate: Daughter of Kingdom

???????? Boundary Gate : La fille du royaume

24 janvier 1997

Genre : RPG

41 — アニメフリークFX Vol.4

Anime Freak FX Vol.4

???????? Anime Freak FX Volume 4

28 février 1997

Genre : multimédia

42 — ラスト インペリアル プリンス

Last Imperial Prince

???????? Le dernier prince impérial

14 mars 1997

Genre : aventure / RPG

43 — ドラゴンナイト4

Dragon Knight 4

???????? Dragon Knight 4

28 mars 1997

Genre : RPG / stratégie

44 — スパークリングフェザー

Sparkling Feather

???????? Plume étincelante

25 avril 1997

Genre : stratégie

45 — Piaキャロットへようこそ!!

Pia Carrot e Yōkoso!!

Bienvenue à Pia Carrot !!

Welcome to Pia Carrot!!

23 mai 1997

Genre : dating sim / visual novel

?TRADUCTION ANGLAISE

C'est l'un des premiers grands projets de traduction PC-FX.

Le patch anglais 1.0 est sorti en février 2009 et traduit les dialogues affichés à l'écran ainsi qu'une grande partie des éléments graphiques. Les FMV restent en japonais.

46 — 続 初恋物語 修学旅行

Zoku Hatsukoi Monogatari: Shūgaku Ryokō

Suite de l'histoire du premier amour : Voyage scolaire

6 juin 1997

Genre : dating sim / aventure / visual novel

47 — アルバレアの乙女

Albarea no Otome

Les jeunes filles d'Albarea

27 juin 1997

Genre : aventure / simulation

48 — 惑星攻機隊りとるキャッツ

Wakusei Kōgekitai: Little Cats

Escadron d'attaque planétaire : Little Cats

4 juillet 1997

Genre : simulation / stratégie

49 — となりのプリンセス ロルフィー

Tonari no Princess Rolfee

La princesse Rolfee voisine

25 juillet 1997

Genre : aventure / simulation

Rolfee est la mascotte officielle de la PC-FX.

50 — 超神兵器ゼロイガー

Chōjin Heiki Zeroigar

L'arme divine ultime Zeroigar

God-Fighter Zeroigar

8 août 1997

Genre : shoot'em up

L'unique véritable shoot'em up du catalogue PC-FX.

TRADUCTION ANGLAISE :

Le patch anglais est sorti en 2015.

Il traduit les menus, textes, dialogues et même les séquences FMV grâce à l'intégration de sous-titres.

51 — アニメフリークFX Vol.5

Anime Freak FX Vol.5

Anime Freak FX Volume 5

29 août 1997

Genre : multimédia

52 — こみっくろーど

Comic Road

La route de la bande dessinée

26 septembre 1997

Genre : simulation de vie

Le joueur rêve de devenir mangaka.

Il doit travailler pour survivre tout en essayant de vendre ses dessins.

PC-FX World conserve notamment les vidéos et captures du jeu.

53 — みにまむなのにっく

Minimum Nanonic

Minimum Nanonic

24 octobre 1997

Genre : aventure / visual novel

54 — カクテルパック Piaキャロットへようこそ!! ＆きゃんきゃんバニー エクストラDX

Cocktail Pack: Pia Carrot e Yōkoso!! & Can Can Bunny Extra DX

Pack Cocktail : Bienvenue à Pia Carrot !! & Can Can Bunny Extra DX

28 novembre 1997

Genre : compilation / visual novels

Un logiciel distinct dans le catalogue des 62.

55 — ああっ女神さまっ

Aa! Megami-sama!

Ah ! Ma déesse !

12 décembre 1997

Genre : visual novel / aventure

Adaptation du manga de Kosuke Fujishima.

1998 — LES DERNIERS SURVIVANTS

La production continue encore quelques mois.

56 — 卒業R グラデュエーション リアル

Sotsugyō R: Graduation Real

Graduation R : Graduation réelle

16 janvier 1998

Genre : simulation

57 — ルルリ・ラ・ルラ

Ruruli Ra Rura

Ruruli Ra Rura

20 février 1998

Genre : action / puzzle / plateforme

58 — アニメフリークFX Vol.6

Anime Freak FX Vol.6

Anime Freak FX Volume 6

27 février 1998

Genre : multimédia

Le dernier volume de la série Anime Freak FX. Les six volumes sont recensés avec leurs dates de sortie respectives.

59 — 負けるな!魔剣道Z

Makeruna! Makendō Z

Ne perds pas ! Makendō Z

20 mars 1998

Genre : RPG / aventure

60 — はたらく少女 てきぱきワーキンラブFX

Hataraku Shōjo: Tekipaki Working Love FX

La jeune fille travailleuse : Working Love FX

27 mars 1998

Genre : aventure / simulation de vie

61 — アンジェリーク 天空の鎮魂歌

Angelique: Tenkū no Requiem

Angelique : Le requiem céleste

2 avril 1998

Genre : RPG / aventure

62 — ファーストキス物語

First Kiss Story

Histoire du premier baiser

27 avril 1998

Genre : visual novel / aventure

LE DERNIER JEU DU CATALOGUE PC-FX.

La boucle est bouclée.

Du 23 décembre 1994 au 27 avril 1998, NEC aura finalement proposé 62 jeux/logiciels.

ANIME FREAK FX : LA PC-FX SOUS FORME DE CD-ROM

La série Anime Freak FX mérite une attention particulière.

Elle comprend :

Vol.1 — 12 août 1995
Vol.2 — 22 décembre 1995
Vol.3 — 5 avril 1996
Vol.4 — 28 février 1997
Vol.5 — 29 août 1997
Vol.6 — 27 février 1998

Ce ne sont pas des jeux traditionnels.

Ils fonctionnent comme des magazines multimédias consacrés notamment à l'animation, aux jeux et aux personnalités japonaises.

C'est une excellente démonstration de ce que NEC imaginait comme avenir du CD-ROM.

ET LES TRADUCTIONS EN 2026 ?



La PC-FX était exclusivement japonaise.

Il n'existe donc pratiquement aucun titre occidental officiel.

Mais la communauté a commencé à se mobiliser pour réparer cette situation.

LES TRADUCTIONS ANGLAISES
Team Innocent

Anglais — patch fan

Traduction disponible.

Pia Carrot e Yōkoso!!

Anglais — patch complet

Patch 1.0 publié en 2009.

Chōjin Heiki Zeroigar

Anglais — traduction complète

Patch publié en 2015, avec sous-titres des FMV . Masharu remonte ta braguette c'est Shmup

Farland Story FX

Anglais — plusieurs versions du patch

La traduction continue d'être améliorée et une version v4.0 est sortie en 2026

Queen of Queens

Patch Anglais —

Projet publié en 2026.

BILAN DES TRADUCTIONS

Sur les 62 jeux/logiciels du fullset:

5 jeux disposent actuellement de traductions anglaises

Team Innocent
Queen of Queens
Pia Carrot e Yōkoso!!
Farland Story FX
Chōjin Heiki Zeroigar

Cela représente environ 8 % du catalogue.

Et c'est déjà énorme lorsqu'on se souvient que la machine est restée exclusivement japonaise.

Traductions françaises

Aucune malheureusement, espéront que les TEAMS de traduction aidés des IA nous offrent bientôt des traductions surtout des jeux cultes.

La PC-FX reste donc un véritable territoire à explorer pour les francophones.


LE FULL SET EN VIDÉO



Full Set — Les 62 jeux PC-FX

Une excellente façon de parcourir visuellement l'intégralité du catalogue.

LES JAQUETTES ET LES IMAGES

Pour les images, une ressource particulièrement intéressante est PC-FX World.

Le site conserve des photos de chaque jeu PC-FX, des captures haute résolution, artworks, publicités et vidéos.

C'est donc une excellente base pour illustrer ce dossier ou allez plus loins si cette console vous intérèsses.



ET AUJOURD'HUI, COMMENT JOUER À LA PC-FX ?
La vraie console

La meilleure solution pour un collectionneur reste évidemment :

PC-FX japonaise + CD originaux.

PC-FXGA

NEC a également commercialisé des cartes PC-FXGA pour ordinateurs japonais et compatibles DOS/V.

Elles permettent de reproduire une partie de l'expérience PC-FX sur PC.

La machine est aujourd'hui particulièrement recherchée par les collectionneurs de matériel informatique rétro.

Émulation

L'émulation reste évidemment la solution la plus pratique pour découvrir la console.

Mais comme je vous dit plus haut pas beaucoup de traduction malheureusement.

ET LA PC ENGINE MINI ?

Non.

La PC Engine Mini n'est pas une PC-FX Mini aussi. Je pensais qu'il y avait au moins le Shmup culte, mais non ^^

Elle contient "seulement" des jeux PC Engine / TurboGrafx-16, mais aucun des 62 jeux PC-FX.


UNE CONSOLE DEVENUE COLLECTIONNABLE

La PC-FX était autrefois une machine relativement confidentielle.

Aujourd'hui, certains titres sont devenus très recherchés.

La rareté de plusieurs logiciels, le faible nombre de consoles vendues et l'absence de sortie occidentale ont transformé le catalogue en véritable marché de collection.

Et contrairement à beaucoup de consoles, le full set ne signifie pas simplement acheter 62 jeux populaires.

Il faut également trouver des titres extrêmement "obscurs". Pour ca faut demander a notre Masharu Gamekyo National ^^

❤️ POURQUOI LA PC-FX EST-ELLE DEVENUE CULTE ?

Parce qu'elle représente un chemin que l'industrie n'a finalement pas suivi.

Sony disait :

« La 3D est l'avenir. »

NEC répondait presque :

« Le CD-ROM, l'animation et la 2D peuvent devenir l'avenir. »

Commercialemente Sony avait raison. Et Nec aurait du sortir du marché Japonais, surtout quand on connait l'appétit des occidentaux pour les productions Nippone

Mais la PC-FX reste fascinante parce qu'elle est le fruit d'une autre vision.

Une vision où :

le jeu vidéo devient anime

où :

les personnages deviennent aussi importants que les mécaniques

où :

les voix deviennent une partie essentielle du jeu

et où :

le CD-ROM devient le support d'une nouvelle forme de multimédia interactif.

LES 62 JEUX EN UN COUP D'ŒIL
# Titre ???????? Traduction en francais et Date de sortie
01 Sotsugyō 2 FX Graduation 2 : Nouvelle Génération 23/12/94
02 Team Innocent Équipe Innocente 23/12/94
03 Battle Heat! Chaleur de combat ! 23/12/94
04 Queen of Queens La reine des reines 24/03/95
05 Mahjong Gokū Tenjiku Goku Mahjong : Tenjiku 24/03/95
06 Konpeki no Kantai La Flotte bleu profond 31/03/95
07 Return to Zork Retour à Zork 27/05/95
08 Tengai Makyō Combat mécanique numérique 28/07/95
09 Anime Freak FX 1 Anime Freak FX 1 12/08/95
10 Pachio-kun FX La bataille de l'île fantôme 22/09/95
11 Cutey Honey FX Cutie Honey FX 10/11/95
12 Lunatic Dawn FX L'Aube lunatique 24/11/95
13 Anime Freak FX 2 Anime Freak FX 2 22/12/95
14 Angelique Special Angelique Special 22/12/95
15 Zenki FX Combat des flammes de diamant 22/12/95
16 Tokimeki Card Paradise Le Royal Flush de l'amour 26/01/96
17 Power DoLLS FX Power DoLLS FX 23/02/96
18 Yuna FX La sirène de la tristesse 08/03/96
19 Shanghai La Grande Muraille 15/03/96
20 J.B. Harold Blue Chicago Blues 22/03/96
21 Miraculum La dernière révélation 29/03/96
22 Super Real Mahjong P5FX Super Real Mahjong P5 FX 29/03/96
23 Anime Freak FX 3 Anime Freak FX 3 05/04/96
24 Der Langrisser FX Der Langrisser FX 26/04/96
25 Super Power League FX Super Power League FX 26/04/96
26 Voice Paradise Paradis des voix 17/05/96
27 Ojōsama Sōsamō Réseau d'enquête des jeunes filles 31/05/96
28 Kokū Hyōryū Nirugentsu Dérive dans le vide 28/06/96
29 Tenchi Muyō! FX Tenchi Muyo! FX 12/07/96
30 Megami Tengoku II Paradis des déesses II 26/07/96
31 Dōkyūsei 2 Camarades de classe 2 09/08/96
32 Chip-chan Kick! Le coup de pied de Chip-chan 13/09/96
33 Can Can Bunny Extra DX Can Can Bunny Extra DX 27/09/96
34 Blue Breaker Un sourire plutôt qu'une épée 27/09/96
35 Fushigi no Kuni no Angelique Angelique au pays des merveilles 11/10/96
36 Akazukin Cha-Cha Course de la grande panique 25/10/96
37 Farland Story FX Farland Story FX 08/11/96
38 Angelique Special 2 Angelique Special 2 06/12/96
39 Fire Woman Matoi-gumi L'équipe Matoi 20/12/96
40 Boundary Gate La fille du royaume 24/01/97
41 Anime Freak FX 4 Anime Freak FX 4 28/02/97
42 Last Imperial Prince Le dernier prince impérial 14/03/97
43 Dragon Knight 4 Dragon Knight 4 28/03/97
44 Sparkling Feather Plume étincelante 25/04/97
45 Pia Carrot e Yōkoso!! Bienvenue à Pia Carrot !! 23/05/97
46 Zoku Hatsukoi Monogatari Suite du premier amour 06/06/97
47 Albarea no Otome Les jeunes filles d'Albarea 27/06/97
48 Wakusei Kōgekitai Escadron d'attaque planétaire 04/07/97
49 Tonari no Princess Rolfee La princesse Rolfee voisine 25/07/97
50 Chōjin Heiki Zeroigar L'arme divine ultime Zeroigar 08/08/97
51 Anime Freak FX 5 Anime Freak FX 5 29/08/97
52 Comic Road La route de la bande dessinée 26/09/97
53 Minimum Nanonic Minimum Nanonic 24/10/97
54 Cocktail Pack Pack Cocktail 28/11/97
55 Aa! Megami-sama! Ah ! Ma déesse ! 12/12/97
56 Sotsugyō R Graduation R 16/01/98
57 Ruruli Ra Rura Ruruli Ra Rura 20/02/98
58 Anime Freak FX 6 Anime Freak FX 6 27/02/98
59 Makeruna! Makendō Z Ne perds pas ! Makendō Z 20/03/98
60 Tekipaki Working Love FX Working Love FX 27/03/98
61 Angelique: Tenkū no Requiem Le Requiem céleste 02/04/98
62 First Kiss Story Histoire du premier baiser 27/04/98

Les dates de ce tableau suivent le catalogue japonais Gavas actualisé en avril 2026.

SOURCES

CATALOGUE JAPONAIS — SOURCE PRINCIPALE

Gavas / ピコピコ大百科 — PC-FXのゲームタイトル一覧

Le catalogue a indiqué comme mis à jour le 29 avril 2026.

AUTRES SOURCE

Wikipedia — List of PC-FX games

Cette liste permet notamment de recouper les titres, genres, développeurs et éditeurs. Elle comporte toutefois des divergences avec le catalogue japonais.

PC-FX WORLD

La plus grosse ressource spécialisée occidentale consacrée à la PC-FX : photographies, jaquettes, captures, artworks, vidéos, informations sur les jeux et la console.

TRADUCTIONS

Team Innocent — projet de traduction anglaise.

Pia Carrot e Yōkoso!! — projet de traduction anglaise complet.

Chōjin Heiki Zeroigar — traduction anglaise complète, notamment avec sous-titres FMV.

Farland Story FX — projet de traduction anglaise régulièrement mis à jour.

Queen of Queens — traduction anglaise publiée en 2026.

ARCHIVES

Internet Archive;org — pour les documents et archives concernant la PC-FX.

VIDÉO

Ouverture du PC, Full Set et publicité Japonaise et une vidéo sur la présentation de la console au Tokyo toy 1995

NOTE SUR LES TRADUCTION DES TITRES EN FRANÇAIS

Les traductions françaises données entre parenthèses ou après les titres japonais sont des traductions indicatives réalisées à partir des titres japonais.


❤️ CONCLUSION

La PC-FX n'aura jamais remporté la bataille des consoles.

Elle n'aura jamais quitté officiellement le Japon.

Elle n'aura jamais possédé un catalogue comparable à celui de la PlayStation ou de la Saturn.

Mais elle nous laisse quelque chose d'unique.

62 logiciels.

Une machine pensée autour du CD-ROM et de l'animation.

Une bibliothèque remplie de productions japonaises aujourd'hui presque oubliées.

Et surtout, une histoire qui continue de s'écrire et j'éspère bientôt en Francais.

Car en 1994, Team Innocent était uniquement japonais. Maintenant en Anglais...

La PC-FX n'est donc plus seulement une console japonaise morte depuis 1998.

C'est une machine dont le patrimoine est encore en train d'être découvert, restauré, documenté et traduit.

30 ans après son lancement, des joueurs continuent encore à apprendre au monde à jouer à la PC-FX.

Une petite console japonaise. 62 jeux. Une histoire immense pour les fan d'animé et de JV comme l'élite de Gamekyo.


Loin de No physics no Buy, l'époque de No traduction, nooo rien du tout parce que c'est loin le Japon ^^

Pour aller plus loin :

https://mag.mo5.com/76833/chronique-la-pc-fx-successeur-maudit-de-la-pc-engine/


et une vidéo de GunHead TV :

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    posted the 08/18/2026 at 10:34 PM by loganwolverine
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