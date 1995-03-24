NEC PC-FX — L'HISTOIRE D'UNE CONSOLE JAPONAISE PAS COMME LES AUTRES
23 décembre 1994.
La PlayStation de Sony est sortie quelques semaines auparavant au Japon.
La Saturn de Sega est également arrivée sur le marché.
Et NEC lance alors sa nouvelle console, destinée à succéder à la PC Engine :
PC-FX
Une machine 32 bits, équipée exclusivement d'un lecteur CD-ROM, pensée autour de la vidéo, de l'animation, des voix et de la 2D.
Mais contrairement à Sony et Sega, NEC ne mise pas réellement sur la 3D polygonale.
C'est l'un des choix qui définira toute l'histoire de la machine.
La PC-FX sera également la dernière console de salon commercialisée par NEC. Elle restera exclusivement japonaise et sa carrière commerciale s'achèvera en 1998. Les sources occidentales et japonaises recensent aujourd'hui 62 logiciels officiellement commercialisés.
Et pourtant, plus de trente ans plus tard, cette petite console continue de passionner collectionneurs, historiens et fans de jeux japonais.
Pourquoi ?
Parce que la PC-FX est probablement l'une des consoles les plus représentatives de la culture vidéoludique japonaise du milieu des années 1990.
QU'EST-CE QUE LA PC-FX de NEC ?
La PC-FX est une console 32 bits développée par NEC et Hudson Soft (Oui BomberMAN !!!).
Elle utilise :
• Un processeur NEC V810 32 bits • Le CD-ROM comme support • Un affichage jusqu'à 16,77 millions de couleurs • Des capacités FMV importantes • Une architecture graphique principalement orientée 2D • Mais aucune véritable puce 3D polygonale dédiée: Une puce 3D polygonale dédiée est un composant matériel spécialisé dans le calcul et l'affichage d'objets en 3D.
Concrètement, ça sert à quoi ?
Imaginez une voiture dans un jeu.
En 3D, la voiture est construite avec des polygones — principalement des triangles :
/
/
/____
/| |
/_|____|_
La puce 3D s'occupe très rapidement de choses comme :
calculer la position des polygones ;
les faire tourner ;
les rapprocher ou les éloigner de la caméra ;
calculer leur perspective ;
déterminer lesquels sont visibles ;
appliquer des textures ;
gérer l'éclairage et les couleurs ;
transformer tout cela en pixels à afficher à l'écran.
C'est ce qui permet d'avoir des environnements comme ceux de Ridge Racer, Virtua Fighter, Tekken ou Resident Evil.
Son design vertical, presque comme une petite tour d'ordinateur, est également inhabituel pour une console de salon.
La machine est donc techniquement très intéressante, mais elle arrive au pire moment possible : celui où l'industrie commence justement à basculer vers la 3D.
LE GRAND RÊVE DE NEC : L'ANIME INTERACTIF
La PC-FX ne cherche pas seulement à être une « nouvelle PC Engine ».
NEC veut exploiter le CD-ROM pour proposer :
• des voix • des musiques CD • des séquences vidéo • des animations • des personnages extrêmement détaillés • des histoires longues
C'est pourquoi son catalogue est rempli de visual novels, simulations, adaptations d'anime, aventures et logiciels multimédias.
La série Anime Freak FX, par exemple, est pratiquement une déclaration d'intention à elle seule.
PC-FX World constitue encore aujourd'hui l'une des plus importantes archives consacrées à la machine, avec des photographies des jeux, captures, artworks et vidéos.
???? LE LANCEMENT — 23 DÉCEMBRE 1994
Trois jeux accompagnent la sortie de la console.
01 — 卒業2FX ネオジュネレーション
Sotsugyō 2 FX: Neo Generation
Graduation 2 FX : Nouvelle Génération
Date : 23 décembre 1994
Genre : simulation / gestion
Le joueur devient professeur dans un lycée féminin et doit accompagner plusieurs élèves durant leur année scolaire.
Le jeu appartient à la série Graduation, très populaire au Japon.
C'est une parfaite illustration du type de logiciel que NEC souhaite mettre en avant : personnages, dialogues, voix et relations plutôt que simple action.
02 — チームイノセント The Point of No Return
Team Innocent: The Point of No Return
???????? Équipe Innocente : Le point de non-retour
Date : 23 décembre 1994
Genre : aventure / action
L'un des grands jeux de la machine.
Saki, Lilis et Ariel appartiennent à la police galactique et doivent découvrir la vérité derrière de mystérieuses expériences génétiques.
Le jeu utilise des décors précalculés et une caméra fixe.
Avec le recul, certaines mécaniques évoquent même les futurs jeux d'horreur en 3D.
TRADUCTION ANGLAISE : OUI
Un patch anglais est aujourd'hui disponible.
Le projet a notamment été réalisé par Elmer, EsperKnight, Derek Pascarella, Filler et plusieurs autres contributeurs.
Le jeu, autrefois totalement inaccessible aux non-japonophones, est donc aujourd'hui jouable en anglais.
03 — バトルヒート
Battle Heat!
Chaleur de combat !
Date : 23 décembre 1994
Genre : combat / FMV
Un des jeux les plus représentatifs de la philosophie PC-FX.
Les combats utilisent des séquences vidéo.
Le joueur choisit ses actions puis regarde le résultat sous forme de petites séquences animées ou filmées.
Un concept très années 1990.
1995 — LA PC-FX CHERCHE SON IDENTITÉ 04 — 全日本女子プロレス クイーンオブクイーンズ
Zen-Nihon Joshi Pro Wrestling: Queen of Queens
Catch féminin japonais : La reine des reines
24 mars 1995
Genre : sport / combat / FMV
Un jeu consacré au catch féminin japonais.
La PC-FX utilise une nouvelle fois des séquences vidéo pour représenter les mouvements.
TRADUCTION ANGLAISE : OUI
Un patch anglais réalisé par 72PaulDaniel est apparu en 2026.
Les menus, plusieurs modes et le scénario du second disque sont notamment traduits.
05 — 麻雀悟空 天竺
Mahjong Gokū: Tenjiku
Goku Mahjong : Tenjiku
24 mars 1995
Genre : mahjong / jeu de table
Une adaptation de mahjong dans l'univers de Gokū.
06 — 紺碧の艦隊
Konpeki no Kantai
La Flotte bleu profond
31 mars 1995
Genre : stratégie militaire
Adaptation de l'univers uchronique militaire Konpeki no Kantai.
07 — リターン・トゥ・ゾーク
Return to Zork
???????? Retour à Zork
27 mai 1995
Genre : aventure
Une énorme curiosité dans le catalogue.
Pour une machine exclusivement japonaise, NEC accueille ici une production occidentale.
08 — 天外魔境 電脳絡繰格闘伝
Tengai Makyō: Dennō Karakuri Kakutōden
Tengai Makyō : Combat mécanique numérique
28 juillet 1995
Genre : combat
Un spin-off de Tengai Makyō transformant les personnages de la série en combattants.
09 — アニメフリークFX Vol.1
Anime Freak FX Vol.1
Anime Freak FX Volume 1
12 août 1995
Genre : multimédia / magazine CD-ROM
Informations sur l'animation japonaise, jeux, vidéos, personnages, seiyū et contenu multimédia.
10 — パチ夫くんFX 幻の島大決戦
Pachio-kun FX: Maboroshi no Shima Daikessen
Pachio-kun FX : La grande bataille de l'île fantôme
22 septembre 1995
Genre : pachinko / aventure
11 — キューティーハニーFX
Cutey Honey FX
Cutie Honey FX
10 novembre 1995
Genre : aventure / visual novel
Adaptation de l'œuvre de Go Nagai.
Animation, personnages et séquences audiovisuelles sont au cœur de l'expérience.
12 — ルナティックドーンFX
Lunatic Dawn FX
L'Aube lunatique FX
24 novembre 1995
Genre : RPG
Adaptation de la série de RPG Lunatic Dawn.
13 — アニメフリークFX Vol.2
Anime Freak FX Vol.2
Anime Freak FX Volume 2
22 décembre 1995
Genre : multimédia
14 — アンジェリーク スペシャル
Angelique Special
Angelique Special
22 décembre 1995
Genre : aventure / simulation romantique
15 — 鬼神童子ゼンキFX 金剛炎闘
Kishin Dōji Zenki FX: Kongō Enbu
Zenki FX : Le combat des flammes de diamant
22 décembre 1995
Genre : action / beat'em up
Adaptation de Zenki.
Un des titres les plus recherchés du catalogue aujourd'hui.
1996 — L'ANNÉE LA PLUS IMPORTANTE
1996 constitue probablement le sommet du catalogue PC-FX.
La console reçoit alors une succession de RPG, simulations, jeux d'aventure, jeux d'anime et visual novels.
16 — ときめきカードパラダイス 恋のロイヤルストレートフラッシュ
Tokimeki Card Paradise: Koi no Royal Straight Flush
Paradis des cartes Tokimeki : Le Royal Flush de l'amour
26 janvier 1996
Genre : cartes / simulation
17 — パワードールFX
Power DoLLS FX
Power DoLLS FX
23 février 1996
Genre : stratégie
La série de stratégie militaire de Kogado Studio.
La souris PC-FX est notamment prise en charge.
18 — 銀河お嬢様伝説ユナFX 哀しみのセイレーン
Ginga Ojōsama Densetsu Yuna FX: Kanashimi no Sirene
La légende de la jeune fille galactique Yuna FX : La sirène de la tristesse
8 mars 1996
Genre : aventure / visual novel
Un énorme concentré d'animation japonaise.
19 — 上海 万里の長城
Shanghai: Banri no Chōjō Shanghai : La Grande Muraille
15 mars 1996
Genre : puzzle / mahjong
20 — J.B.ハロルド ブルー・シカゴ・ブルース
J.B. Harold: Blue Chicago Blues
J.B. Harold : Blue Chicago Blues
22 mars 1996
Genre : enquête / aventure
21 — ミラークルム ザ・ラスト・レベレーション
Miraculum: The Last Revelation
Miraculum : La dernière révélation
29 mars 1996
Genre : RPG
22 — スーパーリアル麻雀P5FX
Super Real Mahjong P5 FX
Super Real Mahjong P5 FX
29 mars 1996
Genre : mahjong / jeu de table
23 — アニメフリークFX Vol.3
Anime Freak FX Vol.3
Anime Freak FX Volume 3
5 avril 1996
Genre : multimédia
24 — デア ラングリッサーFX
Der Langrisser FX
Der Langrisser FX
26 avril 1996
Genre : RPG tactique / stratégie
Une des productions majeures de la machine.
25 — スーパーパワーリーグFX
Super Power League FX
Super Power League FX
26 avril 1996
Genre : sport / baseball
26 — ボイスパラダイス
Voice Paradise
Paradis des voix
17 mai 1996
Genre : aventure / multimédia
27 — お嬢様捜査網
Ojōsama Sōsamō
Le réseau d'enquête des jeunes filles
31 mai 1996
Genre : aventure / puzzle
28 — 虚空漂流ニルゲンツ
Kokū Hyōryū Nirugentsu
Dérive dans le vide : Nirugentsu
28 juin 1996
Genre : aventure / simulation de combat aérien
29 — 天地無用! 魎皇鬼FX
Tenchi Muyō! Ryō-ōki FX
Tenchi Muyo! Ryō-ōki FX
12 juillet 1996
Genre : aventure / visual novel
Adaptation de l'univers Tenchi Muyo!.
30 — 女神天国2
Megami Tengoku II
Le paradis des déesses II
26 juillet 1996
Genre : simulation
31 — 同級生2
Dōkyūsei 2
Camarades de classe 2
9 août 1996
Genre : dating sim / visual novel
32 — チップちゃんキィーック!
Chip-chan Kick!
Le coup de pied de Chip-chan !
13 septembre 1996
Genre : action
33 — きゃんきゃんバニーエクストラDX
Can Can Bunny Extra DX
Can Can Bunny Extra DX
27 septembre 1996
Genre : visual novel / aventure
34 — ブルーブレイカー 剣よりも微笑みを
Blue Breaker: Ken yori mo Hohoemi o
Blue Breaker : Un sourire plutôt qu'une épée
27 septembre 1996
Genre : RPG
35 — ふしぎの国のアンジェリーク
Fushigi no Kuni no Angelique
Angelique au pays des merveilles
11 octobre 1996
Genre : jeu de plateau / aventure
36 — 赤ずきんチャチャ お騒がせパニックレース
Akazukin Cha-Cha: Osawagase Panic Race
???????? Le petit chaperon rouge Cha-Cha : La course de la grande panique
25 octobre 1996
Genre : jeu de plateau / course
Adaptation de l'anime Akazukin Cha-Cha.
37 — ファーランドストーリーFX
Farland Story FX
Farland Story FX
8 novembre 1996
Genre : RPG tactique / stratégie
TRADUCTION ANGLAISE : OUI
Le jeu possède plusieurs générations de patches en anglais. Le projet a continué d'évoluer. Une version v3.0 est même sortie en 2025.
38 — アンジェリーク スペシャル2
Angelique Special 2
???????? Angelique Special 2
6 décembre 1996
Genre : aventure / simulation romantique
39 — ファイアーウーマン纏組
Fire Woman Matoi-gumi
???????? Fire Woman : L'équipe Matoi
20 décembre 1996
Genre : aventure / simulation romantique
1997 — LA MACHINE S'ACCROCHE
Alors que PlayStation et Saturn ont déjà imposé la nouvelle génération, NEC continue à alimenter sa machine. Ils ont perdu la guerre, mais pas les jeux. Dans la même situation plusieurs générations après, Sony a abandonné la VITA et Nintendo la WII U.
Mais le catalogue devient encore plus étrange.
40 — バウンダリーゲート ドーター・オブ・キングダム
Boundary Gate: Daughter of Kingdom
???????? Boundary Gate : La fille du royaume
24 janvier 1997
Genre : RPG
41 — アニメフリークFX Vol.4
Anime Freak FX Vol.4
???????? Anime Freak FX Volume 4
28 février 1997
Genre : multimédia
42 — ラスト インペリアル プリンス
Last Imperial Prince
???????? Le dernier prince impérial
14 mars 1997
Genre : aventure / RPG
43 — ドラゴンナイト4
Dragon Knight 4
???????? Dragon Knight 4
28 mars 1997
Genre : RPG / stratégie
44 — スパークリングフェザー
Sparkling Feather
???????? Plume étincelante
25 avril 1997
Genre : stratégie
45 — Piaキャロットへようこそ!!
Pia Carrot e Yōkoso!!
Bienvenue à Pia Carrot !!
Welcome to Pia Carrot!!
23 mai 1997
Genre : dating sim / visual novel
?TRADUCTION ANGLAISE
C'est l'un des premiers grands projets de traduction PC-FX.
Le patch anglais 1.0 est sorti en février 2009 et traduit les dialogues affichés à l'écran ainsi qu'une grande partie des éléments graphiques. Les FMV restent en japonais.
46 — 続 初恋物語 修学旅行
Zoku Hatsukoi Monogatari: Shūgaku Ryokō
Suite de l'histoire du premier amour : Voyage scolaire
6 juin 1997
Genre : dating sim / aventure / visual novel
47 — アルバレアの乙女
Albarea no Otome
Les jeunes filles d'Albarea
27 juin 1997
Genre : aventure / simulation
48 — 惑星攻機隊りとるキャッツ
Wakusei Kōgekitai: Little Cats
Escadron d'attaque planétaire : Little Cats
4 juillet 1997
Genre : simulation / stratégie
49 — となりのプリンセス ロルフィー
Tonari no Princess Rolfee
La princesse Rolfee voisine
25 juillet 1997
Genre : aventure / simulation
Rolfee est la mascotte officielle de la PC-FX.
50 — 超神兵器ゼロイガー
Chōjin Heiki Zeroigar
L'arme divine ultime Zeroigar
God-Fighter Zeroigar
8 août 1997
Genre : shoot'em up
L'unique véritable shoot'em up du catalogue PC-FX.
TRADUCTION ANGLAISE :
Le patch anglais est sorti en 2015.
Il traduit les menus, textes, dialogues et même les séquences FMV grâce à l'intégration de sous-titres.
51 — アニメフリークFX Vol.5
Anime Freak FX Vol.5
Anime Freak FX Volume 5
29 août 1997
Genre : multimédia
52 — こみっくろーど
Comic Road
La route de la bande dessinée
26 septembre 1997
Genre : simulation de vie
Le joueur rêve de devenir mangaka.
Il doit travailler pour survivre tout en essayant de vendre ses dessins.
PC-FX World conserve notamment les vidéos et captures du jeu.
53 — みにまむなのにっく
Minimum Nanonic
Minimum Nanonic
24 octobre 1997
Genre : aventure / visual novel
54 — カクテルパック Piaキャロットへようこそ!! ＆きゃんきゃんバニー エクストラDX
Cocktail Pack: Pia Carrot e Yōkoso!! & Can Can Bunny Extra DX
Pack Cocktail : Bienvenue à Pia Carrot !! & Can Can Bunny Extra DX
28 novembre 1997
Genre : compilation / visual novels
Un logiciel distinct dans le catalogue des 62.
55 — ああっ女神さまっ
Aa! Megami-sama!
Ah ! Ma déesse !
12 décembre 1997
Genre : visual novel / aventure
Adaptation du manga de Kosuke Fujishima.
1998 — LES DERNIERS SURVIVANTS
La production continue encore quelques mois.
56 — 卒業R グラデュエーション リアル
Sotsugyō R: Graduation Real
Graduation R : Graduation réelle
16 janvier 1998
Genre : simulation
57 — ルルリ・ラ・ルラ
Ruruli Ra Rura
Ruruli Ra Rura
20 février 1998
Genre : action / puzzle / plateforme
58 — アニメフリークFX Vol.6
Anime Freak FX Vol.6
Anime Freak FX Volume 6
27 février 1998
Genre : multimédia
Le dernier volume de la série Anime Freak FX. Les six volumes sont recensés avec leurs dates de sortie respectives.
59 — 負けるな!魔剣道Z
Makeruna! Makendō Z
Ne perds pas ! Makendō Z
20 mars 1998
Genre : RPG / aventure
60 — はたらく少女 てきぱきワーキンラブFX
Hataraku Shōjo: Tekipaki Working Love FX
La jeune fille travailleuse : Working Love FX
27 mars 1998
Genre : aventure / simulation de vie
61 — アンジェリーク 天空の鎮魂歌
Angelique: Tenkū no Requiem
Angelique : Le requiem céleste
2 avril 1998
Genre : RPG / aventure
62 — ファーストキス物語
First Kiss Story
Histoire du premier baiser
27 avril 1998
Genre : visual novel / aventure
LE DERNIER JEU DU CATALOGUE PC-FX.
La boucle est bouclée.
Du 23 décembre 1994 au 27 avril 1998, NEC aura finalement proposé 62 jeux/logiciels.
ANIME FREAK FX : LA PC-FX SOUS FORME DE CD-ROM
La série Anime Freak FX mérite une attention particulière.
Elle comprend :
Vol.1 — 12 août 1995 Vol.2 — 22 décembre 1995 Vol.3 — 5 avril 1996 Vol.4 — 28 février 1997 Vol.5 — 29 août 1997 Vol.6 — 27 février 1998
Ce ne sont pas des jeux traditionnels.
Ils fonctionnent comme des magazines multimédias consacrés notamment à l'animation, aux jeux et aux personnalités japonaises.
C'est une excellente démonstration de ce que NEC imaginait comme avenir du CD-ROM.
ET LES TRADUCTIONS EN 2026 ?
La PC-FX était exclusivement japonaise.
Il n'existe donc pratiquement aucun titre occidental officiel.
Mais la communauté a commencé à se mobiliser pour réparer cette situation.
LES TRADUCTIONS ANGLAISES
Team Innocent
Anglais — patch fan
Traduction disponible.
Pia Carrot e Yōkoso!!
Anglais — patch complet
Patch 1.0 publié en 2009.
Chōjin Heiki Zeroigar
Anglais — traduction complète
Patch publié en 2015, avec sous-titres des FMV . Masharu remonte ta braguette c'est Shmup
Farland Story FX
Anglais — plusieurs versions du patch
La traduction continue d'être améliorée et une version v4.0 est sortie en 2026
Queen of Queens
Patch Anglais —
Projet publié en 2026.
BILAN DES TRADUCTIONS
Sur les 62 jeux/logiciels du fullset:
5 jeux disposent actuellement de traductions anglaises
Team Innocent
Queen of Queens
Pia Carrot e Yōkoso!!
Farland Story FX
Chōjin Heiki Zeroigar
Cela représente environ 8 % du catalogue.
Et c'est déjà énorme lorsqu'on se souvient que la machine est restée exclusivement japonaise.
Traductions françaises
Aucune malheureusement, espéront que les TEAMS de traduction aidés des IA nous offrent bientôt des traductions surtout des jeux cultes.
La PC-FX reste donc un véritable territoire à explorer pour les francophones.
LE FULL SET EN VIDÉO
Full Set — Les 62 jeux PC-FX
Une excellente façon de parcourir visuellement l'intégralité du catalogue.
LES JAQUETTES ET LES IMAGES
Pour les images, une ressource particulièrement intéressante est PC-FX World.
Le site conserve des photos de chaque jeu PC-FX, des captures haute résolution, artworks, publicités et vidéos.
C'est donc une excellente base pour illustrer ce dossier ou allez plus loins si cette console vous intérèsses.
ET AUJOURD'HUI, COMMENT JOUER À LA PC-FX ? La vraie console
La meilleure solution pour un collectionneur reste évidemment :
PC-FX japonaise + CD originaux.
PC-FXGA
NEC a également commercialisé des cartes PC-FXGA pour ordinateurs japonais et compatibles DOS/V.
Elles permettent de reproduire une partie de l'expérience PC-FX sur PC.
La machine est aujourd'hui particulièrement recherchée par les collectionneurs de matériel informatique rétro.
Émulation
L'émulation reste évidemment la solution la plus pratique pour découvrir la console.
Mais comme je vous dit plus haut pas beaucoup de traduction malheureusement.
ET LA PC ENGINE MINI ?
Non.
La PC Engine Mini n'est pas une PC-FX Mini aussi. Je pensais qu'il y avait au moins le Shmup culte, mais non ^^
Elle contient "seulement" des jeux PC Engine / TurboGrafx-16, mais aucun des 62 jeux PC-FX.
UNE CONSOLE DEVENUE COLLECTIONNABLE
La PC-FX était autrefois une machine relativement confidentielle.
Aujourd'hui, certains titres sont devenus très recherchés.
La rareté de plusieurs logiciels, le faible nombre de consoles vendues et l'absence de sortie occidentale ont transformé le catalogue en véritable marché de collection.
Et contrairement à beaucoup de consoles, le full set ne signifie pas simplement acheter 62 jeux populaires.
Il faut également trouver des titres extrêmement "obscurs". Pour ca faut demander a notre Masharu Gamekyo National ^^
❤️ POURQUOI LA PC-FX EST-ELLE DEVENUE CULTE ?
Parce qu'elle représente un chemin que l'industrie n'a finalement pas suivi.
Sony disait :
« La 3D est l'avenir. »
NEC répondait presque :
« Le CD-ROM, l'animation et la 2D peuvent devenir l'avenir. »
Commercialemente Sony avait raison. Et Nec aurait du sortir du marché Japonais, surtout quand on connait l'appétit des occidentaux pour les productions Nippone
Mais la PC-FX reste fascinante parce qu'elle est le fruit d'une autre vision.
Une vision où :
le jeu vidéo devient anime
où :
les personnages deviennent aussi importants que les mécaniques
où :
les voix deviennent une partie essentielle du jeu
et où :
le CD-ROM devient le support d'une nouvelle forme de multimédia interactif.
LES 62 JEUX EN UN COUP D'ŒIL
# Titre ???????? Traduction en francais et Date de sortie
01 Sotsugyō 2 FX Graduation 2 : Nouvelle Génération 23/12/94
02 Team Innocent Équipe Innocente 23/12/94
03 Battle Heat! Chaleur de combat ! 23/12/94
04 Queen of Queens La reine des reines 24/03/95
05 Mahjong Gokū Tenjiku Goku Mahjong : Tenjiku 24/03/95
06 Konpeki no Kantai La Flotte bleu profond 31/03/95
07 Return to Zork Retour à Zork 27/05/95
08 Tengai Makyō Combat mécanique numérique 28/07/95
09 Anime Freak FX 1 Anime Freak FX 1 12/08/95
10 Pachio-kun FX La bataille de l'île fantôme 22/09/95
11 Cutey Honey FX Cutie Honey FX 10/11/95
12 Lunatic Dawn FX L'Aube lunatique 24/11/95
13 Anime Freak FX 2 Anime Freak FX 2 22/12/95
14 Angelique Special Angelique Special 22/12/95
15 Zenki FX Combat des flammes de diamant 22/12/95
16 Tokimeki Card Paradise Le Royal Flush de l'amour 26/01/96
17 Power DoLLS FX Power DoLLS FX 23/02/96
18 Yuna FX La sirène de la tristesse 08/03/96
19 Shanghai La Grande Muraille 15/03/96
20 J.B. Harold Blue Chicago Blues 22/03/96
21 Miraculum La dernière révélation 29/03/96
22 Super Real Mahjong P5FX Super Real Mahjong P5 FX 29/03/96
23 Anime Freak FX 3 Anime Freak FX 3 05/04/96
24 Der Langrisser FX Der Langrisser FX 26/04/96
25 Super Power League FX Super Power League FX 26/04/96
26 Voice Paradise Paradis des voix 17/05/96
27 Ojōsama Sōsamō Réseau d'enquête des jeunes filles 31/05/96
28 Kokū Hyōryū Nirugentsu Dérive dans le vide 28/06/96
29 Tenchi Muyō! FX Tenchi Muyo! FX 12/07/96
30 Megami Tengoku II Paradis des déesses II 26/07/96
31 Dōkyūsei 2 Camarades de classe 2 09/08/96
32 Chip-chan Kick! Le coup de pied de Chip-chan 13/09/96
33 Can Can Bunny Extra DX Can Can Bunny Extra DX 27/09/96
34 Blue Breaker Un sourire plutôt qu'une épée 27/09/96
35 Fushigi no Kuni no Angelique Angelique au pays des merveilles 11/10/96
36 Akazukin Cha-Cha Course de la grande panique 25/10/96
37 Farland Story FX Farland Story FX 08/11/96
38 Angelique Special 2 Angelique Special 2 06/12/96
39 Fire Woman Matoi-gumi L'équipe Matoi 20/12/96
40 Boundary Gate La fille du royaume 24/01/97
41 Anime Freak FX 4 Anime Freak FX 4 28/02/97
42 Last Imperial Prince Le dernier prince impérial 14/03/97
43 Dragon Knight 4 Dragon Knight 4 28/03/97
44 Sparkling Feather Plume étincelante 25/04/97
45 Pia Carrot e Yōkoso!! Bienvenue à Pia Carrot !! 23/05/97
46 Zoku Hatsukoi Monogatari Suite du premier amour 06/06/97
47 Albarea no Otome Les jeunes filles d'Albarea 27/06/97
48 Wakusei Kōgekitai Escadron d'attaque planétaire 04/07/97
49 Tonari no Princess Rolfee La princesse Rolfee voisine 25/07/97
50 Chōjin Heiki Zeroigar L'arme divine ultime Zeroigar 08/08/97
51 Anime Freak FX 5 Anime Freak FX 5 29/08/97
52 Comic Road La route de la bande dessinée 26/09/97
53 Minimum Nanonic Minimum Nanonic 24/10/97
54 Cocktail Pack Pack Cocktail 28/11/97
55 Aa! Megami-sama! Ah ! Ma déesse ! 12/12/97
56 Sotsugyō R Graduation R 16/01/98
57 Ruruli Ra Rura Ruruli Ra Rura 20/02/98
58 Anime Freak FX 6 Anime Freak FX 6 27/02/98
59 Makeruna! Makendō Z Ne perds pas ! Makendō Z 20/03/98
60 Tekipaki Working Love FX Working Love FX 27/03/98
61 Angelique: Tenkū no Requiem Le Requiem céleste 02/04/98
62 First Kiss Story Histoire du premier baiser 27/04/98
Les dates de ce tableau suivent le catalogue japonais Gavas actualisé en avril 2026.
SOURCES
CATALOGUE JAPONAIS — SOURCE PRINCIPALE
Gavas / ピコピコ大百科 — PC-FXのゲームタイトル一覧
Le catalogue a indiqué comme mis à jour le 29 avril 2026.
AUTRES SOURCE
Wikipedia — List of PC-FX games
Cette liste permet notamment de recouper les titres, genres, développeurs et éditeurs. Elle comporte toutefois des divergences avec le catalogue japonais.
PC-FX WORLD
La plus grosse ressource spécialisée occidentale consacrée à la PC-FX : photographies, jaquettes, captures, artworks, vidéos, informations sur les jeux et la console.
TRADUCTIONS
Team Innocent — projet de traduction anglaise.
Pia Carrot e Yōkoso!! — projet de traduction anglaise complet.
Chōjin Heiki Zeroigar — traduction anglaise complète, notamment avec sous-titres FMV.
Farland Story FX — projet de traduction anglaise régulièrement mis à jour.
Queen of Queens — traduction anglaise publiée en 2026.
ARCHIVES
Internet Archive;org — pour les documents et archives concernant la PC-FX.
VIDÉO
Ouverture du PC, Full Set et publicité Japonaise et une vidéo sur la présentation de la console au Tokyo toy 1995
NOTE SUR LES TRADUCTION DES TITRES EN FRANÇAIS
Les traductions françaises données entre parenthèses ou après les titres japonais sont des traductions indicatives réalisées à partir des titres japonais.
❤️ CONCLUSION
La PC-FX n'aura jamais remporté la bataille des consoles.
Elle n'aura jamais quitté officiellement le Japon.
Elle n'aura jamais possédé un catalogue comparable à celui de la PlayStation ou de la Saturn.
Mais elle nous laisse quelque chose d'unique.
62 logiciels.
Une machine pensée autour du CD-ROM et de l'animation.
Une bibliothèque remplie de productions japonaises aujourd'hui presque oubliées.
Et surtout, une histoire qui continue de s'écrire et j'éspère bientôt en Francais.
Car en 1994, Team Innocent était uniquement japonais. Maintenant en Anglais...
La PC-FX n'est donc plus seulement une console japonaise morte depuis 1998.
C'est une machine dont le patrimoine est encore en train d'être découvert, restauré, documenté et traduit.
30 ans après son lancement, des joueurs continuent encore à apprendre au monde à jouer à la PC-FX.
Une petite console japonaise. 62 jeux. Une histoire immense pour les fan d'animé et de JV comme l'élite de Gamekyo.
Loin de No physics no Buy, l'époque de No traduction, nooo rien du tout parce que c'est loin le Japon ^^