La PlayStation de Sony est sortie quelques semaines auparavant au Japon.La Saturn de Sega est également arrivée sur le marché.Et NEC lance alors sa nouvelle console, destinée à succéder à la PC Engine :Une machine 32 bits, équipée exclusivement d'un lecteur CD-ROM, pensée autour de la vidéo, de l'animation, des voix et de la 2D.Mais contrairement à Sony et Sega, NEC ne mise pas réellement sur la 3D polygonale.C'est l'un des choix qui définira toute l'histoire de la machine.La PC-FX sera également la dernière console de salon commercialisée par NEC. Elle restera exclusivement japonaise et sa carrière commerciale s'achèvera en 1998. Les sources occidentales et japonaises recensent aujourd'huiEt pourtant, plus de trente ans plus tard, cette petite console continue de passionner collectionneurs, historiens et fans de jeux japonais.Parce que la PC-FX est probablement l'une des consoles les plus représentatives de la culture vidéoludique japonaise du milieu des années 1990.La PC-FX est une console 32 bits développée par NEC et Hudson Soft (Oui BomberMAN !!!).Elle utilise :: Une puce 3D polygonale dédiée est un composant matériel spécialisé dans le calcul et l'affichage d'objets en 3D.Concrètement, ça sert à quoi ?Imaginez une voiture dans un jeu.En 3D, la voiture est construite avec des polygones — principalement des triangles :/____/| |/_|____|_La puce 3D s'occupe très rapidement de choses comme :Son design vertical, presque comme une petite tour d'ordinateur, est également inhabituel pour une console de salon.La machine est donc techniquement très intéressante, mais elle arrive au pire moment possible : celui où l'industrie commence justement à basculer vers la 3D.La PC-FX ne cherche pas seulement à être une « nouvelle PC Engine ».NEC veut exploiter le CD-ROM pour proposer :C'est pourquoi son catalogue est rempli de visual novels, simulations, adaptations d'anime, aventures et logiciels multimédias.La série, par exemple, est pratiquement une déclaration d'intention à elle seule.PC-FX World constitue encore aujourd'hui l'une des plus importantes archives consacrées à la machine, avec des photographies des jeux, captures, artworks et vidéos.Trois jeux accompagnent la sortie de la console.Le joueur devient professeur dans un lycée féminin et doit accompagner plusieurs élèves durant leur année scolaire.Le jeu appartient à la série, très populaire au Japon.C'est une parfaite illustration du type de logiciel que NEC souhaite mettre en avant : personnages, dialogues, voix et relations plutôt que simple action.????????L'un des grands jeux de la machine.Saki, Lilis et Ariel appartiennent à la police galactique et doivent découvrir la vérité derrière de mystérieuses expériences génétiques.Le jeu utilise des décors précalculés et une caméra fixe.Avec le recul, certaines mécaniques évoquent même les futurs jeux d'horreur en 3D.Un patch anglais est aujourd'hui disponible.Le projet a notamment été réalisé par Elmer, EsperKnight, Derek Pascarella, Filler et plusieurs autres contributeurs.Le jeu, autrefois totalement inaccessible aux non-japonophones, est donc aujourd'hui jouable en anglais.Un des jeux les plus représentatifs de la philosophie PC-FX.Les combats utilisent des séquences vidéo.Le joueur choisit ses actions puis regarde le résultat sous forme de petites séquences animées ou filmées.Un concept très années 1990.Un jeu consacré au catch féminin japonais.La PC-FX utilise une nouvelle fois des séquences vidéo pour représenter les mouvements.Un patch anglais réalisé par 72PaulDaniel est apparu en 2026.Les menus, plusieurs modes et le scénario du second disque sont notamment traduits.Une adaptation de mahjong dans l'univers deAdaptation de l'univers uchronique militaire????????Une énorme curiosité dans le catalogue.Pour une machine exclusivement japonaise, NEC accueille ici une production occidentale.Un spin-off detransformant les personnages de la série en combattants.Informations sur l'animation japonaise, jeux, vidéos, personnages, seiyū et contenu multimédia.Adaptation de l'œuvre de Go Nagai.Animation, personnages et séquences audiovisuelles sont au cœur de l'expérience.Adaptation de la série de RPGAdaptation deUn des titres les plus recherchés du catalogue aujourd'hui.1996 constitue probablement le sommet du catalogue PC-FX.La console reçoit alors une succession de RPG, simulations, jeux d'aventure, jeux d'anime et visual novels.La série de stratégie militaire de Kogado Studio.La souris PC-FX est notamment prise en charge.Un énorme concentré d'animation japonaise.Une des productions majeures de la machine.Adaptation de l'univers????????Adaptation de l'animeLe jeu possède plusieurs générations de patches en anglais. Le projet a continué d'évoluer. Une version v3.0 est même sortie en 2025.????????????????Alors que PlayStation et Saturn ont déjà imposé la nouvelle génération, NEC continue à alimenter sa machine. Ils ont perdu la guerre, mais pas les jeux. Dans la même situation plusieurs générations après,Mais le catalogue devient encore plus étrange.????????????????????????????????????????C'est l'un des premiers grands projets de traduction PC-FX.Le patch anglais 1.0 est sorti en février 2009 et traduit les dialogues affichés à l'écran ainsi qu'une grande partie des éléments graphiques. Les FMV restent en japonais.Rolfee est la mascotte officielle de la PC-FX.L'unique véritable shoot'em up du catalogue PC-FX.Le patch anglais est sorti en 2015.Il traduit les menus, textes, dialogues et même les séquences FMV grâce à l'intégration de sous-titres.Le joueur rêve de devenir mangaka.Il doit travailler pour survivre tout en essayant de vendre ses dessins.PC-FX World conserve notamment les vidéos et captures du jeu.Un logiciel distinct dans le catalogue des 62.Adaptation du manga de Kosuke Fujishima.La production continue encore quelques mois.Le dernier volume de la série. Les six volumes sont recensés avec leurs dates de sortie respectives.La boucle est bouclée.Du 23 décembre 1994 au 27 avril 1998, NEC aura finalement proposéLa sériemérite une attention particulière.Elle comprend :Ce ne sont pas des jeux traditionnels.Ils fonctionnent comme des magazines multimédias consacrés notamment à l'animation, aux jeux et aux personnalités japonaises.C'est une excellente démonstration de ce que NEC imaginait comme avenir du CD-ROM.La PC-FX était exclusivement japonaise.Il n'existe donc pratiquement aucun titre occidental officiel.Mais la communauté a commencé à se mobiliser pour réparer cette situation.Team InnocentTraduction disponible.Pia Carrot e Yōkoso!!Patch 1.0 publié en 2009.Chōjin Heiki ZeroigarPatch publié en 2015, avec sous-titres des FMV .Farland Story FXLa traduction continue d'être améliorée et une version v4.0 est sortie en 2026Queen of QueensProjet publié en 2026.Sur lesdu fullset:Team InnocentQueen of QueensPia Carrot e Yōkoso!!Farland Story FXChōjin Heiki ZeroigarCela représente environEt c'est déjà énorme lorsqu'on se souvient que la machine est restée exclusivement japonaise.Aucune malheureusement, espéront que les TEAMS de traduction aidés des IA nous offrent bientôt des traductions surtout des jeux cultes.La PC-FX reste donc un véritable territoire à explorer pour les francophones.Une excellente façon de parcourir visuellement l'intégralité du catalogue.Pour les images, une ressource particulièrement intéressante estLe site conserve des photos de chaque jeu PC-FX, des captures haute résolution, artworks, publicités et vidéos.C'est donc une excellente base pour illustrer ce dossier ou allez plus loins si cette console vous intérèsses.La meilleure solution pour un collectionneur reste évidemment :NEC a également commercialisé des cartes PC-FXGA pour ordinateurs japonais et compatibles DOS/V.Elles permettent de reproduire une partie de l'expérience PC-FX sur PC.La machine est aujourd'hui particulièrement recherchée par les collectionneurs de matériel informatique rétro.L'émulation reste évidemment la solution la plus pratique pour découvrir la console.Mais comme je vous dit plus haut pas beaucoup de traduction malheureusement.Non.La PC Engine Mini n'est pas une PC-FX Mini aussi. Je pensais qu'il y avait au moins le Shmup culte, mais non ^^Elle contient "seulement" des jeux PC Engine / TurboGrafx-16, maisLa PC-FX était autrefois une machine relativement confidentielle.Aujourd'hui, certains titres sont devenus très recherchés.La rareté de plusieurs logiciels, le faible nombre de consoles vendues et l'absence de sortie occidentale ont transformé le catalogue en véritable marché de collection.Et contrairement à beaucoup de consoles, le full set ne signifie pas simplement acheter 62 jeux populaires.Il faut également trouver des titres extrêmement "obscurs". Pour ca faut demander a notre Masharu Gamekyo National ^^Parce qu'elle représente un chemin que l'industrie n'a finalement pas suivi.Sony disait :NEC répondait presque :Commercialemente Sony avait raison. Et Nec aurait du sortir du marché Japonais, surtout quand on connait l'appétit des occidentaux pour les productions NipponeMais la PC-FX reste fascinante parce qu'elle est le fruit d'une autre vision.Une vision où :où :où :et où :# Titre ???????? Traduction en francais et Date de sortie01 Sotsugyō 2 FX Graduation 2 : Nouvelle Génération 23/12/9402 Team Innocent Équipe Innocente 23/12/9403 Battle Heat! Chaleur de combat ! 23/12/9404 Queen of Queens La reine des reines 24/03/9505 Mahjong Gokū Tenjiku Goku Mahjong : Tenjiku 24/03/9506 Konpeki no Kantai La Flotte bleu profond 31/03/9507 Return to Zork Retour à Zork 27/05/9508 Tengai Makyō Combat mécanique numérique 28/07/9509 Anime Freak FX 1 Anime Freak FX 1 12/08/9510 Pachio-kun FX La bataille de l'île fantôme 22/09/9511 Cutey Honey FX Cutie Honey FX 10/11/9512 Lunatic Dawn FX L'Aube lunatique 24/11/9513 Anime Freak FX 2 Anime Freak FX 2 22/12/9514 Angelique Special Angelique Special 22/12/9515 Zenki FX Combat des flammes de diamant 22/12/9516 Tokimeki Card Paradise Le Royal Flush de l'amour 26/01/9617 Power DoLLS FX Power DoLLS FX 23/02/9618 Yuna FX La sirène de la tristesse 08/03/9619 Shanghai La Grande Muraille 15/03/9620 J.B. Harold Blue Chicago Blues 22/03/9621 Miraculum La dernière révélation 29/03/9622 Super Real Mahjong P5FX Super Real Mahjong P5 FX 29/03/9623 Anime Freak FX 3 Anime Freak FX 3 05/04/9624 Der Langrisser FX Der Langrisser FX 26/04/9625 Super Power League FX Super Power League FX 26/04/9626 Voice Paradise Paradis des voix 17/05/9627 Ojōsama Sōsamō Réseau d'enquête des jeunes filles 31/05/9628 Kokū Hyōryū Nirugentsu Dérive dans le vide 28/06/9629 Tenchi Muyō! FX Tenchi Muyo! FX 12/07/9630 Megami Tengoku II Paradis des déesses II 26/07/9631 Dōkyūsei 2 Camarades de classe 2 09/08/9632 Chip-chan Kick! Le coup de pied de Chip-chan 13/09/9633 Can Can Bunny Extra DX Can Can Bunny Extra DX 27/09/9634 Blue Breaker Un sourire plutôt qu'une épée 27/09/9635 Fushigi no Kuni no Angelique Angelique au pays des merveilles 11/10/9636 Akazukin Cha-Cha Course de la grande panique 25/10/9637 Farland Story FX Farland Story FX 08/11/9638 Angelique Special 2 Angelique Special 2 06/12/9639 Fire Woman Matoi-gumi L'équipe Matoi 20/12/9640 Boundary Gate La fille du royaume 24/01/9741 Anime Freak FX 4 Anime Freak FX 4 28/02/9742 Last Imperial Prince Le dernier prince impérial 14/03/9743 Dragon Knight 4 Dragon Knight 4 28/03/9744 Sparkling Feather Plume étincelante 25/04/9745 Pia Carrot e Yōkoso!! Bienvenue à Pia Carrot !! 23/05/9746 Zoku Hatsukoi Monogatari Suite du premier amour 06/06/9747 Albarea no Otome Les jeunes filles d'Albarea 27/06/9748 Wakusei Kōgekitai Escadron d'attaque planétaire 04/07/9749 Tonari no Princess Rolfee La princesse Rolfee voisine 25/07/9750 Chōjin Heiki Zeroigar L'arme divine ultime Zeroigar 08/08/9751 Anime Freak FX 5 Anime Freak FX 5 29/08/9752 Comic Road La route de la bande dessinée 26/09/9753 Minimum Nanonic Minimum Nanonic 24/10/9754 Cocktail Pack Pack Cocktail 28/11/9755 Aa! Megami-sama! Ah ! Ma déesse ! 12/12/9756 Sotsugyō R Graduation R 16/01/9857 Ruruli Ra Rura Ruruli Ra Rura 20/02/9858 Anime Freak FX 6 Anime Freak FX 6 27/02/9859 Makeruna! Makendō Z Ne perds pas ! Makendō Z 20/03/9860 Tekipaki Working Love FX Working Love FX 27/03/9861 Angelique: Tenkū no Requiem Le Requiem céleste 02/04/9862 First Kiss Story Histoire du premier baiser 27/04/98Gavas / ピコピコ大百科 —Le catalogue a indiqué comme mis à jour le 29 avril 2026.Wikipedia —Cette liste permet notamment de recouper les titres, genres, développeurs et éditeurs. Elle comporte toutefois des divergences avec le catalogue japonais.La plus grosse ressource spécialisée occidentale consacrée à la PC-FX : photographies, jaquettes, captures, artworks, vidéos, informations sur les jeux et la console.— projet de traduction anglaise.— projet de traduction anglaise complet.— traduction anglaise complète, notamment avec sous-titres FMV.— projet de traduction anglaise régulièrement mis à jour.— traduction anglaise publiée en 2026.Internet Archive;org — pour les documents et archives concernant la PC-FX.Ouverture du PC, Full Set et publicité Japonaise et une vidéo sur la présentation de la console au Tokyo toy 1995La PC-FX n'aura jamais remporté la bataille des consoles.Elle n'aura jamais quitté officiellement le Japon.Elle n'aura jamais possédé un catalogue comparable à celui de la PlayStation ou de la Saturn.Mais elle nous laisse quelque chose d'unique.Et surtout, une histoire qui continue de s'écrire et j'éspère bientôt en Francais.Car en 1994,était uniquement japonais. Maintenant en Anglais...C'est une machine dont le patrimoine est encore en train d'être découvert, restauré, documenté et traduit.Loin de No physics no Buy, l'époque de No traduction, nooo rien du tout parce que c'est loin le Japon ^^Pour aller plus loin :https://mag.mo5.com/76833/chronique-la-pc-fx-successeur-maudit-de-la-pc-engine/et une vidéo de GunHead TV :