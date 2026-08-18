I AM THE DANGER
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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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walterwhite
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LEAK GTA VI
GTA VI vient de leak, une vidéo de gameplay (qui visiblement date de 2023), la map du jeu et des revendications :





https://gofile.io/d/1sU5i1BO
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    jaune, tripy73, burningcrimson, ootaniisensei
    posted the 08/18/2026 at 07:35 PM by walterwhite
    comments (28)
    link571 posted the 08/18/2026 at 07:38 PM
    Y a même 2 vidéos mais bon c’est pas fou comme leak sur des builds anciens. Encore 1 semaine avant la vrais séquence donc patience
    ravyxxs posted the 08/18/2026 at 07:39 PM
    *tu ne vendras point de précommandes numériques*

    en dirait une phrase qu'on trouve dans la bible mdrrr
    giru posted the 08/18/2026 at 07:43 PM
    Faut vraiment pas avoir grand chose à faire de sa vie pour lutter contre les preco numériques. Qu’est-ce que ça peut foutre. Si les gens ont envie de précommander leurs jeux, grand bien leur fasse.

    Et l’avantage est évident en plus : preco signifie aussi pré-chargement.
    negan posted the 08/18/2026 at 07:43 PM
    Merité
    fan2jeux posted the 08/18/2026 at 07:45 PM
    Je veux bien les voir ces videos.

    Le JV se fout tellement de ma gueule en ce moment que je n en aie plus rien a foutre
    walterwhite posted the 08/18/2026 at 07:46 PM
    fan2jeux Lien twitter l’ami
    icebergbrulant posted the 08/18/2026 at 07:47 PM
    Ça fait plaisir de voir ce genre de news, que ces intouchables morflent bien comme il faut
    J’espère que ce n’est que le début
    link571 posted the 08/18/2026 at 07:47 PM
    https://www.xboxygen.com/News/364475-gta-6-une-grosse-fuite-montrerait-du-gameplay-avec-jason-et-la-carte-complete-du-jeu
    dormir13hparjour posted the 08/18/2026 at 07:55 PM
    J'ai vu la vidéo du panier de basket et la vidéo de la conduite (avec tabassage gratuit)
    fan2jeux posted the 08/18/2026 at 07:58 PM
    Je viens de voir le sequence de la voiture...

    Eh les gars, je n ai pas l impression que ça change.

    A voir plus tard.

    Mais si c est ça, j ai deja l impression d avoir joué au jeu.
    Ce n est qu une impression sur cette video, ça vaut ce que ça vaut
    walterwhite posted the 08/18/2026 at 07:58 PM
    nspy Fake
    nspy posted the 08/18/2026 at 07:59 PM
    walterwhite oui
    heracles posted the 08/18/2026 at 08:01 PM
    Rockstar mérite de crever avec Sony. L'industrie du JV a besoin d'une purge.
    primerose posted the 08/18/2026 at 08:06 PM
    https://gofile.io/d/1sU5i1BO
    altendorf posted the 08/18/2026 at 08:08 PM
    heracles Le fou du bus
    walterwhite posted the 08/18/2026 at 08:11 PM
    primerose Merci
    shambala93 posted the 08/18/2026 at 08:14 PM
    En voyant les 2 vidéos potentielles, je me suis dis que je comprenais pourquoi je préfère largement Red Dead à GTA.
    bladagun posted the 08/18/2026 at 08:21 PM
    Ouais j'ai vu du coup sous marin concernant toute les news pour les 3 prochain mois perso, tchao
    22 posted the 08/18/2026 at 08:24 PM
    heracles
    niflheim posted the 08/18/2026 at 08:35 PM
    walterwhite tu sais que c'est un défenseur du physique qui a fait ça ?

    Le combat est sans pitié

    heracles oui c'est ça, c'est l'abcès qu'il faut arriver à tout prix à crever.

    Pour le bien de la future génération PS6, mais comment tu veux l'expliquer aux fanboys aveugles de Rockstar ?

    Ils iront chialer après :

    "pourkoi j'ai un cocode dans la bobox ?"

    "pourkoi les zeux tripl a PS6 son a 100 bouls ? sur le staur"


    FIGHTING FOR GAMERS RIGHT
    heracles posted the 08/18/2026 at 08:35 PM
    niflheim C'est fini on vit dans Idiocratie/South Park Je me suis fait à l'idée. Je vais rester sur mes vieilleries et je n'achèterai plus rien. De toute façon il reste plus de 90% du catalogue de JVs que je n'ai pas encore exploré.
    tripy73 posted the 08/18/2026 at 09:01 PM
    ravyxxs : ce sont des commandements donc forcément ça reprend la même forme.
    negan posted the 08/18/2026 at 09:11 PM
    niflheim Pour le bien de la future génération PS6, mais comment tu veux l'expliquer aux fanboys aveugles de Rockstar ?

    La prostitué qui se moque du trottoir
    yanssou posted the 08/18/2026 at 09:16 PM
    niflheim dit le fanboy fou de Sony qui suce chaque déclaration de studio pour vendre des tv, on atteint des sommets là bravo
    wadewilson posted the 08/18/2026 at 09:27 PM
    niflheim Ah genre c'est toi qui critique les fanboy
    Les Pokémon légendaire que Shanks a attrapé wow
    dooku posted the 08/18/2026 at 09:28 PM
    Tant mieux, l'industrie du jeux vidéos nous prend trop pour des cons
    temporell posted the 08/18/2026 at 09:38 PM
    naze la map si c'est ça, on dirait un remake de GTA V le truc
    guiguif posted the 08/18/2026 at 10:32 PM
    Ils font ça a cause du physique, bravo les gars, continuez de tout leak
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