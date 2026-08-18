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Grand Theft Auto VI
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PC
editor :
Rockstar Games
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Rockstar Games
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action
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walterwhite
> blog
LEAK GTA VI
GTA VI vient de leak, une vidéo de gameplay (
qui visiblement date de 2023
), la map du jeu et des revendications :
https://gofile.io/d/1sU5i1BO
tags :
4
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jaune
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tripy73
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ootaniisensei
posted the 08/18/2026 at 07:35 PM by
walterwhite
comments (
28
)
link571
posted
the 08/18/2026 at 07:38 PM
Y a même 2 vidéos mais bon c’est pas fou comme leak sur des builds anciens. Encore 1 semaine avant la vrais séquence donc patience
ravyxxs
posted
the 08/18/2026 at 07:39 PM
*tu ne vendras point de précommandes numériques*
en dirait une phrase qu'on trouve dans la bible mdrrr
giru
posted
the 08/18/2026 at 07:43 PM
Faut vraiment pas avoir grand chose à faire de sa vie pour lutter contre les preco numériques. Qu’est-ce que ça peut foutre. Si les gens ont envie de précommander leurs jeux, grand bien leur fasse.
Et l’avantage est évident en plus : preco signifie aussi pré-chargement.
negan
posted
the 08/18/2026 at 07:43 PM
Merité
fan2jeux
posted
the 08/18/2026 at 07:45 PM
Je veux bien les voir ces videos.
Le JV se fout tellement de ma gueule en ce moment que je n en aie plus rien a foutre
walterwhite
posted
the 08/18/2026 at 07:46 PM
fan2jeux
Lien twitter l’ami
icebergbrulant
posted
the 08/18/2026 at 07:47 PM
Ça fait plaisir de voir ce genre de news, que ces intouchables morflent bien comme il faut
J’espère que ce n’est que le début
link571
posted
the 08/18/2026 at 07:47 PM
https://www.xboxygen.com/News/364475-gta-6-une-grosse-fuite-montrerait-du-gameplay-avec-jason-et-la-carte-complete-du-jeu
dormir13hparjour
posted
the 08/18/2026 at 07:55 PM
J'ai vu la vidéo du panier de basket et la vidéo de la conduite (avec tabassage gratuit)
fan2jeux
posted
the 08/18/2026 at 07:58 PM
Je viens de voir le sequence de la voiture...
Eh les gars, je n ai pas l impression que ça change.
A voir plus tard.
Mais si c est ça, j ai deja l impression d avoir joué au jeu.
Ce n est qu une impression sur cette video, ça vaut ce que ça vaut
walterwhite
posted
the 08/18/2026 at 07:58 PM
nspy
Fake
nspy
posted
the 08/18/2026 at 07:59 PM
walterwhite
oui
heracles
posted
the 08/18/2026 at 08:01 PM
Rockstar mérite de crever avec Sony. L'industrie du JV a besoin d'une purge.
primerose
posted
the 08/18/2026 at 08:06 PM
https://gofile.io/d/1sU5i1BO
altendorf
posted
the 08/18/2026 at 08:08 PM
heracles
Le fou du bus
walterwhite
posted
the 08/18/2026 at 08:11 PM
primerose
Merci
shambala93
posted
the 08/18/2026 at 08:14 PM
En voyant les 2 vidéos potentielles, je me suis dis que je comprenais pourquoi je préfère largement Red Dead à GTA.
bladagun
posted
the 08/18/2026 at 08:21 PM
Ouais j'ai vu du coup sous marin concernant toute les news pour les 3 prochain mois perso, tchao
22
posted
the 08/18/2026 at 08:24 PM
heracles
niflheim
posted
the 08/18/2026 at 08:35 PM
walterwhite
tu sais que c'est
un défenseur du physique qui a fait ça ?
Le combat est sans pitié
heracles
oui c'est ça, c'est l'abcès qu'il faut arriver à tout prix à crever.
Pour le bien de la future génération PS6, mais comment tu veux l'expliquer aux fanboys aveugles de Rockstar ?
Ils iront chialer après :
"pourkoi j'ai un cocode dans la bobox ?"
"pourkoi les zeux tripl a PS6 son a 100 bouls ? sur le staur"
FIGHTING FOR GAMERS RIGHT
heracles
posted
the 08/18/2026 at 08:35 PM
niflheim
C'est fini on vit dans Idiocratie/South Park
Je me suis fait à l'idée. Je vais rester sur mes vieilleries et je n'achèterai plus rien. De toute façon il reste plus de 90% du catalogue de JVs que je n'ai pas encore exploré.
tripy73
posted
the 08/18/2026 at 09:01 PM
ravyxxs
: ce sont des commandements donc forcément ça reprend la même forme.
negan
posted
the 08/18/2026 at 09:11 PM
niflheim
Pour le bien de la future génération PS6, mais comment tu veux l'expliquer aux fanboys aveugles de Rockstar ?
La prostitué qui se moque du trottoir
yanssou
posted
the 08/18/2026 at 09:16 PM
niflheim
dit le fanboy fou de Sony qui suce chaque déclaration de studio pour vendre des tv, on atteint des sommets là bravo
wadewilson
posted
the 08/18/2026 at 09:27 PM
niflheim
Ah genre c'est toi qui critique les fanboy
Les Pokémon légendaire que Shanks a attrapé wow
dooku
posted
the 08/18/2026 at 09:28 PM
Tant mieux, l'industrie du jeux vidéos nous prend trop pour des cons
temporell
posted
the 08/18/2026 at 09:38 PM
naze la map si c'est ça, on dirait un remake de GTA V le truc
guiguif
posted
the 08/18/2026 at 10:32 PM
Ils font ça a cause du physique, bravo les gars, continuez de tout leak
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en dirait une phrase qu'on trouve dans la bible mdrrr
Et l’avantage est évident en plus : preco signifie aussi pré-chargement.
Le JV se fout tellement de ma gueule en ce moment que je n en aie plus rien a foutre
J’espère que ce n’est que le début
Eh les gars, je n ai pas l impression que ça change.
A voir plus tard.
Mais si c est ça, j ai deja l impression d avoir joué au jeu.
Ce n est qu une impression sur cette video, ça vaut ce que ça vaut
Le combat est sans pitié
heracles oui c'est ça, c'est l'abcès qu'il faut arriver à tout prix à crever.
Pour le bien de la future génération PS6, mais comment tu veux l'expliquer aux fanboys aveugles de Rockstar ?
Ils iront chialer après :
"pourkoi j'ai un cocode dans la bobox ?"
"pourkoi les zeux tripl a PS6 son a 100 bouls ? sur le staur"
FIGHTING FOR GAMERS RIGHT
La prostitué qui se moque du trottoir
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