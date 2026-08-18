C'est une blague? Complètement passé a côté de l'info, je viens de voir ça.Tu parles dune console exclusive lol,ca nous refait le coup de wukong mais la je suis même pas sur qu'on l'ai dans 6 mois cette fois ci.Bon ba j'espère qu'il va flop on va pas quand même passer par le store Sony en cette période