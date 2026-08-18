C'est une blague? Complètement passé a côté de l'info, je viens de voir ça.
Tu parles dune console exclusive lol,ca nous refait le coup de wukong mais la je suis même pas sur qu'on l'ai dans 6 mois cette fois ci.
Bon ba j'espère qu'il va flop on va pas quand même passer par le store Sony en cette période
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posted the 08/18/2026 at 04:40 PM by jasonduval
Peut être en France j'imagine le boycott sera plus fréquent, même si les gens vont baisser les bras et acheter ce jeu qui à l'air dingue.
Par contre au USA c'est garanti gros hit assuré comme WUKONG day one...en numérique donc.
https://consolesmag.com/2026/08/17/phantom-blade-zero-devrait-finalement-avoir-droit-une-version-physique/
ravyxxs 3 semaines apres y'a gta 6 cest pas wukong qui sortait fin aout sans rien en face
https://www.play-asia.com/en/phantom-blade-zero/13/70g74z
Prévu officiellement en France, on ne sait pas pour l'instant peut-être plus tard comme Black Myth : Wukong
jasonduval Le nombre de commentaires sous la vidéo du state of play qui disent "No disc no buy"... Mais malheureusement ça ne change rien, d'après le directeur du studio, les pré-commandes ont largement dépassé les attentes.