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jasonduval > blog
Mais Phantom blade n'a pas de version physique?
C'est une blague? Complètement passé a côté de l'info, je viens de voir ça.

Tu parles dune console exclusive lol,ca nous refait le coup de wukong mais la je suis même pas sur qu'on l'ai dans 6 mois cette fois ci.

Bon ba j'espère qu'il va flop on va pas quand même passer par le store Sony en cette période
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    posted the 08/18/2026 at 04:40 PM by jasonduval
    comments (23)
    ravyxxs posted the 08/18/2026 at 04:46 PM
    Bon ba j'espère qu'il va flop on va pas quand même passer par le store Sony en cette période

    Peut être en France j'imagine le boycott sera plus fréquent, même si les gens vont baisser les bras et acheter ce jeu qui à l'air dingue.


    Par contre au USA c'est garanti gros hit assuré comme WUKONG day one...en numérique donc.
    shinz0 posted the 08/18/2026 at 04:46 PM
    Exclue Play-Asia apparemment, à confirmer
    https://consolesmag.com/2026/08/17/phantom-blade-zero-devrait-finalement-avoir-droit-une-version-physique/
    jasonduval posted the 08/18/2026 at 04:48 PM
    shinz0 pas chez nous et rupture...

    ravyxxs 3 semaines apres y'a gta 6 cest pas wukong qui sortait fin aout sans rien en face
    shinz0 posted the 08/18/2026 at 04:50 PM
    jasonduval pas encore commencé les précommandes
    https://www.play-asia.com/en/phantom-blade-zero/13/70g74z
    masharu posted the 08/18/2026 at 04:51 PM
    Pas d'achat en ce qui me concerne.
    churos45 posted the 08/18/2026 at 04:53 PM
    Jamais de ma vie je paierai un jeu plein pot en démat. Tant pis, ce sera plus tard à moins de 20€
    jasonduval posted the 08/18/2026 at 04:53 PM
    shinz0 pas clair cette histoire
    shinz0 posted the 08/18/2026 at 04:56 PM
    jasonduval y aura bien une version physique
    Prévu officiellement en France, on ne sait pas pour l'instant peut-être plus tard comme Black Myth : Wukong
    walterwhite posted the 08/18/2026 at 05:18 PM
    En pleine réflexion pour me refaire un PC, ça sera sûrement sur cette plateforme que je le ferai.
    idd posted the 08/18/2026 at 05:18 PM
    jasonduval shinz0 faut mettre une alerte chez chocobonplan, y a même un collector de prévu si ça interesse
    shinz0 posted the 08/18/2026 at 05:22 PM
    idd
    jasonduval posted the 08/18/2026 at 05:22 PM
    shinz0 officiel cest un grand mot mdr
    mooplol posted the 08/18/2026 at 05:29 PM
    Faut attendre un peu je pense
    bennj posted the 08/18/2026 at 05:35 PM
    shinz0 ca serait pas plutot un place order pour la version démat ? Ca m'étonnerait pas une seule seconde il n'y a aucune annonce à ce sujet.
    noishe posted the 08/18/2026 at 05:35 PM
    shinz0 Play Asia met souvent en ligne des fiches de versions physiques qui ne sortent jamais, c'est loin d'être une source sûre malheureusement. Le collector existe bien mais pour l'instant exclu Chine, et pas de disque inclus dedans.
    bennj posted the 08/18/2026 at 05:39 PM
    noishe et tous les sites générés par IA qui reprennent cette "info" de play asia comme une annonce limite officielle ca me rend dingue. Internet c'est vraiment devenu de la merde.
    jasonduval posted the 08/18/2026 at 05:44 PM
    Pour l'instant aucune version physique cest bien ce que je dis,bref phantom blade cest un grand non
    noishe posted the 08/18/2026 at 05:45 PM
    bennj Malheureusement oui ce genre d'info est repris trop facilement sans vérifier les sources... C'est devenu impératif maintenant chaque fois qu'on a une info de vérifier la source, et sa crédibilité. C'est terrible

    jasonduval Le nombre de commentaires sous la vidéo du state of play qui disent "No disc no buy"... Mais malheureusement ça ne change rien, d'après le directeur du studio, les pré-commandes ont largement dépassé les attentes.
    guiguif posted the 08/18/2026 at 05:59 PM
    noishe Ouais enfin le jeu sort aussi sur PC et va surement se vendre surtout en Chine comme Wukong
    burningcrimson posted the 08/18/2026 at 06:17 PM
    Je le prendrai en promo dans quelques mois. Trop de jeux à faire de toute façon
    icebergbrulant posted the 08/18/2026 at 06:27 PM
    Que ça flop bien, on n’est même pas en 2028
    noishe posted the 08/18/2026 at 06:35 PM
    guiguif Y'a de grandes chances oui
    grundbeld posted the 08/18/2026 at 06:38 PM
    Ça arrivera par la suite.
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