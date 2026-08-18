GTA VI aurait déjà rapporté 429 millions de dollars et vendu 4,38 millions d'exemplaires/précommandes selon les estimations de données de Sensor Tower :
- 77 % sur PS5 et 23 % sur Xbox
- Xbox vient de franchir 1 million de ventes/précommandes tandis que PS5 en est à 3,38 millions
- Auparavant, Strauss Zelnick avait déclaré que plus de gens précommandent l'édition Ultime à 100 $ plutôt que l'édition Standard à 80 $
Même si ce genre d'estimation
Déjà comme certains l'ont dit, certaines personnes ne peuvent pas le précommander vu qu'il est en digital et certains pays ne peuvent pas le télécharger vu leur connexion internet faible ou inexistante et ils avaient le format disque uniquement. C'est déjà une perte.
Deux, il y a le boycott de par certains.
Trois, les précommandes vont peut être augmentés après le trailer du gameplay. C'est quand même fou de se dire qu'un jeu a été précommandé autant de fois SANS avoir vu une seule vidéo de gameplay. Car je pense que certains attendent le gameplay pour le précommander ou non.
Je doute pas qu'il sera excellent (peut-être bugger à sa sortie) mais c'est quand même fou que les gens ont une telle confiance qu'ils précommandent sans avoir rien vu.
Et puis il y a les joueurs pc qui attendront sa sortie plus tard qui sont pas pressés.
Bande de clowns
Ca serait génial !
The Last of Us Part II c'était 4 millions en 3 jours et ce fut un record.
Battu ensuite par God of War Ragnarök 5,1 millions d'exemplaires en 5 jours, établissant le record du jeu des PlayStation Studios qui s'est vendu le plus rapidement lors de son lancement.
Merci l'IA, 2 petites bouteilles d'eau consommés
Voilà.
Si tu as des couilles, tu n'achètes pas ce jeu,jamais, même à prix réduit, car ça sera toujours le store de SONY, cette compagnie que tu veux voir mourir ou prendre cher, ce qui est logique, mais si tu supportes VRAIMENT le physique, tu joueras JAMAIS à GTA 6.
Voilà fait toi une raison ou ferme ta gueule en fait et joue au jeu vidéo !