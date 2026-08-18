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Grand Theft Auto VI
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[Grand Theft Auto VI] 4,38 millions de jeux déjà réservés?


GTA VI aurait déjà rapporté 429 millions de dollars et vendu 4,38 millions d'exemplaires/précommandes selon les estimations de données de Sensor Tower :

- 77 % sur PS5 et 23 % sur Xbox
- Xbox vient de franchir 1 million de ventes/précommandes tandis que PS5 en est à 3,38 millions
- Auparavant, Strauss Zelnick avait déclaré que plus de gens précommandent l'édition Ultime à 100 $ plutôt que l'édition Standard à 80 $

Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1vrrhvj/gta_vi_has_already_made_429m_and_sold_438m/
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    posted the 08/18/2026 at 04:20 PM by link49
    comments (19)
    altendorf posted the 08/18/2026 at 04:21 PM
    Mais certains pensent encore que GTA 6 fera moins bien que GTA 5
    khazawi posted the 08/18/2026 at 04:23 PM
    "No physic, no buy"
    keiku posted the 08/18/2026 at 04:23 PM
    plus que 45 millions pour atteindre le score de certain pseudo analyste
    brook1 posted the 08/18/2026 at 04:25 PM
    Si les chiffres sont vrais, c'est vraiment pas mal pour Xbox
    keiku posted the 08/18/2026 at 04:27 PM
    altendorf c'est presque impossible qu'il fasse plus que gta5, même s'il fera un meilleurs lancement (et quand je dis presque, c'est même certain), la situation du jv et des consoles ne le leur permettra pas d'atteindre le score du 5
    jenicris posted the 08/18/2026 at 04:27 PM
    Bin oui, certains pensaient vraiment que l'absence de disque changerait quelque chose ?

    Même si ce genre d'estimation
    masharu posted the 08/18/2026 at 04:30 PM
    Et certains pensaient que certains pensaient qu'il n'y avait que des gamers et les casual allaient bouder GTAVI, bouder Sony ou encore le stand GOW Laufey au Comicon ? On vit dans une société qui en dit long, pas nouveau hein
    ratchet posted the 08/18/2026 at 04:40 PM
    Ça va être un carnage sur PlayStation, les ventes vont être fin folles
    oro posted the 08/18/2026 at 04:45 PM
    j'aurais pensé à plus en vrai, probablement le format full digital qui fait que les gens ne se sentent pas pressés, quand la campagne marketing va démarrer ça va accélérer pour sûr. je met un billet sur une hausse conséquente à partir du 27 aout
    lirin posted the 08/18/2026 at 04:51 PM
    alors elles sont ou les soit disant 40 millions de précommandes ??
    keiku posted the 08/18/2026 at 04:52 PM
    oro en même temps précomander un jeu digital c'est déja en soi une aberration, a part en physique pour tenter de l'avoir moins cher mais encore plus incompréhensible pour la version ultime c'est assez incompréhensible, sachant qu'on peut le commander le jour avant si on veut pouvoir y jouer a minuit le jour de sa sortie
    yani posted the 08/18/2026 at 04:59 PM
    Comme oro a dit, c'est pas énorme en soit.

    Déjà comme certains l'ont dit, certaines personnes ne peuvent pas le précommander vu qu'il est en digital et certains pays ne peuvent pas le télécharger vu leur connexion internet faible ou inexistante et ils avaient le format disque uniquement. C'est déjà une perte.

    Deux, il y a le boycott de par certains.

    Trois, les précommandes vont peut être augmentés après le trailer du gameplay. C'est quand même fou de se dire qu'un jeu a été précommandé autant de fois SANS avoir vu une seule vidéo de gameplay. Car je pense que certains attendent le gameplay pour le précommander ou non.

    Je doute pas qu'il sera excellent (peut-être bugger à sa sortie) mais c'est quand même fou que les gens ont une telle confiance qu'ils précommandent sans avoir rien vu.

    Et puis il y a les joueurs pc qui attendront sa sortie plus tard qui sont pas pressés.
    vyse posted the 08/18/2026 at 05:51 PM
    Ça me paraît faible :/
    forte posted the 08/18/2026 at 05:54 PM
    "blablabla boycott, et ouis on joue pas à la pléstéchieun fin août nananère"

    Bande de clowns
    zekk posted the 08/18/2026 at 06:04 PM
    vyse on parle de pré-commande, quels jeux ont pu prétendre faire autant...
    vyse posted the 08/18/2026 at 06:12 PM
    zekk dans l'absolue oui c'est pas mal mais c'est a peine 2x plus que RE9 enfin bref on sen fou ca va etre un raz de marré qui va battre les records de touut objet culturel
    niflheim posted the 08/18/2026 at 06:20 PM
    Ah... il y a peut être un espoir que ça annonce un flop pour un GTA.
    Ca serait génial !

    The Last of Us Part II c'était 4 millions en 3 jours et ce fut un record.

    Battu ensuite par God of War Ragnarök 5,1 millions d'exemplaires en 5 jours, établissant le record du jeu des PlayStation Studios qui s'est vendu le plus rapidement lors de son lancement.

    Merci l'IA, 2 petites bouteilles d'eau consommés
    bennj posted the 08/18/2026 at 06:33 PM
    niflheim ok mec la ca te parle de préco pas de ventes au lancement vu que le jeu est pas sorti. Allez op op op on active ses 3 neurones qui ont pas encore été absorbé par Sony.
    ravyxxs posted the 08/18/2026 at 06:48 PM
    GTA 6 ouvre la porte au non physique, les 77% ce sont des gens qui de un s'en foutent du physique et de deux, des hypocrites qui passent leur temps sur X a basher SONY.

    Voilà.


    Si tu as des couilles, tu n'achètes pas ce jeu,jamais, même à prix réduit, car ça sera toujours le store de SONY, cette compagnie que tu veux voir mourir ou prendre cher, ce qui est logique, mais si tu supportes VRAIMENT le physique, tu joueras JAMAIS à GTA 6.

    Voilà fait toi une raison ou ferme ta gueule en fait et joue au jeu vidéo !
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