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Phantom Blade Zero
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name : Phantom Blade Zero
platform : Playstation 5
editor : S-Games
developer : S-Games
genre : action
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beppop
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Phantom Blade Zero: Présentation du State of Play disponbile...et ça bute !


Nouvelle présentation approfondie qui introduit la progression, l'exploration, les armes et bien plus !

Phantom Blade Zero sortira le 29 Octobre prochain, exclusivement sur PS5 et PC.



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    posted the 08/18/2026 at 05:08 AM by beppop
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