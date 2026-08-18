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Phantom Blade Zero
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Playstation 5
editor :
S-Games
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beppop
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Phantom Blade Zero: Présentation du State of Play disponbile...et ça bute !
Nouvelle présentation approfondie qui introduit la progression, l'exploration, les armes et bien plus !
Phantom Blade Zero sortira le 29 Octobre prochain, exclusivement sur PS5 et PC.
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posted the 08/18/2026 at 05:08 AM by
beppop
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