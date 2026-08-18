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Elden Ring
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name : Elden Ring
platform : Switch 2
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X - Playstation 5 Switch 2 -
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[ELDEN RING Tarnished Edition] La version Switch 2 serait impressionnante


Vous vous souvenez peut-être que le plan initial pour ELDEN RING Tarnished Edition prévoyait une sortie courant 2025. Bandai Namco a revu ses plans pour accorder un peu plus de temps au développement du portage, car les premiers essais avaient révélé un état technique assez précaire. Depuis, la situation s'est nettement améliorée, et les derniers retours indiquent que ce portage est tout à fait à la hauteur.



L'équipe du média japonais Denfaminicogamer a pu tester en profondeur ELDEN RING Tarnished Edition sur Switch 2 ; dire qu'ils ont été impressionnés serait un euphémisme. Le journaliste ayant essayé la version Switch 2 avait déjà passé plus de 100 heures sur Elden Ring sur PC et a couvert le portage Switch 2 d'éloges. Il a notamment déclaré que le portage l'avait laissé « totalement bouche bée », ne constatant aucun ralentissement ni saccade notable. Il a également précisé que les performances en mode portable étaient si excellentes qu'il n'a quasiment perçu aucune différence.

Le jeu tourne de manière fluide, aussi bien en mode téléviseur qu'en mode portable. Visuellement, il est pratiquement identique aux autres versions.

Source : https://gonintendo.com/contents/63860-elden-ring-tarnished-edition-hands-on-leaves-press-member-utterly-speechless-in/
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    oreillesal
    posted the 08/18/2026 at 04:08 AM by link49
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