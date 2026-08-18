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GameSpot dénonce la négativité des réseaux sur Wolverine




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    posted the 08/18/2026 at 01:56 AM by skuldleif
    comments (2)
    skuldleif posted the 08/18/2026 at 02:03 AM
    https://www.gamekyo.com/blog_article487326.html

    keiku posted the 08/18/2026 at 02:11 AM
    rappelons aussi au passage que gamespot sont aussi les premier a avoir publiquement critiquer le jeu dans leurs article

    http://www.gamespot.com/articles/why-does-wolverine-look-like-that/
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