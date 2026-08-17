accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
45
❤
Likers
Who likes this ?
chester
,
shanks
,
kyogamer
,
jojoplay4
,
aiolia081
,
diablass59
,
minbox
,
escobar
,
anakaris
,
yka
,
eldren
,
hado78
,
linuxclan
,
fred2
,
leblogdeshacka
,
opthomas
,
mickurt
,
jeuxvideohc
,
mamydupuis
,
jesjodion
,
marsevrard
,
pierrehughes
,
armandlevas
,
cijfer
,
tynokarts
,
rochtrude
,
jasonm
,
trislagace
,
fablavoie
,
dbrock
,
kurosama
,
rebellion
,
siil
,
tolgafury
,
osiris
,
benji54
,
jeuxmobile
,
espion
,
aym
,
trichejeux
,
minx
,
rabbitroad
,
pierrelero
,
emmanue
,
kevinmccallisterrr
name :
Bethesda Softworks
official website :
http://www.bethsoft.com
profile
12
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
aeris354
,
aeris355
,
aeris358
,
aeris361
,
aeris362
,
aeris363
,
aeris365
,
aeris202
,
aeris203
,
skuldleif
,
barret49201
aeris201
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
170
visites since opening :
279586
aeris201
> blog
[Charts UK] Le public Switch 2 répond présent pour Oblivion Remastered
tags :
1
Like
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
posted the 08/17/2026 at 06:51 PM by
aeris201
comments (
7
)
loganwolverine
posted
the 08/17/2026 at 06:54 PM
très bien continuez comme ca
cyr
posted
the 08/17/2026 at 06:58 PM
Il etais 3eme sur l'eshop....
Quand un jeux tiers sort, il se place bien dans le classement eshop.
Mais après vu ce que sort nintendo, c'est pas dur.
aeris201
posted
the 08/17/2026 at 07:07 PM
2 jeux Switch 2 au sommet
Des jeux sur consoles Nintendo aux 4 premieres places
Splatoon Raiders qui se maintient dans le top 10 pour sa 4eme semaine
Marvel Tokon qui perd 12 places et Beast of Reincarnation qui sera resté qu’une seule semaine dans le classement car il quitte deja le top 40.
cyr
posted
the 08/17/2026 at 07:11 PM
loganwolverine
t'inquiète c'est pas le seul. Mais sortir le jeux en même temps que les autres versions serai plus loyale aussi.
wickette
posted
the 08/17/2026 at 07:12 PM
Ca excuse pas le mauvais travail fait sur ce remake, et pas que sur switch 2, baisse de framerate, freezes, crashes, le fait de transposer UE et le engine de oblivion c'est pas vraiment tenable
j'espère ce sera différent pour fallout 3 remake
micheljackson
posted
the 08/17/2026 at 07:23 PM
C'est dire s'ils se font chier
rendan
posted
the 08/17/2026 at 07:43 PM
La Switch 2
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Quand un jeux tiers sort, il se place bien dans le classement eshop.
Mais après vu ce que sort nintendo, c'est pas dur.
Des jeux sur consoles Nintendo aux 4 premieres places
Splatoon Raiders qui se maintient dans le top 10 pour sa 4eme semaine
Marvel Tokon qui perd 12 places et Beast of Reincarnation qui sera resté qu’une seule semaine dans le classement car il quitte deja le top 40.
j'espère ce sera différent pour fallout 3 remake