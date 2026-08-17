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aeris201 > blog
[Charts UK] Le public Switch 2 répond présent pour Oblivion Remastered

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    kevinmccallisterrr
    posted the 08/17/2026 at 06:51 PM by aeris201
    comments (7)
    loganwolverine posted the 08/17/2026 at 06:54 PM
    très bien continuez comme ca
    cyr posted the 08/17/2026 at 06:58 PM
    Il etais 3eme sur l'eshop....

    Quand un jeux tiers sort, il se place bien dans le classement eshop.
    Mais après vu ce que sort nintendo, c'est pas dur.
    aeris201 posted the 08/17/2026 at 07:07 PM
    2 jeux Switch 2 au sommet

    Des jeux sur consoles Nintendo aux 4 premieres places

    Splatoon Raiders qui se maintient dans le top 10 pour sa 4eme semaine

    Marvel Tokon qui perd 12 places et Beast of Reincarnation qui sera resté qu’une seule semaine dans le classement car il quitte deja le top 40.
    cyr posted the 08/17/2026 at 07:11 PM
    loganwolverine t'inquiète c'est pas le seul. Mais sortir le jeux en même temps que les autres versions serai plus loyale aussi.
    wickette posted the 08/17/2026 at 07:12 PM
    Ca excuse pas le mauvais travail fait sur ce remake, et pas que sur switch 2, baisse de framerate, freezes, crashes, le fait de transposer UE et le engine de oblivion c'est pas vraiment tenable

    j'espère ce sera différent pour fallout 3 remake
    micheljackson posted the 08/17/2026 at 07:23 PM
    C'est dire s'ils se font chier
    rendan posted the 08/17/2026 at 07:43 PM
    La Switch 2
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