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[PlayStation 6] Sony n'a pas encore arrêté de date de sortie


Dans une récente interview accordée au Wall Street Journal, le PDG de Sony, Hiroki Totoki, a abordé divers aspects des activités de l'entreprise, notamment sa conviction que l'avenir de la société réside dans le divertissement plutôt que dans l'électronique grand public. Bien que l'article se concentre principalement sur la transition de Sony — passant de la fabrication de téléviseurs et d'appareils tels que le Walkman et le Discman à une priorité accrue accordée au cinéma, à la musique et aux jeux vidéo —, il évoque brièvement la PS6.

Évoquant les défis de la période actuelle, marqués par la pénurie mondiale persistante de composants et les guerres commerciales, M. Totoki a déclaré : « Compte tenu de ces enjeux, nous devons agir. Sinon, nous ne pourrons pas survivre dans ce contexte. »

L'article souligne que si de nombreux analystes prévoyaient une sortie de la PS6 en 2027, la pénurie de composants les a conduits à revoir leurs pronostics. Il précise ensuite : « M. Totoki a indiqué que l'entreprise n'avait pas encore fixé de date pour le lancement de la PS6. »

La date de sortie de la PlayStation 6 n'a pas encore été arrêtée, selon le PDG de Sony, Hiroki Totoki. Les analystes spéculent également sur le prix de la PS6. Sachant que la PS5 Pro coûte 900 dollars, certains estiment que le prix plancher se situera autour de 1 000 dollars.

La dernière déclaration officielle de M. Totoki concernant la date de sortie de la PS6 remonte au mois de mai ; il avait alors déjà indiqué qu'aucune décision n'avait été prise. Le nouvel article du Wall Street Journal suggère qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis lors.

« Nous n'avons pas encore décidé du moment du lancement de la nouvelle console ni de son prix », avait déclaré M. Totoki en mai, par l'intermédiaire de l'interprète de Sony. « Nous souhaitons donc observer et suivre attentivement l'évolution de la situation.

« Compte tenu de la conjoncture actuelle, le prix de la mémoire devrait également être très élevé au cours de l'exercice 2027, en raison de la pénurie d'offre qui perdurera. Dans ces conditions, nous devons réfléchir mûrement à la marche à suivre. »

Source : https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-6-release-date-still-hasnt-been-decided-sony-ceo-hiroki-totoki-says/
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    posted the 08/17/2026 at 05:57 PM by link49
    comments (45)
    loganwolverine posted the 08/17/2026 at 06:05 PM
    On en a rien a cirer, continuez de sortir des jeux sur Playstation 5 qui n'est même pas encore maitrisée. On pourrait même avoir des jeux sur Playstation 4 entreprise de merde
    sey75 posted the 08/17/2026 at 06:06 PM
    Tant mieux c’est pas presser les trois prochaines années de la ps5 vont être les meilleur en terme de jeux tiers et first party et la ps5 peut encore aller chercher a dépassé la ps4
    jenicris posted the 08/17/2026 at 06:12 PM
    Quasi personne n'en veut de la next gen. On veut juste que la gen actuelle dure.
    snave posted the 08/17/2026 at 06:15 PM
    loganwolverine " PS5 qui n'est même pas encore maîtrisée ", changez de disque un peu, ça devient répétitif. Tu as pas mal de jeux qui utilisent bien la puissance des consoles actuelles, je ne sais pas ce que tu racontes.

    À part ça, la PS6 ça sera day one pour ma part. Par contre la PS5 a encore de beaux jours devant elle, donc que la PS6 prennent encore un peu son temps, y'a pas le feu au lac.
    loganwolverine posted the 08/17/2026 at 06:20 PM
    snave trois pixel en plus et tu vas me dire que ca vaut le coût ? un disque dur plus rapide que rapide, une manette avec des vibrations ? du only démat, achète tant mieux pour toi si t'es encore en vie d'ici là mais change de disque a faire croire que les consoles sont maitrisée, on verra avec Intergalactic: The Heretic Prophet, parce que tout les jeux qu'on a eu aurait pue sortir sur Playstation 4
    gamerdome posted the 08/17/2026 at 06:20 PM
    Que la PS6 sorte demain ou en 2030, la cross gen va être la plus longue de l'histoire du jeu vidéo.

    Donc vous aurez vos jeux sur PS5, pas la peine de râler pour ça.
    jacquescechirac posted the 08/17/2026 at 06:25 PM
    ceux qui te parlent de la ps6, j'ai l'impression qu'on vit plus dans le même monde.
    Attendre de payer une machine 1000€, pourquoi faire ? la rajouter un "6" à Playstation ?
    elle n'a absolument aucun intérêt, pire que la ps5, c'est dire.
    brook1 posted the 08/17/2026 at 06:28 PM
    Je pense qu'elle sera lancée dans les deux ans, trois maximum, tout va dépendre de la crise des composants, s'il y a amélioration ou pas.
    saram posted the 08/17/2026 at 06:29 PM
    La PS6 sera sur ebay à 1800€ day one
    gamerdome posted the 08/17/2026 at 06:30 PM
    [PlayStation 6] Sony n'a pas encore arrêté de date de sortie

    Par contre la date de la fin du physique, ça, ils l'ont calée.
    djfab posted the 08/17/2026 at 06:33 PM
    jacquescechirac : et ceux qui critiquent la PS6 en disant qu'elle n'a aucun intérêt alors qu'on ne sait rien de la console, ceux là ce sont les meilleurs !!
    djfab posted the 08/17/2026 at 06:36 PM
    snave "je ne sais pas ce que tu racontes" ça raconte de la merde, on se croirait sur les réseaux sociaux ! Malheureusement on ne peut plus y échapper de nos jours !
    keiku posted the 08/17/2026 at 06:42 PM
    djfab ceux qui critiquent la PS6 en disant qu'elle n'a aucun intérêt alors qu'on ne sait rien de la console, ceux là ce sont les meilleurs !!

    elle n'aura aucun interet parce que déja la 5 n'en a pas... les jeux prennent 10 plombe a sortir et sont moyen voir mauvais, les prix vont augmenter, et on est toujours en phase de cross gen avec la ps4...

    pas besoin de voir la console pour savoir que ca va faire four si elle sort pas avant 5 a 7 ans au minimum et a un prix réduit par rapport a la ps5
    snave posted the 08/17/2026 at 06:42 PM
    loganwolverine Tous les jeux auraient pu sortir sur PS4, ouais, mais avec une résolution plus basse, une fluidité plus basse, sans ray tracing, des textures plus dégueulasses, plus floues, moins nettes, je continue ? C'est completement bête ce que tu dis.

    Et puis, des jeux maîtrisés, on en a déjà. Juste les jeux qui arrivent le seront encore plus, tout simplement..
    mooplol posted the 08/17/2026 at 06:43 PM
    La play la plus osef
    walterwhite posted the 08/17/2026 at 06:46 PM
    Bah quoi, ils sont plus aussi serein, ils font dans leur calbutte ?
    loganwolverine posted the 08/17/2026 at 06:46 PM
    snave Donc si je te suis, au moment ou tu joueras a la PS6, d'un coup la PS5 sera complétement dégueulasse, tu verras flou quoi
    djfab posted the 08/17/2026 at 06:46 PM
    keiku : ton PC n'est pas puissant si je comprends bien ?
    snave posted the 08/17/2026 at 06:46 PM
    jacquescechirac Je te rappelle qu'on parle d'une console qui montera encore plus en puissance que la PS5, un peu comme chaque nouvelle génération. Donc son utilité est bien là, comme l'a été la PS5 après la PS4, comme l'a été la PS4 après la PS3, etc. Sérieusement, vous êtes vraiment marrants certains.
    yurius posted the 08/17/2026 at 06:49 PM
    Merci Sony pour ces belles économies que je vais faire grâce a vous
    keiku posted the 08/17/2026 at 06:49 PM
    snave Tous les jeux auraient pu sortir sur PS4, ouais, mais avec une résolution plus basse, une fluidité plus basse, sans ray tracing, des textures plus dégueulasses, plus floues, moins nettes, je continue ? C'est completement bête ce que tu dis.

    sauf que non, une bête 1070 fait tourner la plupart des jeux aussi bien sur une ps5 donc la ps4 pourrait sans aucun soucis faire très bien tourner la plupart des jeux (ce qu'elle fait encore d'ailleurs)... et quand je dis bien c'est bien... , d'ailleurs la ps5 a moins de sortir la loupe on voit pas de grosse différence encore maintenant avec une ps4 sauf sur des jeu optimiser a l'arache comme cyberpunk, mais bon il tourne sur une switch 2 donc

    djfab mon pc fait tourner stellar blade en ultime avec une 1070 (que j'ai mis pour tester vu que j'ai une 5060ti aussi mais que j'ai remplacer pour justement faire les test) donc je me dis que mon pc peut tenir les 3 prochaine gen playstation sans aucun soucis... depuis que les dlss et autre existe tu n'a même plus besoin d'une grosse carte graphique...
    skuldleif posted the 08/17/2026 at 06:53 PM
    sans physique plus jamais j'aurais de play chez moi meme de facon temporaire , jespere que gow trilogie remake sortira en physique et/ou sur PC pour pas me faire mentir
    loganwolverine posted the 08/17/2026 at 06:53 PM
    snave Oui et je t'explique que la PS5 et la PS5 pro sont assez puissante, pas besoin d'une nouvelle, sans justificatifs, technique, technologique, de Whaou.... pas besoin
    snave posted the 08/17/2026 at 06:54 PM
    loganwolverine Je te dis juste que ton raisonnement ne tient pas. Tous les jeux PS5 peuvent sortir sur PS4 forcément, mais tu n'auras complètement pas le même rendu. D'où le fait que je n'arrive pas à comprendre ceux qui tiennent tes propos.

    Et au moment ou la PS6 sera la, les jeux PS5 ne seront pas déguelasses, mais il seront beaucoup moins maîtrisé que sur PS6, logique.
    keiku posted the 08/17/2026 at 06:55 PM
    snave mais tu n'auras complètement pas le même rendu. D'où le fait que je n'arrive pas à comprendre ceux qui tiennent tes propos.

    si tu n'arrive pas a comprendre qu'on a pas besoin d'avoir 400 brin d'herbe au lieux de 300 pour apprécier un jeu , je pense que tu n'arrivera a comprendre personne
    cyr posted the 08/17/2026 at 06:56 PM
    Elle a etais annoncé ? Faudrait commencer par ça.
    snave posted the 08/17/2026 at 06:58 PM
    keiku Toi, tu n'as strictement rien compris au propos, donc ne viens pas ramener ta poire stp. Merci.
    keiku posted the 08/17/2026 at 07:02 PM
    snave j'ai bien compris les propos c'est toi qui comprend rien a rien comme a chaque fois,alors vient pas faire ton boulet comme d'habitude
    shambala93 posted the 08/17/2026 at 07:09 PM
    Je suis curieux de voir ce qu’ils vont faire sur le plan de la techno et des services. Vont-ils proposer la revente des jeux demat ? Le partage des jeux ? Bref, j’imagine qu’ils ont un plan intéressant, et après le bad buzz, ils reviendront sûrement avec des nouvelles interessantes.
    heracles posted the 08/17/2026 at 07:10 PM
    Osef de la PS6. Elle a déjà aucun intérêt vu le viol à venir alors même qu'elle n'est pas sorti.
    keiku posted the 08/17/2026 at 07:12 PM
    shambala93 Bref, j’imagine qu’ils ont un plan intéressant, et après le bad buzz, ils reviendront sûrement avec des nouvelles interessantes

    si ca avait été a l'époque de la ps3 avec un esprit japonais derrière peut être, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir, le simple fait que sony a annoncer vouloir devenir un géant des média et y inscrire le jeu video dedans démontre déja que la vision va de base dans une mauvaise direction
    djfab posted the 08/17/2026 at 07:14 PM
    keiku "mon pc fait tourner stellar blade en ultime" : donc on est d'accord que c'est pas inutile d'avoir une console qui fait bien, voir très bien tourner les jeux, puisque tu as pris un PC qui fait très bien tourner les jeux ?
    keiku posted the 08/17/2026 at 07:21 PM
    djfab ce que je veux dire par la c'est qu'une 1070 c'est moins puissant que la carte qu'il y a sans une ps5, et ca fait tourner les jeux en ultimate et bien sur jouable donc qu'une ps6 n'a aucune raison d'être
    shambala93 posted the 08/17/2026 at 07:22 PM
    keiku
    J’en sais rien, je ne suis pas omniscient, ni omnipotent et encore moins omniprésent. Attendons de voir ce que vont proposer les deux. Est-ce que Microsoft donnera accès à Steam sur une machine très puissante ?

    Est-ce que Sony proposera des possibilités pour les jeux demat ? On verra d’ici 12/18 mois.
    keiku posted the 08/17/2026 at 07:25 PM
    shambala93 il n'y a pas besoin d'être tout ca pour pouvoir savoir comment ca va se passer, il suffit de voir comment ca ce passe ailleurs dans un même contexte, les financiers, ils lisent tous les même livre scolaire, et procède tous de la même façon face a une même situation...

    la différence c'est que les financiers américain ne lise pas les même livre scolaire que les financier japonais
    snave posted the 08/17/2026 at 07:25 PM
    shambala93 J'ai cru voir que les prix des jeux sur le PS store pourraient être moins chers sur PS6, donc à voir.
    djfab posted the 08/17/2026 at 07:27 PM
    keiku : je vois ce que tu veux dire, mais moi je vois déjà bien la différence entre PS5 et PS5 pro, donc il y a au moins ce progrès la qui sera présent avec la PS6, et forcément ça ira plus loin.
    ootaniisensei posted the 08/17/2026 at 07:31 PM
    shambala93 Je les vois bien faire comme Nintendo avec la possibilité de prêté sa licence déma quelques jours. On l'oublie souvent cette feature
    keiku posted the 08/17/2026 at 07:32 PM
    shambala93 et pour tes questions, si microsoft donne acces a steam, leur console sera un pc vendu plus cher qu'un pc (il n'y a pas d'autre option possible)

    et pour sony, je ne sais pas ce que tu veux dire par possibilité pour les jeux démat, parce si leur but c'est de faire de la marge raison pour laquel il supprime le physique, les prix risque pas de baisser au contraire

    djfab mais moi je vois déjà bien la différence entre PS5 et PS5 pro un peu comme les gens qui voie les fantôme du coup... (les même qui arrive a l'oeil nu a percevoir la différente entre le 60 et le 120 fps sur une scène fixe :lol
    jenicris posted the 08/17/2026 at 07:39 PM
    Comme dit plus haut, la PS5 fait encore de belles choses et surtout le cross gen va durer comme jamais pour tous les jeux.
    Avec une PS6 qui va couter une blinde...
    La plupart resteront sur PS5
    djfab posted the 08/17/2026 at 07:48 PM
    keiku : après si tu ne crois pas au progrès, tant pis, reste avec ton PC et ne l'améliore jamais !
    niflheim posted the 08/17/2026 at 07:59 PM
    Pas de day one me concernant car il faudra malheureusement la boycotter.

    Et aussi à cause de mon backlog physique, j'ai encore de quoi jouer un très long moment, largement au moins jusqu'à ce que la PS6 Pro se pointe.

    Les choses évolueront peut être d'ici là...

    ...J'ai hâte de voir l'accueil des joueurs, est-ce que c'est vraiment 80 % de numérique vs 20 % de physique qui vont s'affronter ?

    C'est dommage parce que sur le papier, Mark Cerny va encore nous concocter un p'tit bijou :

    "Sur PS5 Pro, le PSSR 2 fait mieux qu'une 5060 voir 5070 avec 12 Go, ils vont tout casser, day one pour moi la PS6"
    jowy1 posted the 08/17/2026 at 08:02 PM
    Et c’est tant mieux !!!
    La gen PS5/XSX a encore de quoi tenir au regard des jeux actuelles et à venir fin 2026 et en 2027.

    2028 voir même 2029 serait un meilleur move niveau prix des composants. Apres c’est sur que si les specs sont déjà verrouillées en interne, patienter 1 an ou 2 c’est plus compliqué parce que y aura encore moins d’effet waouh…

    De toute façon pour le moment je n’envisage pas l’achat de la PS6 vu ce que fait Sony. J’ai toujours acheté leurs consoles, salons comme portables, le jour J, mais là entre leurs jeux qui mettent des plombes à sortir et leur politique tout demat, je ne suis plus.

    J’envisagerais éventuellement l’achat de leur portable / hybride PS6, si et seulement si, ils mettent un support cartouche, voir leur variante de la GKC.
    L’hybride/portable est le support qui me convient le plus maintenant, et une puissance équivalente à une PS5 en portable me convient parfaitement quand je vois des RE Requiem, GTA 6, etc…
    Du 1080 ça suffit sur un écran de 8 pouces donc pas besoin d’une puce de l’espace non plus.
    Et après ils n’ont qu’à développer un dock avec une puce suffisamment puissante pour upscaler tout ça sur écran 4K pour pas surcharger la portable.
    Comme ça les gens sont libres d’acheter que la portable, et le dock au besoin.
    Je suis sûr que ça serait possible de faire un dock avec une puce dedans qui une fois relié à la portable pourrait booster sa puissance. Pas juste en faisant tourner l’APU de la portable plus vite, mais rajouter vraiment quelque chose
    shambala93 posted the 08/17/2026 at 08:26 PM
    keiku
    Tes exemples sont nuls à chier, et non tu ne sais rien, aucune console de salon de grande envergure n’a été lancée dans un environnement uniquement demat. On ne sait pas ce que Sony prépare ni Microsoft d’ailleurs. Et non si MS arrive à avoir l’équivalent d’une 5080, jamais de la vie ils proposeront une console plus cher qu’un PC ! Tu dis n’importe quoi. En aucun cas Microsoft ou/et Sony mettront sur le marché console, des prix à 2400/3500€…
    Faut redescendre !

    ootaniisensei snave
    Je pense à la meme chose. Et pourquoi pas un sytème de revente d’accès avec bien sûr une commission pour PlayStation.
    pcverso posted the 08/17/2026 at 08:36 PM
    perso pas pressé qu'elle sorte j'ai la pro pour les exclu et le pc pour le reste .
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