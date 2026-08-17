Dans une récente interview accordée au Wall Street Journal, le PDG de Sony, Hiroki Totoki, a abordé divers aspects des activités de l'entreprise, notamment sa conviction que l'avenir de la société réside dans le divertissement plutôt que dans l'électronique grand public. Bien que l'article se concentre principalement sur la transition de Sony — passant de la fabrication de téléviseurs et d'appareils tels que le Walkman et le Discman à une priorité accrue accordée au cinéma, à la musique et aux jeux vidéo —, il évoque brièvement la PS6.
Évoquant les défis de la période actuelle, marqués par la pénurie mondiale persistante de composants et les guerres commerciales, M. Totoki a déclaré : « Compte tenu de ces enjeux, nous devons agir. Sinon, nous ne pourrons pas survivre dans ce contexte. »
L'article souligne que si de nombreux analystes prévoyaient une sortie de la PS6 en 2027, la pénurie de composants les a conduits à revoir leurs pronostics. Il précise ensuite : « M. Totoki a indiqué que l'entreprise n'avait pas encore fixé de date pour le lancement de la PS6. »
La date de sortie de la PlayStation 6 n'a pas encore été arrêtée, selon le PDG de Sony, Hiroki Totoki. Les analystes spéculent également sur le prix de la PS6. Sachant que la PS5 Pro coûte 900 dollars, certains estiment que le prix plancher se situera autour de 1 000 dollars.
La dernière déclaration officielle de M. Totoki concernant la date de sortie de la PS6 remonte au mois de mai ; il avait alors déjà indiqué qu'aucune décision n'avait été prise. Le nouvel article du Wall Street Journal suggère qu'aucun progrès n'a été réalisé sur ce point depuis lors.
« Nous n'avons pas encore décidé du moment du lancement de la nouvelle console ni de son prix », avait déclaré M. Totoki en mai, par l'intermédiaire de l'interprète de Sony. « Nous souhaitons donc observer et suivre attentivement l'évolution de la situation.
« Compte tenu de la conjoncture actuelle, le prix de la mémoire devrait également être très élevé au cours de l'exercice 2027, en raison de la pénurie d'offre qui perdurera. Dans ces conditions, nous devons réfléchir mûrement à la marche à suivre. »
Source : https://www.videogameschronicle.com/news/playstation-6-release-date-still-hasnt-been-decided-sony-ceo-hiroki-totoki-says/
À part ça, la PS6 ça sera day one pour ma part. Par contre la PS5 a encore de beaux jours devant elle, donc que la PS6 prennent encore un peu son temps, y'a pas le feu au lac.
Donc vous aurez vos jeux sur PS5, pas la peine de râler pour ça.
Attendre de payer une machine 1000€, pourquoi faire ? la rajouter un "6" à Playstation ?
elle n'a absolument aucun intérêt, pire que la ps5, c'est dire.
Par contre la date de la fin du physique, ça, ils l'ont calée.
elle n'aura aucun interet parce que déja la 5 n'en a pas... les jeux prennent 10 plombe a sortir et sont moyen voir mauvais, les prix vont augmenter, et on est toujours en phase de cross gen avec la ps4...
pas besoin de voir la console pour savoir que ca va faire four si elle sort pas avant 5 a 7 ans au minimum et a un prix réduit par rapport a la ps5
Et puis, des jeux maîtrisés, on en a déjà. Juste les jeux qui arrivent le seront encore plus, tout simplement..
sauf que non, une bête 1070 fait tourner la plupart des jeux aussi bien sur une ps5 donc la ps4 pourrait sans aucun soucis faire très bien tourner la plupart des jeux (ce qu'elle fait encore d'ailleurs)... et quand je dis bien c'est bien... , d'ailleurs la ps5 a moins de sortir la loupe on voit pas de grosse différence encore maintenant avec une ps4 sauf sur des jeu optimiser a l'arache comme cyberpunk, mais bon il tourne sur une switch 2 donc
djfab mon pc fait tourner stellar blade en ultime avec une 1070 (que j'ai mis pour tester vu que j'ai une 5060ti aussi mais que j'ai remplacer pour justement faire les test) donc je me dis que mon pc peut tenir les 3 prochaine gen playstation sans aucun soucis... depuis que les dlss et autre existe tu n'a même plus besoin d'une grosse carte graphique...
Et au moment ou la PS6 sera la, les jeux PS5 ne seront pas déguelasses, mais il seront beaucoup moins maîtrisé que sur PS6, logique.
si tu n'arrive pas a comprendre qu'on a pas besoin d'avoir 400 brin d'herbe au lieux de 300 pour apprécier un jeu , je pense que tu n'arrivera a comprendre personne
si ca avait été a l'époque de la ps3 avec un esprit japonais derrière peut être, mais aujourd'hui, il n'y a plus d'espoir, le simple fait que sony a annoncer vouloir devenir un géant des média et y inscrire le jeu video dedans démontre déja que la vision va de base dans une mauvaise direction
J’en sais rien, je ne suis pas omniscient, ni omnipotent et encore moins omniprésent. Attendons de voir ce que vont proposer les deux. Est-ce que Microsoft donnera accès à Steam sur une machine très puissante ?
Est-ce que Sony proposera des possibilités pour les jeux demat ? On verra d’ici 12/18 mois.
la différence c'est que les financiers américain ne lise pas les même livre scolaire que les financier japonais
et pour sony, je ne sais pas ce que tu veux dire par possibilité pour les jeux démat, parce si leur but c'est de faire de la marge raison pour laquel il supprime le physique, les prix risque pas de baisser au contraire
djfab mais moi je vois déjà bien la différence entre PS5 et PS5 pro un peu comme les gens qui voie les fantôme du coup... (les même qui arrive a l'oeil nu a percevoir la différente entre le 60 et le 120 fps sur une scène fixe :lol
Avec une PS6 qui va couter une blinde...
La plupart resteront sur PS5
Et aussi à cause de mon backlog physique, j'ai encore de quoi jouer un très long moment, largement au moins jusqu'à ce que la PS6 Pro se pointe.
Les choses évolueront peut être d'ici là...
...J'ai hâte de voir l'accueil des joueurs, est-ce que c'est vraiment 80 % de numérique vs 20 % de physique qui vont s'affronter ?
C'est dommage parce que sur le papier, Mark Cerny va encore nous concocter un p'tit bijou :
"Sur PS5 Pro, le PSSR 2 fait mieux qu'une 5060 voir 5070 avec 12 Go, ils vont tout casser, day one pour moi la PS6"
La gen PS5/XSX a encore de quoi tenir au regard des jeux actuelles et à venir fin 2026 et en 2027.
2028 voir même 2029 serait un meilleur move niveau prix des composants. Apres c’est sur que si les specs sont déjà verrouillées en interne, patienter 1 an ou 2 c’est plus compliqué parce que y aura encore moins d’effet waouh…
De toute façon pour le moment je n’envisage pas l’achat de la PS6 vu ce que fait Sony. J’ai toujours acheté leurs consoles, salons comme portables, le jour J, mais là entre leurs jeux qui mettent des plombes à sortir et leur politique tout demat, je ne suis plus.
J’envisagerais éventuellement l’achat de leur portable / hybride PS6, si et seulement si, ils mettent un support cartouche, voir leur variante de la GKC.
L’hybride/portable est le support qui me convient le plus maintenant, et une puissance équivalente à une PS5 en portable me convient parfaitement quand je vois des RE Requiem, GTA 6, etc…
Du 1080 ça suffit sur un écran de 8 pouces donc pas besoin d’une puce de l’espace non plus.
Et après ils n’ont qu’à développer un dock avec une puce suffisamment puissante pour upscaler tout ça sur écran 4K pour pas surcharger la portable.
Comme ça les gens sont libres d’acheter que la portable, et le dock au besoin.
Je suis sûr que ça serait possible de faire un dock avec une puce dedans qui une fois relié à la portable pourrait booster sa puissance. Pas juste en faisant tourner l’APU de la portable plus vite, mais rajouter vraiment quelque chose
Tes exemples sont nuls à chier, et non tu ne sais rien, aucune console de salon de grande envergure n’a été lancée dans un environnement uniquement demat. On ne sait pas ce que Sony prépare ni Microsoft d’ailleurs. Et non si MS arrive à avoir l’équivalent d’une 5080, jamais de la vie ils proposeront une console plus cher qu’un PC ! Tu dis n’importe quoi. En aucun cas Microsoft ou/et Sony mettront sur le marché console, des prix à 2400/3500€…
Faut redescendre !
ootaniisensei snave
Je pense à la meme chose. Et pourquoi pas un sytème de revente d’accès avec bien sûr une commission pour PlayStation.