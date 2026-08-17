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Kingdom Hearts IV
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PC
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Square Enix
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Square Enix
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action-RPG
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Kingdom Hearts : résumé de la série X et trailer du 4 en Vostfr
Résumé des jeux de la série X par KH Destiny
https://www.youtube.com/watch?v=4f5I_52KIAc
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apejy
posted the 08/17/2026 at 05:30 PM by
yanssou
comments (
1
)
apejy
posted
the 08/17/2026 at 08:38 PM
Salut
Yanssou
. Merci pour le lien, c'est un vrai merdier l'histoire depuis qu'ils ont sorti les jeux sur mobile...
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