profile
Kingdom Hearts IV
7
Likers
name : Kingdom Hearts IV
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
yanssou
24
Likes
Likers
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 975
visites since opening : 2170490
yanssou > blog
all
Kingdom Hearts : résumé de la série X et trailer du 4 en Vostfr




https://www.youtube.com/watch?v=4f5I_52KIAc
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    link49, kisukesan, apejy
    posted the 08/17/2026 at 05:30 PM by yanssou
    comments (1)
    apejy posted the 08/17/2026 at 08:38 PM
    Salut Yanssou. Merci pour le lien, c'est un vrai merdier l'histoire depuis qu'ils ont sorti les jeux sur mobile...
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo