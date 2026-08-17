Je vois de moins en moins d'articles sur les dernières acquisitions sur gamekyo.Pas forcément les jeux récents mais des jeux plus anciens histoire de remettre une pièce dans la machine de la nostalgie (retour de vide grenier, achat dans un cash,...)Des fois c'était une véritable histoire qui se cachait derrière l'achat de tel ou tel jeux.Et ça qu'on le veuille ou non, ça restera gravé dans notre mémoire.Tout ça va se perdre avec ces bâ.... de Playstation avec la disparition du physique.Oubliez les achats compulsifs de vieux jeux, oubliez les histoires et les joies provoquées lors des ouvertures de paquets cadeaux (ne me dites pas qu'un jeu code in the box provoquera le même effet, pitié).. ;Bref assez parlé, voici mes dernières acquisitions :J’allais dans Leclerc habituel et comme d’habitude je fais un tour dans le rayon JV mais les soldes étant passé et étant période calme, je n'attendais vraiment rien...et bim je tombe sur ces 2 jeux qui étaient planqués dans un bac.27 euros pour Silt sur switch et 30 euros pour Sennaar sur ps4. Les 2 sous blisterC’est pas beau ça.Voter avis ? Bonne affaires ou pas.Bref continuons à alimenter notre passion du jeux videos et continuer à pourrir Sony et PlayStation.Arrêtez vos abonnement PSN et arrêter d’acheter en démat pour leur montrer qu’on peut être unis pour une cause commune#NoDiscNoBuyEn espérant voir d'autres articles de ce genres