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Dernières acquisitions
Je vois de moins en moins d'articles sur les dernières acquisitions sur gamekyo.
Pas forcément les jeux récents mais des jeux plus anciens histoire de remettre une pièce dans la machine de la nostalgie (retour de vide grenier, achat dans un cash,...)
Des fois c'était une véritable histoire qui se cachait derrière l'achat de tel ou tel jeux.
Et ça qu'on le veuille ou non, ça restera gravé dans notre mémoire.

Tout ça va se perdre avec ces bâ.... de Playstation avec la disparition du physique.
Oubliez les achats compulsifs de vieux jeux, oubliez les histoires et les joies provoquées lors des ouvertures de paquets cadeaux (ne me dites pas qu'un jeu code in the box provoquera le même effet, pitié).. ;

Bref assez parlé, voici mes dernières acquisitions :

J’allais dans Leclerc habituel et comme d’habitude je fais un tour dans le rayon JV mais les soldes étant passé et étant période calme, je n'attendais vraiment rien...et bim je tombe sur ces 2 jeux qui étaient planqués dans un bac.



27 euros pour Silt sur switch et 30 euros pour Sennaar sur ps4. Les 2 sous blister

C’est pas beau ça.
Voter avis ? Bonne affaires ou pas.

Bref continuons à alimenter notre passion du jeux videos et continuer à pourrir Sony et PlayStation.
Arrêtez vos abonnement PSN et arrêter d’acheter en démat pour leur montrer qu’on peut être unis pour une cause commune

#NoDiscNoBuy

En espérant voir d'autres articles de ce genres
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    posted the 08/17/2026 at 05:30 PM by sph1x
    comments (8)
    nigel posted the 08/17/2026 at 06:03 PM
    Pas fait Silt, mais Chants of Sennaar, c'est l'un des meilleurs jeu indé, si ce n'est le meilleur jeu indé de 2023, donc clairement un bon achat.

    C'est pas un jeu d'action donc il a moins fait de bruit, mais selon moi il aurait probablement sa place dans un top 10/20 des jeux indé de ces dernières années.
    zekk posted the 08/17/2026 at 06:25 PM
    nigel c’est plutôt quel genre ?
    nigel posted the 08/17/2026 at 06:41 PM
    zekk Puzzle adventure
    mooplol posted the 08/17/2026 at 06:47 PM
    J ai chope le dernièr indiana jones de mon carrefour sur switch 2, cher mais desormais seul quasiement la fnac semble le vendre ( encore plus cher 70e)
    Je connais pas tes jeux. En indépendant, j’ai pris indika et neva sur ps5 chez justforgames avec les soldes. Bon jeu
    sph1x posted the 08/17/2026 at 06:59 PM
    nigel J'ai entendu que du bon pour les 2 jeux.
    mooplol nigel Merci pour vos retours en espérant que ce genre de posts soient plus fréquents. J'essayerai d'en poster de temps en temps pour voir si ça interesse
    zekk posted the 08/17/2026 at 07:11 PM
    nigel :merci: la DA est dingue
    niflheim posted the 08/17/2026 at 07:32 PM
    Très bonne acquisition, Chants of Sennaar, j'avais pris l'édition collector juste pour avoir la reproduction du carnet de langues tiré du jeu, un livre aux confluents du recueil d’illustrations et du guide soluce https://www.editionspixnlove.com/game-series/1151-chants-of-sennaar-edition-collector-ps4-9782371882942.html

    Et Silt, j'ai la version PS5 standard

    Je te conseille aussi Out of Sight, vraiment excellent ! https://superraregames.com/products/ps5-24-out-of-sight-ps5
    sph1x posted the 08/17/2026 at 08:53 PM
    niflheim je connaissais pas Out of Sight mais c'est exactement le type de jeu qui m'attire. Merci pour le conseil
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