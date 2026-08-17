La news est tombée il y a une heure environ : à seulement 36 ans, l'actrice Heyden Panettiere, qui a marqué toute une génération avec "Heroes", vient de décéder..On ignore pour l'heure les circonstances du décès.Vous l'aviez aussi peut être croisée notamment dans Scream , Malcom ou dans le jeu vidéo Until Dawn.C'est aussi elle qui était la voix originelle de Kaïri dans Kingdom Hearts, sur ps2, en version US.C'est vraiment une triste nouvelle...RIP