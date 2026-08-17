profile
obi69
30
Likes
Likers
obi69
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1287
visites since opening : 2250916
obi69 > blog
all
Décès de l'actrice Hayden Panetiere


La news est tombée il y a une heure environ : à seulement 36 ans, l'actrice Heyden Panettiere, qui a marqué toute une génération avec "Heroes", vient de décéder..

On ignore pour l'heure les circonstances du décès.

Vous l'aviez aussi peut être croisée notamment dans Scream , Malcom ou dans le jeu vidéo Until Dawn.

C'est aussi elle qui était la voix originelle de Kaïri dans Kingdom Hearts, sur ps2, en version US.

C'est vraiment une triste nouvelle...RIP
Gameforever.fr - https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=56281#p56281
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    shinz0
    posted the 08/17/2026 at 04:10 AM by obi69
    comments (23)
    zekk posted the 08/17/2026 at 04:45 AM
    RIP
    riddler posted the 08/17/2026 at 05:02 AM
    sadagast posted the 08/17/2026 at 05:06 AM
    Et dire que le Deep Dive into Kingdom Hearts a eu lieu hier. Même si elle a été succédée par Alyson Stoner pour Kairi, ça reste vraiment dure d'apprendre son décès si soudain, sans parler de son pauvre frère Jansen qui est décédé il y a 3 ans. Elle en a quand même pris pleine la gueule la pauvre: Entre sa dépression post-partum suite à la naissance de sa fille, son addiction aux opioïdes et à l'alcool et les violences de son dernier compagnon, Brian Hickerson, les dernières années de sa vie ont été horribles. Quel que soit les raisons de son décès, j'espère qu'elle n'a pas souffert et je n'ose même pas imaginer ce que la petite Kaya doit vivre.
    shinz0 posted the 08/17/2026 at 05:08 AM
    RIP
    dai posted the 08/17/2026 at 05:15 AM
    « Sauve la cheerleader, sauve le monde »

    Claire Bennet, Toute mon adolescence avec Heroes. RIP
    akinen posted the 08/17/2026 at 05:47 AM
    pinaise
    hayatevibritania posted the 08/17/2026 at 05:50 AM
    Un de mes crush d'ado 36 ans c'est jeune, c'est exactement mon age, je veux pas mourir
    walterwhite posted the 08/17/2026 at 05:53 AM

    Rip
    burningcrimson posted the 08/17/2026 at 06:23 AM
    RIP
    jenicris posted the 08/17/2026 at 06:26 AM
    RIP
    cyr posted the 08/17/2026 at 06:33 AM
    sadagast oula le bilan que tu nous raconte, laisse entendre quel est morte de par sont comportement (alcoolique, etc) plutôt que d'une maladie rare ou autre.

    hayatevibritania je me suis dit la même chose quand 3 de mes connaissances sont mort a 39 ans. Je me suis dit merde faut que je passe les 39. C'est fait.

    Alors courage, tu va y arriver. Regarde avant de traverser, ne te drogue pas, bois pas d'alcool , traine pas dans des quartier pas recommandable. Obéis a la police lors d'un contrôle etc.
    kidicarus posted the 08/17/2026 at 06:39 AM
    Mince, je suis plein Heroes.
    C'est triste.
    natedrake posted the 08/17/2026 at 06:55 AM
    Mais bordel Hayden... J'en reviens pas.
    elicetheworld posted the 08/17/2026 at 07:20 AM
    Elle était magnifique,la vie n'est qu'incertitude,et la disparition prématuré de cette femme est un rappel qu'il vaut mieux vivre sa vie a pleine dent et profiter de nos proches à fond .rip
    pimoody posted the 08/17/2026 at 07:27 AM
    Elle était marquante dans les rôles où j’ai pu la voir (héros, scream 4) et récemment je me suis justement demandé ce qu’elle jouait comme rôle actuellement.
    heracles posted the 08/17/2026 at 07:34 AM
    Connais pas mais RIP c'est bien trop jeune
    ratchet posted the 08/17/2026 at 07:34 AM
    Oh merdeeeee choqué
    negan posted the 08/17/2026 at 07:42 AM
    Elle avait des gros problème d'alcool et de drogue.

    Ça pardonne pas
    tripy73 posted the 08/17/2026 at 08:10 AM
    Mourir à 36 ans, 3 mois seulement après avoir publié un livre et parlé ouvertement de plusieurs épisodes choquants dont elle avait été victime, avec même le forcing d'une "amie" qui l'avait invité à dessein sur un yacht pour qu'elle couche avec un homme bien connu d'Hollywood, sûrement une pure coïncidence...

    Bref, RIP Heyden Panettiere, Peter n'aura pas pu te sauver cette fois
    brook1 posted the 08/17/2026 at 08:19 AM
    Elle avait perdu son frère il y a 3 ans, ça n'a pas dû aider avec ses addictions connues de tous. RIP
    masharu posted the 08/17/2026 at 08:24 AM
    RIP
    aros posted the 08/17/2026 at 08:30 AM
    La voix française de Kairi...
    gamesebde3 posted the 08/17/2026 at 08:31 AM
    Repose en paix.
    Je me souviendrai qu'avant heroes, le premier rôle où je l'ai vu était dans Malcolm. La fameuse scène avec Reese et Malcolm qui rejoue mamma Mia.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo