La news est tombée il y a une heure environ : à seulement 36 ans, l'actrice Heyden Panettiere, qui a marqué toute une génération avec "Heroes", vient de décéder..
On ignore pour l'heure les circonstances du décès.
Vous l'aviez aussi peut être croisée notamment dans Scream , Malcom ou dans le jeu vidéo Until Dawn.
C'est aussi elle qui était la voix originelle de Kaïri dans Kingdom Hearts, sur ps2, en version US.
C'est vraiment une triste nouvelle...RIP
Claire Bennet, Toute mon adolescence avec Heroes. RIP
Rip
hayatevibritania je me suis dit la même chose quand 3 de mes connaissances sont mort a 39 ans. Je me suis dit merde faut que je passe les 39. C'est fait.
Alors courage, tu va y arriver. Regarde avant de traverser, ne te drogue pas, bois pas d'alcool , traine pas dans des quartier pas recommandable. Obéis a la police lors d'un contrôle etc.
C'est triste.
Ça pardonne pas
Bref, RIP Heyden Panettiere, Peter n'aura pas pu te sauver cette fois
Je me souviendrai qu'avant heroes, le premier rôle où je l'ai vu était dans Malcolm. La fameuse scène avec Reese et Malcolm qui rejoue mamma Mia.