Le lancement de Marvel’s Wolverine sur PS5 approche à grands pas, mais Internet a décidé d'en faire une blague. Le responsable de la communauté chez Insomniac en a assez. James Stevenson, directeur de la communauté et du marketing chez Insomniac, a publié un message sur X vendredi, expliquant que l'algorithme de la plateforme l'amenait à se demander si les développeurs devaient continuer à y interagir.
« La façon dont cet algorithme amplifie la négativité et vous l'impose de manière effrénée me fait reconsidérer ma position : devrais-je vraiment encourager les développeurs à consulter ce site ou à y publier du contenu ? »
« C'est un déferlement incessant ; je ne peux pas croire que cela soit bénéfique pour la santé mentale de qui que ce soit, ni que cela soit représentatif de la réalité. »
Pourquoi Wolverine sur PS5 suscite-t-il autant de critiques ? Les moqueries ont véritablement commencé après la levée de l'embargo sur les premières présentations, jeudi. La vidéo la plus populaire compare le combat contre le boss Sentinelle dans Wolverine à une séquence du jeu PS2 Ben 10: Protector of Earth — elle a récolté 50 000 « j'aime » dans sa version originale en espagnol, et 70 000 autres pour la version anglaise légendée « God tier slander » (une critique d'une méchanceté magistrale).
Une deuxième vidéo montre Logan courant vers l'avant pendant 15 secondes, alors que le joystick analogique de la manette DualSense est maintenu vers le haut. Une troisième superpose les commandes de la manette pour montrer un joueur martelant la touche R2. Le site Push Square, qui a compilé ces vidéos, note que le combat n'est pas particulièrement original — God of War II s'ouvrait sur une séquence similaire — mais souligne que les premiers retours étaient largement positifs. Le message commun de ces vidéos semble être que le jeu consiste simplement à appuyer sur des boutons.
Le combat contre le boss Sentinelle dans Marvel's Wolverine (PS5), au cœur de vidéos comparatives devenues virales. La colère ne vise pas vraiment Wolverine en soi. Les réseaux sociaux sont globalement lassés de PlayStation pour cette génération de consoles, et la décision d'arrêter la production de jeux physiques reste un sujet sensible : les boîtes de jeux PS5 portent désormais un avertissement indiquant que la production de jeux physiques cessera en janvier 2028. Insomniac fait les frais du mécontentement dirigé contre le constructeur de la console.
Les précommandes racontent une autre histoire. Pour un jeu qui se fait « enterrer vivant » en ligne, les précommandes se portent bien. Le titre occupe la troisième place du classement des meilleures ventes sur le PlayStation Store américain, derrière GTA 6 et deux éditions de NBA 2K27. La bande-annonce dynamique présentée vendredi soir lors de la D23, introduite sur scène par Kevin Feige, a été accueillie par un public plus chaleureux. Marvel’s Wolverine sortira le 15 septembre 2026 en exclusivité sur PS5.
Source : https://tbreak.com/marvels-wolverine-ps5-dev-backlash-response/
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posted the 08/17/2026 at 03:33 AM by link49
wolverine comme les jeux insomniac on longtemps mérité d'un surhype qui ne leur était pas due, les gens commence a prendre conscience de la chose, qui n'est pas nouvelle mais qui était protégée par la réputation que possèdait sony , maintenant que cette réputation se casse la gueule, bein tous ce qui n'allait pas derrière va se péter la gueule également
leur jeux sont propre, mais en dehors de ca... la plupart des studio AA font mieux qu'eux, et surtout il y a une lassitude de leur jeu...
spiderman 2 a fait 2 fois moins bien que le premier, ratchet ca fait très longtemps que ca tourne en rond... et wolverine c'est mitigé
c’est pas quelque hâter sur Twitter qui vont faire couler le studio
pour le coup oui, c'est pas les critique sur les résaux qui vont faire couler le studio, si le studio coule c'est plutot parce que il n'arrive plus a se renouveler
T'inquiète c'est toujours comme ça que GK
Il y aura toujours des gens pour te dire que ce que tu dis c'est faux ( même en ayant 1000 preuve contre eux ) de toute façon ce post aura 60/70 commentaire avec pour la plupart des commentaire totalement disproportionné
C'est ce que fait 007 en partie et le jeu s'est jamais fait clash sur ça
Sans la licence wolverine, est-ce que le jeu aurait suscité autant d’engouement ? Perso il me fait penser au BTA de loup garou « werewolve the apocalypse ».
Alors oui, la finition est digne d’un AAA, mais ça me fait juste l’effet d’un énième blockbuster.
Avis perso bien sûr. Nul doute qu’il aura son succès
Le jeu semble anachronique et chiant au possible.
L'avis est mitigé sur le post et encore aucun est en mode ' faut back clash ' ce qui montre bien que la disproportion est bien là
https://x.com/kabrutusdeid/status/2089153745376440818
C'est bien sûr totalement excessif on se doute bien que le jeu sera tout de même plutôt bon.
Je crois surtout que le jeu paye son manque criant d'originalité. C'est peut-être même pas dû à la fin du support physique, c'est juste que Sony sort très peu d'exclusivité et que forcément, quand c'est du vu et revu...
Il faut reconnaître que le studio sort vraiment le bâton pour se faire battre quand il présente le combat de boss, la sentinelle géante à partir de la taille. En gros c'est ce qu'on voit très régulièrement depuis 25 ans dans les jeux 3D. Bref zéro originalité.
Pire dans le jeu Wolverine Origins PS3 X360 il y avait un combat contre une sentinelle bien plus spectaculaire !
https://youtu.be/4VgyBn_MYu8?is=g7kXjyyoTP5Wn0GB
bah pour commenter sur le site sony tu dois avoir un compte playstation...
pour y jouer encore mieux il joue pas au jeux vidéo ça parle de recyclage de boss pour la sentinelle bizarrement personne ce plaint pour re9 le boss final qui est recycler de re3 remake et de dizaine autre jeu
http://gamefaqs.gamespot.com/boards/473093-resident-evil-requiem/81122093
pourtant les plaintes existe bien la aussi... mais bon on ne voit que ce qu'on veut bien voir...
je pense surtout que c’est la hâte PlayStation du fait qu’il est arrêter les portage pc et beacoup sont frustrer de pas pourvoir y jouer de crache sur le jeu comme pour Yotei et saros avant même leur sorti il se sont fait briser sur Twitter pour rien
ils arrètent pas les portage pc, d'ailleurs marvel tokkon viens de sortir, il n'est d'ailleurs pas certain que wolverine ne sortira pas sur pc par la suite donc je pense pas que le soucis soit la
d'ailleurs yotei a eu ses critiques lui aussi et les ventes ont elle aussi été plutot mauvaise (2 fois moins que tsushima) pour les même raison au final... le manque de diversité, la standardisation a outrance et le manque de créativité des studio sony a atteint son pic...
il y a une réalité que les fanboy peine a percevoir, le soucis de sony ne date pas d'aujourd'hui, ca fait plus de 7 ans que sony est en pleine crise, mais c'est seulement maintenant que l'accumulation de frustration des fan (pour ce qu'il en reste) commence a se faire ressentir...
Euh c'est pas Sony sur ce post là c'est insomiac
Cette décharge virtuelle
Twitter ça peu être intéressant pour certaines infos mais faut trier dans cette océan de médiocrité. Mais les coms faut rien avoir à faire d'autre pour aller les lires.
On ne fait pas de tri avec la liberté d’expression. On peut ignorer les idiots mais stop à la police de la pensée !
et même dans la presse généraliste
http://www.gamespot.com/articles/why-does-wolverine-look-like-that/
Sur Resetera j'y vais et y a rien de tout ça ou alors infiniment moins
Youtube y énormément de vidéos ou les coms sont beaucoup plus cool avec le jeu
Les sites off, suffit de regarder sur GK ou autre les avis, c'est bien moins mitigé et j'en passe
Twitter est une décharge. Faut pas accorder de l'intérêt à ce truc pour les coms.
Le jeu va très bien se vendre. Twitter est une bulle qui vit dans son imaginaire.
Par contre arrête avec tes article journaliste
Je rappelle que les journaliste se base uniquement sur la surface si 3 mec râlent sur le jeu il vont dire que le jeu se fait back clash
On rappelle au yeux des journaliste palword c'est pokemon avec des flingue niveau crédibilité on a vu 100x mieux
Je suis d'accord qu'il a des critiques légitime le jeu a un gameplay générique je suis entièrement mais la c'est encore une fois disproportionnée
On en a eu des jeux générique ( plus ou moins bon ) mais aucun à générer du back clash même sur des jeux moins bon que ça
Et je peux allé plus loin si le jeu était éditer par Xbox
Les gens aurait dit que c'était générique mais il aurait jamais fait de comparatif ou de vidéo même
Bas
au vu de ce qui se passe le jeu aurait pas eu des éloge certe on dit pas non plus que c'est le meilleur jeux de la decennie
Mais le jeu se ferait pas non plus passé pour ce qu'il est pas à savoir un jeux honteux et scandaleux
Bas je prend ce qui ressors le plus et je suis pas en train de dire que c'est forcément un défaut ( c'est un jeu de super héros ) on demande pas a wolverine de partir cueillir des fleurs
C'est juste que certe au yeux des gens ça peut sonner comme un énième jeux AAA
Mais encore une fois on peut dire ça sans le dénigre pour le faire passer pour un jeux scandaleux et honteux
barrer vous de chez Sony puis vendez chez Xbox puis sur PC
Les gens aurait dit que c'était générique mais il aurait jamais fait de comparatif ou de vidéo même"
Pourquoi ça ? Il y a eu de nombreux jeux AAA Xbox qui se sont fait démolir ces dernières années, à travers des mèmes et des vidéos en tout genre, pour dénoncer leur côté générique voire simpliste : Redfall, Starfield, Avowed, Hellblade II… On se moque même de Fable.
Pas convaincu que ce sois à ce niveau là pour starfield j'ai vu la sortie du jeu je t'assure que c'est 100x moins pire que ce que vis Wolverine actuellement
Perso je m’attendais à un jeu plus proche de la survie en milieu forestier qu’à ça. C’est comme si on sortait un jeu batman en mode linéaire.
Franchement, ça fait bizarre de se dire qu’il arrive après Spiderman, TLOU2 et God of war Ragnarok.
Actuellement c'est toute la société jeux video qui est comme ça même les jeux indépendants comme à ce copier les un les autres
Après je le redis encore une fois générique pour moi cest pas synonyme nul
Je préfère avoir un gameplay générique mais adapter au jeux plutôt qu'un gameplay original mais qu'on se demande 'Pourquoi' toute les 5 seconde
Plus en Europe, le voyage des influenceurs tous frais payé à Los Angeles pour découvrir deux heures de jeu solo vu et revu, ça n'aide pas...
Tu trouves normal de valoriser un jeu générique comme ça ? On dirait qu’ils peuvent sortir n’importe quoi et ça applaudit ?
guyllan le jeu n'a rien certainement rien d'un GOTY mais il n'aurait pas reçu ces critiques
Et je pense même que les leak n'ont rien arrangé
C'est pas une question de soutenir ou pas un jeu générique mais juste de pas s'acharner contre des devs qui sont des personnes comme toi et moi et pour leur santé mentale. Le Community Manager de Insomniac l'a bien expliqué.
En Juin le gameplay était pareil; mais le jeu et les devs surtout subissaient pas cet harcèlement/acharnement.
Ca prouve bien que c'est la récente décision de Sony qui accentué le tout.
Perso je pense pas que le jeu sera extraordinaire, mais ça sera pas un étron non plus.
Il est clair que les récentes décisions de Sony, impacte directement les jeux SIE désormais.
Le jeux est même pas sortie que...
Perso du peu que j'ai vu, même si on me l'offre, j'en ai aucune envie. Mais vraiment pas.
En revanche tu remplace logan par deadpool, ça aurait étais sans doute plus drôle et plaisant.
Je dis pas que c’est mauvais, mais j’ai l’impression de voir kratos à cause de la caméra rapproché et ça fait bizarre.
jenicris
Ben peut être que c’est lié à l’arrêt du physique mais t’as aussi l’aspect argent. Les gens n’ont plus forcément envie de claquer autant pour un jeu linéaire et c’est pas spécifique à ce jeu bien sûr.
T’as beaucoup de jeux qui se sont ramassés dernièrement, là c’est écrit Marvel donc ça peut aller, tout dépend de leurs attentes.
Je le sens pas ce jeu mais ça reste mon avis, je sais pas si c’est parce que c’est la caméra trop proche ou parce que je trouve que c’est pas assez sombre (côté plastique toujours), etc.
Mais je crache pas sur le jeu honnêtement, je dis ça m’attire pas trop.
Mais rien d'étonnant quand on ce souvient de ce qui était ressorti de la situation en off lors du dév de Concord, avec une véritable toxicité du positivisme absolu où il était interdit d'émettre la moindre critique sur les choix fait par les responsables du projet, on a vu comment tout cela a fini.
Enfin bref, autant je peux comprendre qu'on peut ce sentir mal quand on se prend une shitstorm sur la gueule et bien entendu que certains profitent de la sortie du jeu pour déverser leur haine envers Sony, autant dès la 1ère vidéo de reveal beaucoup de joueurs émettaient des doutes quand à la qualité de son gameplay/orientation TPS, donc il ne faut pas non plus tout mélanger.
Quand à sa critique éclatée au sol de l'algo de X qui privilégierait un certain type de contenu, la publication du code source il y a quelques jours démontre le contraire, car il fonctionne exactement comme tous les autres réseaux en recommandant ce que tu as l'habitude de regarder, que le contenu soit positif ou négatif...
Mais bon c'est sûr que c'est mieux de ce réfugier sur Bluesky avec les listes d'exclusions que les fragiles se partagent mutuellement, c'est beaucoup plus simple de s'enfermer dans sa bulle de bienveillance et de fuir la réalité, mais ça ne l'empêchera jamais de te rattraper un jour ou l'autre comme on le voit ici.
Faire des critique j'ai rien contre l'écrasante majorité n'a aucun problème avec ça le problème est comme la dit dit Jenicris c'est qu'actuellement ça prend des proportions disproportionnée parce que si on accepte ce genre de comportement demain ça va être quoi ? Des développeurs qui reçoivent des menaces de mort ?