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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Marvel’s Wolverine] Le dommage collatéral des dernières décisions de Sony


Le lancement de Marvel’s Wolverine sur PS5 approche à grands pas, mais Internet a décidé d'en faire une blague. Le responsable de la communauté chez Insomniac en a assez. James Stevenson, directeur de la communauté et du marketing chez Insomniac, a publié un message sur X vendredi, expliquant que l'algorithme de la plateforme l'amenait à se demander si les développeurs devaient continuer à y interagir.

« La façon dont cet algorithme amplifie la négativité et vous l'impose de manière effrénée me fait reconsidérer ma position : devrais-je vraiment encourager les développeurs à consulter ce site ou à y publier du contenu ? »

« C'est un déferlement incessant ; je ne peux pas croire que cela soit bénéfique pour la santé mentale de qui que ce soit, ni que cela soit représentatif de la réalité. »

Pourquoi Wolverine sur PS5 suscite-t-il autant de critiques ? Les moqueries ont véritablement commencé après la levée de l'embargo sur les premières présentations, jeudi. La vidéo la plus populaire compare le combat contre le boss Sentinelle dans Wolverine à une séquence du jeu PS2 Ben 10: Protector of Earth — elle a récolté 50 000 « j'aime » dans sa version originale en espagnol, et 70 000 autres pour la version anglaise légendée « God tier slander » (une critique d'une méchanceté magistrale).

Une deuxième vidéo montre Logan courant vers l'avant pendant 15 secondes, alors que le joystick analogique de la manette DualSense est maintenu vers le haut. Une troisième superpose les commandes de la manette pour montrer un joueur martelant la touche R2. Le site Push Square, qui a compilé ces vidéos, note que le combat n'est pas particulièrement original — God of War II s'ouvrait sur une séquence similaire — mais souligne que les premiers retours étaient largement positifs. Le message commun de ces vidéos semble être que le jeu consiste simplement à appuyer sur des boutons.

Le combat contre le boss Sentinelle dans Marvel's Wolverine (PS5), au cœur de vidéos comparatives devenues virales. La colère ne vise pas vraiment Wolverine en soi. Les réseaux sociaux sont globalement lassés de PlayStation pour cette génération de consoles, et la décision d'arrêter la production de jeux physiques reste un sujet sensible : les boîtes de jeux PS5 portent désormais un avertissement indiquant que la production de jeux physiques cessera en janvier 2028. Insomniac fait les frais du mécontentement dirigé contre le constructeur de la console.

Les précommandes racontent une autre histoire. Pour un jeu qui se fait « enterrer vivant » en ligne, les précommandes se portent bien. Le titre occupe la troisième place du classement des meilleures ventes sur le PlayStation Store américain, derrière GTA 6 et deux éditions de NBA 2K27. La bande-annonce dynamique présentée vendredi soir lors de la D23, introduite sur scène par Kevin Feige, a été accueillie par un public plus chaleureux. Marvel’s Wolverine sortira le 15 septembre 2026 en exclusivité sur PS5.

Source : https://tbreak.com/marvels-wolverine-ps5-dev-backlash-response/
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    posted the 08/17/2026 at 03:33 AM by link49
    comments (51)
    sey75 posted the 08/17/2026 at 03:45 AM
    La réalité n’est pas Twitter bizarrement sur les autres réseaux sociaux comme les gens sont beaucoup plus hype le jeu sera l’un des plus gros succès de l’année sans trop de difficulté je m’en fait pas pour Insomniac
    keiku posted the 08/17/2026 at 04:51 AM
    la realité est la realité, si le client n'est pas content il se plaint, et si les plainte font diminuer les ventes, c'est le but rechercher, les review bombing sont mérité, les review clashing aussi, le jeu video aujourd'hui n'a jamais été aussi toxique non par les joueurs mais bien par les entreprises...

    wolverine comme les jeux insomniac on longtemps mérité d'un surhype qui ne leur était pas due, les gens commence a prendre conscience de la chose, qui n'est pas nouvelle mais qui était protégée par la réputation que possèdait sony , maintenant que cette réputation se casse la gueule, bein tous ce qui n'allait pas derrière va se péter la gueule également
    raioh posted the 08/17/2026 at 04:59 AM
    Ça explique beaucoup de choses sur l'état du studio et la qualité de ce qu'ils produisent quand tu vois que c'est des fragiles qui supportent pas la critique et des memes sur les réseaux sociaux
    sey75 posted the 08/17/2026 at 05:10 AM
    Faudrait me citer combien de studio AAA font mieux en terme de qualité/ productivité que Insomniac mdr 39 ans d’expérience et de jeu référence c’est pas quelque hâter sur Twitter qui vont faire couler le studio il ont jamais aussi bien vendu et c’est que le début Spiderman 3 dominera son année de même pour le jeu Venom et Xmen ça fera mal à beacoup j’ai hâte de voir certains pleurer
    keiku posted the 08/17/2026 at 05:26 AM
    sey75 Faudrait me citer combien de studio AAA font mieux en terme de qualité/ productivité que Insomniac

    leur jeux sont propre, mais en dehors de ca... la plupart des studio AA font mieux qu'eux, et surtout il y a une lassitude de leur jeu...

    spiderman 2 a fait 2 fois moins bien que le premier, ratchet ca fait très longtemps que ca tourne en rond... et wolverine c'est mitigé

    c’est pas quelque hâter sur Twitter qui vont faire couler le studio

    pour le coup oui, c'est pas les critique sur les résaux qui vont faire couler le studio, si le studio coule c'est plutot parce que il n'arrive plus a se renouveler
    shinz0 posted the 08/17/2026 at 05:32 AM
    La haine que se prend le jeu et le studio est démesurée, cela dépasse "l'esprit critique", on sait que le jeu ne sera pas une révolution mais y a toujours des abrutis qui vont trop loin
    triplewater posted the 08/17/2026 at 05:33 AM
    sey75

    T'inquiète c'est toujours comme ça que GK
    Il y aura toujours des gens pour te dire que ce que tu dis c'est faux ( même en ayant 1000 preuve contre eux ) de toute façon ce post aura 60/70 commentaire avec pour la plupart des commentaire totalement disproportionné
    raioh posted the 08/17/2026 at 05:34 AM
    Shinz0 : C'est quoi aller "trop loin" ? Reprendre les passages de course dans des couloirs et ajouter des anneaux de Sonic ?
    triplewater posted the 08/17/2026 at 05:39 AM
    raioh

    C'est ce que fait 007 en partie et le jeu s'est jamais fait clash sur ça
    sey75 posted the 08/17/2026 at 05:44 AM
    Non c’est pas une lassitude mdr la plus part de ce qui sont intéressé par le jeu ne se plaignant pas ce qui parle en négatif n’ont pour la plus part même pas de ps5 pour y jouer encore mieux il joue pas au jeux vidéo ça parle de recyclage de boss pour la sentinelle bizarrement personne ce plaint pour re9 le boss final qui est recycler de re3 remake et de dizaine autre jeu je pense surtout que c’est la hâte PlayStation du fait qu’il est arrêter les portage pc et beacoup sont frustrer de pas pourvoir y jouer de crache sur le jeu comme pour Yotei et saros avant même leur sorti il se sont fait briser sur Twitter pour rien
    guyllan posted the 08/17/2026 at 05:55 AM
    En tout cas, sur Gamekyo, les joueurs n'ont pas attendu l'annonce de Sony sur l'arrêt du support physique pour pointer du doigt le côté très générique du jeu. Il suffit de relire les critiques de sa grosse présentation de gameplay mise en ligne début juin, soit un mois avant l’annonce de Sony.
    akinen posted the 08/17/2026 at 05:57 AM
    Le jeu est vieillot. On pourrait le faire sur PS2 (avec les graphismes qui vont avec) sans problème. C’est peut-être ça le soucis. Ce qui a été montré releve du BTA occidental ultra classique.

    Sans la licence wolverine, est-ce que le jeu aurait suscité autant d’engouement ? Perso il me fait penser au BTA de loup garou « werewolve the apocalypse ».

    Alors oui, la finition est digne d’un AAA, mais ça me fait juste l’effet d’un énième blockbuster.

    Avis perso bien sûr. Nul doute qu’il aura son succès
    walterwhite posted the 08/17/2026 at 05:58 AM
    Quel fragile.

    Le jeu semble anachronique et chiant au possible.
    triplewater posted the 08/17/2026 at 06:06 AM
    guyllan

    L'avis est mitigé sur le post et encore aucun est en mode ' faut back clash ' ce qui montre bien que la disproportion est bien là
    adamjensen posted the 08/17/2026 at 06:06 AM
    Le jeu en vrai :

    https://x.com/kabrutusdeid/status/2089153745376440818
    abookhouseboy posted the 08/17/2026 at 06:23 AM
    Le jeu se fait complètement détruire sur les réseaux sociaux, c'est hallucinant, on dirait qu'on parle d'une grosse daube putride.

    C'est bien sûr totalement excessif on se doute bien que le jeu sera tout de même plutôt bon.

    Je crois surtout que le jeu paye son manque criant d'originalité. C'est peut-être même pas dû à la fin du support physique, c'est juste que Sony sort très peu d'exclusivité et que forcément, quand c'est du vu et revu...

    Il faut reconnaître que le studio sort vraiment le bâton pour se faire battre quand il présente le combat de boss, la sentinelle géante à partir de la taille. En gros c'est ce qu'on voit très régulièrement depuis 25 ans dans les jeux 3D. Bref zéro originalité.
    Pire dans le jeu Wolverine Origins PS3 X360 il y avait un combat contre une sentinelle bien plus spectaculaire !

    https://youtu.be/4VgyBn_MYu8?is=g7kXjyyoTP5Wn0GB
    keiku posted the 08/17/2026 at 06:26 AM
    sey75 Non c’est pas une lassitude mdr la plus part de ce qui sont intéressé par le jeu ne se plaignant pas ce qui parle en négatif n’ont pour la plus part même pas de ps5

    bah pour commenter sur le site sony tu dois avoir un compte playstation...


    pour y jouer encore mieux il joue pas au jeux vidéo ça parle de recyclage de boss pour la sentinelle bizarrement personne ce plaint pour re9 le boss final qui est recycler de re3 remake et de dizaine autre jeu

    http://gamefaqs.gamespot.com/boards/473093-resident-evil-requiem/81122093

    pourtant les plaintes existe bien la aussi... mais bon on ne voit que ce qu'on veut bien voir...

    je pense surtout que c’est la hâte PlayStation du fait qu’il est arrêter les portage pc et beacoup sont frustrer de pas pourvoir y jouer de crache sur le jeu comme pour Yotei et saros avant même leur sorti il se sont fait briser sur Twitter pour rien

    ils arrètent pas les portage pc, d'ailleurs marvel tokkon viens de sortir, il n'est d'ailleurs pas certain que wolverine ne sortira pas sur pc par la suite donc je pense pas que le soucis soit la

    d'ailleurs yotei a eu ses critiques lui aussi et les ventes ont elle aussi été plutot mauvaise (2 fois moins que tsushima) pour les même raison au final... le manque de diversité, la standardisation a outrance et le manque de créativité des studio sony a atteint son pic...

    il y a une réalité que les fanboy peine a percevoir, le soucis de sony ne date pas d'aujourd'hui, ca fait plus de 7 ans que sony est en pleine crise, mais c'est seulement maintenant que l'accumulation de frustration des fan (pour ce qu'il en reste) commence a se faire ressentir...
    jenicris posted the 08/17/2026 at 06:28 AM
    C'est une décharge twiiter, c'est pas nouveau
    supasaiyajin posted the 08/17/2026 at 06:33 AM
    Ils ont le seum de pas pouvoir utiliser de bots sur X pour bannir les gens.
    shambala93 posted the 08/17/2026 at 06:36 AM
    Oui y’a des tarés ! En revanche, à titre perso, la décision de Sony, je m’en fou. Et pourtant; je ne trouve pas le gameplay du jeu folichon.
    triplewater posted the 08/17/2026 at 06:37 AM
    supasaiyajin

    Euh c'est pas Sony sur ce post là c'est insomiac
    jenicris posted the 08/17/2026 at 06:38 AM
    supasaiyajin faudrait ban 90 ou 95% des mecs de twitter en fait
    Cette décharge virtuelle

    Twitter ça peu être intéressant pour certaines infos mais faut trier dans cette océan de médiocrité. Mais les coms faut rien avoir à faire d'autre pour aller les lires.
    shambala93 posted the 08/17/2026 at 06:42 AM
    jenicris
    On ne fait pas de tri avec la liberté d’expression. On peut ignorer les idiots mais stop à la police de la pensée !
    keiku posted the 08/17/2026 at 06:43 AM
    jenicris sauf qu'il n'y a pas que sur tweeter que les critique explose , les site officiel, youtube, les résaux sociaux, jvc, ResetEra

    et même dans la presse généraliste

    http://www.gamespot.com/articles/why-does-wolverine-look-like-that/
    sey75 posted the 08/17/2026 at 06:45 AM
    Marvel tokon sort sur pc parce que c’est un jeu service réfléchi c’est les jeux solo qui sortent pas sur pc et j’ai raison regarde laufey c’est pris une sauce Intergalactic aussi et quand il sortiront ce sera pareil Until Dawn 2 s’en prendra une aussi et de même pour Venom après et Yotei ventes mauvais d’après qui Alinéa mdr il sont aussi crédible que moi Yotei a super bien marcher justement le jeu a coûter 60 millions a fait la très grande majorité de ses ventes en demat a 90-80€ je te laisse faire le calcule sachant que le jeu figure dans le top 20 du store a chaque reduc il se place devant des jeux récent comme Beast of réincarnation Nioh 3 Re9 007 Halo … sur le ps store Yotei ça se vendre sur la durée sans compter le dlc qui relancera les ventes de toute façon les gens pense que leur réalité et la réalité mais c’est pas le cas je peut sinon sortir très facile l’enchaînement de flop de sega square enix Ea ubisoft Xbox c’est facile pour des jeux que tout le monde a oublier la semaine suivant leur sorti vous avez beau critiquer Insomniac l’un des jeux les plus marquant de la ps5 c’est Spiderman 2 et le deuxième jeu le plus vendu de la console aussi pourtant très critiquer wolverine est bizarrement ultra hyper par les jeunes sur tik tok avec des édits a plusieurs millions de vues c’est eux a la cible les jeunes de 16 ans par exemple fan de comics et Marvel il s’en fou du level design ou de la bo utitliser sur le boss final
    jenicris posted the 08/17/2026 at 06:49 AM
    keiku ailleurs c'est beaucoup plus nuancé

    Sur Resetera j'y vais et y a rien de tout ça ou alors infiniment moins
    Youtube y énormément de vidéos ou les coms sont beaucoup plus cool avec le jeu
    Les sites off, suffit de regarder sur GK ou autre les avis, c'est bien moins mitigé et j'en passe

    Twitter est une décharge. Faut pas accorder de l'intérêt à ce truc pour les coms.

    Le jeu va très bien se vendre. Twitter est une bulle qui vit dans son imaginaire.
    triplewater posted the 08/17/2026 at 06:50 AM
    keiku

    Par contre arrête avec tes article journaliste

    Je rappelle que les journaliste se base uniquement sur la surface si 3 mec râlent sur le jeu il vont dire que le jeu se fait back clash

    On rappelle au yeux des journaliste palword c'est pokemon avec des flingue niveau crédibilité on a vu 100x mieux
    guyllan posted the 08/17/2026 at 06:56 AM
    triplewater Ce petit rappel permettait de souligner qu’il ne faudrait pas non plus réduire les critiques légitimes adressées au jeu depuis des mois à de simples attaques infondées visant en réalité Sony. Et les nouvelles vidéos de gameplay récemment présentées sont loin d’être irréprochables.
    jenicris posted the 08/17/2026 at 07:06 AM
    guyllan tu peux être certains que si Sony n'avait pas arrêté le physique, Wolverine ne subirait pas cela sur Twitter. C'est clairement une cause à effet, ça mélange tout. Quelle tristesse
    guyllan posted the 08/17/2026 at 07:11 AM
    jenicris Je ne pense pas non plus que le jeu serait en train de recevoir des éloges au vu de ses dernières vidéos.
    triplewater posted the 08/17/2026 at 07:14 AM
    guyllan

    Je suis d'accord qu'il a des critiques légitime le jeu a un gameplay générique je suis entièrement mais la c'est encore une fois disproportionnée
    On en a eu des jeux générique ( plus ou moins bon ) mais aucun à générer du back clash même sur des jeux moins bon que ça

    Et je peux allé plus loin si le jeu était éditer par Xbox
    Les gens aurait dit que c'était générique mais il aurait jamais fait de comparatif ou de vidéo même

    Bas
    au vu de ce qui se passe le jeu aurait pas eu des éloge certe on dit pas non plus que c'est le meilleur jeux de la decennie

    Mais le jeu se ferait pas non plus passé pour ce qu'il est pas à savoir un jeux honteux et scandaleux
    sey75 posted the 08/17/2026 at 07:17 AM
    Gameplay générique ou gameplay adapté à son personnage mdr
    triplewater posted the 08/17/2026 at 07:22 AM
    sey75

    Bas je prend ce qui ressors le plus et je suis pas en train de dire que c'est forcément un défaut ( c'est un jeu de super héros ) on demande pas a wolverine de partir cueillir des fleurs
    C'est juste que certe au yeux des gens ça peut sonner comme un énième jeux AAA
    Mais encore une fois on peut dire ça sans le dénigre pour le faire passer pour un jeux scandaleux et honteux
    aerithlazyqueen posted the 08/17/2026 at 07:24 AM
    Au pire si vous voulais pas être un dommage collatéraux des décision de Sony.

    barrer vous de chez Sony puis vendez chez Xbox puis sur PC
    guyllan posted the 08/17/2026 at 07:26 AM
    triplewater "Et je peux allé plus loin si le jeu était éditer par Xbox
    Les gens aurait dit que c'était générique mais il aurait jamais fait de comparatif ou de vidéo même"

    Pourquoi ça ? Il y a eu de nombreux jeux AAA Xbox qui se sont fait démolir ces dernières années, à travers des mèmes et des vidéos en tout genre, pour dénoncer leur côté générique voire simpliste : Redfall, Starfield, Avowed, Hellblade II… On se moque même de Fable.
    sey75 posted the 08/17/2026 at 07:29 AM
    Vous dite ça sur AAA mais c’est vrai que les AA c’est une folie en terme de gameplay mdr c’est encore plus mid
    triplewater posted the 08/17/2026 at 07:29 AM
    guyllan

    Pas convaincu que ce sois à ce niveau là pour starfield j'ai vu la sortie du jeu je t'assure que c'est 100x moins pire que ce que vis Wolverine actuellement
    akinen posted the 08/17/2026 at 07:30 AM
    Insomniac c’est pas à son premier jeu générique. Ratchet & clank ou sunset overdrive, c’est eux.

    Perso je m’attendais à un jeu plus proche de la survie en milieu forestier qu’à ça. C’est comme si on sortait un jeu batman en mode linéaire.

    Franchement, ça fait bizarre de se dire qu’il arrive après Spiderman, TLOU2 et God of war Ragnarok.
    triplewater posted the 08/17/2026 at 07:33 AM
    sey75

    Actuellement c'est toute la société jeux video qui est comme ça même les jeux indépendants comme à ce copier les un les autres

    Après je le redis encore une fois générique pour moi cest pas synonyme nul
    Je préfère avoir un gameplay générique mais adapter au jeux plutôt qu'un gameplay original mais qu'on se demande 'Pourquoi' toute les 5 seconde
    abookhouseboy posted the 08/17/2026 at 07:33 AM
    jenicris Les attaques contre le jeu sont disproportionnées, mais elles auraient tout de même eu lieu à cause du côté générique du jeu.

    Plus en Europe, le voyage des influenceurs tous frais payé à Los Angeles pour découvrir deux heures de jeu solo vu et revu, ça n'aide pas...
    ratchet posted the 08/17/2026 at 07:36 AM
    Déjà en sueur devant ce futur banger ?
    brook1 posted the 08/17/2026 at 07:52 AM
    Pour Ghost of Yotei, c'était pareil, ça n'a pas empêché le jeu de bien se vendre au final. De toute façon, dès qu'un jeu est une exclu, il se fait défoncer. Pour preuve, les FF7 Remake qui sont devenus des tueries depuis qu'ils sont disponibles partout
    naoshige11 posted the 08/17/2026 at 07:56 AM
    Quand je dit que ça devient pénible de suivre l'actu JV chez Sony, voilà ont a la preuve. Ils pourraient sortir de leurs studio les meilleurs jeux du monde que ça engendrerais les mêmes réaction toxique. Et le pire c'est que certains défendent encore ce comportement.
    romgamer6859 posted the 08/17/2026 at 08:07 AM
    jenicris nan mais faut arrêter, les mecs supportent aucune critique.

    Tu trouves normal de valoriser un jeu générique comme ça ? On dirait qu’ils peuvent sortir n’importe quoi et ça applaudit ?
    jenicris posted the 08/17/2026 at 08:08 AM
    abookhouseboy possible, mais jamais a ce niveau. Ce qui signifie que certains mélangent tout et s'en prennent sur des devs qui ne sont pas responsables de la stupide décision de Sony Megacorp

    guyllan le jeu n'a rien certainement rien d'un GOTY mais il n'aurait pas reçu ces critiques
    Et je pense même que les leak n'ont rien arrangé
    jenicris posted the 08/17/2026 at 08:13 AM
    romgamer6859 quand ça attaque les devs et que ça va très loin comme pour TLOU2 y a clairement un soucis.
    C'est pas une question de soutenir ou pas un jeu générique mais juste de pas s'acharner contre des devs qui sont des personnes comme toi et moi et pour leur santé mentale. Le Community Manager de Insomniac l'a bien expliqué.
    En Juin le gameplay était pareil; mais le jeu et les devs surtout subissaient pas cet harcèlement/acharnement.
    Ca prouve bien que c'est la récente décision de Sony qui accentué le tout.

    Perso je pense pas que le jeu sera extraordinaire, mais ça sera pas un étron non plus.
    Il est clair que les récentes décisions de Sony, impacte directement les jeux SIE désormais.
    cyr posted the 08/17/2026 at 08:16 AM
    romgamer6859 c'est le studio qui fait que le jeux est forcément, au minimum excellent hein.

    Le jeux est même pas sortie que...


    Perso du peu que j'ai vu, même si on me l'offre, j'en ai aucune envie. Mais vraiment pas.
    En revanche tu remplace logan par deadpool, ça aurait étais sans doute plus drôle et plaisant.
    romgamer6859 posted the 08/17/2026 at 08:20 AM
    triplewater
    Je dis pas que c’est mauvais, mais j’ai l’impression de voir kratos à cause de la caméra rapproché et ça fait bizarre.

    jenicris
    Ben peut être que c’est lié à l’arrêt du physique mais t’as aussi l’aspect argent. Les gens n’ont plus forcément envie de claquer autant pour un jeu linéaire et c’est pas spécifique à ce jeu bien sûr.

    T’as beaucoup de jeux qui se sont ramassés dernièrement, là c’est écrit Marvel donc ça peut aller, tout dépend de leurs attentes.

    Je le sens pas ce jeu mais ça reste mon avis, je sais pas si c’est parce que c’est la caméra trop proche ou parce que je trouve que c’est pas assez sombre (côté plastique toujours), etc.

    Mais je crache pas sur le jeu honnêtement, je dis ça m’attire pas trop.
    tripy73 posted the 08/17/2026 at 08:26 AM
    raioh walterwhite : c'est ça, juste des gros fragiles qui au lieu de prendre en compte les critiques et essayer de faire mieux la prochaine fois, préfère faire leur pleureuse en rejetant la faute sur ceux qui osent venir dire ce qu'ils n'aiment pas (avec des memes ou autre, c'est pareil)...

    Mais rien d'étonnant quand on ce souvient de ce qui était ressorti de la situation en off lors du dév de Concord, avec une véritable toxicité du positivisme absolu où il était interdit d'émettre la moindre critique sur les choix fait par les responsables du projet, on a vu comment tout cela a fini.

    Enfin bref, autant je peux comprendre qu'on peut ce sentir mal quand on se prend une shitstorm sur la gueule et bien entendu que certains profitent de la sortie du jeu pour déverser leur haine envers Sony, autant dès la 1ère vidéo de reveal beaucoup de joueurs émettaient des doutes quand à la qualité de son gameplay/orientation TPS, donc il ne faut pas non plus tout mélanger.

    Quand à sa critique éclatée au sol de l'algo de X qui privilégierait un certain type de contenu, la publication du code source il y a quelques jours démontre le contraire, car il fonctionne exactement comme tous les autres réseaux en recommandant ce que tu as l'habitude de regarder, que le contenu soit positif ou négatif...

    Mais bon c'est sûr que c'est mieux de ce réfugier sur Bluesky avec les listes d'exclusions que les fragiles se partagent mutuellement, c'est beaucoup plus simple de s'enfermer dans sa bulle de bienveillance et de fuir la réalité, mais ça ne l'empêchera jamais de te rattraper un jour ou l'autre comme on le voit ici.
    brook1 posted the 08/17/2026 at 08:29 AM
    jenicris Ça en prend le chemin comme pour Naughty Dog en 2020, insulte les devs en outrance, donc beaucoup ont désactivé leur compte sur X et à les discréditer. Les femmes de l'équipe se font afficher parce qu'elles ont des cheveux bleus, alors ça commence à les traiter de woke
    triplewater posted the 08/17/2026 at 08:31 AM
    romgamer6859

    Faire des critique j'ai rien contre l'écrasante majorité n'a aucun problème avec ça le problème est comme la dit dit Jenicris c'est qu'actuellement ça prend des proportions disproportionnée parce que si on accepte ce genre de comportement demain ça va être quoi ? Des développeurs qui reçoivent des menaces de mort ?
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