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Dragon's Dogma : Dark Arisen
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name : Dragon's Dogma : Dark Arisen
platform : Switch
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
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[Capcom] Dragon's Dogma Dark Arisen : 1.3 million sur Switch


Dragon's Dogma: Dark Arisen s'est vendu à 1,3 million d'unités rien que sur Switch, même en arrivant plusieurs années après les versions PS4 et Xbox One.

Pour comparaison, Dark Arisen Remastered s'est vendu à 2,3 millions sur PS4 et Xbox One, étant arrivé deux ans plus tôt.

Et ce n'est pas un cas isolé.

Les chiffres montrent de plus en plus que le public de Nintendo n'achète pas seulement des exclusivités : il transforme la Switch en l'une des plateformes les plus solides pour les jeux third-party.

https://gonintendo.com/contents/63833-dragon-s-dogma-dark-arisen-hits-1-3-million-units-sold-on-switch-alone
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    posted the 08/16/2026 at 06:38 PM by aeris201
    comments (1)
    guigui59 posted the 08/16/2026 at 06:57 PM
    On attend toujours devil may cry 4, dmc, les 3 lost planet et les 2 dead rising capcom
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