Dragon's Dogma: Dark Arisen s'est vendu à 1,3 million d'unités rien que sur Switch, même en arrivant plusieurs années après les versions PS4 et Xbox One.Pour comparaison, Dark Arisen Remastered s'est vendu à 2,3 millions sur PS4 et Xbox One, étant arrivé deux ans plus tôt.Et ce n'est pas un cas isolé.Les chiffres montrent de plus en plus que le public de Nintendo n'achète pas seulement des exclusivités : il transforme la Switch en l'une des plateformes les plus solides pour les jeux third-party.