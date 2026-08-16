Enfin… presque tous. On pourrait même dire que cela représente 90 % d’entre eux.
Cette vidéo très explicative met en lumière l’une des plus grosses triches de l’histoire de Mario 64. Et lorsque vous leur mettez leurs propres mensonges sous le nez, ils disparaissent comme des princesses.
une pensé a Shigeru, qui s’est cassé le cul pour réaliser son speedrun, pendant que les autres utilisent des setups de triche pour réaliser des scores complètement fous.
Bon visionnage à tous !
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posted the 08/16/2026 at 03:14 PM by ducknsexe
Perso je comprends pas trop le délire de certains de s'entrainer pendant des mois pour améliorer le record d'une demi seconde...
Un peu comme les joueurs de mario kart et la technique du sneaking....surtous en ligne...ça gâche tous.....
Une dizaine de gars sur un jeu qui a été run par plusieurs centaines de personnes c'est 90% ?
D'ailleurs on parle d'une époque assez lointaine à l'échelle d'Internet. Tricher aujourd'hui est largement plus compliqué qu'à l'époque, ou plus exactement il y a largement plus de moyens de la détecter (et certains sont sacrément déter pour les chopper).
Mais la scène japonaise est effectivement une scène assez à part, qui n'aime pas se mêler à la scène occidentale. Toute cette triche pour ne même pas être au niveau des joueurs occidentaux.
C'est quand le plus pathétique là-dedans. Déjà en arriver à tricher sur ça c'est débile, mais même en trichant t'es pas à la hauteur, c'est quand même la honte.