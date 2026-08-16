Enfin… presque tous. On pourrait même dire que cela représente 90 % d’entre eux.Cette vidéo très explicative met en lumière l’une des plus grosses triches de l’histoire de Mario 64. Et lorsque vous leur mettez leurs propres mensonges sous le nez, ils disparaissent comme des princesses.une pensé a Shigeru, qui s’est cassé le cul pour réaliser son speedrun, pendant que les autres utilisent des setups de triche pour réaliser des scores complètement fous.Bon visionnage à tous !