Comment des gens peuvent regarder ces mecs, être abonnés à eux et, pire encore, leur donner du fric ?
Merci à Joueur Exigeant de sortir une nouvelle fois une masterclass et de mettre en lumière leur foutage de gueule permanent !
Et vous, vous en connaissez, des mecs qui arrêtent PlayStation tous les quatre matins ?
tags :
posted the 08/16/2026 at 10:36 AM by jasonduval
C'est exactement ce qui permet à Sony de passer au tout démat.
Car si nous étions unis (le pb n'est pas d'être pro démat ou non), et ben jamais de la vie Sony ne passerai en full démat
Le problême c'est surtout les gens qui leurs donnent du gaz, ce sont les mêmes qui votent Macron parce qu'il est beau. Il faut installer un permis pour voter. Qu'au minimum les gens connaissent le programme de ceux pour qui ils votent.
Cette lavette qui dit à mort Sony et une semaine après qu'il va prendre la ps6, c'est une goutte d'eau.
Partout où l'on regarde, partout où l'on va, ces fils de pute sont partout, quand on y regarde bien la société ces dernières années se sont féminisés, c'est pour ça qu'on voit des dramas et de l'hystérie collective partout, et le monde aujourd'hui est devenu insupportable à vivre.
J'ai regardé un peu en partie la vidéo sur les dérives des youtubeurs roblox. Même si j'avais déjà entendu le nom, je m'étais jamais vraiment penché dessus.
Donc c'est plus un jeu pour les gosses d'une manière général ?
Fin quoi qu'il en soit, cette vidéo montre des graves problèmes quand au milieu du streaming etc. Et quand on voit le youtubeur qui parle de truc adulte alors qu'il semblerait son public c'est des gosses. Je comprends pas qu'il s'est pas fait striker ou dénoncer ou autre et qu'il puisse abuser de sa position dominante sur ces gamins.