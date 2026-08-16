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Faut vraiment éradiquer ces gens de la planète JV
Comment des gens peuvent regarder ces mecs, être abonnés à eux et, pire encore, leur donner du fric ?

Merci à Joueur Exigeant de sortir une nouvelle fois une masterclass et de mettre en lumière leur foutage de gueule permanent !

Et vous, vous en connaissez, des mecs qui arrêtent PlayStation tous les quatre matins ?
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    momotaros
    posted the 08/16/2026 at 10:36 AM by jasonduval
    comments (22)
    jenicris posted the 08/16/2026 at 10:40 AM
    Tant que les gens seront pas capable de se faire leur propre avis et d'être influencer par les influenceurs...ces derniers portent bien leur nom!
    sardinecannibale posted the 08/16/2026 at 10:46 AM
    Ou alors il faut juste rester loin de Youtube et des réseaux sociaux en général. En dehors d'internet ces personnalités n'existent pas. Aimer le jeu vidéo (ou quoi que ce soit d'autre) c'est être fidèle à soi-même et libre de l'avis des autres.
    fiveagainstone posted the 08/16/2026 at 11:00 AM
    Des clowns ces mecs.
    loganwolverine posted the 08/16/2026 at 11:00 AM
    jenicris sardinecannibale jasonduval fiveagainstone regardez Gamekyo, dès joueurs qui manipule avec des articles biaisé, des hypocrites.... C'est juste des membres de Gamekyo avec une caméra les Youtubeurs
    brook1 posted the 08/16/2026 at 11:05 AM
    Ils sont à l'image de beaucoup de "joueurs" sur ces dernières semaines notamment.
    mooplol posted the 08/16/2026 at 11:31 AM
    Chaqu’un tente de vivre dans ce monde, parfois avec des méthodes douteuses mais il y a toujours eu de "clowns" ou escrocs. Éradiqué est un peu fort
    sph1x posted the 08/16/2026 at 11:35 AM
    Je retourne la question : n'est-ce pas aux gens qui les suivent de les éradiquer de la planète JV ?
    C'est exactement ce qui permet à Sony de passer au tout démat.
    Car si nous étions unis (le pb n'est pas d'être pro démat ou non), et ben jamais de la vie Sony ne passerai en full démat
    vyse posted the 08/16/2026 at 11:43 AM
    loganwolverine rien a voir ; Gamekyo c'est une race en voie d'extinction qui n'ont aucun intérêts juste ils sont sur-passionne et racontent n'importe quoi
    matarise posted the 08/16/2026 at 11:47 AM
    jenicris malheureusement y en aura toujours des gens comme sa encore plus avec la jeune générations qui son dedans des leur plus jeune âge ont un gros manque d'esprit critique j'ai déjà vue des jeunes me dire qu'il ne joue pas a tel ou tel jeux parce que leur streamer favoris a pas aimer ou encore d'autre jeune ne se sont jamais mi a jouer au jeux solo parce que leur streamer favoris n'y joue pas leur bibliothèques entier de jeux vidéo se dessine via leur streamer favoris je trouve sa dingue
    rufus posted the 08/16/2026 at 11:49 AM
    Merci pour la découverte Jasonduval j'espère que tu joueras à Wolverine avant de passer plusieurs semaines après à Lucia
    altendorf posted the 08/16/2026 at 11:51 AM
    "Votre" problème c'est surtout de donner l'audience à ces mecs.
    jasonduval posted the 08/16/2026 at 12:01 PM
    rufus le pauvre wolverine pour l'instant même en occaz j'arrive pas a kiffer ce que je vois pourtant j'adore insomniac... trop de jeux a faire d'ici la en plus
    masharu posted the 08/16/2026 at 12:04 PM
    Ce n'est pas éradiquer qu'il faut faire mais éduquer. C'est un travail d'éducation sur ces contenus qu'il faut faire.
    fritesmayo76 posted the 08/16/2026 at 12:06 PM
    Y a bien des gens qui paient 60€ par mois pour être insider chez Chièze..
    Le problême c'est surtout les gens qui leurs donnent du gaz, ce sont les mêmes qui votent Macron parce qu'il est beau. Il faut installer un permis pour voter. Qu'au minimum les gens connaissent le programme de ceux pour qui ils votent.
    5120x2880 posted the 08/16/2026 at 12:10 PM
    sardinecannibale Il y a aucun monde où mon algorithme va afficher ce genre de déchets sur ma page YouTube.
    heracles posted the 08/16/2026 at 12:11 PM
    Ce sont des enfants pourris gâtés devenus adultes pourris gâtés.
    lautrek posted the 08/16/2026 at 12:33 PM
    Oui effectivement, c'est fatiguant d'autant plus que c'est valable absolument partout (dans tout les domaines).

    Cette lavette qui dit à mort Sony et une semaine après qu'il va prendre la ps6, c'est une goutte d'eau.

    Partout où l'on regarde, partout où l'on va, ces fils de pute sont partout, quand on y regarde bien la société ces dernières années se sont féminisés, c'est pour ça qu'on voit des dramas et de l'hystérie collective partout, et le monde aujourd'hui est devenu insupportable à vivre.
    momotaros posted the 08/16/2026 at 12:50 PM
    Non mais avec ou sans ça, toute cette bande est a éviter, le pute a clic et le mensonge, ça marche bien sur les enfants, moi ça me met une haine en une frame
    yani posted the 08/16/2026 at 01:07 PM
    Je regarde pas vraiment les youtubeurs gamings d'une manière général, donc merci de m'avoir fait découvrir ce youtubeur.

    J'ai regardé un peu en partie la vidéo sur les dérives des youtubeurs roblox. Même si j'avais déjà entendu le nom, je m'étais jamais vraiment penché dessus.

    Donc c'est plus un jeu pour les gosses d'une manière général ?

    Fin quoi qu'il en soit, cette vidéo montre des graves problèmes quand au milieu du streaming etc. Et quand on voit le youtubeur qui parle de truc adulte alors qu'il semblerait son public c'est des gosses. Je comprends pas qu'il s'est pas fait striker ou dénoncer ou autre et qu'il puisse abuser de sa position dominante sur ces gamins.
    keiku posted the 08/16/2026 at 01:25 PM
    les gens sur le net sont souvent en manque d'attention, c'est la seul chose que je retiens... les papa raséi du net
    mrvince posted the 08/16/2026 at 01:47 PM
    Les rumeurs, les ragots etc ont toujours fait vendre. Avant c'était sur papiers maintenant c'est en vidéo sur internet. C'est bien emballé, ca excite et voila y'a un public pour ça. Conscient ou pas je sais pas mais y'en aura toujours un.
    altair762 posted the 08/16/2026 at 02:01 PM
    Tu sais que joueur exigeant n'incite en aucun cas à la haine envers ces youtuber? Même Bugland (que je trouve très bon dans ce qu'il fait) a fait une vidéo react et il en rigole il sait que c'est bon enfant et t'as également jvone qui a fait la même chose. Mais en vrai les plus bêtes sont ceux qui suivent les youtuber il y a pas de secrets si personne regarde bah ils peuvent fermer leurs chaîne t'inquiète pas ils se font plaisir grâce à nous.
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