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Kingdom Hearts IV
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name : Kingdom Hearts IV
platform : Xbox Series X
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : action-RPG
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[Kingdom Hearts 4 ] « Je peux affirmer et promettre en toute confiance que le jeu sortira en 2027. »


Les fans de Kingdom Hearts 4 peuvent être rassurés : le jeu ne subira pas de report, du moins si l'on en croit les récentes déclarations de l'équipe de développement. Hier, nous avons appris que le jeu sortirait finalement fin 2027. Certains fans ont immédiatement envisagé un éventuel report, mais tout porte à croire que ce ne sera pas le cas. Ces premières déclarations proviennent du co-réalisateur Tai Yasue. Lors d'une conférence organisée ce soir à la D23, il a déclaré :

« Je peux affirmer et promettre en toute confiance que le jeu sortira en 2027. En termes de calendrier, le développement se déroule très bien. Il ne s'agit pas d'une progression de 80 ou 90 %, mais bien de 100 %. »

Comme si cela ne suffisait pas, le créateur de la série, Tetsuya Nomura, s'est également exprimé sur le sujet, confirmant lui aussi qu'aucun report n'était à prévoir. Nomura a déclaré :

« Nous avons annoncé que le jeu sortirait fin 2027, et j'ai vu sur Internet des gens dire : "Oh, peut-être que la date de sortie réelle sera repoussée." Je tenais à mettre les choses au clair : cela n'arrivera pas. J'espère vraiment que les fans attendent avec impatience la sortie du jeu en 2027 ; la campagne de promotion ne fait que commencer, et j'espère donc qu'ils sont aussi impatients de découvrir de nouvelles informations. »

Kingdom Hearts 4 sortira sur Nintendo Switch 2 l'année prochaine.

Source : https://nintendoeverything.com/square-enix-talks-kingdom-hearts-4-launch-timing-promises-the-game-wont-be-delayed/
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    kisukesan, alucardhellsing, biboufett
    posted the 08/16/2026 at 05:33 AM by link49
    comments (7)
    hyoga57 posted the 08/16/2026 at 05:46 AM
    Il ne sort pas que sur Switch 2 hein.
    kujiraldine posted the 08/16/2026 at 06:16 AM
    Qu'il sorte aujourd'hui ou dans 10 ans, on sait très bien comment le jeu se finira:
    Pas de réponse aux milliers de questions posées durant l'histoire.
    Une fin secrète qui va poser une nouvelle question pour exister les mioches.
    Sérieux, je ne comprends pas la hype sur ce titre.
    piratees posted the 08/16/2026 at 06:58 AM
    sympa il sera alors en boite sur ps5
    alucardhellsing posted the 08/16/2026 at 07:53 AM
    aeris201 posted the 08/16/2026 at 07:56 AM
    Aucune confiance en la parole de Nomura

    C'est le genre de mec capable de repousser a plusieurs mois la sortie d'un jeu juste pour rectifier la coiffure d'un personnage
    biboufett posted the 08/16/2026 at 07:58 AM
    trop content on va l'avoir en boite finalement, c'est le jeux que j'attends le plus j'espère vraiment qu'il sera bien meilleur que Kingdom Hearts III
    jem25 posted the 08/16/2026 at 08:05 AM
    biboufett

    Meilleur que le 3 ce sera pas dur à faire tellement il était naze
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