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negan
> blog
Vous regardez quoi comme série actuellement ?
Actuellement je suis dans l'univers Yellowstone, je viens d'enchainer 1883, 1923, Yellowstone et je suis sur Dutton Ranch, ensuite j'enchaine sur The Marshall.
Et vous vous êtes sur quoi ?
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1
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idd
posted the 08/15/2026 at 08:33 PM by
negan
comments (
26
)
walterwhite
posted
the 08/15/2026 at 08:35 PM
Widow’s bay
The Bear S5
Cape Fear
Marathon Marvel depuis Iron Man 2008
negan
posted
the 08/15/2026 at 08:37 PM
walterwhite
Widow's Bay lourd, elle a un coté The From la série
Je dois finir The Bear car j'attendais la fin de la série, je suis a la S3
bladagun
posted
the 08/15/2026 at 08:38 PM
Saison 23 de derrick et 7 de chapeau melon
negan
posted
the 08/15/2026 at 08:38 PM
bladagun
Derick le SS
alexkidd
posted
the 08/15/2026 at 08:39 PM
South Park
pastorius1
posted
the 08/15/2026 at 08:39 PM
The Shield, j'me la retape.
nobleswan
posted
the 08/15/2026 at 08:52 PM
Ash vs Evil Dead pour la cinquantième fois, ensuite je lance Chanel Zéro et The Strain
adamjensen
posted
the 08/15/2026 at 08:54 PM
Là, tout de suite, je me matte, Ted Lasso (Saison 1), une série comique.
Sinon, avant je me suis taper :
Agent Kim Reactivated (Saison 1)
Foundation (Saison 1, 2, 3)
From (Saison 4)
Monarch (Saison 2)
Notes From The Last Row (Saison 1)
Sugar (Saison 1, 2)
The Agency (Saison 2)
The East Palace (Saison 1)
Viral Hit (Saison 1)
neetsen
posted
the 08/15/2026 at 08:55 PM
Heroes après avoir refait pour je ne sais la combien tième fois The Office
burningcrimson
posted
the 08/15/2026 at 08:58 PM
Je me re-mate Gundam Seed et Seed Destiny.
idd
posted
the 08/15/2026 at 09:00 PM
Uniquement dans les séries en cours (sinon je vais être trop long) je suis sur les dernières saisons de Silo, Star trek strange new world, house of the dragons, Margo a des problèmes d'argent et je dois finir spidernoir et starcity.
wickette
posted
the 08/15/2026 at 09:17 PM
Abott Elementary, Stranger Things que je termine,, Foundation, For All Mankind (merci Apple pour toute la sci-fi surtout Neuromancer en 2027)
walterwhite
Widow's bay c'est tellement bien.
naru
posted
the 08/15/2026 at 09:19 PM
Toujours les mêmes pour moi :
- Amour, gloire et beauté
- Les feux de l'amour
ravyxxs
posted
the 08/15/2026 at 09:24 PM
- SILO S3
- MAD MEN S5
walterwhite
posted
the 08/15/2026 at 09:27 PM
negan
T’es pas dans la meilleure saison de Bear. La 3ème est clairement ratée.
wickette
Yes, j’aime bien ce que je vois pour l’instant. Les perso un peu simplet ça ressemble tellement aux frères Cohen
altendorf
posted
the 08/15/2026 at 09:39 PM
J'ai un peu stop les séries en ce moment à part Yellowstone et son univers. Madame est à fond et j'ai "succombé" au délire cowboy (et aussi parce que Kelly Reilly est trop badass).
link571
posted
the 08/15/2026 at 09:46 PM
J’ai finit The Cleaning Ladys et j’entame la saison 2 de Reacher. Et Silo avec madame.
shanks
posted
the 08/15/2026 at 09:56 PM
Je suis sur Leftlovers, un truc HBO aujourd'hui terminé en 3-4 saisons et j'étais passé à coté.
c'est "particulier" mais y a un je ne sais quoi qui pousse à continuer et "savoir".
walterwhite
posted
the 08/15/2026 at 10:09 PM
shanks
3 saisons. Une masterclass cette série…la BO, les perso sont top. C’était passionnant de voir les conséquences du tout début.
romgamer6859
posted
the 08/15/2026 at 10:09 PM
Silo saison 3, toujours aussi bon
Récemment : The agency saison 2
bourbon
posted
the 08/15/2026 at 10:34 PM
J'ai un peu ralenti mon rythme sur les séries parce que j'en ai un peu marre d'attendre des fois plusieurs années entre deux saisons. Mais il y en a pas mal qui m'intéressent : Silo, Star Trek Strange New Worlds et j'en découvre encore dans les commentaires qui, je pense, vont m'intéresser
Actuellement, je suis sur la dernière saison de House of the Dragon et de From. Je pense me refaire Stranger Things maintenant que la série est terminée et en reprendre certaines que j'avais abandonnées. Sinon pour le fun, toujours Rick et Morty. Et Détective Conan que je suis depuis tout petit
Sinon, dernièrement, j'ai regardé : Que ça vous serve de leçon ! Qui est vraiment sympa
lion93
posted
the 08/15/2026 at 11:01 PM
En ce moment je regards '' no disk no buy''' c'est passionnant
magneto860
posted
the 08/15/2026 at 11:02 PM
FF16.
micheljackson
posted
the 08/15/2026 at 11:14 PM
Je me refais X-files, par nostalgie...
zephon
posted
the 08/15/2026 at 11:53 PM
j'ai rushé l'armée des 12 singes sur primevideo et sugar apple +
et maintenant, je suis sur :
-lucky apple +
-cap fear apple+
-Blindspot primevideo
faut que je lance la s3 de Silo aussi
jaysennnin
posted
the 08/15/2026 at 11:59 PM
Silo
Tracker
Jack Reacher
Lioness
R.J. Decker
et j'attends la suite de Dark Matter
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The Bear S5
Cape Fear
Marathon Marvel depuis Iron Man 2008
Je dois finir The Bear car j'attendais la fin de la série, je suis a la S3
Sinon, avant je me suis taper :
Agent Kim Reactivated (Saison 1)
Foundation (Saison 1, 2, 3)
From (Saison 4)
Monarch (Saison 2)
Notes From The Last Row (Saison 1)
Sugar (Saison 1, 2)
The Agency (Saison 2)
The East Palace (Saison 1)
Viral Hit (Saison 1)
walterwhite
Widow's bay c'est tellement bien.
- Amour, gloire et beauté
- Les feux de l'amour
- MAD MEN S5
wickette Yes, j’aime bien ce que je vois pour l’instant. Les perso un peu simplet ça ressemble tellement aux frères Cohen
c'est "particulier" mais y a un je ne sais quoi qui pousse à continuer et "savoir".
Récemment : The agency saison 2
Actuellement, je suis sur la dernière saison de House of the Dragon et de From. Je pense me refaire Stranger Things maintenant que la série est terminée et en reprendre certaines que j'avais abandonnées. Sinon pour le fun, toujours Rick et Morty. Et Détective Conan que je suis depuis tout petit
Sinon, dernièrement, j'ai regardé : Que ça vous serve de leçon ! Qui est vraiment sympa
et maintenant, je suis sur :
-lucky apple +
-cap fear apple+
-Blindspot primevideo
faut que je lance la s3 de Silo aussi
Tracker
Jack Reacher
Lioness
R.J. Decker
et j'attends la suite de Dark Matter