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negan
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Vous regardez quoi comme série actuellement ?
Actuellement je suis dans l'univers Yellowstone, je viens d'enchainer 1883, 1923, Yellowstone et je suis sur Dutton Ranch, ensuite j'enchaine sur The Marshall.

Et vous vous êtes sur quoi ?
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    idd
    posted the 08/15/2026 at 08:33 PM by negan
    comments (26)
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 08:35 PM
    Widow’s bay
    The Bear S5
    Cape Fear
    Marathon Marvel depuis Iron Man 2008
    negan posted the 08/15/2026 at 08:37 PM
    walterwhite Widow's Bay lourd, elle a un coté The From la série

    Je dois finir The Bear car j'attendais la fin de la série, je suis a la S3
    bladagun posted the 08/15/2026 at 08:38 PM
    Saison 23 de derrick et 7 de chapeau melon
    negan posted the 08/15/2026 at 08:38 PM
    bladagun Derick le SS
    alexkidd posted the 08/15/2026 at 08:39 PM
    South Park
    pastorius1 posted the 08/15/2026 at 08:39 PM
    The Shield, j'me la retape.
    nobleswan posted the 08/15/2026 at 08:52 PM
    Ash vs Evil Dead pour la cinquantième fois, ensuite je lance Chanel Zéro et The Strain
    adamjensen posted the 08/15/2026 at 08:54 PM
    Là, tout de suite, je me matte, Ted Lasso (Saison 1), une série comique.
    Sinon, avant je me suis taper :

    Agent Kim Reactivated (Saison 1)
    Foundation (Saison 1, 2, 3)
    From (Saison 4)
    Monarch (Saison 2)
    Notes From The Last Row (Saison 1)
    Sugar (Saison 1, 2)
    The Agency (Saison 2)
    The East Palace (Saison 1)
    Viral Hit (Saison 1)
    neetsen posted the 08/15/2026 at 08:55 PM
    Heroes après avoir refait pour je ne sais la combien tième fois The Office
    burningcrimson posted the 08/15/2026 at 08:58 PM
    Je me re-mate Gundam Seed et Seed Destiny.
    idd posted the 08/15/2026 at 09:00 PM
    Uniquement dans les séries en cours (sinon je vais être trop long) je suis sur les dernières saisons de Silo, Star trek strange new world, house of the dragons, Margo a des problèmes d'argent et je dois finir spidernoir et starcity.
    wickette posted the 08/15/2026 at 09:17 PM
    Abott Elementary, Stranger Things que je termine,, Foundation, For All Mankind (merci Apple pour toute la sci-fi surtout Neuromancer en 2027)

    walterwhite
    Widow's bay c'est tellement bien.
    naru posted the 08/15/2026 at 09:19 PM
    Toujours les mêmes pour moi :
    - Amour, gloire et beauté
    - Les feux de l'amour
    ravyxxs posted the 08/15/2026 at 09:24 PM
    - SILO S3
    - MAD MEN S5
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 09:27 PM
    negan T’es pas dans la meilleure saison de Bear. La 3ème est clairement ratée.

    wickette Yes, j’aime bien ce que je vois pour l’instant. Les perso un peu simplet ça ressemble tellement aux frères Cohen
    altendorf posted the 08/15/2026 at 09:39 PM
    J'ai un peu stop les séries en ce moment à part Yellowstone et son univers. Madame est à fond et j'ai "succombé" au délire cowboy (et aussi parce que Kelly Reilly est trop badass).
    link571 posted the 08/15/2026 at 09:46 PM
    J’ai finit The Cleaning Ladys et j’entame la saison 2 de Reacher. Et Silo avec madame.
    shanks posted the 08/15/2026 at 09:56 PM
    Je suis sur Leftlovers, un truc HBO aujourd'hui terminé en 3-4 saisons et j'étais passé à coté.

    c'est "particulier" mais y a un je ne sais quoi qui pousse à continuer et "savoir".
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 10:09 PM
    shanks 3 saisons. Une masterclass cette série…la BO, les perso sont top. C’était passionnant de voir les conséquences du tout début.
    romgamer6859 posted the 08/15/2026 at 10:09 PM
    Silo saison 3, toujours aussi bon

    Récemment : The agency saison 2
    bourbon posted the 08/15/2026 at 10:34 PM
    J'ai un peu ralenti mon rythme sur les séries parce que j'en ai un peu marre d'attendre des fois plusieurs années entre deux saisons. Mais il y en a pas mal qui m'intéressent : Silo, Star Trek Strange New Worlds et j'en découvre encore dans les commentaires qui, je pense, vont m'intéresser

    Actuellement, je suis sur la dernière saison de House of the Dragon et de From. Je pense me refaire Stranger Things maintenant que la série est terminée et en reprendre certaines que j'avais abandonnées. Sinon pour le fun, toujours Rick et Morty. Et Détective Conan que je suis depuis tout petit

    Sinon, dernièrement, j'ai regardé : Que ça vous serve de leçon ! Qui est vraiment sympa
    lion93 posted the 08/15/2026 at 11:01 PM
    En ce moment je regards '' no disk no buy''' c'est passionnant
    magneto860 posted the 08/15/2026 at 11:02 PM
    FF16.
    micheljackson posted the 08/15/2026 at 11:14 PM
    Je me refais X-files, par nostalgie...
    zephon posted the 08/15/2026 at 11:53 PM
    j'ai rushé l'armée des 12 singes sur primevideo et sugar apple +
    et maintenant, je suis sur :

    -lucky apple +
    -cap fear apple+
    -Blindspot primevideo
    faut que je lance la s3 de Silo aussi
    jaysennnin posted the 08/15/2026 at 11:59 PM
    Silo
    Tracker
    Jack Reacher
    Lioness
    R.J. Decker

    et j'attends la suite de Dark Matter
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