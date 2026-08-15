Halo: Campaign Evolved se serait finalement vendu à 1,2 million d’exemplaires sur Xbox, PS5 et PC via steam.
Selon les nouvelles estimations d’Alinea Analytics, Halo: Campaign Evolved aurait trouvé environ 1,2 million d’acheteurs depuis son lancement, pour un chiffre d’affaires estimé à 67 millions de dollars. La répartition des ventes est assez équilibrée entre les plateforme:
Xbox et Microsoft Store PC: 42 %
PlayStation 41 % soit 544 000 d'exemplaires
Steam: 17%.soit 232 000 d'exemplaires
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Les chiffres de ventes de jeux vidéo sont beaucoup moins publics que ceux du cinéma parce que l’économie du jeu vidéo repose sur des incitations radicalement différentes, et plusieurs acteurs ont intérêt à ne pas publier les données.
Voici la réponse directe : les ventes de jeux vidéo sont cachées parce qu’elles influencent la concurrence, les négociations, la perception du succès, et parce que l’industrie n’a pas d’obligation légale ou structurelle de transparence — contrairement au cinéma.
Le cinéma publie ses chiffres parce que cela sert toute la filière (marketing, salles, distributeurs, presse).
Le jeu vidéo les cache parce que cela sert les éditeurs (négociations, image, concurrence).