Halo: Campaign Evolved se serait finalement vendu à 1,2 million d’exemplaires sur Xbox, PS5 et PC via steam.Selon les nouvelles estimations d’Alinea Analytics, Halo: Campaign Evolved aurait trouvé environ 1,2 million d’acheteurs depuis son lancement, pour un chiffre d’affaires estimé à 67 millions de dollars. La répartition des ventes est assez équilibrée entre les plateforme:Xbox et Microsoft Store PC: 42 %PlayStation 41 % soit 544 000 d'exemplairesSteam: 17%.soit 232 000 d'exemplaires