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Halo : Campaign Evolved
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name : Halo : Campaign Evolved
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : Halo Studios
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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beppop
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Halo Campagne Evolved: premières estimations de ventes 1 mois après le lancement sur Xbox; PS5, Steam


Halo: Campaign Evolved se serait finalement vendu à 1,2 million d’exemplaires sur Xbox, PS5 et PC via steam.

Selon les nouvelles estimations d’Alinea Analytics, Halo: Campaign Evolved aurait trouvé environ 1,2 million d’acheteurs depuis son lancement, pour un chiffre d’affaires estimé à 67 millions de dollars. La répartition des ventes est assez équilibrée entre les plateforme:

Xbox et Microsoft Store PC: 42 %
PlayStation 41 % soit 544 000 d'exemplaires
Steam: 17%.soit 232 000 d'exemplaires
https://www.xboxygen.com/News/363949-remake-dhalo-aie-alinea-analytics-revoit-ses-estimations-de-ventes-a-la-baisse
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    posted the 08/15/2026 at 05:41 PM by beppop
    comments (9)
    skuldleif posted the 08/15/2026 at 05:46 PM
    vivement Halo 3 remake et Halo 7 , rdv en 2030 j'imagine
    neptonic posted the 08/15/2026 at 06:03 PM
    un peu un bide non ? comme dirait zboubi480
    negan posted the 08/15/2026 at 06:17 PM
    Selon les nouvelles estimations d’Alinea Analytics

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    rasalgul posted the 08/15/2026 at 06:45 PM
    Achevez moi cette franchise sérieux
    grospich posted the 08/15/2026 at 06:51 PM
    Je comprends pas que les chiffres de vente d'un jeu vidéo ne soient pas publics comme c'est le cas pour le cinéma.
    altendorf posted the 08/15/2026 at 06:52 PM
    negan
    defcon5 posted the 08/15/2026 at 07:25 PM
    grospich Question intéressante, donc j'ai demandé à copilot :

    Les chiffres de ventes de jeux vidéo sont beaucoup moins publics que ceux du cinéma parce que l’économie du jeu vidéo repose sur des incitations radicalement différentes, et plusieurs acteurs ont intérêt à ne pas publier les données.
    Voici la réponse directe : les ventes de jeux vidéo sont cachées parce qu’elles influencent la concurrence, les négociations, la perception du succès, et parce que l’industrie n’a pas d’obligation légale ou structurelle de transparence — contrairement au cinéma.


    Le cinéma publie ses chiffres parce que cela sert toute la filière (marketing, salles, distributeurs, presse).
    Le jeu vidéo les cache parce que cela sert les éditeurs (négociations, image, concurrence).
    5120x2880 posted the 08/15/2026 at 07:49 PM
    Un remake de remake
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