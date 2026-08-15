Marvel’s Wolverine a impressionné par la fidélité de ses visuels et, heureusement, les performances seront à la hauteur. Jess Reiner-Reed, directrice de projet senior chez Insomniac, a confié à IGN que le jeu d'action-aventure tourne à 60 images par seconde avec le ray tracing activé en mode Performance.
« Dès le début du développement, nous savions que nous voulions atteindre les 60 FPS sur la PS5 standard en mode Performance. Et nous y sommes bel et bien parvenus. Le jeu est d'une fluidité remarquable. »
Cela marque un changement majeur pour le studio, qui ne proposait pas systématiquement de mode 60 FPS incluant le ray tracing dès la sortie, préférant souvent l'ajouter ultérieurement (parmi d'autres options). Toutefois, Mike Fitzgerald, responsable technique, a indiqué que l'équipe se sentait prête à relever le défi cette fois-ci.
« Nous avons toujours proposé des modes Fidélité et Performance, mais il arrivait souvent qu'on obtienne un mode Performance avec ray tracing à la dernière minute et qu'on se dise : "Tiens, c'est plutôt pas mal..." Alors, pour ce jeu, nous avons décidé dès le départ : "Vous savez quoi ? Nous sommes convaincus de pouvoir le proposer dès la sortie."
« Ce sera un jeu à 60 images par seconde avec ray tracing, comme la PS5 le permet. Nous allons concevoir le jeu autour de cet objectif. » C'est d'ailleurs le mode par défaut pour la première fois dans l'un de nos titres. C'est un aspect important pour la présentation visuelle. »
Naturellement, compte tenu de la plus grande diversité de lieux par rapport à la série Marvel’s Spider-Man, Insomniac a également consacré du temps à rendre la végétation plus réaliste et à soigner l'interaction des personnages avec le vent. Le résultat est un monde « très réactif ».
« Spider-Man est un titre très urbain, ancré dans la ville. Nous investissons beaucoup dans la technologie pour rendre cela crédible. Marvel’s Wolverine, en revanche, nous emmène hors de la ville. Nous passons du temps dans la nature sauvage du Canada, ainsi que dans un environnement urbain bien différent à Madripoor. » « Nous avons donc beaucoup investi dans la technologie liée à la végétation et aux jungles où débute le jeu. Toute cette végétation réagit de manière dynamique au vent, aux personnages et à l'environnement alentour », a déclaré Fitzgerald.
Comme si cela ne suffisait pas, « la plupart » des objets du décor seront destructibles, conformément à la façon dont se déroulent généralement les affrontements impliquant Wolverine.
« Logan est un personnage qui cause énormément de dégâts. Nous voulions éviter qu'après une grosse bataille contre des membres de la Main, le joueur reparte en laissant derrière lui un marché intact. C'est pourquoi la majorité des éléments du décor sont destructibles et réagissent selon des lois physiques réalistes ; nous avons énormément investi dans cette technologie. Ainsi, les étals de marché, les tables et tout ce qui vous entoure volent en éclats au fil du combat. »
Marvel’s Wolverine sortira le 15 septembre sur PS5. Ce jeu propose une histoire inédite suivant Logan dans sa quête habituelle pour trouver sa place dans le monde, une tâche compliquée par ses souvenirs fragmentaires. Si des personnages tels que Jean Grey, Dents-de-Sabre et Mystique font leur apparition, les X-Men n'existent pas encore. PlayStation a récemment dévoilé des packs consoles en édition spéciale arborant des designs uniques, inspirés de la nouvelle tenue « Battle Reborn » et du squelette en adamantium de Wolverine.
Source : https://gamingbolt.com/marvels-wolverine-runs-at-60-fps-with-ray-tracing-in-performance-mode-on-base-ps5/
Ces filous ont remplacé la peinture jaunes par une trainée de fumée en faisant passer ça pour une idée de génie
À moins que t’estime qu’il faille fermer les yeux et continuer de tout bouffer gentiment.