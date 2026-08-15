Un blog 91% Nintendo, 7% Microsoft et 3% Sony
profile
Marvel's Wolverine
3
Likers
name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
read the reviews
add a review
add a press review
profile
link49
482
Likes
Likers
link49
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 19335
visites since opening : 34946281
link49 > blog
[Marvel’s Wolverine] Du 60 FPS avec ray tracing en mode Performance sur PS5 standard


Marvel’s Wolverine a impressionné par la fidélité de ses visuels et, heureusement, les performances seront à la hauteur. Jess Reiner-Reed, directrice de projet senior chez Insomniac, a confié à IGN que le jeu d'action-aventure tourne à 60 images par seconde avec le ray tracing activé en mode Performance.

« Dès le début du développement, nous savions que nous voulions atteindre les 60 FPS sur la PS5 standard en mode Performance. Et nous y sommes bel et bien parvenus. Le jeu est d'une fluidité remarquable. »

Cela marque un changement majeur pour le studio, qui ne proposait pas systématiquement de mode 60 FPS incluant le ray tracing dès la sortie, préférant souvent l'ajouter ultérieurement (parmi d'autres options). Toutefois, Mike Fitzgerald, responsable technique, a indiqué que l'équipe se sentait prête à relever le défi cette fois-ci.

« Nous avons toujours proposé des modes Fidélité et Performance, mais il arrivait souvent qu'on obtienne un mode Performance avec ray tracing à la dernière minute et qu'on se dise : "Tiens, c'est plutôt pas mal..." Alors, pour ce jeu, nous avons décidé dès le départ : "Vous savez quoi ? Nous sommes convaincus de pouvoir le proposer dès la sortie."

« Ce sera un jeu à 60 images par seconde avec ray tracing, comme la PS5 le permet. Nous allons concevoir le jeu autour de cet objectif. » C'est d'ailleurs le mode par défaut pour la première fois dans l'un de nos titres. C'est un aspect important pour la présentation visuelle. »

Naturellement, compte tenu de la plus grande diversité de lieux par rapport à la série Marvel’s Spider-Man, Insomniac a également consacré du temps à rendre la végétation plus réaliste et à soigner l'interaction des personnages avec le vent. Le résultat est un monde « très réactif ».

« Spider-Man est un titre très urbain, ancré dans la ville. Nous investissons beaucoup dans la technologie pour rendre cela crédible. Marvel’s Wolverine, en revanche, nous emmène hors de la ville. Nous passons du temps dans la nature sauvage du Canada, ainsi que dans un environnement urbain bien différent à Madripoor. » « Nous avons donc beaucoup investi dans la technologie liée à la végétation et aux jungles où débute le jeu. Toute cette végétation réagit de manière dynamique au vent, aux personnages et à l'environnement alentour », a déclaré Fitzgerald.

Comme si cela ne suffisait pas, « la plupart » des objets du décor seront destructibles, conformément à la façon dont se déroulent généralement les affrontements impliquant Wolverine.

« Logan est un personnage qui cause énormément de dégâts. Nous voulions éviter qu'après une grosse bataille contre des membres de la Main, le joueur reparte en laissant derrière lui un marché intact. C'est pourquoi la majorité des éléments du décor sont destructibles et réagissent selon des lois physiques réalistes ; nous avons énormément investi dans cette technologie. Ainsi, les étals de marché, les tables et tout ce qui vous entoure volent en éclats au fil du combat. »

Marvel’s Wolverine sortira le 15 septembre sur PS5. Ce jeu propose une histoire inédite suivant Logan dans sa quête habituelle pour trouver sa place dans le monde, une tâche compliquée par ses souvenirs fragmentaires. Si des personnages tels que Jean Grey, Dents-de-Sabre et Mystique font leur apparition, les X-Men n'existent pas encore. PlayStation a récemment dévoilé des packs consoles en édition spéciale arborant des designs uniques, inspirés de la nouvelle tenue « Battle Reborn » et du squelette en adamantium de Wolverine.

Source : https://gamingbolt.com/marvels-wolverine-runs-at-60-fps-with-ray-tracing-in-performance-mode-on-base-ps5/
    tags :
    4
    Likes
    Who likes this ?
    kisukesan, aeris201, jenicris, shinz0
    posted the 08/15/2026 at 05:19 PM by link49
    comments (33)
    beppop posted the 08/15/2026 at 05:27 PM
    Insomniac
    shinz0 posted the 08/15/2026 at 05:29 PM
    Insomniac
    zboubi480 posted the 08/15/2026 at 05:30 PM
    Gears of War E-day 60 Fps/ray tracing/nanite/UE5/10 fois plus beau.....Coalition et People Can Fly
    xynot posted the 08/15/2026 at 05:43 PM
    Pas de bridage, c'est bien.
    skuldleif posted the 08/15/2026 at 05:49 PM
    ratchet avait ca aussi il me semble
    jasonduval posted the 08/15/2026 at 05:59 PM
    zboubi480
    jenicris posted the 08/15/2026 at 05:59 PM
    Le rassurage de l'autre groupie
    tripy73 posted the 08/15/2026 at 06:24 PM
    Curieux de voir les concessions faites pour intégrer ça sur la PS5 de base, hormis la résolution ils ont dû revoir pas mal d'éléments pour y parvenir.
    ravyxxs posted the 08/15/2026 at 06:26 PM
    zboubi480 Groupie et personne te veut, tellement t'es une poubelle à sp***** qui connait la ref ?
    hyoga57 posted the 08/15/2026 at 06:26 PM
    jenicris Lui c’est un vrai taré.
    guiguif posted the 08/15/2026 at 06:27 PM
    zboubi480 C'est toujours plus simple quand ton gamedesign n'a pas bougé depuis 2005
    jenicris posted the 08/15/2026 at 06:30 PM
    hyoga57 c'est chaud à son âge d'être ainsi
    vers0 posted the 08/15/2026 at 06:43 PM
    Hate de voir ce que proposera la version ps5 pro du coup .
    kinectical posted the 08/15/2026 at 06:49 PM
    zboubi480 avec sa résolution de merde oui même Gears 5 et 10x plus propre que E Day tellement le jeu est flou deguelassr
    zboubi480 posted the 08/15/2026 at 06:57 PM
    ah putain j'en chiale...
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 07:01 PM
    Insomniac maîtrise son sujet…on peut pas être aussi dithyrambique sur l’aspect originalité et gameplay.
    snave posted the 08/15/2026 at 07:10 PM
    walterwhite Après ta le gameplay typique de Wolverine, tu veux quoi d'autre comme gameplay ? Ils vont pas chercher à inventer des trucs.
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 07:16 PM
    snave Ils n’arrivent pas à s’affranchir du spam R2 et suivre des trainées rouge pour savoir où aller ?
    kinectical posted the 08/15/2026 at 07:24 PM
    walterwhite il faut comprendre que ces son sens de l’odorat qui fait la “traînée” rouge pour une fois dans un jeu ya une bonne raison pour ça
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 07:28 PM
    kinectical C’est surtout parcequ’ils nous prennent pour des assistés, rien d’autre.
    jenicris posted the 08/15/2026 at 07:37 PM
    Oui des larmes de seum il chiale le gars
    supasaiyajin posted the 08/15/2026 at 07:39 PM
    Bah si c'est un jeu couloir de bout en bout comme on a vu et qu'il n'y a pas de zones un peu plus ouvertes, je vois pas la prouesse.
    kinectical posted the 08/15/2026 at 07:41 PM
    walterwhite encore la si tu a la tête dure a ce point et tu veux pas comprendre la raison ya aussi le fait que le jeu auras les options d’accessibilité les plus fournis dans un jeu Insomniac et tu pourras désactivé
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 07:49 PM
    kinectical Je t’invite à regarder la vidéo de gameplay à nouveau, la trainée rouge n’est pas derrière l’ennemi mais il est devant…dans d’autres phases de gameplay la couleur est bleue, lui indiquant le chemin à prendre.

    Ces filous ont remplacé la peinture jaunes par une trainée de fumée en faisant passer ça pour une idée de génie
    kinectical posted the 08/15/2026 at 07:52 PM
    walterwhite mon dieu mais tu as vraiment la tête dure ça ne sert à rien parler avec toi en fait GameKyo est quasiment plus agréable quand le site est impossible à accéder bordel je comprend pourquoi je viens moins souvent à present
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 07:56 PM
    kinectical Bonne route alors. Si tu cherches ton chemin pour revenir n’hésite pas à suivre la fumée rouge
    kinectical posted the 08/15/2026 at 08:00 PM
    walterwhite ya des con sur ce site et je suis heureux de croiser un con comme toi le moins possible aller va y appele pour chialer le tu sais de qui je parle
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 08:02 PM
    kinectical Vois pas de qui tu parles et je m’en tape.
    brook1 posted the 08/15/2026 at 08:16 PM
    Les options d’accessibilité seront désactivables comme c'était le cas sur les Spiderman. En tout cas ça me fait bien rire de voir cette soudaine exigence envers les prod Sony depuis quelque temps, leur annonce du tout démat pour 2028 doit y être pour beaucoup sûrement
    walterwhite posted the 08/15/2026 at 08:28 PM
    brook1 Corrélation n’est pas causalité. On est en fin d’une gen’ qui n’a pas tenue ses promesses avec des consoles qui sont plus chères qu’il y a 6 ans c’est tout à fait légitime d’être exigeant.

    À moins que t’estime qu’il faille fermer les yeux et continuer de tout bouffer gentiment.
    jaeg01 posted the 08/15/2026 at 08:34 PM
    Va consulter vraiment
    taiko posted the 08/15/2026 at 08:49 PM
    snave oui ça serait con d'avoir de la créativité.
    kratoszeus posted the 08/15/2026 at 10:09 PM
    supasaiyajin Bah un matos de 2019 milieu de gamme composant pc faire du 60 fps ray tracing c est une prouesse.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo