Vous trouviez GTA 6 vendu à un prix exorbitant en dematérialisé ? Vous n'êtes pas prêt pour Congratulations On Your Purchase, un jeu vendu 858,26 € sur Steam !
Pour la version physique, le développeur ne semble pas vraiment enclin à en proposer une... mais sait-on jamais en cas de succès de celui-ci ?
Si vous désirez le tester, sachez que Steam vous propose le remboursement du jeu si vous y jouez moins de 2 heures : https://store.steampowered.com/app/4693030/Congratulations_On_Your_Purchase/
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posted the 08/15/2026 at 05:14 PM by suzukube