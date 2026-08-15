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Ce jeu disponible uniquement en demat' coute 999$
Vous trouviez GTA 6 vendu à un prix exorbitant en dematérialisé ? Vous n'êtes pas prêt pour Congratulations On Your Purchase, un jeu vendu 858,26 € sur Steam !



Pour la version physique, le développeur ne semble pas vraiment enclin à en proposer une... mais sait-on jamais en cas de succès de celui-ci ?

Si vous désirez le tester, sachez que Steam vous propose le remboursement du jeu si vous y jouez moins de 2 heures : https://store.steampowered.com/app/4693030/Congratulations_On_Your_Purchase/
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    aeris201
    posted the 08/15/2026 at 05:14 PM by suzukube
    comments (2)
    vyse posted the 08/15/2026 at 05:17 PM
    Je me souviens en 2007-2008 y'avait une application qui s'appelait I Am rich vendu 99€ ; y'avait rien juste une image avec un rubis sous licence officielle...
    suzukube posted the 08/15/2026 at 06:40 PM
    vyse ouais c’est exactement le même concept !
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