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Kingdom Hearts devient officiellement une franchise à plus d’un milliard de dollars pour Disney


Disney vient de révéler un chiffre assez impressionnant concernant Kingdom Hearts. Dans un article consacré à la place du jeu vidéo dans la stratégie du groupe, la firme américaine classe désormais la célèbre série de Square Enix parmi ses franchises ayant généré plus d’un milliard de dollars de revenus en ventes au détail.

L’information apparaît dans une publication destinée notamment aux investisseurs, dans laquelle Disney met en avant plusieurs de ses réussites dans le secteur vidéoludique. Le groupe évoque notamment son rapprochement avec Epic Games et Fortnite, ainsi que les performances de Marvel Rivals auprès d’un public plus jeune.

Sean Shoptaw, vice-président exécutif chargé des jeux et du divertissement numérique chez Disney, indique ainsi que l’entreprise compte neuf jeux ayant dépassé le milliard de dollars de revenus au détail. Kingdom Hearts figure dans cette liste aux côtés, entre autres, de Marvel Strike Force, Disney Solitaire, Disney Tsum Tsum ou encore Disney Magic Kingdoms.

Une performance qui peut sembler surprenante pour une licence aussi particulière. Depuis son lancement en 2002, Kingdom Hearts mélange les univers de Disney avec ceux de Square Enix, notamment autour de personnages et de références issus de Final Fantasy. Malgré une histoire devenue particulièrement complexe au fil des épisodes, la série a réussi à conserver une communauté très fidèle.

La franchise compte aujourd’hui de nombreux épisodes et compilations sortis sur plusieurs générations de consoles. Entre les jeux principaux, les épisodes dérivés et les différentes versions remasterisées, Kingdom Hearts a progressivement construit un catalogue suffisamment important pour expliquer cette performance commerciale.

Le succès de la licence dépasse également les générations. À l’origine très associée aux joueurs ayant grandi avec la PlayStation 2, elle continue d'attirer de nouveaux fans, notamment grâce aux apparitions de Sora dans d’autres productions et à la forte attente autour des prochains épisodes.
Disney - https://thewaltdisneycompany.com/news/games-next-chapter/
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    posted the 08/15/2026 at 12:21 PM by altendorf
    comments (11)
    keiku posted the 08/15/2026 at 12:27 PM
    moi j'ai décroché avec le 3, car autant je l'ai trouver magnifique, autant niveau gameplay j'ai eu du mal et je ne parle même pas de l'histoire explosée en 50 support différent (chose qui m’insupporte)

    le 4 ne m'aillant pas attirer plus que ca non plus, et le déclin de disney n'aidant pas...
    alucardhellsing posted the 08/15/2026 at 12:29 PM
    Meme apres des années je reste un gros fan de KH meme si le 3 m"as deçu dans le sens ou les heros de squix etaient enormement absents pour certains

    Des mondes disney certains qui n'etaient pas interessants egalement
    loganwolverine posted the 08/15/2026 at 12:32 PM
    Disney et les Milliards vivement DoomSday qui va rajouter des Milliards
    yani posted the 08/15/2026 at 01:45 PM
    Je l'ai déjà dit mais le trois m'a moins plu que les deux premiers. Trop disney et pas assez square enix.

    Et à partir du moment où de l'aveu de Tetsuya Nomura lui même disant qu'il a dut refaire les anciens opus car ils se souvenait plus de machin ou machin, ben voilà quoi..... T'espère plus grand chose.

    C'est fun et sympa mais KH+KH2 c'était le top. J'avais bien aimé birth by sleep
    cail2 posted the 08/15/2026 at 02:12 PM
    keiku
    M'en parle pas, j'aimerai bien m'y mettre mais je saurai même pas par quel bout commencer (1-2 sur PS2 j'iamgine)...
    keiku posted the 08/15/2026 at 02:24 PM
    cail2 (1-2 sur PS2 j'iamgine), oui ce sont les meilleurs

    mais ils ont fait une compile regroupant les cinématique des autres épisode+ tous les jeux playstation, donc aujourd'hui c'est possible de faire en grande partie tous les épisodes...

    mais bon ca a casser le rythme quand tu a commencer sur ps2... surtout que tous les épisode ne se valent pas...
    altendorf posted the 08/15/2026 at 02:34 PM
    keiku Perso j'ai arrêté à l'époque du 2 et quand cela partait déjà en cacahuète avec les différents opus sur GBA. Je reste juste à jour à travers les vidéos qui résument l'histoire. On verra avec le 4.
    keiku posted the 08/15/2026 at 02:42 PM
    altendorf ouais déja entre le 1 et le 2 sur playstation fallait avoir fait chain of mémories pour relier les 2, mais quel idée de merde ils ont eu a l'époque...

    et même pour le 4 ca fait je ne sais combien d'année depuis le 3, j'ai pas vraiment envie de me retapper toute l'histoire pour comprendre ou on en est... même si j'ai encore quelque souvenir... surtout que j'ai pas fais mélody of mémory et heureusement qu'ils ont annulé missing link
    cail2 posted the 08/15/2026 at 02:47 PM
    keiku
    Quand tu parles de compil, tu parles de Kingdom Hearts All-in-One Package sur PS4 ou de KINGDOM HEARTS Collection sur PS5 ?
    keiku posted the 08/15/2026 at 03:00 PM
    cail2 KINGDOM HEARTS Collection si tu as la ps5

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    pimoody posted the 08/15/2026 at 03:56 PM
    keiku bah jusqu’au 3 ça allait bien effectivement même la narration commenceait à être problématique depuis un moment. Mais alors le 3… qu’est que c’était redondant, j’ai rien retrouvé en sensation de tout ceux d’avant. Je me tâte à ressayer des années après la déception atténuée, maintenant que j’ai chopé le coffre compilé PS4.

    Pourtant, j’ai même pris du plaisir sur quasi tout les épisodes spin-off, mais le 3 m’a tellement fait décroché que je fantasme maintenant le premier.
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