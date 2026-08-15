Disney vient de révéler un chiffre assez impressionnant concernant Kingdom Hearts. Dans un article consacré à la place du jeu vidéo dans la stratégie du groupe, la firme américaine classe désormais la célèbre série de Square Enix parmi ses franchises ayant généré plus d’un milliard de dollars de revenus en ventes au détail.L’information apparaît dans une publication destinée notamment aux investisseurs, dans laquelle Disney met en avant plusieurs de ses réussites dans le secteur vidéoludique. Le groupe évoque notamment son rapprochement avec Epic Games et Fortnite, ainsi que les performances de Marvel Rivals auprès d’un public plus jeune.Sean Shoptaw, vice-président exécutif chargé des jeux et du divertissement numérique chez Disney, indique ainsi que l’entreprise compte neuf jeux ayant dépassé le milliard de dollars de revenus au détail. Kingdom Hearts figure dans cette liste aux côtés, entre autres, de Marvel Strike Force, Disney Solitaire, Disney Tsum Tsum ou encore Disney Magic Kingdoms.Une performance qui peut sembler surprenante pour une licence aussi particulière. Depuis son lancement en 2002, Kingdom Hearts mélange les univers de Disney avec ceux de Square Enix, notamment autour de personnages et de références issus de Final Fantasy. Malgré une histoire devenue particulièrement complexe au fil des épisodes, la série a réussi à conserver une communauté très fidèle.La franchise compte aujourd’hui de nombreux épisodes et compilations sortis sur plusieurs générations de consoles. Entre les jeux principaux, les épisodes dérivés et les différentes versions remasterisées, Kingdom Hearts a progressivement construit un catalogue suffisamment important pour expliquer cette performance commerciale.Le succès de la licence dépasse également les générations. À l’origine très associée aux joueurs ayant grandi avec la PlayStation 2, elle continue d'attirer de nouveaux fans, notamment grâce aux apparitions de Sora dans d’autres productions et à la forte attente autour des prochains épisodes.