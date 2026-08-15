J'avais cet article en tête depuis quelques temps, je ne vous cache pas que ça m'a pris "un certain temps" (comme disait Fernand Raynaud, chapeau à celui qui aura la référence ^^).
Comme j'ai énormément joué avec mes enfants aux jeux vidéo, surtout ma fille, j'ai voulu faire un petit récapitulatif synoptique, afin de prendre conscience des jeux auxquels j'avais joué avec elle particulièrement.
Je me rends compte que l'on a fait énormément de jeux, de tous les genres, histoire d'avoir une culture vidéoludique étendue et de ne pas restreindre ce médium à des jeux abrutissants, d'avoir une ouverture d'esprit.
- Bref, dîtes-moi ce que vous pensez de cette (longue) liste ^^
- Jouez-vous aussi aux jeux vidéo avec vos enfants/ados/jeunes adultes ? Si oui à quels genres en particulier, sont-ils ouverts aux découvertes ?
Afin de démarrer, comme il se doit, la lecture de cet article, et partir sur de bonnes bases, veuillez prendre connaissance du gif ci-dessous, montez nettement le son, cliquez sur la vidéo suivante et fermez les yeux
Les jrpg et autre jeux d’action, c’est tout seul mais vu que c’est sur la tv du salon, tout le monde voit.
Ils ont fait les jeux Pat Patrouille et Gigantosaurus, quelques jeux de Schtroumpfs, quelques party games, et hier ils ont terminé Spyro 1 (j'ai juste fait les boss et quelques charges rapides).
Ils sont en formation. Une fois la trilogie Spyro terminée je les mets sur Klonoa, Marsupilami, Rayman Legends et Astro Bot (ils basculeront alors de ma PS4 à ma PS5).
Je pense qu'ils seront alors prêts à la fois pour le monde des AAA (Ratchet et Clank, Spider-Man ...) et pour celui des jeux en coop (Split Fiction, les jeux Lego, les jeux Asterix, etc). On verra.
Sinon, les jeux avec eux:
tekken 8
it take two
split fiction
promenade
outer wilds
final fantasy remake et rebirth
zelda skyward sword, windwaker hd et twilight princess hd
absolum
tnmt shredder revenge
the case of the golden idol et the rise of the golden idol
astrobot
rhytym paradise groove
après ils ont leur jeux à eux comme fortnite, dragon ball squadra, dragon ball sparkling zero.
En fait les débats stériles et les disputes sur tel ou tel jeu ou constructeur ne m'intéressent pas, j'ai juste envie de discussions autour du jeux vidéo, sans prise de tête.
J'aime essentiellement partager autour de cette passion.
J'ai des idées d'articles pas foncièrement originaux mais toujours sujet à proposer la discussion, le partage.
Merci les autres pour vos commentaires, c'est toujours intéressant à lire
Et oui, je joue en famille, déjà sur la base des bases (Mario Party). J'ai laissé tomber Fortnite (parce que plein le cul), également Rocket League (parce qu'ils savent pas jouer) et sur le reste, ils ont dépassé mon level depuis bien longtemps.
Je fais encore des petits jeux avec madame comme Split Fiction et j'attends beaucoup Orbitals et Valheim en fin d'année, puis Enshrouded (on adore les jeux de survie).
On a quand-même eu de bon moment sur Gears et Street of Rage.
Et avec mon enfant, pas d’écran pour le moment.
On jongle entre jeux de sociétés (commence doucement le roleplay) et les différents genres de jeux-vidéo : du Nintendo et jeux indépendants majoritairement.
Après forcément en multi Mario Kart / Mario Party et jeux du genre de temps en temps. Pokémon Unite aussi (même si ça a trop peu évolué).
Dernièrement ont à commencé Baba is you et on devrait continuer sur cette lancée sur Cocoon et Fantasy Life nottamment, que tu as cité.
Je m’intéressais aussi récemment à essayer de faire découvrir aux plus jeunes les anciens jeux PC (j’en ai loupé tellement en plus).