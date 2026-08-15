Bonjour à tous,J'avais cet article en tête depuis quelques temps, je ne vous cache pas que ça m'a pris "un certain temps" (comme disait Fernand Raynaud, chapeau à celui qui aura la référence ^^).Comme j'ai énormément joué avec mes enfants aux jeux vidéo, surtout ma fille, j'ai voulu faire un petit récapitulatif synoptique, afin de prendre conscience des jeux auxquels j'avais joué avec elle particulièrement.Je me rends compte que l'on a fait énormément de jeux, de tous les genres, histoire d'avoir une culture vidéoludique étendue et de ne pas restreindre ce médium à des jeux abrutissants, d'avoir une ouverture d'esprit.- Bref,de cette (longue) liste ^^avec vos enfants/ados/jeunes adultes ? Si oui à quels genres en particulier, sont-ils ouverts aux découvertes ?, veuillez prendre connaissance du gif ci-dessous, montez nettement le son, cliquez sur la vidéo suivante et fermez les yeux