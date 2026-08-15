Ouabde : Ascète irrévérencieux !
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Jouez-vous aux JV avec vos enfants ? Votre conjoint(e) ?
Bonjour à tous,

J'avais cet article en tête depuis quelques temps, je ne vous cache pas que ça m'a pris "un certain temps" (comme disait Fernand Raynaud, chapeau à celui qui aura la référence ^^).

Comme j'ai énormément joué avec mes enfants aux jeux vidéo, surtout ma fille, j'ai voulu faire un petit récapitulatif synoptique, afin de prendre conscience des jeux auxquels j'avais joué avec elle particulièrement.

Je me rends compte que l'on a fait énormément de jeux, de tous les genres, histoire d'avoir une culture vidéoludique étendue et de ne pas restreindre ce médium à des jeux abrutissants, d'avoir une ouverture d'esprit.

- Bref, dîtes-moi ce que vous pensez de cette (longue) liste ^^
- Jouez-vous aussi aux jeux vidéo avec vos enfants/ados/jeunes adultes ? Si oui à quels genres en particulier, sont-ils ouverts aux découvertes ?



Afin de démarrer, comme il se doit, la lecture de cet article, et partir sur de bonnes bases, veuillez prendre connaissance du gif ci-dessous, montez nettement le son, cliquez sur la vidéo suivante et fermez les yeux


























































































































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    posted the 08/15/2026 at 12:15 PM by ouabde
    comments (10)
    akinen posted the 08/15/2026 at 12:18 PM
    Non avec ma femme selon ses goûts. Genre outer wilds, yakuza, fallout, outer world, prince of persia the lost crown, dave the diver, les visual novel.

    Les jrpg et autre jeux d’action, c’est tout seul mais vu que c’est sur la tv du salon, tout le monde voit.
    jf17 posted the 08/15/2026 at 12:19 PM
    Oui , ma switch 1 et 2 sont uniquement pour ça
    liquidus posted the 08/15/2026 at 12:29 PM
    Ce nom que je n'avais pas vu depuis fort longtemps !
    magneto860 posted the 08/15/2026 at 12:32 PM
    Tout dépend de l'âge des enfants. Les miens sont jeunes.

    Ils ont fait les jeux Pat Patrouille et Gigantosaurus, quelques jeux de Schtroumpfs, quelques party games, et hier ils ont terminé Spyro 1 (j'ai juste fait les boss et quelques charges rapides).

    Ils sont en formation. Une fois la trilogie Spyro terminée je les mets sur Klonoa, Marsupilami, Rayman Legends et Astro Bot (ils basculeront alors de ma PS4 à ma PS5).

    Je pense qu'ils seront alors prêts à la fois pour le monde des AAA (Ratchet et Clank, Spider-Man ...) et pour celui des jeux en coop (Split Fiction, les jeux Lego, les jeux Asterix, etc). On verra.
    fan2jeux posted the 08/15/2026 at 12:34 PM
    Là mon fils vient d'éclater sephiroth dans kingdom heart 1, chose que je n'ai jamais pu faire.

    Sinon, les jeux avec eux:

    tekken 8
    it take two
    split fiction
    promenade
    outer wilds
    final fantasy remake et rebirth
    zelda skyward sword, windwaker hd et twilight princess hd
    absolum
    tnmt shredder revenge
    the case of the golden idol et the rise of the golden idol
    astrobot
    rhytym paradise groove


    après ils ont leur jeux à eux comme fortnite, dragon ball squadra, dragon ball sparkling zero.
    ouabde posted the 08/15/2026 at 01:05 PM
    Liquidus : effectivement, je poste toutes les morts d'évêques on va dire.
    En fait les débats stériles et les disputes sur tel ou tel jeu ou constructeur ne m'intéressent pas, j'ai juste envie de discussions autour du jeux vidéo, sans prise de tête.
    J'aime essentiellement partager autour de cette passion.
    J'ai des idées d'articles pas foncièrement originaux mais toujours sujet à proposer la discussion, le partage.

    Merci les autres pour vos commentaires, c'est toujours intéressant à lire
    shanks posted the 08/15/2026 at 01:48 PM
    Bon retour même si me temps d'un simple coucou.

    Et oui, je joue en famille, déjà sur la base des bases (Mario Party). J'ai laissé tomber Fortnite (parce que plein le cul), également Rocket League (parce qu'ils savent pas jouer) et sur le reste, ils ont dépassé mon level depuis bien longtemps.

    Je fais encore des petits jeux avec madame comme Split Fiction et j'attends beaucoup Orbitals et Valheim en fin d'année, puis Enshrouded (on adore les jeux de survie).
    22 posted the 08/15/2026 at 02:39 PM
    Très rare. J'ai rendu mon fils gamer mais c'est la génération Minecraft et les conneries qui vont avec.

    On a quand-même eu de bon moment sur Gears et Street of Rage.
    shambala93 posted the 08/15/2026 at 03:23 PM
    Avec mon épouse, très peu, quelques jeux Nintendo, c’est une lectrice, pas une gameuse.

    Et avec mon enfant, pas d’écran pour le moment.
    pimoody posted the 08/15/2026 at 03:47 PM
    Oui. Celui qui fonctionne le mieux et avec le plus de popularité chez moi c’est : Minecraft.

    On jongle entre jeux de sociétés (commence doucement le roleplay) et les différents genres de jeux-vidéo : du Nintendo et jeux indépendants majoritairement.
    Après forcément en multi Mario Kart / Mario Party et jeux du genre de temps en temps. Pokémon Unite aussi (même si ça a trop peu évolué).

    Dernièrement ont à commencé Baba is you et on devrait continuer sur cette lancée sur Cocoon et Fantasy Life nottamment, que tu as cité.

    Je m’intéressais aussi récemment à essayer de faire découvrir aux plus jeunes les anciens jeux PC (j’en ai loupé tellement en plus).
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