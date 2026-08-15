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Tides of Annihilation
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developer :
Eclipse Glow Games
genre :
action
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Tides of Annihilation : 53 minutes de gameplay
Le compte Youtube A9VG propose 53 minutes de gameplay pour Tides of Annihilation, l'occasion de voir le tuto, de l'explo et de nouveaux boss.
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yukilin
,
burningcrimson
posted the 08/15/2026 at 12:13 PM by
guiguif
comments (
14
)
perse9
posted
the 08/15/2026 at 12:15 PM
un bon gros jeux de merde chinois ou coreen pour ne rien changer
masharu
posted
the 08/15/2026 at 12:28 PM
perse9
Si ça c'est de la merde, alors les jeux occidentaux Ubisoft/Sony/Microsoft/EA etc c'est pire haha.
perse9
posted
the 08/15/2026 at 12:50 PM
masharu
sauf que les chinois/coreen pour le moment ils n'ont pas fait de BG3, last of us2, witcher3, diablo2 ect...après les japonais sont ceux qui proposent le plus de variété dans le gameplay et qui font changer le gaming mais les chinois ils ne font que copiés pour le moment mais sans faire mieux
shido
posted
the 08/15/2026 at 01:06 PM
perse9
sauf qu'on s'en branle de ton avis
guiguif
posted
the 08/15/2026 at 01:10 PM
perse9
sauf que les chinois/coreen pour le moment ils n'ont pas fait de BG3, last of us2, witcher3, diablo2 ect...
En même temps c'est pas ce qu'on leur demande.
volran
posted
the 08/15/2026 at 01:32 PM
Venant du mec
Perse9
qui avait dit Saros GOTY on est clairement d'accord pour dire que balek de ton avis
blacksad6
posted
the 08/15/2026 at 02:02 PM
perse9
Lies of P, meilleur soulslike qui n'est pas de Fromsoft. Alors que pourtant il en a TELLEMENT qui essayent depuis tant d'années (lords of the fallen, surge, enotria et j'en passe). Et c’est coréen.
Mais en effet, un gars qui annonce Saros comme GOTY (lol
) avant même sa sortie et qui annonce "jeu de merde" sur des jeux pas encore sortis...son avis on s'en balle un peu hein
burningcrimson
posted
the 08/15/2026 at 02:23 PM
Futur GOTY celui-là
love:
ghostofwolf
posted
the 08/15/2026 at 02:55 PM
burningcrimson
on verra mais pas avant 2027 la sortie du jeu
shining
posted
the 08/15/2026 at 03:20 PM
Vivement le jeux le système de combat a l'air ouf, le jeux que j’attendez le plus cette année et cette vidéo montre que ces une futur dinguerie.
perse9
posted
the 08/15/2026 at 03:42 PM
blacksad6
tu t'en balles tellement que tu es venue me coller un gros pavé. allez cass toi sale frustré
perse9
posted
the 08/15/2026 at 03:45 PM
shido
c'est sur tu as acheté crimson desert toi mdrrrrr
geo62
posted
the 08/15/2026 at 04:03 PM
roh la musique a 39mn , j'ai hâte !
masharu
posted
the 08/15/2026 at 04:38 PM
Hâte de voir les tenues, la demo en aurait plusieurs dont une robe rouge.
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En même temps c'est pas ce qu'on leur demande.
Mais en effet, un gars qui annonce Saros comme GOTY (lol ) avant même sa sortie et qui annonce "jeu de merde" sur des jeux pas encore sortis...son avis on s'en balle un peu hein