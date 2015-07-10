Alors que Naughty Dog travaille activement sur son prochain titre – Intergalactic – certains fans de la série Uncharted se demandent si le premier volet de la franchise, Uncharted: Drake’s Fortune, aura droit à un remake dans la lignée de The Last of Us Part 1. Benson Russell, concepteur du jeu original, a récemment expliqué pourquoi un tel remake constituerait une perte de temps et de ressources.
Dans une interview accordée à FRVR, Russell a affirmé qu’Uncharted n’avait pas vraiment besoin d’un remake, car son gameplay et ses graphismes ont très bien vieilli. Prenant l’exemple du remake du System Shock original, il a souligné que cette initiative « avait tout son sens : non seulement le jeu était jouable, mais sa configuration des touches était atroce, ce qui dissuadait beaucoup de gens d’y jouer ». À l’inverse, Russell considère toujours Uncharted: Drake’s Fortune comme un jeu « moderne », dans la mesure où son système de commandes reste tout à fait standard pour les jeux de tir à la troisième personne d’aujourd’hui.
C’est pourquoi, sachant que les abonnés au PlayStation Plus peuvent toujours jouer à la version originale d’Uncharted: Drake’s Fortune, Russell s’interroge : « Quel est l’intérêt de le remasteriser [ou d’en faire un remake] ? »
« Je ne vois tout simplement pas l’intérêt de le refaire », a-t-il poursuivi. « Il faudrait réécrire toute l’histoire pour l’améliorer, ce qui reviendrait à en changer l’esprit, les scènes et l’essence même du premier opus, n’est-ce pas ? Il faudrait ajouter ou retirer des éléments... Et qu’en est-il des séquences marquantes ? Les conserverait-on ? Ou faudrait-il les refaire parce qu’elles ne collent plus à la nouvelle histoire ? »
Fait intéressant, Russell estime également qu’un remake du jeu original ne contribuerait guère à faire découvrir la franchise à un nouveau public. Selon lui, le studio devrait plutôt « tirer les leçons d’Uncharted 4 et créer un nouveau jeu qui se déroule dans le passé, ou à n’importe quelle autre époque jugée pertinente ».
« Cela n’a aucun sens. Honnêtement, je pensais la même chose pour The Last of Us Part 1... si ces jeux sont anciens, ce n’est pas pour rien. » Russell a également fait remarquer qu'un remake donnerait davantage l'impression d'une « opération commerciale visant le profit » que d'une initiative réellement nécessaire à ce stade.
Il convient de noter que, depuis la sortie de The Last of Us en 2013, Naughty Dog a publié une version remastérisée du jeu sur PS4, puis un remake pour PS5 et PC. De même, The Last of Us Part II a également bénéficié d'une remastérisation. En revanche, concernant la franchise Uncharted, le studio n'a sorti que deux titres au cours des années 2010 :Uncharted 4: A Thief’s End et Uncharted: The Lost Legacy.
Bien que Naughty Dog semble prêt à tourner la page de la franchise Uncharted, un rapport publié plus tôt cette année a révélé que le studio avait, à un moment donné, « envisagé l'idée » de développer un Uncharted 5. Selon Tom Henderson, d'Insider Gaming, « un projet d'Uncharted 5 était à l'étude avant la pandémie de COVID ».
En attendant, la sortie d'Intergalactic est prévue en exclusivité sur PS5. Le jeu ne dispose toutefois pas encore de date de sortie.
Source : https://gamingbolt.com/uncharted-drakes-fortune-designer-says-a-remake-doesnt-make-sense/
zekk ça prouve que tu n'a rien compris à l'histoire (comme beaucoup qui pensent avoir compris The Last of Us Part II alors que non)
Je te conseille déjà de ne pas attendre Intergalactic : The Heretic Prophet, ça s'annonce beaucoup trop complexe pour toi.
Et de te concentrer plutôt sur des jeux avec des scénarios de série B, plus simple à comprendre, comme les jeux Capcom par exemple.
Neil Druckmann a affirmé que le remake de The Last of Us Part I était nécessaire pour rapprocher le jeu de la vision créative originale du studio, une fidélité qui était impossible à atteindre avec la technologie de la PlayStation 3. Lors de ses interviews (notamment au Summer Game Fest), il a exposé plusieurs arguments clés pour justifier cette version reconstruite à partir de zéro.
Les raisons de la nécessité du remake selon Neil Druckmann
Réaliser la vision d'origine : Les limitations techniques de la PS3 en 2013 imposaient des compromis sur les visuels et les animations. La puissance de la PS5 a permis à Naughty Dog de recréer les décors et les visages exactement comme ils l'avaient imaginé à l'époque.
Fidélité des performances d'acteurs : Le moteur graphique d'origine ne pouvait pas retranscrire fidèlement les micro-expressions faciales enregistrées lors de la capture de mouvements. Le remake utilise les données de jeu d'acteurs originales de Troy Baker (Joel) et Ashley Johnson (Ellie) pour restituer leur charge émotionnelle brute sans altération.
Continuité technologique avec Part II : L'un des objectifs principaux était de permettre aux joueurs d'enchaîner The Last of Us Part I et The Last of Us Part II de manière fluide, sans ressentir de fossé générationnel ou de rupture dans le gameplay et la fidélité visuelle.
Fonctionnalités d'accessibilité majeures : Le remake a servi à intégrer toutes les innovations d'accessibilité développées pour Part II (comme l'audio-description ou des commandes ultra-personnalisables), rendant le chef-d'œuvre original enfin jouable pour un public beaucoup plus large.
zekk
Mec, t’as rien compris à l’histoire de TLOU ! Rohh
C’est l’autre taré qui le dit !
Le premier Uncharted malgré ce qui ce que dit l’article a très mal vieilli niveau gameplay, là où TLOU justement n’a bien vieilli d
Et où le remake n’était pas nécessaire
shambala93 il est timbré, t’enlève le spam d'articles, c’est le aeris des pro-S
J'imagine déjà la rupture d'anévrisme en essayant de comprendre une saga comme Hyperion, par exemple.