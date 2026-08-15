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Marvel Tokon Fighting Souls
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name : Marvel Tokon Fighting Souls
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Arc System Works
genre : combat
other versions : PC
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zboubi480
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Marvel Tokon est un bide : 485 000 ventes
Le jeu de combat Marvel Tōkon: Fighting Souls s'est vendu à environ 485 000 exemplaires lors de sa première semaine de commercialisation.

Sorti le 6 août 2026, le titre co-développé par Arc System Works et PlayStation Studios a généré environ 33 millions de dollars de revenus globaux.

Répartition des ventes par plateforme

PlayStation 5 : Représente 74 % du volume total des ventes. Les copies physiques ne comptent que pour 15,1 % sur cette console.

PC (Steam) : Représente les 26 % restants.
Un démarrage en demi-teinte

Bien que ces chiffres soient honorables pour un jeu de versus fighting en format 4v4, les analystes d'Alinea Analytics estiment que le jeu aurait dû facilement dépasser le million de ventes.

Deux facteurs majeurs ont freiné ce succès :

Problèmes techniques sur PC : Des bugs et des soucis de performance notables durant la bêta et au lancement ont refroidi la communauté Steam, limitant fortement le bouche-à-oreille positif.

Restrictions géographiques : Le jeu subit d'importantes restrictions de distribution, le rendant indisponible à l'achat dans plus d'une centaine de pays au lancement.
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    aeris201
    posted the 08/15/2026 at 11:53 AM by zboubi480
    comments (21)
    keiku posted the 08/15/2026 at 11:55 AM
    c'est dans la moyenne des jeux arc sys, ce n'est pas un bide ni un succès...
    ravyxxs posted the 08/15/2026 at 11:57 AM
    SF5 aussi était un bide, et au final à fait de très bonne vente pour CAPCOM.

    Ce jeu va emprunter la même route.

    Et si ça c'est un bide, que dire de GGSTRIVE ?

    Le jeu arrive dans tous les tournois de VF, dont l'EVO, donc à moins de connaître le milieu, parler de bide vous y allez bien fort

    keiku Oui voila
    fritesmayo76 posted the 08/15/2026 at 11:59 AM
    Y a vraiment beaucoup de chose à revoir, entre le mode episode qui est configuré de façon à te faire perdre volontairement du temps et le cool down des assists niveau gameplay c'est pas bandant. Heureusement qu'il y a toujours la partie graphique pour sauver les meubles.
    altendorf posted the 08/15/2026 at 12:01 PM
    Alinea Analytics toujours aussi loin de la réalité
    marchand2sable posted the 08/15/2026 at 12:05 PM
    Ils auraient dû faire un DB FighterZ 2 clairement.
    aeris201 posted the 08/15/2026 at 12:09 PM
    Deux echecs la meme semaine avec Bide of Reincarnation.

    Ce début de mois d'aout c'est la soupe a la grimace chez Playstation
    thelastone posted the 08/15/2026 at 12:10 PM
    Bide bide , les mots ont un sens les gars .. c'est correcte sans être extra mais "bide" voilà quoi ..
    alexkidd posted the 08/15/2026 at 12:14 PM
    Ca va se vendre sur la longueur, en demat il y a beaucoup d'achats différés vu que le produit est toujours dispo par définition. En plus été = vacances = moins de ventes
    jaysennnin posted the 08/15/2026 at 01:06 PM
    fighter Z s'est vendu à combien à son lancement ?
    djfab posted the 08/15/2026 at 01:07 PM
    500 000 en 1 semaine pour un jeu de combat, c'est un bon chiffre ! Surement un titre pour inciter à cliquer !
    snave posted the 08/15/2026 at 01:17 PM
    Le mot bide est utilisé trop bêtement par certaines personnes, apprenez le vrai sens du terme avant de l'utiliser à tort et à travers, ça devient relou.
    tripy73 posted the 08/15/2026 at 01:26 PM
    En même temps la version PC utilise l'un des pires système anti-cheat du marché qui rajoute de l'input lag, donc pour un jeu de combat qui se veut compétitif, c'est juste la plus grosse connerie qu'ils pouvaient faire...
    amario posted the 08/15/2026 at 01:50 PM
    Pas un vide du tout pour un VS game de niche
    fritesmayo76 posted the 08/15/2026 at 01:58 PM
    snave Comme ceux qui utilisent "master class" et "dinguerie".
    En plus de ne pas saisir le sens des mots, ça indique souvent un manque de vocabulaire (voir d'intelligence si j'étais taquin)
    mwaka971 posted the 08/15/2026 at 02:01 PM
    En meme temps y a pas de stock en physique
    cail2 posted the 08/15/2026 at 02:20 PM
    ~500K pour ce type de jeu en une semaine (qui aura du suivi, des DLC), je pense pas que ce soit un bide. Et Alinea ne donne évidemment aucun argument factuel pour alimenter ce propos. A titre de comparaison :
    - Street Fighter 6 : 2 millions en 1 mois.
    - GG Strive : 500K en un mois.
    Tokon se situe entre les 2 (et en période de vacances estivales) donc "raisonnable".
    burningcrimson posted the 08/15/2026 at 03:18 PM
    aeris201 Pourquoi tu parles pas des bides StarFox et Yoshi ? Tokons va se rattraper avec les DLCs
    zekk posted the 08/15/2026 at 03:23 PM
    Dis moi que tu ne connais rien au marché, sans me dire que tu ne connais rien au marché...


    burningcrimson le pire c’est qu’ils s'acharnent sur le jeu Gamefreak, tout ça parce qu’ils ont fait un jeu sans Nintendo...
    burningcrimson posted the 08/15/2026 at 03:43 PM
    zekk Il est complètement à fond dans son personnage mais là ça devient gênant, car il troll H24
    zekk posted the 08/15/2026 at 03:45 PM
    burningcrimson c’est clair !
    cidkageno posted the 08/15/2026 at 04:37 PM
    Ca confirme en tout cas que le genre se vend mieux sur console que sur pc contrairement a ce que certains aiment nous faire croirent.
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