Le jeu de combat Marvel Tōkon: Fighting Souls s'est vendu à environ 485 000 exemplaires lors de sa première semaine de commercialisation.
Sorti le 6 août 2026, le titre co-développé par Arc System Works et PlayStation Studios a généré environ 33 millions de dollars de revenus globaux.
Répartition des ventes par plateforme
PlayStation 5 : Représente 74 % du volume total des ventes. Les copies physiques ne comptent que pour 15,1 % sur cette console.
PC (Steam) : Représente les 26 % restants.
Un démarrage en demi-teinte
Bien que ces chiffres soient honorables pour un jeu de versus fighting en format 4v4, les analystes d'Alinea Analytics estiment que le jeu aurait dû facilement dépasser le million de ventes.
Deux facteurs majeurs ont freiné ce succès :
Problèmes techniques sur PC : Des bugs et des soucis de performance notables durant la bêta et au lancement ont refroidi la communauté Steam, limitant fortement le bouche-à-oreille positif.
Restrictions géographiques : Le jeu subit d'importantes restrictions de distribution, le rendant indisponible à l'achat dans plus d'une centaine de pays au lancement.
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posted the 08/15/2026 at 11:53 AM by zboubi480
Ce jeu va emprunter la même route.
Et si ça c'est un bide, que dire de GGSTRIVE ?
Le jeu arrive dans tous les tournois de VF, dont l'EVO, donc à moins de connaître le milieu, parler de bide vous y allez bien fort
keiku Oui voila
Ce début de mois d'aout c'est la soupe a la grimace chez Playstation
En plus de ne pas saisir le sens des mots, ça indique souvent un manque de vocabulaire (voir d'intelligence si j'étais taquin)
- Street Fighter 6 : 2 millions en 1 mois.
- GG Strive : 500K en un mois.
Tokon se situe entre les 2 (et en période de vacances estivales) donc "raisonnable".
burningcrimson le pire c’est qu’ils s'acharnent sur le jeu Gamefreak, tout ça parce qu’ils ont fait un jeu sans Nintendo...