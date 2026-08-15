Le jeu de combat Marvel Tōkon: Fighting Souls s'est vendu à environ 485 000 exemplaires lors de sa première semaine de commercialisation.



Sorti le 6 août 2026, le titre co-développé par Arc System Works et PlayStation Studios a généré environ 33 millions de dollars de revenus globaux.



Répartition des ventes par plateforme



PlayStation 5 : Représente 74 % du volume total des ventes. Les copies physiques ne comptent que pour 15,1 % sur cette console.



PC (Steam) : Représente les 26 % restants.

Un démarrage en demi-teinte



Bien que ces chiffres soient honorables pour un jeu de versus fighting en format 4v4, les analystes d'Alinea Analytics estiment que le jeu aurait dû facilement dépasser le million de ventes.



Deux facteurs majeurs ont freiné ce succès :



Problèmes techniques sur PC : Des bugs et des soucis de performance notables durant la bêta et au lancement ont refroidi la communauté Steam, limitant fortement le bouche-à-oreille positif.



Restrictions géographiques : Le jeu subit d'importantes restrictions de distribution, le rendant indisponible à l'achat dans plus d'une centaine de pays au lancement.