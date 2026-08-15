accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
163
Likes
Likers
Who likes this ?
trez
,
funkenstein
,
greil93
,
atyby28
,
youki
,
cuthbert
,
shampix
,
ichigoo
,
maksamo
,
kiku1x
,
trezert
,
liquidus
,
innake
,
fantacitron
,
stonesjack
,
darkkain80
,
milo42
,
strifedcloud
,
rixlos
,
roy001
,
klepapangue
,
fleauriant
,
minx
,
sorow
,
thib50
,
aiolia081
,
binou87
,
grimmroy
,
leykel
,
achille
,
tvirus
,
rosewood
,
shincloud
,
sephiroth07
,
sauronsg
,
kurosama
,
fullbuster
,
lanni
,
pokute
,
kasumi
,
jf17
,
neokiller
,
traveller
,
mickurt
,
furtifdor
,
momotaros
,
drakeramore
,
fuji
,
bibi300
,
loudiyi
,
darkvador
,
jeanouillz
,
kenrock
,
anonymous340
,
goldmen33
,
svr
,
shurax93
,
lz
,
x1x2
,
lafontaine
,
latimevic
,
linkiorra
,
diablass59
,
monkeydluffy
,
supatony
,
gunotak
,
heracles
,
yka
,
waurius59
,
monnette
,
kyogamer
,
hir0k
,
spaaz
,
link49
,
battossai
,
darkfoxx
,
anakaris
,
dedrial
,
spartan1985
,
kisukesan
,
dx93
,
gantzeur
,
ootaniisensei
,
soulshunt
,
eldren
,
elmax
,
darkyx
,
murasamune
,
arngrim
,
jojoplay4
,
kikibearentongues
,
indianajones
,
hyoga57
,
airzoom
,
link80
,
docteurdeggman
,
eruroraito7
,
archesstat
,
fortep
,
davidhm
,
jorostar
,
chester
,
gamjys
,
opthomas
,
seriouslo
,
seriously
,
geugeuz
,
kenpokan
,
gat
,
edgar
,
bliss02
,
aozora78
,
jeuxtorrents
,
rebellion
,
kabuki
,
leblogdeshacka
,
mugimando
,
51love
,
neckbreaker71
,
sphinx
,
tuni
,
iglooo
,
lucaslegamer
,
tynokarts
,
torotoro59
,
kali
,
misterpixel
,
marchand2sable
,
coco6767
,
shindo
,
icebergbrulant
,
raph64
,
negan
,
rayzorx09
,
roxloud
,
fandenutella
,
gamergunz
,
niveforever
,
voxen
,
siil
,
biboys
,
osiris
,
gunhedtv
,
walterwhite
,
benji54
,
kamina
,
receiversms
,
johnt
,
trichejeux
,
plistter
,
varanime
,
salocin
,
giusnake
,
drockspace
,
suzukube
,
bourbon
,
orichimarugin
,
spawnini
,
xylander
,
jamrock
,
tripy73
,
ravyxxs
,
famimax
shanks
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
2128
visites since opening :
6577267
shanks
> blog
all
Divers
Jeux Video
Sketch
Cinéma
Infos en vrac
Foot
Le rien
Questions connes
Aide aux succès
Game of Thrones
(Jolies ?) images
Avengers DOOMSDAY : la nouvelle bande-annonce
Jeux Video
Bon.
Je bande là
Du matin, signe de bonne santé
tags :
3
Likes
Who likes this ?
walterwhite
,
alucardhellsing
,
idd
posted the 08/15/2026 at 08:06 AM by
shanks
comments (
29
)
walterwhite
posted
the 08/15/2026 at 08:15 AM
amario
posted
the 08/15/2026 at 08:16 AM
Je regarde paaaass
evasnake
posted
the 08/15/2026 at 08:26 AM
Docteur Doom maintenant?!
adamjensen
posted
the 08/15/2026 at 08:26 AM
Toujours bof...
Mais je lui laisserais quand même sa chance.
pimoody
posted
the 08/15/2026 at 08:41 AM
Mouai, toujours aussi plat en terme de mise en scène, photographie et effets spéciaux qui semblent peu engageant.
Après la dramaturgie avec Doom / Downey Junior, c’est ce qui fait tout le sel. Mais franchement, on en tellement rien à faire du destin de la terre, du monde et de la plupart des personnages (qui peuvent revivre n’importe où, n’importe comment), que au final on a presque justement envie que Doom en finisse avec tout ça.
Thor par exemple, ils l’ont tellement réduit à être un guignol que j’ai plus aucun affect (pour ce que j’en avait) pour le personnage. Cela dit, quand il vont tout reboot avec des nouveaux acteurs et personnages, ils auront tellement rendu has-been les anciens que ça va finir par passer tranquil.
alucardhellsing
posted
the 08/15/2026 at 08:49 AM
dr doom rules !!!!!!!
shanks
posted
the 08/15/2026 at 08:59 AM
evasnake
titre canadien (la chaîne Marvel FR a pas encore up la vidéo)
ratchet
posted
the 08/15/2026 at 09:03 AM
+ BA de la série Vision (ça a l’air top) et casting aux petits oignons pour Xmen. Franchement quelle belle époque pour le MCU
burningcrimson
posted
the 08/15/2026 at 09:47 AM
J'ai rien maté du MCU après end-game donc je suis un peu perdu mais bon, ça à l'air sympa quand même et Dr Doom à la classe
magneto860
posted
the 08/15/2026 at 09:49 AM
Ils peuvent me montrer autant de minutes qu'ils veulent, pour moi Noël ce sera Dune partie 3. Même si j'ai envie de voir Doomsday, je n'aurai pas deux fenêtres possibles pour un ciné. Disney s'est vautré sur le calendrier sur ce coup là.
ducknsexe
posted
the 08/15/2026 at 10:01 AM
Dommage que toute la phase précédant Avengers: Doomsday soit aussi nulle à chier. Mis à part peut-être le dernier Spider-Man, je ne retiens quasiment aucun film Marvel depuis Avengers: Endgame. Tout ça pour en arrivé à Doomsday. Allez mettons quand même une petite pièce sur celui-ci !
shanks
posted
the 08/15/2026 at 10:01 AM
magneto860
Disney s'est vautré sur le calendrier sur ce coup là.
Je pense pas que Doomsday ait quelque chose à craindre de Dune 3
shinz0
posted
the 08/15/2026 at 10:02 AM
Mouais...Victor Von Doom qui débarque sans background et qui devient la plus grande menace
ratchet
casting de X-Men énorme
magneto860
posted
the 08/15/2026 at 10:14 AM
shanks
En grand fan du MCU qui préfère aller voir Dune Partie 3 je ne suis forcément pas de cet avis mais je respecte. On verra.
shinz0
Il apparaît en scène post générique des quatre fantastiques, sans dire un mot. De son côté Thanos avait eu le droit à une phrase dans Avengers 1 avant sa vraie apparition dans Avengers 3. Le reste c'était des émissaires ou des "on dit".
vyse
posted
the 08/15/2026 at 10:18 AM
pimoody
bah c'est pas Sam raimi ou Zack snyder (the watchemen) t'attends pas a des idées de mise en scene ou une photo qui veut faire passer des émotions ; ce sont des produit de divertissement de masse et ca doit etre efficace ni plus ni moins
shinz0
posted
the 08/15/2026 at 10:22 AM
magneto860
on verra bien mais je reste méfiant pour l'instant
Et ma priorité c'est Dune 3 aussi
mithrandir
posted
the 08/15/2026 at 11:05 AM
Sympa, hâte de voir Downey Jr dans ce rôle mais prio à Dune 3 aussi !
ratchet
posted
the 08/15/2026 at 11:33 AM
shinz0
Thanos au final c’était presque pareil sans ses petits cameo. (En dehors des gardiens 1 le reste ça servait juste à dire qu’il était la)
Ultron a bien gérer pour un gros méchant d’un film Avengers et dans background.
ravyxxs
posted
the 08/15/2026 at 11:52 AM
Sentinelles ????
OK VA Y AVOIR DES MORTS
shinz0
Comme dit
ratchet
le traitement de Thanos c'était pareil. Le film n'est pas sorti, ça serait bien d'éviter de voir des failles, encore si c'est le nom, qui n'en sont pas et donner l'impression que c'est un script qui sort d'un happy meal
ziggourat
posted
the 08/15/2026 at 12:01 PM
C'est un grand non, c'est plat, c'est terne, doctor doom, j'en ai rien à cirer. Je reste déçu de ne pas avoir eu Kang qui avait eu une belle introduction dans Loki. D'ailleurs pour ce dernier, que vient-il faire dans ce film ? Ça détruit complètement tout son magnifique parcours de redemption et la finalité de son voyage...
Bref, sans moi
cyr
posted
the 08/15/2026 at 12:23 PM
Celui la j'irai le voir.
loganwolverine
posted
the 08/15/2026 at 12:31 PM
magneto860
Qu'est ce que tu racontes, comme sous entends
shanks
le grand public va allez voir Doomsday, les fans de Dunes parmis eux iront voir aussi le film, sans compter les personnes "rien a faire de Marvel, je suis différent" qui sont 6 en comptant le mec qui suit un groupe de Nanas pour en fourrer une le soir après un Thé Matcha en Baggie en pleine hivers....
ziggourat
et le film dépassera quand même le milliards avec ou sans toi tkt pas
magneto860
posted
the 08/15/2026 at 12:44 PM
loganwolverine
Encore sur Ecran Large y a dix minutes je lis en commentaire :
"Mais à regarder Dune 3 en face la différence fait vraiment mal. Y’a plus de cinema, plus d’ampleur, plus de DA intéressante, plus d’émotions."
Je ne dis pas que le film sera un crash financier (c'est impossible), je dis qu'il sort au mauvais moment.
Dune Partie 3 c'est la conclusion et la fin d'une aventure épique qui marque le cinéma d'une empreinte, alors que Doomsday c'est la Partie 1 (il faudra attendre un an pour voir la défaite de Doom) d'un film qui ressemble aux autres et qui rappelle des acteurs qui marchent de peur de faire un flop. C'est aussi un film qui, contrairement à Infinity War et Endgame, ne bénéficie pas de la hype entraînée par une série de plus de vingt films. La menace arrive comme un cheveu sur la soupe.
Tu ne vois vraiment pas la différence ? (mais oui, le film dépassera les 1.5 milliards sans problème, c'est juste que sans Dune en face il aurait pu faire bien mieux car il s'annonce profondément FADE en comparaison)
ratchet
posted
the 08/15/2026 at 12:44 PM
ziggourat
C’est le Loki [spoil]d’avant la saison 2. Il vient rendre visite à Steve et Peggy pour les bouger dans une autre terre. Celle des FF. (Qui crée l’incursion de Doom et sa famille) [/spoil]
Voilà. Vous voulez pas patienter avant de juger un film bah voilà.
magneto860
posted
the 08/15/2026 at 12:48 PM
ziggourat
Loki est devenu le maître des histoires, il gère le multivers sans que personne ne soit au courant (à part des membres du TVA) et Doctor Doom veut et va anéantir le multivers (d'où l'arrivée des X-Men notamment).
Donc non seulement Loki est présent mais il va prendre cher.
idd
posted
the 08/15/2026 at 03:02 PM
je suis vraiment intrigué par le côté "vous avez vécu des vies volées"
Hâte de voir ce que ça signifie.
avec Dune 3 ça va être une fin d'année sympa au ciné
maxx
posted
the 08/15/2026 at 03:25 PM
Franchement j'ai du mal hein avec le BA... J'ai juste hâte de voir la performance de Robert Downey Jr qui je pense va tout porter. Parce que là... C'est vraiment sa voix et présence qui donne un petit quelque chose a la bande annonce et la présence du casting X-MEN qui a toujours une place spéciale dans les cœurs sinon c'est quand même pas terrible. Et putain c'est pas beau quoi. Visuellement c'est vraiment pas terrible comme beaucoup de films Marvel (Spider-Man franchement y a des moments c'est chaud). C'est quelque chose qui m'embête de plus en plus. Ils gagnent a pas laisser les artistes faire du bon boulot.
pimoody
posted
the 08/15/2026 at 03:36 PM
vyse
de faits oui, et je le regrette.
Je regrette quand on pouvait justement encore voir (accompagné de quelques autres daubes cherchant seulement de la rentabilité, faut quand même le dire) faire des Spider-Man ou des DC qui étaient des films fait par des cinéastes.
Mais tu as raison, c’est un pure produit engendré par le consumérisme et je ne devrais rien en attendre d’autre. Le prendre comme un divertissement qui va jouer sur notre nostalgie pour procurer de la dramaturgie superficiel et le laisser choper par les nombreux twists « grandilonesque ».
maxx
posted
the 08/15/2026 at 04:09 PM
pimoody
Oui faut pas s'attendre a du grand cinéma mais plus sa passe et pire c'est. Les FX c'est une cata, là cette bande annonce les plans c'est pas terribles et visuellement y a rien qui ressort. C'est vrai faut pas s'attendre a trop non plus mais les films Marvel savent ou savaient quand même faire des trucs cinématographiquement sympa.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Mais je lui laisserais quand même sa chance.
Après la dramaturgie avec Doom / Downey Junior, c’est ce qui fait tout le sel. Mais franchement, on en tellement rien à faire du destin de la terre, du monde et de la plupart des personnages (qui peuvent revivre n’importe où, n’importe comment), que au final on a presque justement envie que Doom en finisse avec tout ça.
Thor par exemple, ils l’ont tellement réduit à être un guignol que j’ai plus aucun affect (pour ce que j’en avait) pour le personnage. Cela dit, quand il vont tout reboot avec des nouveaux acteurs et personnages, ils auront tellement rendu has-been les anciens que ça va finir par passer tranquil.
titre canadien (la chaîne Marvel FR a pas encore up la vidéo)
Disney s'est vautré sur le calendrier sur ce coup là.
Je pense pas que Doomsday ait quelque chose à craindre de Dune 3
ratchet casting de X-Men énorme
shinz0 Il apparaît en scène post générique des quatre fantastiques, sans dire un mot. De son côté Thanos avait eu le droit à une phrase dans Avengers 1 avant sa vraie apparition dans Avengers 3. Le reste c'était des émissaires ou des "on dit".
Et ma priorité c'est Dune 3 aussi
Ultron a bien gérer pour un gros méchant d’un film Avengers et dans background.
OK VA Y AVOIR DES MORTS
shinz0 Comme dit ratchet le traitement de Thanos c'était pareil. Le film n'est pas sorti, ça serait bien d'éviter de voir des failles, encore si c'est le nom, qui n'en sont pas et donner l'impression que c'est un script qui sort d'un happy meal
Bref, sans moi
ziggourat et le film dépassera quand même le milliards avec ou sans toi tkt pas
"Mais à regarder Dune 3 en face la différence fait vraiment mal. Y’a plus de cinema, plus d’ampleur, plus de DA intéressante, plus d’émotions."
Je ne dis pas que le film sera un crash financier (c'est impossible), je dis qu'il sort au mauvais moment.
Dune Partie 3 c'est la conclusion et la fin d'une aventure épique qui marque le cinéma d'une empreinte, alors que Doomsday c'est la Partie 1 (il faudra attendre un an pour voir la défaite de Doom) d'un film qui ressemble aux autres et qui rappelle des acteurs qui marchent de peur de faire un flop. C'est aussi un film qui, contrairement à Infinity War et Endgame, ne bénéficie pas de la hype entraînée par une série de plus de vingt films. La menace arrive comme un cheveu sur la soupe.
Tu ne vois vraiment pas la différence ? (mais oui, le film dépassera les 1.5 milliards sans problème, c'est juste que sans Dune en face il aurait pu faire bien mieux car il s'annonce profondément FADE en comparaison)
Voilà. Vous voulez pas patienter avant de juger un film bah voilà.
Donc non seulement Loki est présent mais il va prendre cher.
Hâte de voir ce que ça signifie.
avec Dune 3 ça va être une fin d'année sympa au ciné
Je regrette quand on pouvait justement encore voir (accompagné de quelques autres daubes cherchant seulement de la rentabilité, faut quand même le dire) faire des Spider-Man ou des DC qui étaient des films fait par des cinéastes.
Mais tu as raison, c’est un pure produit engendré par le consumérisme et je ne devrais rien en attendre d’autre. Le prendre comme un divertissement qui va jouer sur notre nostalgie pour procurer de la dramaturgie superficiel et le laisser choper par les nombreux twists « grandilonesque ».