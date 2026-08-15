profile
mrpopulus
47
Likes
Likers
mrpopulus
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1252
visites since opening : 2696881
mrpopulus > blog
Dernier rappel : Gears of War 2 VS Gears of War 3
Faut bien le terminer non ce VS ? :P

https://www.gamekyo.com/blog_article487071.html
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 08/14/2026 at 08:22 PM by mrpopulus
    comments (1)
    dalbog posted the 08/15/2026 at 05:08 AM
    Le 2 était tellement le patron du TPS

    Même aujourd'hui la campagne est très prenante, 18 ans après c'est fou qu'il soit toujours dans le haut du panier.

    La version SeriesX est impressionnante d'ailleurs.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo