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mrpopulus
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Dernier rappel : Gears of War 2 VS Gears of War 3
Faut bien le terminer non ce VS ? :P
https://www.gamekyo.com/blog_article487071.html
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posted the 08/14/2026 at 08:22 PM by
mrpopulus
comments (
1
)
dalbog
posted
the 08/15/2026 at 05:08 AM
Le 2 était tellement le patron du TPS
Même aujourd'hui la campagne est très prenante, 18 ans après c'est fou qu'il soit toujours dans le haut du panier.
La version SeriesX est impressionnante d'ailleurs.
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Même aujourd'hui la campagne est très prenante, 18 ans après c'est fou qu'il soit toujours dans le haut du panier.
La version SeriesX est impressionnante d'ailleurs.