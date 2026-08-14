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Amazon tourne définitivement le dos aux MMO


Amazon Game Studios tourne une page importante de son aventure dans le jeu en ligne. L'éditeur américain va progressivement abandonner la gestion occidentale de Lost Ark et Throne and Liberty, en transférant leurs activités à leurs développeurs d'origine.

Le premier concerné sera Throne and Liberty. Le passage de relais à FirstSpark Games et NC Corporation est prévu au quatrième trimestre 2026. Pour les joueurs, la transition devrait rester relativement transparente : le MMO continuera d'être disponible sur Steam, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, tandis que les comptes existants seront conservés. Le support client et les différents services associés passeront toutefois sous la responsabilité de NC.

Du côté de Lost Ark, le transfert interviendra au début de l'année 2027. Smilegate, développeur historique du jeu, reprendra alors les commandes de son exploitation en Occident. Cette transition aura néanmoins quelques conséquences pour les joueurs, puisque l'historique des communications en jeu ainsi que les pseudonymes des joueurs seront perdus lors du changement.

Ce désengagement marque surtout la fin d'une période pour Amazon Game Studios, qui avait placé les MMO au cœur de sa stratégie dans le jeu vidéo. Le studio avait déjà mis un terme au développement de contenu pour New World après plusieurs vagues de licenciements. Les serveurs du jeu doivent par ailleurs fermer en 2027. Amazon avait également annulé en mai 2026 son projet de MMO basé sur Le Seigneur des Anneaux.

Contrairement à New World, Lost Ark et Throne and Liberty ne sont cependant pas condamnés à disparaître. Les deux titres vont continuer leur activité en Occident, mais sous la responsabilité de leurs créateurs respectifs. Pour les joueurs, il s'agit donc davantage d'un changement de gestion que d'une véritable fin de service.
Hitmarker - https://hitmarker.net/news/amazon-is-handing-lost-ark-and-throne-and-liberty-back-to-their-developers-leaving-the-mmo-business-entirely-4466044
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    posted the 08/14/2026 at 07:43 PM by altendorf
    comments (4)
    khazawi posted the 08/14/2026 at 07:50 PM
    Phil Spencer avait dit pourtant que les concurrents de Xbox sont Google et Amazon entre autres
    ravyxxs posted the 08/14/2026 at 08:52 PM
    Amazon, Netflix, Google, EBAY,TEMU, qu'importe, ça serait bien qu'il y ai des associations pour empêcher ces corpos de toucher des secteurs dont ils n'ont AUCUNE compétences pour éviter de futur licenciement en masse !! Le jeu vidéo c'est tellement devenu le domaine de pute, on te prend par l'arrière et on te dégage derrière une beine à ordure sans conséquences.

    Ecoeurant.

    khazawi Non mais lui pas étonnant qu'il ai été viré, à côté de ses pompes...
    shambala93 posted the 08/14/2026 at 09:46 PM
    Ils n’ont rien compris aux jeux vidéo. Sur tous les plans, ils ont foiré.
    Ils n’ont servis à rien.
    Pour « paraphraser » un homme célèbres; dans le jeu vidéo, on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien.
    darkxehanort94 posted the 08/15/2026 at 02:59 AM
    L'Argent ne suffit pas
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