XX_750000 a partagé plus de photos de la boîte de la manette Pro de la Switch 2 pour le 40e anniversaire de Zelda, incluant une image avec un troisième produit Nintendo censuré qui ne peut pas encore être révélé :
En gros, on sait qu'il y a une manette et une console qui arrivent, mais il dit qu'ils vont sortir un troisième produit qu'il ne peut pas encore révéler. La deuxième image est censée le montrer, avec une règle numérique pour qu'on puisse avoir une idée de la taille approximative. Il a aussi dévoilé des images du possible rendu de la manette :
Il y aurait donc un autre produit commercialisé pour accompagner le Bundle :
Peut-être un nouvel Amiibo?
Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1voa9xv/xx_750000_has_shared_more_photos_of_the_zelda/
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posted the 08/14/2026 at 05:49 PM by link49
Quitte a leaker, autant aller jusqu'au bout et ne pas le faire qu'a moitié
La console à l'air pas trop mal, mais le Dock semble mouai, surtout que le Dock de la collector OLED était top.
Mais je prendrais la collector Pokémon Vent et vague