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The Legend of Zelda : Ocarina of Time
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name : The Legend of Zelda : Ocarina of Time
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action-aventure
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[40 ans Zelda] Un troisième produit commercialisé?


XX_750000 a partagé plus de photos de la boîte de la manette Pro de la Switch 2 pour le 40e anniversaire de Zelda, incluant une image avec un troisième produit Nintendo censuré qui ne peut pas encore être révélé :



En gros, on sait qu'il y a une manette et une console qui arrivent, mais il dit qu'ils vont sortir un troisième produit qu'il ne peut pas encore révéler. La deuxième image est censée le montrer, avec une règle numérique pour qu'on puisse avoir une idée de la taille approximative. Il a aussi dévoilé des images du possible rendu de la manette :





Il y aurait donc un autre produit commercialisé pour accompagner le Bundle :



Peut-être un nouvel Amiibo?

Source : https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1voa9xv/xx_750000_has_shared_more_photos_of_the_zelda/
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    aeris201
    posted the 08/14/2026 at 05:49 PM by link49
    comments (10)
    riddler posted the 08/14/2026 at 05:53 PM
    Que c’est moche il y avait tellement mieux à faire
    fdestroyer posted the 08/14/2026 at 05:53 PM
    Si ya vraiment un Link NES en pixel art derrière c'est le ponpon
    aeris201 posted the 08/14/2026 at 05:58 PM
    Pourquoi il cache ?

    Quitte a leaker, autant aller jusqu'au bout et ne pas le faire qu'a moitié
    pimoody posted the 08/14/2026 at 06:01 PM
    Ils auraient pas pu faire tout en nuances de vert ? Quitte à y aller.
    La console à l'air pas trop mal, mais le Dock semble mouai, surtout que le Dock de la collector OLED était top.
    cail2 posted the 08/14/2026 at 06:10 PM
    le 3e truc que vois bien : un amiibo (sachant qu'il en existe déjà un) ou une caméra.
    wickette posted the 08/14/2026 at 06:20 PM
    Vivement le direct de Septembre pour découvrir tout ça (et surtout voir de nouvelles annonces)
    sdkios posted the 08/14/2026 at 06:33 PM
    Tellement fake. La l'image est de qualitée pourrie, mais je l'ai vue en meilleure qualité, et sous Zelda, au lieu de "the legend of", on a un texte en ecriture inventée par l'IA
    mooplol posted the 08/14/2026 at 06:35 PM
    Vraiment pas fou
    biboufett posted the 08/14/2026 at 06:36 PM
    j'espere c'est Fake
    ratchet posted the 08/14/2026 at 06:37 PM
    Moi j’aime bien perso.
    Mais je prendrais la collector Pokémon Vent et vague
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