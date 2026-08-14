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Call of Duty : Modern Warfare 4
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name : Call of Duty : Modern Warfare 4
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Infinity Ward
genre : FPS
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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dabaz
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dabaz
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Gameplay COD 4 : Modern Warfare VR, une expérience intense
La campagne solo de COD 4 est la plus mémorable de la série, pouvoir la refaire en VR est fabuleux, presque émouvant. Je prends plus de plaisir sur ce mod créé par une personne avec l'IA que RE4VR ou HL: Alyx classés dans le top des meilleurs jeux VR.

C'est pour vivre ce type d'expérience que je garde mon casque VR, imparfaite sur certains points mais si intense émotionnellement. Son créateur ambitionne de porter en VR les autres COD, le prochain sera World at War puis Black ops. C'est une période faste pour les adeptes de mods PCVR, Shenmue 1/2, Metro 2033 Redux, Halo Reach/3/ODS, la trilogie Bioshock et Mass effect, Dishonored, F.E.A.R 1/2, GTA IV et surement de nombreux projets en développement pas encore révélés.



L'ambiance de la mission à Chernobyl est top en VR.

    tags : réalité virtuelle vr psvr 2 quest 3 mod vr
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    shaco
    posted the 08/14/2026 at 04:41 PM by dabaz
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    mooplol posted the 08/14/2026 at 06:36 PM
    Les modders mettent la vr partout sur les jeux mais sony rend pas ça officiel pour supporter leur casque mort né
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