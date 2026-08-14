La campagne solo de COD 4 est la plus mémorable de la série, pouvoir la refaire en VR est fabuleux, presque émouvant. Je prends plus de plaisir sur ce mod créé par une personne avec l'IA que RE4VR ou HL: Alyx classés dans le top des meilleurs jeux VR.C'est pour vivre ce type d'expérience que je garde mon casque VR, imparfaite sur certains points mais si intense émotionnellement. Son créateur ambitionne de porter en VR les autres COD, le prochain sera World at War puis Black ops. C'est une période faste pour les adeptes de mods PCVR, Shenmue 1/2, Metro 2033 Redux, Halo Reach/3/ODS, la trilogie Bioshock et Mass effect, Dishonored, F.E.A.R 1/2, GTA IV et surement de nombreux projets en développement pas encore révélés.L'ambiance de la mission à Chernobyl est top en VR.