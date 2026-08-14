Gizmo ébloui par le soleil levant !



La covert art PAL

Les Gremlins, éclatez-les tous... ♫

Des objets, en veux-tu, en voilà !

La boutique de Mr. Wing

Graphismes et ambiance

Durée de vie et rejouabilité

Points forts

Points faibles

Pas d'eau, pas de bouffe après minuit, 0 lumière, mais le jeu NES tu peux Gizmo

Fiche technique:

NOTE PRESSE (JeuxVideo.com - 04 août 2011)

Screenshots:

Pub France

Après un premier long-métrage Gremlins sorti en 1984 et devenu culte,débarque en 1990 avec une nouvelle aventure beaucoup plus tournée vers la comédie et le grand spectacle. Cette fois, Gizmo se retrouve dans le gigantesque Clamp Center de New York, où les Gremlins vont évidemment foutre le bordel.Personnellement, les films ne m'ont jamais vraiment emballé. Le premier possède indéniablement son charme et son statut de classique, mais le deuxième et son côté "grand-guignolesque" m'a laissé de marbre. L'humour ne m'a pas vraiment parlé et les personnages humains m'ont paru encore moins engageants que dans le premier, un véritable exploit ! Je vais m'arrêter là pour ne pas me mettre à dos les fans de la licence, on va la jouer peace & love.Heureusement, lorsqu'on passe au jeu NES développé par Sunsoft et sorti en octobre 1990, l'enthousiasme vient cette fois dessiner un sourire dans mon visage.Car Gremlins 2 sur NES est un sympathique jeu d'action/plateformes qui fait immédiatement penser à Batman: The Video Game, autre production Sunsoft sortie sur la PC Engine. On retrouve cette réalisation vu du dessus, très propre, ces sprites bien travaillés et cette sensation de jeu assez carré. Par moments, on peut également penser à Kiki Kaikai dans son mélange d'action/shooting, ses petits ennemis et sa progression assez directe.On incarne Gizmo, qui doit traverser les différents secteurs du Clamp Center, le gratte-ciel qui est le lieu de l’action du film et donc du jeu, afin de mettre un terme à l'invasion des Gremlins. Le gameplay repose essentiellement sur les déplacements, les sauts et les attaques à distance, avec différents objets et armes venant progressivement enrichir l'aventure.Et mine de rien, le jeu est vraiment prenant. Les niveaux sont bien construits, la difficulté augmente progressivement et on a toujours envie d'aller voir ce qui nous attend après.Le jeu possède plusieurs objets dont la fonction n'est pas forcément évidente lorsqu'on les ramasse pour la première fois.Les cristaux, par exemple, constituent la monnaie du jeu. Les ennemis en laissent tomber et ils servent ensuite à acheter différents objets.La lumière permet de détruire tous les ennemis présents à l'écran. Le pogo stick fait rebondir Gizmo automatiquement pendant quelques secondes tout en le rendant temporairement invincible, tandis que le chronomètre permet de paralyser les ennemis pendant quelques secondes.Et puis il y a les objets disponibles chez Mr. Wing. Oui, le vieux monsieur du premier film (et du tout début du second) est bien vivant dans le jeu, tiens son rôle de vendeur. On peut notamment acheter des ballons, qui permettent de se récupérer après une chute dans un trou, des Gizmo Dolls qui donnent une vie supplémentaire, des cœurs pour augmenter temporairement la capacité de vie, des soins et des Power Paks qui renforcent l'arme actuelle.Sans notice, ces items peuvent au départ paraître assez obscur, néanmoins on comprend rapidement à quoi servent les cristaux, les cœurs ou les vies etc...Justement, cette boutique m'a d'ailleurs immédiatement rappelé Alex Kidd in Miracle World. On avance dans le jeu, on accumule du fric en tuant les ennemis, puis on tombe sur une petite boutique où l'on doit choisir quoi acheter.La comparaison s'arrête évidemment là, mais l'idée est assez sympathique, surtout que contrairement à Alex Kidd, on ne peut acheter qu'un seul objet par visite. Il faut donc réfléchir un minimum à ce qui sera le plus utile selon la situation.Et puis voir Mr. Wing tenir boutique dans Gremlins 2 est assez amusant quand on connaît le film !C'est probablement l'un des gros points forts du jeu.Gremlins 2 est vraiment joli pour de la NES. Les sprites sont détaillés, Gizmo est immédiatement reconnaissable et les différents Gremlins sont suffisamment variés pour éviter la sensation de répétition.On retrouve également des petites scènes entre les niveaux qui permettent au jeu de reprendre certains éléments du film. L'ensemble donne une vraie identité au titre et montre encore une fois que Sunsoft savait particulièrement bien exploiter la machine.La partie sonore est en revanche plus décevante. Les bruitages font leur boulot, mais les musiques ne m'ont pas franchement marqué.La difficulté permet de rallonger naturellement l'aventure, puisque certains passages demanderont plusieurs essais avant d'être maîtrisés. Les objets et la boutique ajoutent également un petit côté gestion qui pousse à réfléchir à la manière de dépenser ses cristaux. Il faut aussi bien "minder" les "drops" des cristaux pour ne pas les avoir dans un ravin ou sur les pics.Ce n'est pas un jeu que l'on va forcément relancer tous les mois une fois terminé, mais pour une adaptation de film de l'époque, la durée de vie est tout à fait correcte.: Sunsoft maîtrise parfaitement la NES. Les sprites sont propres, les animations réussies et les décors suffisamment détaillés.: la progression est cohérente et les différents pièges et ennemis sont introduits progressivement.: malgré un principe assez classique, on se laisse facilement embarquer. On veut découvrir les niveaux suivants et récupérer de nouvelles armes.: le jeu demande de la précision et de la mémorisation, mais on n'est jamais vraiment dans le domaine du jeu impossible. Avec un peu de pratique, ça passe.: la difficulté et la progression en plusieurs niveaux permettent de rester un petit moment dessus.: une petite mécanique bienvenue qui ajoute un peu de gestion des ressources et rappelle, comme dit plus haut, le système d'Alex Kidd.: sans notice, bon courage pour comprendre immédiatement l'utilité de certains objets. Une fois les fonctions connues, tout devient beaucoup plus clair, mais le jeu n'est pas particulièrement explicite.: elle fait le travail, mais elle est loin d'être aussi marquante que certaines autres productions Sunsoft de la même époque.: on avance de manière assez dirigiste sans véritable embranchement ou exploration poussée.: certains passages demandent une précision assez importante. Les fameux tapis roulants sont notamment là pour nous rappeler que la NES peut parfois être une machine à frustration. Il faut bien gérer la direction du tapis et le timing des sauts, sous peine de finir dans le trou juste en dessous.Gremlins 2: The New Batch est finalement une assez bonne surprise.Alors que les films m'ont totalement désinterréssé, Sunsoft a réussi à en tirer un jeu NES franchement sympathique. Techniquement solide, bien construit, prenant et suffisamment difficile sans tomber dans l'infaisable, le titre possède de vraies qualités.Il faudra simplement accepter quelques passages de plateformes bien crispants, une progression très linéaire, une musique oubliable et surtout certains objets franchement assez useless au final.On passe au final un très bon moment avec Gizmo, en tout cas sur NES.Gremlins 2 : The New BatchSunSoftSunSoftAction/Plateforme1990(le jeu Game Boy est très différent)