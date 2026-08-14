1) Pokémon ~515 millions
2) Final Fantasy ~212 millions
3) Dragon Quest ~97 millions
4) Mario RPG ~41 millions
5) Kingdom Hearts ~39 millions
6) Tales of ~31 millions
7) Persona ~30 millions
8 ) Super Robot Wars ~20,8 millions
9) Fire Emblem ~20,6 millions
10) Shin Megami Tensei ~10 millions
Xenoblade ne va pas tarder a rejoindre la liste
Vivement Genesis en 2027
Et en dehors de Pokémon et un peu FF et DQ, bah c'est pas ouf non plus les ventes totales. Encore heureux qu'il y ait des trentenaires pour y jouer lol
Ce sont les seuls qui vendent par millions en quelques heures malgré les défauts techniques
Il y en a que 3 qui sont arrivés apres : Persona apparu la meme année que Pokemon (1996), Mario RPG aussi (1996) et Kingdom Hearts (2002). Tout le reste existe avant Pokemon.
Pokémon n'a pas besoin d'un scénario complexe ni d'une technique dingue pour réussir à se vendre au fil des années depuis 1996
d'ailleurs il manque clair obscur dans la liste, vu qu'avec son seul titre il est déja au dessus de smt
Bon après Pokémon il y a 50000 jeux en même temps
Et si on compare aux genres, le JRPG est loin. Heureusement que Pokémon est là en fait.
si on compare a d'autre genre, le jrpg est surement dans le haut top, juste en dessous des fps je dirais...c'est juste qu'il y a bien moins de j-rpg aujourd'hui qu'a une époque mais en terme de vente, le jrpg est plus rentable que tous le reste
Pour info le J de JRPG signifie japonais et Clair Obscur n’est pas un RPG japonais
Et encore une fois, le public est assez âgés et près a mettre 40 à 60e dans ces jeux (les jeux Falcom par ex). Mais ça reste mineur et toutes ces licences ne feront jamais du Pokémon ni même du Dragon Quest en terme de volume de ventes.
D'ailleurs Dragon Quest sur Steam, c'est plutôt un échec
même gta tout épisode confondu fait moins que pokemon...
donc faut arreter, les jrpg c'est ce qui se vend le plus, après les fps, donc 2 eme du classement du genre le plus vendu au monde
Merci à Pokémon et Nintendo d'être la.playeforme qui fait encore vivre ce genre dans la majorité des cas.
clair obscur est un jrpg, car le jrpg ne veut pas dire que le jeux doit être japonais, mais bien un rpg a choix de commande... on a donné le nom j-rpg parce que les rpg de l'époque qui était principalement japonais reprenais toute cette caractéristique, le j-rpg est un genre a part entière, d'ailleurs , il y en beaucoup d'autre see of star est classé comme j-rpg et n'est pas japonais non plus...
khazawi mdr a part Pokémon et quelques exceptions ici et là, ça a du mal à se vendre. Les jeux Falcom, tu ne les trouves pas partout en magasin et vu leur prix, ça refroidit grandement.
c'est totalement faux , c'est applicable a tout les jeux, en dehors de call of les fps ca ne se vend pas, en dehors de fifa, les jeux de foot ca ne ce vend pas , en dehors de need for speed et grand turismo, les jeux de course ne se vende pas...
bref pour toi si ce n'est pas du AAA ca ne se vend pas... ce qui démontre que tu ne comprend rien...
Les jeux Falcom, tu ne les trouves pas partout en magasin et vu leur prix, ça refroidit grandement.
bah ca se trouve non seulement en magasin mais également en ligne et ca ce vend mieux que la plupart des autres jeux...
mais comme je dis tu part sur un constat faux, parce que tu n'aimes pas le j-rpg... mais que tu aimes ou non ils sont classé mondialement parmis les genres les plus vendu que ca te plaise ou pas
et je rappellerait encore une fois que le dernier goty c'est une j-rpg... et ce n'est pas pokemon...
Le problème avec toi est que tu donnes pas mal de fausses données ou que tu interprètes.
On s'en fout du genre car Tales pf et Pokémon n'ont rien avoir non plus mais ce sont des JRPG. NFS et MK sont des jeux de courses.
Et moi ne pas aimer les JRPG ? Lol je dois en avoir une certaine que ce soit sur console rétro ou cuurrent gen.
Non, le JRPG est loin derrière. Il n'existe qu'à travers Pokémon. Le reste fait de la figuration.
toi t'a pas lu ce que j'ai expliquer juste au dessus, le j-rpg représente un genre pas une ethnie... c'est grave de devoir expliquer encore ca en 2026...
et si c'est confiné dans un donjon ca s’appelle du donjon crawler
Un JRPG (jeu de rôle japonais) est un jeu vidéo d'aventure narratif né au Japon, inspiré des jeux de rôle sur table. Il met en scène une équipe de personnages aux destins liés à travers une longue quête, souvent marquée par des combats au tour par tour ou dynamiques, une histoire très développée et des graphismes colorés inspirés des animes
Or dans Clair Obscur ou Sea of Stars, y en a pas.
Le RPG tour par tour existe sans avoir une version jap.
[/url]
voila, il y a eu une étude sur le sujet..., comme ca c'est officiel et a été démontrer
Sisi, c'est meme LA condition pour etre un jrpg : il faut etre un rpg crée par un developpeur japonais. Un developpeur français ou n'importe quelle nationalité peut creer un rpg en s'inspirant des japonais ce sera pas un jprg.
Le jrpg ce n'est pas un genre ou un sous genre du rpg comme peut l'etre le tactical rpg par exemple, le jrpg c'est juste une dénomination pour preciser que c'est un rpg developpé par des japonais.
Premier point c'est : 1） JRPG : Japanese Role Playing Game （Jeu de rôle ［sur console］ japonais）
Genre tu le fais exprès à ce niveau la
continue a être idiot alors et clair obscur c'est un f-rpg
Je t'ai copié collé ton lien donc désolé mais la c'est toi qui est fautif
J'ai Lu la définition pourquoi j'irais plus loin ?
Dis le mec incapable de lire la définition du mot
Clair Obscur, succès international, ne s'est pas très bien vendu au Japon. Pour un soi disant JRPG, c'est chaud
Oui et non. Clair Obscur: Expedition 33 n'est pas un JRPG au sens géographique, car il a été développé en France par le studio montpelliérain Sandfall Interactive. Cependant, il est conçu comme une véritable « lettre d'amour au JRPG » et reprend tous ses codes majeurs
Réponse donné via IA
et ff se vend bien plus en occident qu'au japon, et c'est aussi un j-rpg... arrete de raconter connerie sur connerie, stp... fait des recherche, interesse toi sur le sujet,mais arrete de sortir des phrase issue de ton imagination
FF fait mieux que Clair Obscur au Japon
et reprend tous ses codes majeurs
défininition donc d'un genre... : Dans le jeu vidéo, on peut définir un genre comme une catégorie qui regroupe des jeux partageant des mécaniques de jeu, des objectifs, des règles ou une manière de jouer similaires.
ca ne parle pas de da... car un genre n'est pas lier a une ethnie pour la 10000000000000000 fois
Pourtant tu connais pas la définition de JRPG
Oui si tu prend les code mais que tu respecte pas la nationalité tu les pas
Si je sais parlé japonais mais que je suis pas née au Japon ni ne vis la bas je suis pas japonais c'est tout
triplewater si on suit la logique, un groupe de musique peut faire de la J Pop ou du J Rpck sans chanter en japonais lol
C'est ce que je lui dit mais bon comme à chaque sujet le mec croit con'aitre mieux que tout le monde
c'est toi qui ne la connais pas...
la nationalité n'existe pas dans le genre du jeu video, c'est juste une connerie inventer par des raciste
khazawi Clair Obscur ne rentre pas dans la catégorie JRPG car pas japonais, les persos ne sont pas dans le style manga/anime.
tu sais ce n'est pas en répétant 100 fois la même connerie qu'elle devenir vraie
Faut les 3 bien entendu mais ce que je veux dire c'est pas parce que tu aligne juste le côté ' je m'inspire des JRPG ' que tu en est un
Pourtant je t'ai donné 2 fois la définition de JRPG 2 fois que ça va dans mon sens et pourtant cest sois disant moi qui connais tu le fais exprès ? Rassure moi tu fais un concours avec tes pote pour savoir qui va troller le plus ?
aucune de tes définition ne sont juste, donc tu peux même m'en donner 1000 ca ne changera rien...
keiku si si ca existe. Ce n'est absolument pas du racisme. Chaque région du monde a ses spécificités et je ne vois pas en quoi le dire serait mal...
Sinon à quoi bon dire JRPG ? C'est bien pour souligner une spécificité dans les RPG.
Donc désolé mais quand je joue à Clair Obscur, même si le gameplay est du tour par tour à la japonaise, le fait que les persos ne soient pas de style anime et que la VO n'est pas japonaise, alors ce n'est pas un JRPG.
Mais vu que tu es borné sur chaque sujet, ça ne sert à rien
Donc la définition de ton doc + la définition faite par IA est fausse
Le résumé du ' Nan mais si je dis que j'ai raison j'ai raison'
je ne connais pas le france rpg, je ne connais pas l'américan rpg, je ne connais pas l'african rpg, je ne connais pas le chinois rpg...
triplewater la définition faite par IA est fausse
demande a l'ia si le j-rpg est un genre, et s'il doit automatiquement être japonais...
et donne moi sa réponse
Je t'ai donne la définition meme qui dit que 'Oui c'est Japonais ' mis vu que tes borné tu veux rien lire
J'ai déjà demandé à l'IA mais encore une fois tu à rien voulu écouter excepté tes propre désinformation
fais mois un copier coller de toute sa réponse alors.. je sais que tu es un gros mytho, tu l'a prouver plusieurs fois
Je l'ai déjà donné mais comme d'habitude vu que c'est contre tes propre info tu à rien voulu écouter
Dis le mec qui est contre le monde mais qui continue de raconter ses connerie
Et le gros mytho parmi nous 4 c'est toi et toi seul
Le terme « J-RPG » n’est pas vraiment un terme japonais à l’origine. Il s’agit surtout d'une étiquette occidentale, construite sur le modèle de J-pop, pour désigner les RPG japonais.
Au Japon, on ne parle pas nécessairement de 「J-RPG」 pour désigner ce que nous appelons des J-RPG. On utilise plutôt RPG (RPG / アールピージー), ou des catégories plus précises selon le contexte.
et je rajoute a ca :
les japonais n'emploie jamais le mot j-rpg (contrairement a la j-pop)
Définition du mot définition
Une définition est un énoncé ou une formule qui donne le sens d'un mot, d'une idée ou d'un objet en montrant ses traits essentiels. Elle sert à expliquer ce qu'est une chose et à la séparer des autres choses proches.
Définition du mot JRPG
Un JRPG, ou Japanese Role-Playing Game, désigne un jeu vidéo de rôle d'origine japonaise. Il se caractérise par une forte importance accordée à la narration, une équipe de personnages aux rôles bien définis, et des systèmes de combat souvent basés sur le tour par tour ou l'action rythmée.
LOL dis le mec qui fait exactement pareil en pire
De Google tout simplement
voila tu répond a la chose, google ,google n'est pas pas une source
moi je te donne une étude, toi tu me donne google
Donc résumons ' Si je dit c'est faux cest que c'est faux ' et toute les info qu'on me donne que je valide pas sont fausse
Le mec têtu incapable d'accepter quoi ce sois excepté sa vision fermé
Définition de polygamer : Le J-RPG est un RPG devant lequel on a ajouté un J pour bien faire comprendre au quidam qu’il s’agit d’un RPG japonais. Oui, le J veut dire ici Japanese et non Jambon, car avouez tout de même qu’un Jambon-RPG ce serait curieux
3eme Source que je te file 3 qui vont dans mon sens bref continue vas y ça devient drôle ton 'Nan mais j'ai raison'
C'est une explication si tu préfère mais ça change rien à ce que j'ai dit depuis le début on te dit que JRPG c'est jeu de rôle japonais mais comme d'hab tu écoute rien
oui qui va dans le sens de la définition que je te donne depuis le début mais que tu à jamais accepté parce que ça va contre tes propre info et à chaque fois que quelque chose est contre toi tu refuse tout en bloc parce que tu veux pas avoir tort
http://jrpgfr.net/2025/04/23/test-de-clair-obscur-expedition-33-quand-une-oeuvre-surpasse-le-videoludique/
Ce qui, au départ, semblait n’être qu’une inspiration tirée du meilleur du JRPG s’est transformé en une œuvre des plus atypiques
http://www.next-stage.fr/2025/06/clair-obscur-expedition-33-telechargez-demo-j-rpg-francais-decouvrir.html
Télécharger la démo du j-rpg francais
http://www.kingofgeek.com/2025/04/clair-obscur-expedition-33-test/
un mélange baroque de Belle Époque, de surréalisme à la Magritte et de gothique JRPG sauce 2000
[url]
http://www.jeuxactu.com/test-clair-obscur-expedition-33-le-j-rpg-francais-qui-fait-trembler-le-130808.htm[/url]
le J-RPG français qui fait trembler le Japon ?
j'en ai encore des centaine...
Ah oui la source des journaliste tu sais que pour les journalistes palword c'est pokemon avec des flingue ?
Le mec sors des arguments totalement bidon
Et je t'en ai donné des Source mais comme d'hab tu à tout refusé
Ah oui donc définition donne par IA + ton doc c'est rien
Mais par contre toi avec des info donne par des journalistes qui suivent juste les tendance c'est la stricte vérité
Bas si j'ai ton doc + la définition mais comme on a dit Khazwai et moi et d'autre mec sur GK
Tu écoute rien tu te crois avoir la seule vérité absolu et si des info sont contraire à ce que tu raconte tu refuse tout en bloc
Clair Obscur : RPG occidental au tour par tour
Final Fantasy : RPG japonais au tour par tour