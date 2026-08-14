1) Pokémon ~515 millions2) Final Fantasy ~212 millions3) Dragon Quest ~97 millions4) Mario RPG ~41 millions5) Kingdom Hearts ~39 millions6) Tales of ~31 millions7) Persona ~30 millions8 ) Super Robot Wars ~20,8 millions9) Fire Emblem ~20,6 millions10) Shin Megami Tensei ~10 millionsXenoblade ne va pas tarder a rejoindre la listeVivement Genesis en 2027