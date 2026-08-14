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Pokemon Ecarlate et Violet
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name : Pokemon Ecarlate et Violet
platform : Switch
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : RPG
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aeris201
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aeris201 > blog
Top 10 des séries JRPG les plus vendues



1) Pokémon ~515 millions
2) Final Fantasy ~212 millions
3) Dragon Quest ~97 millions
4) Mario RPG ~41 millions
5) Kingdom Hearts ~39 millions
6) Tales of ~31 millions
7) Persona ~30 millions
8 ) Super Robot Wars ~20,8 millions
9) Fire Emblem ~20,6 millions
10) Shin Megami Tensei ~10 millions

Xenoblade ne va pas tarder a rejoindre la liste

Vivement Genesis en 2027
https://x.com/Stealth40k/status/2088257147939197155?s=20
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    link49
    posted the 08/14/2026 at 03:44 PM by aeris201
    comments (91)
    khazawi posted the 08/14/2026 at 03:54 PM
    L'ironie du sort est que l'explosion de la série Persona est arrivée avec l'ancienne exclusivité sur PS3/PS4 en 2016. Ce n'est même pas le multiplateforme qui a amené plus de monde.

    Et en dehors de Pokémon et un peu FF et DQ, bah c'est pas ouf non plus les ventes totales. Encore heureux qu'il y ait des trentenaires pour y jouer lol
    aeris201 posted the 08/14/2026 at 04:01 PM
    Les ventes de Pokemon sont si enorme que meme si on additionne les ventes de toutes les autres licences de cette liste ca n'atteint meme pas les ventes de Pokemon !
    khazawi posted the 08/14/2026 at 04:10 PM
    aeris201 exactement lol
    Ce sont les seuls qui vendent par millions en quelques heures malgré les défauts techniques
    aeris201 posted the 08/14/2026 at 04:22 PM
    khazawi D'autant plus que Pokemon fait partie des licences les moins anciennes de la liste.

    Il y en a que 3 qui sont arrivés apres : Persona apparu la meme année que Pokemon (1996), Mario RPG aussi (1996) et Kingdom Hearts (2002). Tout le reste existe avant Pokemon.
    khazawi posted the 08/14/2026 at 04:29 PM
    aeris201 ça restera un genre de niche comparé aux autres. Les trentenaires sont parmi la majorité de joueurs. Il y en a aussi pas mal du Pokémon mais eux ont toujours reussi à renouveler leur public contrairement aux autres licences JRPG. Même Persona qui exposé sur ces 10 ans passés, ce sont surtout les déçus de FF qui se sont rapatriés sur les jzux Atlus, là où ils se moquaient un peu pour certains en disant que rien ne valait les FF lol.

    Pokémon n'a pas besoin d'un scénario complexe ni d'une technique dingue pour réussir à se vendre au fil des années depuis 1996
    keiku posted the 08/14/2026 at 04:44 PM
    khazawi pas plus niche que le reste...

    d'ailleurs il manque clair obscur dans la liste, vu qu'avec son seul titre il est déja au dessus de smt
    ratchet posted the 08/14/2026 at 04:45 PM
    Les 2 premières
    Bon après Pokémon il y a 50000 jeux en même temps
    khazawi posted the 08/14/2026 at 04:45 PM
    keiku quelques exceptions ne fait pas une généralité. Des centaines de JRPG sortent et restent inconnu de beaucoup.
    Et si on compare aux genres, le JRPG est loin. Heureusement que Pokémon est là en fait.
    keiku posted the 08/14/2026 at 04:54 PM
    khazawi attend quelque exception, j'ai envie de dire que c'est la totalité des jrpg qui sortent qui sont des succès, le dernier digimon vient d'annoncer, qu'il viennent d'exploser leur score de vente, les rentrée de falcom ont fait 800% supplémentaire rien qu'avec leur remake de trail in the sky...

    si on compare a d'autre genre, le jrpg est surement dans le haut top, juste en dessous des fps je dirais...c'est juste qu'il y a bien moins de j-rpg aujourd'hui qu'a une époque mais en terme de vente, le jrpg est plus rentable que tous le reste
    magneto860 posted the 08/14/2026 at 04:56 PM
    Je plaide coupable pour FF et KH.
    aeris201 posted the 08/14/2026 at 04:59 PM
    keiku d'ailleurs il manque clair obscur dans la liste, vu qu'avec son seul titre il est déja au dessus de smt

    Pour info le J de JRPG signifie japonais et Clair Obscur n’est pas un RPG japonais
    khazawi posted the 08/14/2026 at 04:59 PM
    keiku ils partent tous de très bas. Donc les pourcentages sont très hauts.
    Et encore une fois, le public est assez âgés et près a mettre 40 à 60e dans ces jeux (les jeux Falcom par ex). Mais ça reste mineur et toutes ces licences ne feront jamais du Pokémon ni même du Dragon Quest en terme de volume de ventes.
    D'ailleurs Dragon Quest sur Steam, c'est plutôt un échec
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:00 PM
    khazawi d'ailleurs tu peux comparer au autre licence de genre, dans le genre course , la plus haute entrée rentre 3 eme du top avec need for speed a 150 millions (licence de course la plus vendue), même les jeux de sport font moins...

    même gta tout épisode confondu fait moins que pokemon...

    donc faut arreter, les jrpg c'est ce qui se vend le plus, après les fps, donc 2 eme du classement du genre le plus vendu au monde
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:05 PM
    keiku mdr a part Pokémon et quelques exceptions ici et là, ça a du mal à se vendre. Les jeux Falcom, tu ne les trouves pas partout en magasin et vu leur prix, ça refroidit grandement.

    Merci à Pokémon et Nintendo d'être la.playeforme qui fait encore vivre ce genre dans la majorité des cas.
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:13 PM
    aeris201 our info le J de JRPG signifie japonais et Clair Obscur n’est pas un RPG japonais

    clair obscur est un jrpg, car le jrpg ne veut pas dire que le jeux doit être japonais, mais bien un rpg a choix de commande... on a donné le nom j-rpg parce que les rpg de l'époque qui était principalement japonais reprenais toute cette caractéristique, le j-rpg est un genre a part entière, d'ailleurs , il y en beaucoup d'autre see of star est classé comme j-rpg et n'est pas japonais non plus...

    khazawi mdr a part Pokémon et quelques exceptions ici et là, ça a du mal à se vendre. Les jeux Falcom, tu ne les trouves pas partout en magasin et vu leur prix, ça refroidit grandement.

    c'est totalement faux , c'est applicable a tout les jeux, en dehors de call of les fps ca ne se vend pas, en dehors de fifa, les jeux de foot ca ne ce vend pas , en dehors de need for speed et grand turismo, les jeux de course ne se vende pas...

    bref pour toi si ce n'est pas du AAA ca ne se vend pas... ce qui démontre que tu ne comprend rien...


    Les jeux Falcom, tu ne les trouves pas partout en magasin et vu leur prix, ça refroidit grandement.

    bah ca se trouve non seulement en magasin mais également en ligne et ca ce vend mieux que la plupart des autres jeux...

    mais comme je dis tu part sur un constat faux, parce que tu n'aimes pas le j-rpg... mais que tu aimes ou non ils sont classé mondialement parmis les genres les plus vendu que ca te plaise ou pas

    et je rappellerait encore une fois que le dernier goty c'est une j-rpg... et ce n'est pas pokemon...
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:14 PM
    keiku au passage, c'est Mario Kart qui est top 1 avec 160M de ventes et non NFS
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:15 PM
    khazawi bah ca reste en dessous de final fantasy de 60 millions pour la licence la plus vendue du genre, et en dehors de mario kart le genre fait aucune vente...
    nindo64 posted the 08/14/2026 at 05:18 PM
    Ils en sont à combien de ventes pour la saga Xenoblade ?
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:18 PM
    khazawi et mario kart et nfs c'est 2 genre différent , parce que si tu mélange les genres, alors oui on peut même dire que le rpg est le genre numéro 1 du jv...
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:19 PM
    keiku bah non, Clair Obscur n'est pas un jeu japonais donc pas un JRPG comme Sea of Stars ou autre jeux occidentaux même si ca ressemble fortement aux jeux jap. Mais le JROG est un jeu japonais comme le J Rock ou la J Pop. Faut du japonais dedans sinon ca en est pas lol.

    Le problème avec toi est que tu donnes pas mal de fausses données ou que tu interprètes.
    On s'en fout du genre car Tales pf et Pokémon n'ont rien avoir non plus mais ce sont des JRPG. NFS et MK sont des jeux de courses.

    Et moi ne pas aimer les JRPG ? Lol je dois en avoir une certaine que ce soit sur console rétro ou cuurrent gen.

    Non, le JRPG est loin derrière. Il n'existe qu'à travers Pokémon. Le reste fait de la figuration.
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:21 PM
    khazawi bah non, Clair Obscur n'est pas un jeu japonais donc pas un JRPG comme Sea of Stars ou autre jeux occidentaux même si ca ressemble fortement aux jeux jap. Mais le JROG est un jeu japonais comme le J Rock ou la J Pop. Faut du japonais dedans sinon ca en est pas lol.


    toi t'a pas lu ce que j'ai expliquer juste au dessus, le j-rpg représente un genre pas une ethnie... c'est grave de devoir expliquer encore ca en 2026...
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:23 PM
    khazawi donc tout jeux, qui est tour par tour, avec un choix d'action via un menu contextuel, et qui n'est pas confiner dans un donjon c'est du jrpg...
    et si c'est confiné dans un donjon ca s’appelle du donjon crawler
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:24 PM
    Définition de JRPG trouvé sur Google

    Un JRPG (jeu de rôle japonais) est un jeu vidéo d'aventure narratif né au Japon, inspiré des jeux de rôle sur table. Il met en scène une équipe de personnages aux destins liés à travers une longue quête, souvent marquée par des combats au tour par tour ou dynamiques, une histoire très développée et des graphismes colorés inspirés des animes
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:25 PM
    keiku bah si, il faut du japonais dans les jeux JRPG lol. Sinon c'est juste un RPG ou FRPG.
    Or dans Clair Obscur ou Sea of Stars, y en a pas.
    Le RPG tour par tour existe sans avoir une version jap.
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:25 PM
    triplewater khazawi [url]http://osu.repo.nii.ac.jp/record/2168/files/031-048.pdf
    [/url]

    voila, il y a eu une étude sur le sujet..., comme ca c'est officiel et a été démontrer
    aeris201 posted the 08/14/2026 at 05:26 PM
    keiku Clair obscur est un jrpg, car le jrpg ne veut pas dire que le jeux doit être japonais,

    Sisi, c'est meme LA condition pour etre un jrpg : il faut etre un rpg crée par un developpeur japonais. Un developpeur français ou n'importe quelle nationalité peut creer un rpg en s'inspirant des japonais ce sera pas un jprg.

    Le jrpg ce n'est pas un genre ou un sous genre du rpg comme peut l'etre le tactical rpg par exemple, le jrpg c'est juste une dénomination pour preciser que c'est un rpg developpé par des japonais.
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:28 PM
    keiku pas de japonais, pas de JRPG
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:28 PM
    aeris201 khazawi même sony le classe comme j-rpg clair obscur
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:29 PM
    keiku

    Premier point c'est : 1） JRPG : Japanese Role Playing Game （Jeu de rôle ［sur console］ japonais）

    Genre tu le fais exprès à ce niveau la
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:29 PM
    khazawi pas de japonais, pas de JRPG

    continue a être idiot alors et clair obscur c'est un f-rpg
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:30 PM
    keiku oui c'est un FRPG si tu veux
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:31 PM
    triplewater je t'ai mis en lien, si tu ne sais pas lire, tu dois allez a l'école...
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:32 PM
    khazawi merci de confirmer que tu es idiot, bon je m'arrete la, un chien comprend mieux les choses que toi
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:32 PM
    keiku les JRPG quand il y a de voix, je mets toujours en VO, soit le japonais. Or sur Clair Obscur, y a pas
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:32 PM
    keiku

    Je t'ai copié collé ton lien donc désolé mais la c'est toi qui est fautif
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:33 PM
    triplewater donc tu ne l'a pas lu... merci de confirmer que t'es aussi bête que l'autre
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:34 PM
    keiku

    J'ai Lu la définition pourquoi j'irais plus loin ?
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:35 PM
    triplewater parce que ce n'est pas la définition qu'il te donne mais l'éthimologie du nom (merci de confirmer que tu ne sais pas lire une fois de plus)
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:35 PM
    keiku ton doc, ce n'est qu'un avis au final. Japanese Role Playing Game. Pas de jap, pas de JRPG
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:36 PM
    khazawi ce n'est pas un avis c'est une étude, va voir la définition d'étude
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:37 PM
    keiku

    Dis le mec incapable de lire la définition du mot
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:39 PM
    keiku une étude, elle peut être aussi réfutée.
    Clair Obscur, succès international, ne s'est pas très bien vendu au Japon. Pour un soi disant JRPG, c'est chaud
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:40 PM
    keiku

    Oui et non. Clair Obscur: Expedition 33 n'est pas un JRPG au sens géographique, car il a été développé en France par le studio montpelliérain Sandfall Interactive. Cependant, il est conçu comme une véritable « lettre d'amour au JRPG » et reprend tous ses codes majeurs

    Réponse donné via IA
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:41 PM
    khazawi oui bien sur, toi tu es surement plus inteligent que les autres...

    et ff se vend bien plus en occident qu'au japon, et c'est aussi un j-rpg... arrete de raconter connerie sur connerie, stp... fait des recherche, interesse toi sur le sujet,mais arrete de sortir des phrase issue de ton imagination
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:42 PM
    triplewater keiku la D.A de Clair Obscur n'est pas du JRPG même si son gameplay en est fortement inspiré

    FF fait mieux que Clair Obscur au Japon
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:43 PM
    triplewater si tu ne sais pas ce qu'est la définition d'un genre, je n'y peux rien, il te manque de la culture videoludique tout simplement...

    et reprend tous ses codes majeurs

    défininition donc d'un genre... : Dans le jeu vidéo, on peut définir un genre comme une catégorie qui regroupe des jeux partageant des mécaniques de jeu, des objectifs, des règles ou une manière de jouer similaires.
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:44 PM
    khazawi la définition de genre est mise juste au dessus : n peut définir un genre comme une catégorie qui regroupe des jeux partageant des mécaniques de jeu, des objectifs, des règles ou une manière de jouer similaires.

    ca ne parle pas de da... car un genre n'est pas lier a une ethnie pour la 10000000000000000 fois
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:45 PM
    keiku

    Pourtant tu connais pas la définition de JRPG

    Oui si tu prend les code mais que tu respecte pas la nationalité tu les pas

    Si je sais parlé japonais mais que je suis pas née au Japon ni ne vis la bas je suis pas japonais c'est tout
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:46 PM
    keiku Clair Obscur ne rentre pas dans la catégorie JRPG car pas japonais, les persos ne sont pas dans le style manga/anime.

    triplewater si on suit la logique, un groupe de musique peut faire de la J Pop ou du J Rpck sans chanter en japonais lol
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:46 PM
    khazawi

    C'est ce que je lui dit mais bon comme à chaque sujet le mec croit con'aitre mieux que tout le monde
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:47 PM
    keiku Clair Obsur est un RPG au tour par tour simplement.
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:47 PM
    triplewater Pourtant tu connais pas la définition de JRPG

    c'est toi qui ne la connais pas...

    la nationalité n'existe pas dans le genre du jeu video, c'est juste une connerie inventer par des raciste

    khazawi Clair Obscur ne rentre pas dans la catégorie JRPG car pas japonais, les persos ne sont pas dans le style manga/anime.

    tu sais ce n'est pas en répétant 100 fois la même connerie qu'elle devenir vraie
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:47 PM
    khazawi

    Faut les 3 bien entendu mais ce que je veux dire c'est pas parce que tu aligne juste le côté ' je m'inspire des JRPG ' que tu en est un
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:50 PM
    keiku

    Pourtant je t'ai donné 2 fois la définition de JRPG 2 fois que ça va dans mon sens et pourtant cest sois disant moi qui connais tu le fais exprès ? Rassure moi tu fais un concours avec tes pote pour savoir qui va troller le plus ?
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:51 PM
    triplewater Pourtant je t'ai donné 2 fois la définition de JRPG 2 fois que ça va dans mon sens et pourtant cest sois disant moi qui connais tu le fais exprès ? Rassure moi tu fais un concours avec tes pote pour savoir qui va troller le plus ?

    aucune de tes définition ne sont juste, donc tu peux même m'en donner 1000 ca ne changera rien...
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:52 PM
    triplewater ah ça, ça a toujours été ainsi avec lui. Pas mal de gens relèvent ce point.

    keiku si si ca existe. Ce n'est absolument pas du racisme. Chaque région du monde a ses spécificités et je ne vois pas en quoi le dire serait mal...

    Sinon à quoi bon dire JRPG ? C'est bien pour souligner une spécificité dans les RPG.

    Donc désolé mais quand je joue à Clair Obscur, même si le gameplay est du tour par tour à la japonaise, le fait que les persos ne soient pas de style anime et que la VO n'est pas japonaise, alors ce n'est pas un JRPG.

    Mais vu que tu es borné sur chaque sujet, ça ne sert à rien
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:52 PM
    keiku

    Donc la définition de ton doc + la définition faite par IA est fausse

    Le résumé du ' Nan mais si je dis que j'ai raison j'ai raison'
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:54 PM
    khazawi si si ca existe. Ce n'est absolument pas du racisme. Chaque région du monde a ses spécificités et je ne vois pas en quoi le dire serait mal...


    je ne connais pas le france rpg, je ne connais pas l'américan rpg, je ne connais pas l'african rpg, je ne connais pas le chinois rpg...

    triplewater la définition faite par IA est fausse

    demande a l'ia si le j-rpg est un genre, et s'il doit automatiquement être japonais...

    et donne moi sa réponse
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:55 PM
    keiku

    Je t'ai donne la définition meme qui dit que 'Oui c'est Japonais ' mis vu que tes borné tu veux rien lire
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:57 PM
    triplewater mais c'est étrange, ca , tu ne veux pas demander a l'ia ce que je t'ai dis , ou alors c'est bien qu'elle va dans mon sens et que ca te fais bien chier... et que tu ne veux donc pas allez plus loin va te cacher
    khazawi posted the 08/14/2026 at 05:58 PM
    keiku un "JRPG" qui a eu de grosses ventes sauf au Japon, demande toi pourquoi
    triplewater posted the 08/14/2026 at 05:58 PM
    keiku

    J'ai déjà demandé à l'IA mais encore une fois tu à rien voulu écouter excepté tes propre désinformation
    keiku posted the 08/14/2026 at 05:59 PM
    triplewater J'ai déjà demandé à l'IA mais encore une fois tu à rien voulu écouter excepté tes propre désinformation

    fais mois un copier coller de toute sa réponse alors.. je sais que tu es un gros mytho, tu l'a prouver plusieurs fois
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:02 PM
    keiku

    Je l'ai déjà donné mais comme d'habitude vu que c'est contre tes propre info tu à rien voulu écouter

    Dis le mec qui est contre le monde mais qui continue de raconter ses connerie

    Et le gros mytho parmi nous 4 c'est toi et toi seul
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:02 PM
    triplewater

    Le terme « J-RPG » n’est pas vraiment un terme japonais à l’origine. Il s’agit surtout d'une étiquette occidentale, construite sur le modèle de J-pop, pour désigner les RPG japonais.

    Au Japon, on ne parle pas nécessairement de 「J-RPG」 pour désigner ce que nous appelons des J-RPG. On utilise plutôt RPG (RPG / アールピージー), ou des catégories plus précises selon le contexte.

    et je rajoute a ca :

    les japonais n'emploie jamais le mot j-rpg (contrairement a la j-pop)
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:04 PM
    triplewater non tu a couper une partie du texte et tu l'a sortit du contexte pour faire dire ce que tu voulais dire, tu mens , tu désinformes
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:04 PM
    keiku

    Définition du mot définition

    Une définition est un énoncé ou une formule qui donne le sens d'un mot, d'une idée ou d'un objet en montrant ses traits essentiels. Elle sert à expliquer ce qu'est une chose et à la séparer des autres choses proches.


    Définition du mot JRPG

    Un JRPG, ou Japanese Role-Playing Game, désigne un jeu vidéo de rôle d'origine japonaise. Il se caractérise par une forte importance accordée à la narration, une équipe de personnages aux rôles bien définis, et des systèmes de combat souvent basés sur le tour par tour ou l'action rythmée.
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:06 PM
    keiku

    LOL dis le mec qui fait exactement pareil en pire
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:06 PM
    triplewater et de quel dictionnaire vient cette définition ?
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:07 PM
    keiku

    De Google tout simplement
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:08 PM
    triplewater De Google tout simplement

    voila tu répond a la chose, google ,google n'est pas pas une source
    mooplol posted the 08/14/2026 at 06:09 PM
    Final fantasy et xenoblade c’est le top. Kingdom hearts sans les persos final fantasy et le scénario incomprehensible c’est moyen
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:10 PM
    triplewater comme je vais le répéter tu peux me trouver n'importe quel pecno qui va valider tes dires, il n'en seront pas vrai pour autant...

    moi je te donne une étude, toi tu me donne google
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:11 PM
    keiku

    Donc résumons ' Si je dit c'est faux cest que c'est faux ' et toute les info qu'on me donne que je valide pas sont fausse

    Le mec têtu incapable d'accepter quoi ce sois excepté sa vision fermé
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:12 PM
    triplewater tu viens de prouver que tu n'as aucune source a ce que tu dis, je n'ai plus rien a dire...
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:13 PM
    keiku

    Définition de polygamer : Le J-RPG est un RPG devant lequel on a ajouté un J pour bien faire comprendre au quidam qu’il s’agit d’un RPG japonais. Oui, le J veut dire ici Japanese et non Jambon, car avouez tout de même qu’un Jambon-RPG ce serait curieux
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:15 PM
    keiku
    3eme Source que je te file 3 qui vont dans mon sens bref continue vas y ça devient drôle ton 'Nan mais j'ai raison'
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:15 PM
    triplewater ce n'est pas une définition ca c'est une ethymologie
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:16 PM
    triplewater mais j’attends toujours une vrai définition... sourcée car l'a j'en ai toujours aucune
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:17 PM
    keiku
    C'est une explication si tu préfère mais ça change rien à ce que j'ai dit depuis le début on te dit que JRPG c'est jeu de rôle japonais mais comme d'hab tu écoute rien
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:20 PM
    triplewater une ethimologie oui, c'est ce que je répète depuis le début, j-rpg veut dire japanese rpg, mais ca ne veut pas dire que le jeux doit être japonais pour rentrer dans cette catégorie...
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:22 PM
    keiku

    oui qui va dans le sens de la définition que je te donne depuis le début mais que tu à jamais accepté parce que ça va contre tes propre info et à chaque fois que quelque chose est contre toi tu refuse tout en bloc parce que tu veux pas avoir tort
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:24 PM
    triplewater je vais sinon te mettre une liste de source pour clair obscur :

    http://jrpgfr.net/2025/04/23/test-de-clair-obscur-expedition-33-quand-une-oeuvre-surpasse-le-videoludique/


    Ce qui, au départ, semblait n’être qu’une inspiration tirée du meilleur du JRPG s’est transformé en une œuvre des plus atypiques

    http://www.next-stage.fr/2025/06/clair-obscur-expedition-33-telechargez-demo-j-rpg-francais-decouvrir.html

    Télécharger la démo du j-rpg francais

    http://www.kingofgeek.com/2025/04/clair-obscur-expedition-33-test/

    un mélange baroque de Belle Époque, de surréalisme à la Magritte et de gothique JRPG sauce 2000

    [url]
    http://www.jeuxactu.com/test-clair-obscur-expedition-33-le-j-rpg-francais-qui-fait-trembler-le-130808.htm[/url] />
    le J-RPG français qui fait trembler le Japon ?

    j'en ai encore des centaine...
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:25 PM
    triplewater tous ces liens qui contredise ta définition google donc
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:29 PM
    keiku

    Ah oui la source des journaliste tu sais que pour les journalistes palword c'est pokemon avec des flingue ?

    Le mec sors des arguments totalement bidon

    Et je t'en ai donné des Source mais comme d'hab tu à tout refusé
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:30 PM
    triplewater moi j'ai des lien, toi tu n'a rien, merci
    keiku posted the 08/14/2026 at 06:34 PM
    triplewater tu n'a rien c'est bien ce que je dis, oui
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:34 PM
    keiku

    Ah oui donc définition donne par IA + ton doc c'est rien

    Mais par contre toi avec des info donne par des journalistes qui suivent juste les tendance c'est la stricte vérité
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:37 PM
    keiku

    Bas si j'ai ton doc + la définition mais comme on a dit Khazwai et moi et d'autre mec sur GK

    Tu écoute rien tu te crois avoir la seule vérité absolu et si des info sont contraire à ce que tu raconte tu refuse tout en bloc
    khazawi posted the 08/14/2026 at 06:38 PM
    triplewater il est irrécupérable. 1000 preuves ne lui suffiront jamais.
    Clair Obscur : RPG occidental au tour par tour
    Final Fantasy : RPG japonais au tour par tour
    triplewater posted the 08/14/2026 at 06:42 PM
    khazawi
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