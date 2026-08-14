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yanssou
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name :
Marvel's Wolverine
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Insomniac Games
genre :
action
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yanssou
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Games Story
Avis Rapide
Game Info
Marvel's Wolverine : 5 min de gameplay
Le 15 septembre sur Ps5 pour les intéressés.
https://www.youtube.com/watch?v=4gGRFPZ0SMA&list=LL&index=1
tags :
2
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kalas28
,
link49
posted the 08/14/2026 at 03:43 PM by
yanssou
comments (
13
)
shanks
posted
the 08/14/2026 at 03:52 PM
Je suis un peu mitigé.
T'as quand même des séquences sacrément vieillottes pour du AAA first-party PlayStation. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça fera le taf.
negan
posted
the 08/14/2026 at 03:54 PM
Je reste sur l'impression que l'opus 360 n'a rien a lui enviè
jenicris
posted
the 08/14/2026 at 04:09 PM
Je sais que certains ne vont aimer ce que je dis (actuellement on peut pas dire un truc positif sur SIE, sans que certains mecs qui mélangent tout viennent la ramener), mais perso j'aime bien ce que je vois, ça l'air amusant
Sûrement un bon jeu comme souvent avec Insomniac. Pour les meilleurs jeux Sony y a Naughty et Santa Monica qui sont au dessus.
zboubi480
posted
the 08/14/2026 at 04:10 PM
https://x.com/diegosousabyte/status/2088233170843939098/video/1
une autre vidéo de gameplay
cyr
posted
the 08/14/2026 at 04:11 PM
Bon j'ai etais jusqu'à 1m25. Les soldats qui porte une combinaison, qu'il pourrait au moins mettre un nom ou un numéro pour apporter un semblant de neuf.
Clairement pas pour moi. Il y a mortal kombat si je veux du gore et juste donner des coups.
oreillesal
posted
the 08/14/2026 at 05:15 PM
Enfin un jeu de grand garçon sur cette génération
Le choix de l'acteur est exceptionnel, il sublime Hugue Jackman à merveille.
Entre le sentiment d'immersion et les vastes étendues qui sont affichés ici, ma PS5 pro va enfin être mise à contribution avec un jeu qui décroche la mâchoire
Only for the payer
yanssou
posted
the 08/14/2026 at 05:20 PM
oreillesal
Trop cramé ton sarcasme
kalas28
posted
the 08/14/2026 at 05:23 PM
ça bute j'ai hâte.
mooplol
posted
the 08/14/2026 at 06:06 PM
Au top, j’adore insomniac mais vu comment sony compte nous la mettre j'attendrais une baisse de prix. Orbitals et fire emblens pour moi plutôt
jasonduval
posted
the 08/14/2026 at 06:51 PM
Bienvenue en 2005.
Générique As fuck.
Ca donne vraiment pas envie.
Je suis en train de refaire spiderman avec le pssr sur pro comment ca claque, comment cest fun,fluide, les déplacements la ville.
La cest quoi le projet? Des séquences d'infiltration a la ac vu et revu 1 milliard de fois avec des finish? De l'action osef en couloir?
walterwhite
posted
the 08/14/2026 at 07:05 PM
Qu’est-ce que ça a l’air classique et chiant.
Même d’occasion je me tâte à m’infliger ça.
zboubi480
Le mec qui a un drift sur sa manette n’y verra que du feu.
burningcrimson
posted
the 08/14/2026 at 07:09 PM
Mouais ça me donne pas plus envie...
supasaiyajin
posted
the 08/14/2026 at 07:20 PM
Ce côté couloir scripté ça me rappelle The order 1886. Pour l'instant, je trouve ça un peu décevant pour un studio maison.
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T'as quand même des séquences sacrément vieillottes pour du AAA first-party PlayStation. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ça fera le taf.
Sûrement un bon jeu comme souvent avec Insomniac. Pour les meilleurs jeux Sony y a Naughty et Santa Monica qui sont au dessus.
Clairement pas pour moi. Il y a mortal kombat si je veux du gore et juste donner des coups.
Le choix de l'acteur est exceptionnel, il sublime Hugue Jackman à merveille.
Entre le sentiment d'immersion et les vastes étendues qui sont affichés ici, ma PS5 pro va enfin être mise à contribution avec un jeu qui décroche la mâchoire
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Générique As fuck.
Ca donne vraiment pas envie.
Je suis en train de refaire spiderman avec le pssr sur pro comment ca claque, comment cest fun,fluide, les déplacements la ville.
La cest quoi le projet? Des séquences d'infiltration a la ac vu et revu 1 milliard de fois avec des finish? De l'action osef en couloir?
Même d’occasion je me tâte à m’infliger ça.
zboubi480 Le mec qui a un drift sur sa manette n’y verra que du feu.