Playstation préparent Soneium, un réseau blockchain et une « stablecoin » propre.
L'idée a terme ? Que vous payiez vos jeux du Playstation Store avec elle au lieu de votre CB.
Derrière cela, il y a un coup stratégique : économiser des millions en commissions bancaires et vous piéger dans un écosystème 100 % numérique où EUX contrôlent absolument toute l'économie et la valeur de ce que vous achetez.
tags :
posted the 08/14/2026 at 02:53 PM by negan
Ca va finir par revendre des buildings
Ils ont été attaqué de toute part par des hackeurs et sont morts 2 mois après.
masharu Oui depuis hier
Le site contenait énormément de contenus introuvable de façon légale
Xbox sera revendu aux Saoudiens ou aux Chinois
Nintendo continuera son chemin
Si jamais leur blackout ne marche pas ou n’envoie pas un bon message, ça va les pousser à faire cela. Mais j'imagine que Playstation se prépare, comme ils s'attendaient au backlash.
Mais encore une fois, c'est un produit de luxe tout comme Apple, et on sait le temps qu'Apple a mis à s'en tirer avec des prix défiant toute concurrence, dans le mauvais sens du terme bien sûr.
Sony teste l'eau, et lorsqu'ils vont voir qu'elle n'est ni froide ni bouillante, ils vont continuer. Ils ont réussi à tous ici, vous fourguer une augmentation sale du PS+, et personne ne parle déjà plus des films loués qui ont fait débat y a un mois. Le jeu ?? Ils ricannent déjà...
khazawi Sony mourrir tu rêves, et ma réponse est juste au dessus.
Pour résumer, Playstation n'est peut etre pas dans une si bonne situation financière.
Khazawi tu veux dire Elon Musk ou le groupe David Ellison les saoudiens c'est finis avec EA et les chinois avec la mentalité je doutes.
Ca sort des dépôts de brevet pour faire genre c'est une info sur la prochaine DualSense (lol), ça fouille dans des vieux dossier ou des vieilles news pour en rajouter une couche, c'est pathétique.
Soneium a été lancé en 2024 par Sony Block Solutions Labs. Ça n’a rien à voir avec PlayStation, et surtout, Sony se fait des millions tranquillement avec ce service, comme n’importe quelle autre société dans la crypto et la blockchain.
Alors dans l'ordre :
- Système de ratio qui faisait chier tout le monde mais qui partait d'une bonne intention
- Mise en place de paiement réel pour faire gonfler son ratio
- Soupçon avéré de ratio bridé pour justement te faire payer
- Système turbo pour limiter tes téléchargements là encore si tu ne payais pas
- Mise en place d'un système facultatif pour payer en passant par un site de cryptomonnaie
- Le facultatif a fini par devenir obligatoire
Les anciens de ygg et certains grosses team ont infiltrés le site pendant des mois, ont copié/collé l'intégralité des fichiers, puis ont lancé un hack massif obligeant les dirigeants (évidemment plus en France aujourd'hui) à tout fermer.