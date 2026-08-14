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Bientot un contrôle totale de votre argent chez Playstation ?


Playstation préparent Soneium, un réseau blockchain et une « stablecoin » propre.

L'idée a terme ? Que vous payiez vos jeux du Playstation Store avec elle au lieu de votre CB.

Derrière cela, il y a un coup stratégique : économiser des millions en commissions bancaires et vous piéger dans un écosystème 100 % numérique où EUX contrôlent absolument toute l'économie et la valeur de ce que vous achetez.

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    posted the 08/14/2026 at 02:53 PM by negan
    comments (30)
    negan posted the 08/14/2026 at 02:54 PM
    Pour une marque qui va bien, ca économise sur tout depuis quelque temps, il y a un loup.

    Ca va finir par revendre des buildings
    shanks posted the 08/14/2026 at 03:04 PM
    Les derniers qui ont joué à ça, c'était le réseau ygg.
    Ils ont été attaqué de toute part par des hackeurs et sont morts 2 mois après.
    negan posted the 08/14/2026 at 03:05 PM
    shanks Le downfall qu'ils ont subi eux
    walterwhite posted the 08/14/2026 at 03:06 PM
    On espère une chute brutale et douloureuse pour Playstation
    fiveagainstone posted the 08/14/2026 at 03:07 PM
    A quand le Gamekyum ?
    masharu posted the 08/14/2026 at 03:07 PM
    Heu la news date d'il y a 2 ans, il y a une nouveauté aujourd'hui ?
    supasaiyajin posted the 08/14/2026 at 03:08 PM
    Quel est l'intérêt pour le consommateur de payer avec elle plutôt que la CB ?
    negan posted the 08/14/2026 at 03:09 PM
    supasaiyajin Que Sony économise de son coté en frais bancaire

    masharu Oui depuis hier
    aeris201 posted the 08/14/2026 at 03:09 PM
    shanks Dommage pour ygg.

    Le site contenait énormément de contenus introuvable de façon légale
    legend83 posted the 08/14/2026 at 03:14 PM
    negan Du coup c'est quoiu la nouveaute par rapport a l'information de 2024? C'est en train d'etre mis en place? C'est finalise?
    rider288 posted the 08/14/2026 at 03:23 PM
    Bonne nouvelle, c'est pour les grands ici.
    alucardhellsing posted the 08/14/2026 at 03:25 PM
    Ils vont tellement mangés un mechant bad buzz ceux là a prendre leurs client pour des cons
    khazawi posted the 08/14/2026 at 03:40 PM
    Sony finira pour mourir
    Xbox sera revendu aux Saoudiens ou aux Chinois
    Nintendo continuera son chemin
    ravyxxs posted the 08/14/2026 at 03:43 PM
    shanks Anonymous va clairement préparer une attaque massive sur Playstation d'ici 2027-2028. Pas Sony, ou alors aussi la division des films.

    Si jamais leur blackout ne marche pas ou n’envoie pas un bon message, ça va les pousser à faire cela. Mais j'imagine que Playstation se prépare, comme ils s'attendaient au backlash.

    Mais encore une fois, c'est un produit de luxe tout comme Apple, et on sait le temps qu'Apple a mis à s'en tirer avec des prix défiant toute concurrence, dans le mauvais sens du terme bien sûr.

    Sony teste l'eau, et lorsqu'ils vont voir qu'elle n'est ni froide ni bouillante, ils vont continuer. Ils ont réussi à tous ici, vous fourguer une augmentation sale du PS+, et personne ne parle déjà plus des films loués qui ont fait débat y a un mois. Le jeu ?? Ils ricannent déjà...


    khazawi Sony mourrir tu rêves, et ma réponse est juste au dessus.
    hyoga57 posted the 08/14/2026 at 03:46 PM
    Conclusion : que Sony aille se faire enculer.
    zekk posted the 08/14/2026 at 03:52 PM
    Ils veulent vraiment se casser la gueule?
    judgedredd posted the 08/14/2026 at 03:54 PM
    Ah quand même ils vont loin, c'est des malades, ils économisent sur tous.
    Pour résumer, Playstation n'est peut etre pas dans une si bonne situation financière.
    Khazawi tu veux dire Elon Musk ou le groupe David Ellison les saoudiens c'est finis avec EA et les chinois avec la mentalité je doutes.
    naoshige11 posted the 08/14/2026 at 04:10 PM
    shanks j'avais vu une vidéo là dessus, ils ont vraiment fait n'importe quoi.
    naoshige11 posted the 08/14/2026 at 04:18 PM
    masharu en fait y'en a pas, mais depuis plusieurs semaines tout le monde y va ça petite polémique sur Sony même si ça sort parfois d'un truc complètement bidon ou vieux de plusieurs années et qui a pas bouger d'un pouce probablement parce que ça n'a abouti à rien.

    Ca sort des dépôts de brevet pour faire genre c'est une info sur la prochaine DualSense (lol), ça fouille dans des vieux dossier ou des vieilles news pour en rajouter une couche, c'est pathétique.
    jenicris posted the 08/14/2026 at 04:29 PM
    naoshige11
    rufus posted the 08/14/2026 at 04:34 PM
    shanks naoshige11 vous pouvez m'expliquer cette histoire de Ygg.. wtf ?
    brook1 posted the 08/14/2026 at 04:36 PM
    Je me doute que le but de l'article c'est de faire du rage bait, mais la moindre des choses, c'est de mettre une source (en plus tu racontes n'importe quoi).
    pimoody posted the 08/14/2026 at 04:39 PM
    ils vont prendre cher. J'espère qu'ils ont recruté depuis au service cybersécurité
    altendorf posted the 08/14/2026 at 04:51 PM
    Typique de mon bébou, le combo ragebait et désinformation

    Soneium a été lancé en 2024 par Sony Block Solutions Labs. Ça n’a rien à voir avec PlayStation, et surtout, Sony se fait des millions tranquillement avec ce service, comme n’importe quelle autre société dans la crypto et la blockchain.
    nobleswan posted the 08/14/2026 at 05:06 PM
    Cette bannière de la classe
    negan posted the 08/14/2026 at 05:10 PM
    nobleswan Elle est magnifique
    shanks posted the 08/14/2026 at 05:18 PM
    rufus
    Alors dans l'ordre :

    - Système de ratio qui faisait chier tout le monde mais qui partait d'une bonne intention
    - Mise en place de paiement réel pour faire gonfler son ratio
    - Soupçon avéré de ratio bridé pour justement te faire payer
    - Système turbo pour limiter tes téléchargements là encore si tu ne payais pas
    - Mise en place d'un système facultatif pour payer en passant par un site de cryptomonnaie
    - Le facultatif a fini par devenir obligatoire

    Les anciens de ygg et certains grosses team ont infiltrés le site pendant des mois, ont copié/collé l'intégralité des fichiers, puis ont lancé un hack massif obligeant les dirigeants (évidemment plus en France aujourd'hui) à tout fermer.
    osiris67 posted the 08/14/2026 at 05:53 PM
    Y a vraiment plus personne a bord de cette boite, on dirait le forum mondial economique et dirigé par ces crapules et qui se serait lancé dans le gaming
    piratees posted the 08/14/2026 at 06:15 PM
    putain l'action chez sony va plonger quand la PS6 va sortir quel bande de con
    burningcrimson posted the 08/14/2026 at 06:54 PM
    Ils vont encore se faire pirater pour la peine
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