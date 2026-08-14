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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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[Ps5] Marvel's Wolverine : L'un des derniers jeux PlayStation entièrement jouables sur disque?


Insomniac, le studio à l'origine de Marvel's Wolverine, a précisé que le jeu serait « entièrement jouable » depuis le disque lors de sa sortie sur PlayStation 5, le 15 septembre. En d'autres termes, il ne s'agira pas d'une simple boîte contenant un disque qui nécessiterait tout de même de télécharger le jeu pour pouvoir y jouer. Cela pourrait bien faire de ce titre l'un des derniers jeux PlayStation entièrement jouables sur disque.

« Marvel's Wolverine sortira en versions numérique et physique, et le jeu sera entièrement jouable depuis le disque dès l'achat », a déclaré Jess Reiner-Reed, directrice de projet principale, à Eurogamer lors d'une présentation du jeu.

« Cela dit », a ajouté Mme Reiner-Reed, « nous encourageons les joueurs à télécharger le correctif du jour de lancement, car nous travaillons actuellement — et continuerons de le faire dans les mois précédant la sortie — sur les finitions et la correction de certains bugs. »

« Nous sommes des perfectionnistes », a poursuivi Mike Fitzgerald, responsable technique. « Nous profitons de chaque minute disponible pour peaufiner le moindre détail et améliorer l'ensemble ; nous voulons tirer le meilleur parti possible du jeu. Ainsi, si les joueurs téléchargent ce correctif, ils bénéficient de ce temps de travail supplémentaire. »

La controverse autour des sorties sur disque a éclaté lorsque Sony, la société mère d'Insomniac, a annoncé qu'elle cesserait de produire des disques de jeux à partir de janvier 2028. Cette décision mettra fin au marché de l'occasion pour les nouveaux titres, rendra les lecteurs de disques obsolètes — et donc voués à disparaître — et conférera à Sony un quasi-monopole sur la tarification des jeux dans ses boutiques numériques. « Tout est une question de contrôle », nous ont confié des experts du secteur au moment de l'annonce.

Cette décision a suscité une levée de boucliers, donnant lieu à des pétitions et des protestations. Même Insomniac, qui a pourtant confirmé que Marvel's Wolverine serait disponible sur disque, en a ressenti les répercussions : les bandes-annonces cinématiques du jeu sont prises d'assaut par des personnes mécontentes de la décision de Sony. Emma Kent, notre journaliste présente à l'événement de présentation de Wolverine, a interrogé Insomniac sur ce point, mais l'échange a été réorienté vers le jeu lui-même. « Aujourd'hui, nous voulons simplement nous concentrer sur le jeu », a déclaré Mike Fitzgerald. « Nous y travaillons depuis si longtemps ; nous sommes ravis que toute l'équipe du studio puisse y jouer, et je tiens à ce que nous consacrions notre temps à en parler. »

Marvel's Wolverine s'éloigne quelque peu de la formule adoptée par Insomniac pour ses jeux Spider-Man : il s'agit d'une expérience bien plus linéaire — sans ville ni zone centrale à explorer — et nettement plus violente. Compte tenu du super-héros en question — Wolverine, personnage colérique et adepte des griffes —, Insomniac a estimé que cette approche s'imposait. Le studio a également précisé par le passé que, si des personnages comme Wolverine et Jean Grey sont présents (tout comme Spider-Man, dans une certaine mesure), les X-Men en tant que tels n'existent pas dans cette interprétation.

Source : https://www.eurogamer.net/marvels-wolverine-ps5-disc-insomniac-1/
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    posted the 08/14/2026 at 02:26 PM by link49
    comments (14)
    guiguif posted the 08/14/2026 at 02:30 PM
    On le sait depuis un mois
    jenicris posted the 08/14/2026 at 02:37 PM
    Rien de neuf, comme dit guiguif
    cyr posted the 08/14/2026 at 02:44 PM
    Link49. Entièrement jouable sur disque?

    Bon dieu non, il va s'installer Intégralement sur le ssd de la ps5, le bluray lui servira juste de clé pour lancer le jeux.
    masharu posted the 08/14/2026 at 02:48 PM
    cyr Ne fais pas l'andouille. Le jeu est sur le disque à partir de là tu fais ce que tu veux avec Sony ne va pas venir chez toi supprimer le jeu de son disque dur, tu ne dépends surtout pas d'un service intangible comme Internet pour consommer ton divertissement.
    zekk posted the 08/14/2026 at 02:48 PM
    On sait qu'il en reste deux
    jenicris posted the 08/14/2026 at 02:49 PM
    zekk probablement 4

    Wolverine
    Et les 3 qui sortiront probablement l'année prochaine :

    - Laufey
    - Unitil Dawn 2
    - Intergalatic au vu ce que disent Schreier et NateTheHate2
    cyr posted the 08/14/2026 at 02:49 PM
    masharu parce que sony peut supprimer a distance un jeux enregistré sur le ssd?
    masharu posted the 08/14/2026 at 02:55 PM
    cyr Ils peuvent surtout t'empêcher de retélécharger un jeu du store pour X raisons, toi qui doit faire avec le manque de place dans ton disque dur .
    rider288 posted the 08/14/2026 at 02:57 PM
    Cry Hello Cry, c'est Hermen Hulst, je passe à la maison supprimer ton jeu sur le SSD.

    Et non c'est pas le dernier, on est pas en 2027 a ce que je sache.
    kikoo31 posted the 08/14/2026 at 03:07 PM
    Les Cd qui vont devenir des reliques comme les disquette dans 5 7 ans ...
    aeris201 posted the 08/14/2026 at 03:26 PM
    kikoo31 Les Cd qui vont devenir des reliques comme les disquette dans 5 7 ans ...

    Tes propos sont cruels mais tres juste

    Et quand le marché du jeux video sera 100% demat, il ne connaitra pas un revival du physique comme l'industrie de la musique avec le retour du vinyle vu que les consoles sont des systèmes fermé avec leurs propres boutiques en ligne et n'auront plus de lecteur disque
    ioda posted the 08/14/2026 at 03:32 PM
    En ce moment je vois surtout que les gourry, link49, sont très affectés par le démat du concurrent
    cyr posted the 08/14/2026 at 04:07 PM
    masharu j'ai une copie de chaque support au cas où les méchants ferme led serveurs.

    J'en ai eu jamais besoin.

    Après pour le manque de place, sur switch2 ça va être un problème, sauf si nintendo continue d'annoncer des jeux que je me fous royalement.

    Après j'ai 1 to + 256go+ la memoire interne de la switch2.

    Les jeux switch retournerons sur switch quand j'aurais besoin de la place.
    link49 posted the 08/14/2026 at 05:52 PM
    cyr Il n'y aurait aussi même pas besoin de téléchrger le patch day one apparemment.
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