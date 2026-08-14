Insomniac, le studio à l'origine de Marvel's Wolverine, a précisé que le jeu serait « entièrement jouable » depuis le disque lors de sa sortie sur PlayStation 5, le 15 septembre. En d'autres termes, il ne s'agira pas d'une simple boîte contenant un disque qui nécessiterait tout de même de télécharger le jeu pour pouvoir y jouer. Cela pourrait bien faire de ce titre l'un des derniers jeux PlayStation entièrement jouables sur disque.
« Marvel's Wolverine sortira en versions numérique et physique, et le jeu sera entièrement jouable depuis le disque dès l'achat », a déclaré Jess Reiner-Reed, directrice de projet principale, à Eurogamer lors d'une présentation du jeu.
« Cela dit », a ajouté Mme Reiner-Reed, « nous encourageons les joueurs à télécharger le correctif du jour de lancement, car nous travaillons actuellement — et continuerons de le faire dans les mois précédant la sortie — sur les finitions et la correction de certains bugs. »
« Nous sommes des perfectionnistes », a poursuivi Mike Fitzgerald, responsable technique. « Nous profitons de chaque minute disponible pour peaufiner le moindre détail et améliorer l'ensemble ; nous voulons tirer le meilleur parti possible du jeu. Ainsi, si les joueurs téléchargent ce correctif, ils bénéficient de ce temps de travail supplémentaire. »
La controverse autour des sorties sur disque a éclaté lorsque Sony, la société mère d'Insomniac, a annoncé qu'elle cesserait de produire des disques de jeux à partir de janvier 2028. Cette décision mettra fin au marché de l'occasion pour les nouveaux titres, rendra les lecteurs de disques obsolètes — et donc voués à disparaître — et conférera à Sony un quasi-monopole sur la tarification des jeux dans ses boutiques numériques. « Tout est une question de contrôle », nous ont confié des experts du secteur au moment de l'annonce.
Cette décision a suscité une levée de boucliers, donnant lieu à des pétitions et des protestations. Même Insomniac, qui a pourtant confirmé que Marvel's Wolverine serait disponible sur disque, en a ressenti les répercussions : les bandes-annonces cinématiques du jeu sont prises d'assaut par des personnes mécontentes de la décision de Sony. Emma Kent, notre journaliste présente à l'événement de présentation de Wolverine, a interrogé Insomniac sur ce point, mais l'échange a été réorienté vers le jeu lui-même. « Aujourd'hui, nous voulons simplement nous concentrer sur le jeu », a déclaré Mike Fitzgerald. « Nous y travaillons depuis si longtemps ; nous sommes ravis que toute l'équipe du studio puisse y jouer, et je tiens à ce que nous consacrions notre temps à en parler. »
Marvel's Wolverine s'éloigne quelque peu de la formule adoptée par Insomniac pour ses jeux Spider-Man : il s'agit d'une expérience bien plus linéaire — sans ville ni zone centrale à explorer — et nettement plus violente. Compte tenu du super-héros en question — Wolverine, personnage colérique et adepte des griffes —, Insomniac a estimé que cette approche s'imposait. Le studio a également précisé par le passé que, si des personnages comme Wolverine et Jean Grey sont présents (tout comme Spider-Man, dans une certaine mesure), les X-Men en tant que tels n'existent pas dans cette interprétation.
Source : https://www.eurogamer.net/marvels-wolverine-ps5-disc-insomniac-1/
Bon dieu non, il va s'installer Intégralement sur le ssd de la ps5, le bluray lui servira juste de clé pour lancer le jeux.
Wolverine
Et les 3 qui sortiront probablement l'année prochaine :
- Laufey
- Unitil Dawn 2
- Intergalatic au vu ce que disent Schreier et NateTheHate2
Et non c'est pas le dernier, on est pas en 2027 a ce que je sache.
Tes propos sont cruels mais tres juste
Et quand le marché du jeux video sera 100% demat, il ne connaitra pas un revival du physique comme l'industrie de la musique avec le retour du vinyle vu que les consoles sont des systèmes fermé avec leurs propres boutiques en ligne et n'auront plus de lecteur disque
J'en ai eu jamais besoin.
Après pour le manque de place, sur switch2 ça va être un problème, sauf si nintendo continue d'annoncer des jeux que je me fous royalement.
Après j'ai 1 to + 256go+ la memoire interne de la switch2.
Les jeux switch retournerons sur switch quand j'aurais besoin de la place.