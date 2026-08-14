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name :
Marvel's Wolverine
platform :
Playstation 5
editor :
PlayStation Studios
developer :
Insomniac Games
genre :
action
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walterwhite
> blog
Wolverine : Le gratin journalistique FR bichonné à LA
Voilà voilà
9000 km
2 jours
2 heures de jeu
Bilan carbone désastreux
tags :
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suzukube
posted the 08/14/2026 at 01:04 PM by
walterwhite
comments (
56
)
altendorf
posted
the 08/14/2026 at 01:05 PM
https://www.youtube.com/watch?v=mvtIdV0a0EM
edarn
posted
the 08/14/2026 at 01:09 PM
La gueule de Wolverine version ado... Je m'y fais pas.
badeuh
posted
the 08/14/2026 at 01:09 PM
Les vacances, euh le déplacement pro, à Los Angeles >>> tester à Cologne pendant la gamescom
akinen
posted
the 08/14/2026 at 01:12 PM
Il sent quand même le AAA narratif de trop ayant été développé en plein tournant politique.
V'là les design... Ca fait tâche quand on voit les autres jeux, anime, film marvel en fasse qui en ont définitivement fini avec les "physiques fades".
badeuh
posted
the 08/14/2026 at 01:13 PM
J'oublie toujours que Sony zappe la gamescom, logique vu qu'ils gagnent mal leur vie en Europe
walterwhite
posted
the 08/14/2026 at 01:15 PM
badeuh
Le budget marketing EU sert à arroser les têtes de cons en illustration de mon article
azerty
posted
the 08/14/2026 at 01:19 PM
Je suis PDG de Sony, voyage payé etc...finito. Envoyé des démos et des jeux gratos c'est suffisant.
masharu
posted
the 08/14/2026 at 01:22 PM
La leçon de l'hélicoptère qui n'a pas été apprise.
vers0
posted
the 08/14/2026 at 01:24 PM
Bon on sais deja quel test ne surtout pas regarder a la sortie du jeu
sussudio
posted
the 08/14/2026 at 01:24 PM
Les miniatures des vidéos
Comment peut-on avoir aussi peu de dignité
dalbog
posted
the 08/14/2026 at 01:34 PM
Chiale !
Ça t'emmerde que le jeu ait l'air aussi solide.
Tu t'attendais à du mid mais tu t'es planté et tu as le seum.
skuldleif
posted
the 08/14/2026 at 01:35 PM
oui la "presse" fais pleinement partie du plan marketing , d'autre le font , mais chez sony on cette impression d'avalement de couilles
walterwhite
posted
the 08/14/2026 at 01:37 PM
dalbog
Insomniac ne fait pas de jeux mid, ils font de bons jeux.
C’est les avaleurs de chibre comme toi mon problème
nobleswan
posted
the 08/14/2026 at 01:39 PM
Avec une presse pareille la question d'un retour en arrière pour le physique ne se pose plus, car ils ont tout simplement rien à craindre.
escobar
posted
the 08/14/2026 at 01:39 PM
:lol
walterwhite
posted
the 08/14/2026 at 01:40 PM
nobleswan
Exactement, on a pas vu de lever de bouclier venant de ses sous fifres.
skuldleif
posted
the 08/14/2026 at 01:41 PM
nobleswan
https://youtu.be/GiGIbk1OgHw?t=115&is=nBvTQWqWfeRFskxW
adamjensen
posted
the 08/14/2026 at 01:45 PM
Quelle bande de guignols.
"You scratch my back, I scratch yours."
djfab
posted
the 08/14/2026 at 01:46 PM
Pour le bilan carbone je suis totalement d'accord, c'est honteux de faire ça.
ducknsexe
posted
the 08/14/2026 at 01:46 PM
Voilà où est passé la nouvelle Master class, c'est master clodo
judgedredd
posted
the 08/14/2026 at 01:46 PM
Bravo et après certains font de la promotion gratuite en plus sur Gamekyo, rien ne va plus.
Franchement, la politique de Sony et les youtubeurs suceurs me dégôutent
Xbox avec Gears n'a pas le meme traitement ni même Nintendo
Bien d'illustrer ces guignols dans ton article
Walterwhite
walterwhite
posted
the 08/14/2026 at 01:55 PM
judgedredd
SONY a un totem d’immunité, il est temps d’exposer leur pratique et de retirer les écoutilles et les œillères.
riddler
posted
the 08/14/2026 at 02:00 PM
Marrant sur ign US le ton n’est pas le même
cail2
posted
the 08/14/2026 at 02:01 PM
sussudio
La dignité ça gonfle pas le nombre de followers tu sais bien.
Et puis on sait très bien que ces suce-boules vont forcément faire une review objective, comme d'hab.
On vit une époque formidable...
riddler
Ce sont des journalistes, il leur reste de l'intégrité professionnelle.
fiveagainstone
posted
the 08/14/2026 at 02:01 PM
Je ne doute pas une seule seconde que le jeu sera au minimum bon.
Mais ouais l'arrosage de la presse pour gratter quelques points sur la note, c'est un scandale. Le monde est pourri jusqu'à la moelle.
jenicris
posted
the 08/14/2026 at 02:11 PM
C'est clairement pas nouveau
vohmp
posted
the 08/14/2026 at 02:22 PM
c'est vignette de l'angoisse avec leur têtes de con spécial vendeur de tapis
ravyxxs
posted
the 08/14/2026 at 02:29 PM
SONY a un totem d’immunité, il est temps d’exposer leur pratique et de retirer les écoutilles et les œillères.
Putain la connerie qu'il faut pas entendre, je sais pas de quel totem il parle, car si y a bien une écurie qui a un totem, c'est Nintendo et c'est connu AV-JC genre
Bref l'avenir c'est sur PC, même si c'est pas le moment, ça fait des piges on vous le dit....au final, sur 27 commentaires 25 prendront le jeu donc bon...
L'hypocrisie du Sony le méchant c'est juste sur Gamekyo.
abookhouseboy
posted
the 08/14/2026 at 02:41 PM
C'est vrai que 9000 bornes, touss frais payé, c'est absolument indispensable pour tester deux heures d'un jeu solo et pas original qui sort dans un mois, c'est vraiment par pure générosité.
supasaiyajin
posted
the 08/14/2026 at 02:50 PM
C'est pas nouveau ça. Mais perso avec la dernière séquence de gameplay, je trouve le jeu moyen bof pour un studio PlayStation.
jackfrost
posted
the 08/14/2026 at 02:52 PM
Les toilettes svp !
walterwhite
posted
the 08/14/2026 at 02:56 PM
ravyxxs
Fais un effort de compréhension stp même si ça a l’air compliqué vu le peu de neurones dont tu disposes.
On parle ni de Nintendo, ni du PC ni de ta vie.
Il s’agit de comment les journalistes FR ont perdu toute objectivité on se faisant soudoyer.
kali
posted
the 08/14/2026 at 03:00 PM
Ce n'est pas parque ce que n'est pas nouveau qu'on ne peut continuer à critiquer ce genre de pratiques, hein.
C'est quoi ces arguments à la con ?
stampead
posted
the 08/14/2026 at 03:00 PM
En voilà quelques un qui vont bien bichonner leurs notes.
ravyxxs
posted
the 08/14/2026 at 03:16 PM
walterwhite
C'est pas ton combat mec.
walterwhite
posted
the 08/14/2026 at 03:25 PM
ravyxxs
Ok.
zboubi480
posted
the 08/14/2026 at 03:27 PM
L'Europe leur est acquise (la France en tête) et les moutons continueront à se faire tondre sans se plaindre et en en redemandant.
Ils n'ont aucun besoin de faire un effort vu que Wolverine sera juste bon mais adulé et propulsé GOTY 2026 par leur communauté (comme Spiderman 2, Sauros.....).
ravyxxs
posted
the 08/14/2026 at 03:37 PM
walterwhite
shao
posted
the 08/14/2026 at 04:07 PM
ravyxxs
Loin de moi l'idée de défendre Nintendo mais ce fameux "totem d'immunité" pour Nintendo, ce n'est plus d'actualité depuis un moment. La majorité de leurs jeux ont des notes passables. Seul 2 ou 3 licences continuent d'avoir des notes dithyrambiques chez eux.
Maintenant ce problème de payer des vacances aux testeurs dans le cadre de leurs previews ou tests qu'essaye de mettre en avant
walterwhite
, c'est pas lié qu'à Sony. C'est aussi un problème chez les autres constructeurs et gros éditeurs tiers.
Le problème c'est pas le voyage offert en lui-même. Non, le problème est surtout lié à la partialité des testeurs après avoir autant été chouchouté par la structure qui les a invité.
zboubi480
posted
the 08/14/2026 at 04:09 PM
https://x.com/diegosousabyte/status/2088233170843939098/video/1
naoshige11
posted
the 08/14/2026 at 04:24 PM
walterwhite
et en quoi c'est un problème spécifique à Playstation ? T'es au courant que dans le monde de la tech c'est une pratique ultra courante d'inviter des influenceurs dans des salons ou des présentations en behind close door ?
C'est un échange de bon procéder, ça fait de la pub en plus de couvrir un évènement quelconque et pour les gens qui y sont invités ça leur fait du contenu. Si tu trouve que c'est mal suffit de ne pas regarder.
naoshige11
posted
the 08/14/2026 at 04:29 PM
shao
mais ça c'est de la bonne volonté des influenceurs aussi. Si ont t'invite à un event pour tester un jeu et qu'au final il te plais pas MAIS que tu va quand même en dire du bien pour être inviter la fois d'après, c'est toi et ta conscience qui entre en jeu. Si ils ont sont plus "gentil" ont va dire c'est leur ligne éditoriale, tu pourra rien n'y changer. Rien ne les empêche d'être indépendants.
ravyxxs
posted
the 08/14/2026 at 04:34 PM
shao
Moi je pars du principe ou, si je déteste une personne, profession, ou un domaine spécifique, en AUCUN cas et je dis bien AUCUN cas, je fais la promo de ces personnes en question. Qu'importe la raison. Car au final, même si l'intention est bonne, comme ici, mettre en avant, surement une industrie corrompu pour on sait quoi et à qui, indirectement, tu paies ces gens là, en plus de leur voyage ou pot de vin. Sur des sites comme Gamekyo, ce qui métonne toujours autant, le traffic de personne qui ne commentent pas, est assez élevé. Du coup ils voient ça, celui ou celle qui est intéressé par le jeu, ou pire, par la personne que tu tentes de renier un max au sein de la communauté,donc ici, avec un nombre bien faible de tes compatriotes qui approuve ton article (donc disons, aller, 15-20 personnes), tu incites au clic !!
Ils vont aller voir la vidéo, le traffic que tu auras générés sur Gamekyo vers Julien Chièze disons, sera de l'ordre de 50-70 personnes. Et on voit comment Youtube à changer leur règle, plus besoin de finir la vidéo pour que des centimes rentrent dans ta banque !
C'est pas son combat en fait, ou alors, il le fait mal.
Ces thumbnails, qui énervent beaucoup, bah les gens cliquent au final. Donc c'est contre productif. On perd 10 minutes de son temps à faire de l'impr écran, du copier coller, en voulant se taper de bonne barre, mais indirectement on rempli leurs popoches ! 10 MINUTES de temps pour crée un article, pour probablement apporter 300-400 balles à Chièze. Bon j'extrapole mais tu me suis lool.
Ce combat à mon sens n'a plus lieu d'être, on l'a connait la presse française, surtout le Chao là, je peux pas voir sa tête et je cliquerais plus jamais sur un lien avec lui en tête.
Pour l'immunité, ça se discute, oui les trois derniers jeux ont pris des notes passable, mais je l'ai encore de travers le World qui passe à un prix de FDP et même pas ça critique Nintendo.
Concernant Sony, ils essayent un monopole, mais leur licence, le jour J ne se mange pas des totem de fou ! Saros c'est en dessous de 91 il me semble. Après bon, je trouve que Sony, niveau IP, les notes se valent, la dernière qui m'a parru surcoté c'était Ragnarok. Pas une purge mais quel déception...
ravyxxs
posted
the 08/14/2026 at 04:36 PM
shao
PS : Désolé pour les fautes.
niflheim
posted
the 08/14/2026 at 04:39 PM
abookhouseboy
chiaaaaalle !!!!! c'est sûr que toi tes références gaming
Il est pas content le p'tit fanboy PC hein ?
Il tape fort le jeu
techniquement/graphiquement
hein ?
C'est plus beau que toutes les prods chinoises hein ?
T'es jaloux hein ?
T'as vu
avec quoi
ils ont joué les journalistes, ils se sont
régalés les yeux !!!
T'as pas de matos aussi classe chez toi hein ?
nobleswan
posted
the 08/14/2026 at 05:03 PM
walterwhite
Ils ont fait que botter en touche, ils ont pas de race. Ils le savent et entre nous ils s'en tapent, l'histoire du physique c'est pas leur combats. Eux ils auront leur code offert par Sony sur chacune des exclus qui sortira et auront pas a payer 80/90€ pour du full demat.
En tout cas tu as bien fait de rappeler avec ton article qui ils sont ces FDP.
abookhouseboy
posted
the 08/14/2026 at 05:08 PM
niflheim
Il est gentil le toutou, il est gentil !
Il va avoir le sussucre dans sa gamelle !
Brave toutou !
Mec j'ai dix fois mieux que ça niveau matos. Sauf que c'est du hardware pc, moniteur inclu, pas une TV sous-traitée par TCL.
Un Black Myth Wukobg est nettement plus beau. Option graphiques PC, bien sûr.
Tu es vraiment pas prêt quand le dlss 5 va débarquer en octobre, même un Hogwart Legacy va tabasser ton Wolverine
kalas28
posted
the 08/14/2026 at 05:25 PM
ouin ouin ouin
niflheim
posted
the 08/14/2026 at 05:27 PM
abookhouseboy
merci pour la tranche de rire, non t'as pas mieux !
T'es pas non plus prêt pour God of War Laufey qui éclate COMPLETEMENT l'UE5, déjà que God of War Ragnarok
était plus beau
que Wukong.
roivas
posted
the 08/14/2026 at 05:29 PM
Putain les vignette sous IA, ca donne même pas envie de cliquer sur leurs vidéos.
Bon bien deg qd même que Sony ne sorte plus ses jeux sur PC il me fait bien envie perso, ma fois, ca attendra qu'il y arrive, par un moyen ou un autre ^^;
shao
posted
the 08/14/2026 at 05:52 PM
naoshige11
OK mais du coup, je sais pas trop ou tu veux en venir. lol
Moi la bonne conscience des testeurs, c'est pas vraiment mon problème. Ce que je vais voir surtout, c'est si ils font bien leurs boulot de testeurs sans être influencés par je ne sais quoi. Et le problème avec ce genre de procédé, c'est que parfois les gens n'arrivent même plus à se rendre compte que leurs avis a été biaisé par l'hospitalité offerte par ces entreprises (et c'est normal, c'est complètement humain en fait)
On y peut sans doute rien à notre petite échelle mais ça ne nous empêche pas d'en parler pour autant.
ravyxxs
C'est pas une question de haïr quelqu'un. On s'en fiche de la personne en soit. Et pour te dire la vérité, j'en déteste aucun d'entre eux vu que je les connais pas personnellement.
Ce que je vais critiquer par contre, c'est la qualité de leurs travails et comment ils le font. Leurs petites personnes m'importe que peu.
Et effectivement tu mets le doigt sur l'un des paradoxes de l'information. Doit-on dénoncer des choses qui nous semblent moralement douteuses sous peine de donner de la lumière à ces pratiques ou aux gens qui en tirent profit? Ou doit-on faire comme si ça n'existait pas.
Personnellement, je dirais que ça dépend du contexte. Ici le but c'est surtout de parler d'un problème qui touche bien plus de gens que les personnes citées. Le but n'est pas de s'acharner sur elles mais de dénoncer une pratique, c'est tout.
Pour en revenir sur le totem d'immunité de Nintendo, ça ne concerne pas simplement les 3 derniers jeux qu'ils ont sortie. Ca fait quand même pas mal d'année que la grande majorité de leurs jeux ont des notes passables. Et Mario Kart c'est 86 méta donc moins que Saros en soit. Je sais pas s'ils ont été pénalisé ou non pour le prix mais il faut quand même savoir que Mario kart 8 sur Switch c'était 92 méta... ça veut dire ce que ça veut dire...
Et je suis désolé mais tout comme Nintendo, Sony a aussi des licences qui ont automatiquement des 90+ méta dans leurs catalogues:
Les TLOU, les GOW, les Uncharted etc...
Et attention, je remet pas les notes de ces jeux en question, je les adore moi-même. Uncharted est sans doute ma licence préféré ever exæquo avec Zelda.
Et même si GOW Ragnarok a moins plu au publique, je l'ai personnellement adoré tout comme le précédent. Ce que je dis simplement, c'est que c'est comme Nintendo. Ils vont avoir des licences qui vont faire l'unanimité aux yeux de la presse peu importe ce qu'on en pense. Nintendo n'a pas plus de totem d'immunité qu'eux.
Et t'inquiètes pour les fautes, c'est pareil pour moi donc c'est clairement pas moi qui ira faire mon nazi de l'orthographe avec toi.
abookhouseboy
posted
the 08/14/2026 at 05:53 PM
niflheim
tu verras bien avec le déploiement du DLSS 5...
Enfin tu verras sur YouTube puisque ta machine magique ne gère pas ça.
ravyxxs
posted
the 08/14/2026 at 06:12 PM
shao
Ouais au final nos arguments se rejoignent plus ou moins, mais chacun de tes paragraphes à d'excellent argument, donc oui, je suis d'accord globalement.
L'Angleterre après tant d'années me fait peur, faut pas que je faille à ma langue maternelle...
suzukube
posted
the 08/14/2026 at 06:14 PM
ravyxxs
je ne savais pas que ces vidéos existaient et j'ai été les voir grâce à
walterwhite
que je remercie pour ces informations
walterwhite
posted
the 08/14/2026 at 06:29 PM
ravyxxs
Ton commentaire est hors sol, on a plus l’impression que ça te fait chier que cet article soit à charge contre les pratiques de SONY que de blâmer le fait que ça va générer du flux pour les 4 pitres.
On va pas s’arrêter de dénoncer ces pratiques et te faire bobo au coeur parcequ’il s’agit de SONY.
nobleswan
Je te jure, le 2 poids 2 mesures de cette clique de pleutres est à gerber.
zboubi480
posted
the 08/14/2026 at 06:54 PM
Ça fait plaisir de voir certains qui finissent enfin par avoir une vision différente....mais d'autres sont définitivement perdus
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V'là les design... Ca fait tâche quand on voit les autres jeux, anime, film marvel en fasse qui en ont définitivement fini avec les "physiques fades".
Ça t'emmerde que le jeu ait l'air aussi solide.
Tu t'attendais à du mid mais tu t'es planté et tu as le seum.
C’est les avaleurs de chibre comme toi mon problème
"You scratch my back, I scratch yours."
Franchement, la politique de Sony et les youtubeurs suceurs me dégôutent
Xbox avec Gears n'a pas le meme traitement ni même Nintendo
Bien d'illustrer ces guignols dans ton article Walterwhite
SONY a un totem d’immunité, il est temps d’exposer leur pratique et de retirer les écoutilles et les œillères.
La dignité ça gonfle pas le nombre de followers tu sais bien.
Et puis on sait très bien que ces suce-boules vont forcément faire une review objective, comme d'hab.
On vit une époque formidable...
riddler
Ce sont des journalistes, il leur reste de l'intégrité professionnelle.
Mais ouais l'arrosage de la presse pour gratter quelques points sur la note, c'est un scandale. Le monde est pourri jusqu'à la moelle.
Putain la connerie qu'il faut pas entendre, je sais pas de quel totem il parle, car si y a bien une écurie qui a un totem, c'est Nintendo et c'est connu AV-JC genre
Bref l'avenir c'est sur PC, même si c'est pas le moment, ça fait des piges on vous le dit....au final, sur 27 commentaires 25 prendront le jeu donc bon...
L'hypocrisie du Sony le méchant c'est juste sur Gamekyo.
On parle ni de Nintendo, ni du PC ni de ta vie.
Il s’agit de comment les journalistes FR ont perdu toute objectivité on se faisant soudoyer.
C'est quoi ces arguments à la con ?
Ils n'ont aucun besoin de faire un effort vu que Wolverine sera juste bon mais adulé et propulsé GOTY 2026 par leur communauté (comme Spiderman 2, Sauros.....).
Loin de moi l'idée de défendre Nintendo mais ce fameux "totem d'immunité" pour Nintendo, ce n'est plus d'actualité depuis un moment. La majorité de leurs jeux ont des notes passables. Seul 2 ou 3 licences continuent d'avoir des notes dithyrambiques chez eux.
Maintenant ce problème de payer des vacances aux testeurs dans le cadre de leurs previews ou tests qu'essaye de mettre en avant walterwhite , c'est pas lié qu'à Sony. C'est aussi un problème chez les autres constructeurs et gros éditeurs tiers.
Le problème c'est pas le voyage offert en lui-même. Non, le problème est surtout lié à la partialité des testeurs après avoir autant été chouchouté par la structure qui les a invité.
C'est un échange de bon procéder, ça fait de la pub en plus de couvrir un évènement quelconque et pour les gens qui y sont invités ça leur fait du contenu. Si tu trouve que c'est mal suffit de ne pas regarder.
Ils vont aller voir la vidéo, le traffic que tu auras générés sur Gamekyo vers Julien Chièze disons, sera de l'ordre de 50-70 personnes. Et on voit comment Youtube à changer leur règle, plus besoin de finir la vidéo pour que des centimes rentrent dans ta banque !
C'est pas son combat en fait, ou alors, il le fait mal.
Ces thumbnails, qui énervent beaucoup, bah les gens cliquent au final. Donc c'est contre productif. On perd 10 minutes de son temps à faire de l'impr écran, du copier coller, en voulant se taper de bonne barre, mais indirectement on rempli leurs popoches ! 10 MINUTES de temps pour crée un article, pour probablement apporter 300-400 balles à Chièze. Bon j'extrapole mais tu me suis lool.
Ce combat à mon sens n'a plus lieu d'être, on l'a connait la presse française, surtout le Chao là, je peux pas voir sa tête et je cliquerais plus jamais sur un lien avec lui en tête.
Pour l'immunité, ça se discute, oui les trois derniers jeux ont pris des notes passable, mais je l'ai encore de travers le World qui passe à un prix de FDP et même pas ça critique Nintendo.
Concernant Sony, ils essayent un monopole, mais leur licence, le jour J ne se mange pas des totem de fou ! Saros c'est en dessous de 91 il me semble. Après bon, je trouve que Sony, niveau IP, les notes se valent, la dernière qui m'a parru surcoté c'était Ragnarok. Pas une purge mais quel déception...
Il est pas content le p'tit fanboy PC hein ?
Il tape fort le jeu techniquement/graphiquement hein ?
C'est plus beau que toutes les prods chinoises hein ?
T'es jaloux hein ?
T'as vu avec quoi ils ont joué les journalistes, ils se sont régalés les yeux !!!
T'as pas de matos aussi classe chez toi hein ?
En tout cas tu as bien fait de rappeler avec ton article qui ils sont ces FDP.
Il va avoir le sussucre dans sa gamelle !
Brave toutou !
Mec j'ai dix fois mieux que ça niveau matos. Sauf que c'est du hardware pc, moniteur inclu, pas une TV sous-traitée par TCL.
Un Black Myth Wukobg est nettement plus beau. Option graphiques PC, bien sûr.
Tu es vraiment pas prêt quand le dlss 5 va débarquer en octobre, même un Hogwart Legacy va tabasser ton Wolverine
T'es pas non plus prêt pour God of War Laufey qui éclate COMPLETEMENT l'UE5, déjà que God of War Ragnarok était plus beau que Wukong.
Bon bien deg qd même que Sony ne sorte plus ses jeux sur PC il me fait bien envie perso, ma fois, ca attendra qu'il y arrive, par un moyen ou un autre ^^;
OK mais du coup, je sais pas trop ou tu veux en venir. lol
Moi la bonne conscience des testeurs, c'est pas vraiment mon problème. Ce que je vais voir surtout, c'est si ils font bien leurs boulot de testeurs sans être influencés par je ne sais quoi. Et le problème avec ce genre de procédé, c'est que parfois les gens n'arrivent même plus à se rendre compte que leurs avis a été biaisé par l'hospitalité offerte par ces entreprises (et c'est normal, c'est complètement humain en fait)
On y peut sans doute rien à notre petite échelle mais ça ne nous empêche pas d'en parler pour autant.
ravyxxs
C'est pas une question de haïr quelqu'un. On s'en fiche de la personne en soit. Et pour te dire la vérité, j'en déteste aucun d'entre eux vu que je les connais pas personnellement.
Ce que je vais critiquer par contre, c'est la qualité de leurs travails et comment ils le font. Leurs petites personnes m'importe que peu.
Et effectivement tu mets le doigt sur l'un des paradoxes de l'information. Doit-on dénoncer des choses qui nous semblent moralement douteuses sous peine de donner de la lumière à ces pratiques ou aux gens qui en tirent profit? Ou doit-on faire comme si ça n'existait pas.
Personnellement, je dirais que ça dépend du contexte. Ici le but c'est surtout de parler d'un problème qui touche bien plus de gens que les personnes citées. Le but n'est pas de s'acharner sur elles mais de dénoncer une pratique, c'est tout.
Pour en revenir sur le totem d'immunité de Nintendo, ça ne concerne pas simplement les 3 derniers jeux qu'ils ont sortie. Ca fait quand même pas mal d'année que la grande majorité de leurs jeux ont des notes passables. Et Mario Kart c'est 86 méta donc moins que Saros en soit. Je sais pas s'ils ont été pénalisé ou non pour le prix mais il faut quand même savoir que Mario kart 8 sur Switch c'était 92 méta... ça veut dire ce que ça veut dire...
Et je suis désolé mais tout comme Nintendo, Sony a aussi des licences qui ont automatiquement des 90+ méta dans leurs catalogues:
Les TLOU, les GOW, les Uncharted etc...
Et attention, je remet pas les notes de ces jeux en question, je les adore moi-même. Uncharted est sans doute ma licence préféré ever exæquo avec Zelda.
Et même si GOW Ragnarok a moins plu au publique, je l'ai personnellement adoré tout comme le précédent. Ce que je dis simplement, c'est que c'est comme Nintendo. Ils vont avoir des licences qui vont faire l'unanimité aux yeux de la presse peu importe ce qu'on en pense. Nintendo n'a pas plus de totem d'immunité qu'eux.
Et t'inquiètes pour les fautes, c'est pareil pour moi donc c'est clairement pas moi qui ira faire mon nazi de l'orthographe avec toi.
Enfin tu verras sur YouTube puisque ta machine magique ne gère pas ça.
L'Angleterre après tant d'années me fait peur, faut pas que je faille à ma langue maternelle...
On va pas s’arrêter de dénoncer ces pratiques et te faire bobo au coeur parcequ’il s’agit de SONY.
nobleswan Je te jure, le 2 poids 2 mesures de cette clique de pleutres est à gerber.