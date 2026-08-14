Suite à la dernière communication financière de la semaine passée, Nintendo et The Pokémon Company ont officiellement annoncé que Pokémon Pokopia, jeu de simulation de vie axé sur la détente, s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires dans le monde en « un peu plus de quatre mois ».
Selon le communiqué de presse officiel, ce chiffre englobe toutes les versions, « physiques comme numériques ». Pokémon Pokopia a été commercialisé en magasin sous forme de carte à code (nécessitant un téléchargement) ainsi qu'en version numérique via l'eShop, et est sorti sur Switch 2 le 5 mars 2026.
Cette annonce fait suite au récent déploiement de la version 2.0.0, qui a apporté du contenu gratuit, notamment la nouvelle capacité « Plongée ». Parallèlement, le DLC payant du Pass d'extension, intitulé « Bubbly Basin », a également été lancé, offrant aux joueurs l'accès à une toute nouvelle zone sous-marine.
Ce premier DLC payant sera suivi d'une « Partie 2 » « fin 2026 » — ajoutant de nouvelles fonctionnalités — et d'une « Partie 3 » en 2027, qui introduira une nouvelle ville supplémentaire. Ces ajouts, combinés aux futures mises à jour et même à un pack incluant la console Switch 2, devraient permettre de soutenir la dynamique des ventes à l'avenir. C'est officiellement le deuxième jeu Switch 2 le plus vendu, derrière Mario Kart World.
Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/08/pokemon-pokopia-sales-surpass-five-million-units-globally-in-just-over-four-months
tags :
posted the 08/14/2026 at 03:23 AM by link49
Si Pokepokia sortait aussi sur Switch il y aurait minimum le double ,je pense
On est à genre 20-25% de possesseurs switch 2 l’ayant c’est assez colossal
Hâte de voir ce que ça va être la dernière partie du DLC en 2027. La deuxième update de fin d'année (accessoires pour Pokémon) ne m'intéresse pas des masses par contre.
Et en plus tous n'est pas dispo? Ben faut attendre que ce soit complet au leu de faire un chèque en blanc...
Le pari est réussi, Koei Tecmo qui gagne encore en prestige aux yeux de Nintendo.
Un suivi à la Minecraft aurait été préférable et sain, hélas nous avons droit au scénario le plus prévisible avec un pass de DLC et Pokopia 2 qui doit déjà être dans les tuyaux.