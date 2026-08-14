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Pokemon Pokopia
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name : Pokemon Pokopia
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Game Freak
genre : simulation et gestion
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[Switch 2] Pokémon Pokopia : Plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde!


Suite à la dernière communication financière de la semaine passée, Nintendo et The Pokémon Company ont officiellement annoncé que Pokémon Pokopia, jeu de simulation de vie axé sur la détente, s'est écoulé à plus de cinq millions d'exemplaires dans le monde en « un peu plus de quatre mois ».

Selon le communiqué de presse officiel, ce chiffre englobe toutes les versions, « physiques comme numériques ». Pokémon Pokopia a été commercialisé en magasin sous forme de carte à code (nécessitant un téléchargement) ainsi qu'en version numérique via l'eShop, et est sorti sur Switch 2 le 5 mars 2026.

Cette annonce fait suite au récent déploiement de la version 2.0.0, qui a apporté du contenu gratuit, notamment la nouvelle capacité « Plongée ». Parallèlement, le DLC payant du Pass d'extension, intitulé « Bubbly Basin », a également été lancé, offrant aux joueurs l'accès à une toute nouvelle zone sous-marine.

Ce premier DLC payant sera suivi d'une « Partie 2 » « fin 2026 » — ajoutant de nouvelles fonctionnalités — et d'une « Partie 3 » en 2027, qui introduira une nouvelle ville supplémentaire. Ces ajouts, combinés aux futures mises à jour et même à un pack incluant la console Switch 2, devraient permettre de soutenir la dynamique des ventes à l'avenir. C'est officiellement le deuxième jeu Switch 2 le plus vendu, derrière Mario Kart World.

Source : https://www.nintendolife.com/news/2026/08/pokemon-pokopia-sales-surpass-five-million-units-globally-in-just-over-four-months
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    aeris201, oreillesal
    posted the 08/14/2026 at 03:23 AM by link49
    comments (8)
    kikoo31 posted the 08/14/2026 at 05:25 AM
    Alors que Tomadachi c'est 8
    Si Pokepokia sortait aussi sur Switch il y aurait minimum le double ,je pense
    wickette posted the 08/14/2026 at 05:52 AM
    kikoo31 ils s’en fichent ie pense, c’est un jeu sui va vivre avec la switch 2, c’est un marathon, les ventes seront sur le long terme


    On est à genre 20-25% de possesseurs switch 2 l’ayant c’est assez colossal
    kikoo31 posted the 08/14/2026 at 07:25 AM
    wickette oui,Koei Tecmo est satisfait des ventes c'est tout ce qui compte
    ratchet posted the 08/14/2026 at 07:39 AM
    Je me suis remis dessus hier pour le 100% des Pokémon et des habitats et après je me prend le DLC!
    giru posted the 08/14/2026 at 07:43 AM
    C'est un jeu quand même très addictif... J'avais décidé d'arrêter pour ne pas y passer ma vie, mais avec le DLC je m'y suis remis et j'essaye maintenant de monter toutes mes villes au niveau max.

    Hâte de voir ce que ça va être la dernière partie du DLC en 2027. La deuxième update de fin d'année (accessoires pour Pokémon) ne m'intéresse pas des masses par contre.
    cyr posted the 08/14/2026 at 08:38 AM
    J'ai vu le prix du dlc,j'ai rigolé.

    Et en plus tous n'est pas dispo? Ben faut attendre que ce soit complet au leu de faire un chèque en blanc...
    rocan posted the 08/14/2026 at 10:01 AM
    cyr DLC en 3 grandes parties étalées jusqu'en 2027 avec descriptif de ce que ça contiendra je crois
    oreillesal posted the 08/14/2026 at 11:00 AM
    rocan la 3émé partie reste secrète il me semble.
    Le pari est réussi, Koei Tecmo qui gagne encore en prestige aux yeux de Nintendo.

    Un suivi à la Minecraft aurait été préférable et sain, hélas nous avons droit au scénario le plus prévisible avec un pass de DLC et Pokopia 2 qui doit déjà être dans les tuyaux.
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